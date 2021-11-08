ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 34

khorosh:

Как называется?

Честно версию по памяти не помню, архивов много и сильно терминал грузят. На выходных переберу если интересно а так вот скрин... ./

 
Rustam Galkeev:

nen провёл грандиозную многолетнюю работу. Можно найти интересные идеи в его наработках. 

 
Uladzimir Izerski:

Это да только там столько математики и вычислений что когда разбирался голова пухла. 

Интерес в паттернах и в волне 3, остальное моно и пропустить, кроме закономерностей и их выявления и паттернов для точных входов... ./

nili1.zip  2979 kb
 
Rustam Galkeev:

Слепому с глухим тяжело прийти к единому мнению. Еллиотт это другая тема. Тут не намерен обсуждать. Но не подумайте, что осуждаю Еллиотта. Уважаю умных людей.

 
Привет, очень глобальный охват Форекса и темы взаимодействия всех инструментов, очень даже интересные подходы к настоящим закономерностям... это не СБ гонять по пустым карманам...)) оформите даже эти намеки на грааль статьей пожалуста для простоты изучения и понятия вашего восприятия волновой теории торговли... за статью хоть 200 баксов вроде платят, но и за эти намеки огромное спасибо... хорошо видна вся сложность, многоходовость и глобальная взаимосвязь всего рынка...
[Удален]  
Сергей Криушин:
Поддерживаю, Вова давай статью!
 

Не обижайтесь и не волнуйтесь за меня и без меня.

Дома у меня лазарет.

Отнеситесь с пониманием. 

 
Uladzimir Izerski:

здоровья и что бы никто не огорчал. выздоравливайте.

 

Держитесь, Владимир! Здоровья!

 

Нашёл 100% закономерность при определении 5 волны пункт в пунк попадание раз за разом,

Есть около 3-4 переменных в разных ценовых категориях где определение будущей цены измеряется 

в зависимости от последующих 3 значений и полученное число +суем или вычитаем (зависит от комбинации и разлёта цены между друг другом) из цены на истории за 3 прохода 

получаем последующее число. Такое ощущение что рынок Форекс это либо матрица либо цена ходит по определённой схеме или какому то математической формуле.

При обкатке есть несколько параметров от которых зависит последующая цена в будущем.

