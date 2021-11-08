ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 37

khorosh:

Первые волны совпали с зиг-загом. А у последней как-бы другой масштаб. Какая-то интересная логика?


Логика действительно похожая , но другая.

Волны по сути своей являются каналами, в определенном масштабе они разные, но жестко подчиняются единому закону не зависимо в каком масштабе рассматривать.

То есть закон един. Он найден и даже подтвержден наблюдениями.  

Хотел Вам выслать ключик, но не смог. Личка закрыта.

С ключиком больше возможностей и интересней будет обсуждение.

Не хочу, что бы мешали баскаковцы.

Для всех, кто заинтересован в обсуждении, ключик  вышлю в личку.

С ключиком будет такой вид. Появится поле ввода

EURUSD_2

С ключиком добавляется объект для изменения масштабирования.

Индикатор работает и без ключика, но с ключиком лучше.)

Всем кто заинтересован в обсуждении темы вышлю в личку.

 
Uladzimir Izerski:

Хотел Вам выслать ключик, но не смог. Личка закрыта.

Личку открыл. 

khorosh:

Личку открыл. 

Где открыл, закрыто же
 

Отправил ключик.

Масштабирование позволяет найти и понять правильное настроение рынка.

Это и есть прогнозирование.

Надо идти не за рынком, а вместе с рынком. Видеть перспективу.

Волновой анализ позволяет это делать.

 

На основе волнового анализа строятся новые средства прогнозирования. Такие как каналы, трендовые линии, определяется тренд и многое другое.

При этом всё опираеться непосредственно на цену, а не на производные от цены как в осцилляторных индикаторах.

Вот пример необычных в привычном понимании каналов. Они тоже подчинены закону. Это не регрессионные и не линейные каналы, а связанные с волновой структурой.

Точки опоры у них совсем другие.

GBPUSD_iH4


EURUSD_iDaily

 

Любая волна на графиках в своём ценовом масштабе имеет свои характерные признаки. Их всего 9. Девять! Для любого финансового графика.  А комбинация волн даёт представление о будущем направлении цены. Волна под номером 1 даёт подсказку на сильное движение цены вниз. 

Вижу есть много смышлённых парней которые используют некоторые комбинации волн не понимая их глубинный смысл. Но это даже не важно. Это работает.

Uladzimir Izerski:


Вижу есть много смышлённых парней которые используют некоторые комбинации волн не понимая их глубинный смысл. 

Где их много?
 

У каждого типа волны есть свои характерные определенные уровни для разворота.

Но об этом позже. Пока не вижу кому объяснять.)

 
вводимая цифра это что, на что влияет? После 50 изменений нет, если ввести 1 или 2 Алерт появляется.
 
Valeriy Yastremskiy:
вводимая цифра это что, на что влияет? После 50 изменений нет, если ввести 1 или 2 Алерт появляется.

Какой инструмент, какой ТФ?

Если  Алерт то значит недостаточно баров. Например на Mn1 или W1.

На более мелких ТФ с достаточным количеством баров переменная работает до 260.

260 это не количество баров, а значение переменной для масштабирования.

Вот Н1 и значение 200.

GBPUSD_iH

Вот Н1 и значение 100.

GBPUSD_iH1_2

Вот Н1 и значение 35.

GBPUSD_iH1_3


GBPUSD_iH1_4

Всё работает. На более мелких ТФ будет такая же картинка. 

Примите к сведению, что это не зигзаг, а волнорез. Он работает по другому принципу. Но смысл то один. Колено ЗЗ  и волна в принципе схожи.

