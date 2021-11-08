ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 25
Промежуток Time для трендов как определяете?
Моделирование - курс геометрии... ./
Последние это фигуры в одном из трендов, которые в свою очередь могут быть началом перехода или завершения /разворота /
Для определения тренда нужно знать их виды и классификацию разлётов в ПП, но и этого то-же недостаточно так как каждая валютная
пара имеет свои х-ки по разлётов за N - промежуток Time, что приемлемо к классике может быть не приемлемо к кроссам,
так как там более существенный разлёт в ПП.)))
не понял. Последние это расширения сужения флаги? что такое классификация разлетов в ПП, характеристики по разлетов?
Стараюсь работать в относительных единицах.
Еврей, австралийский, канадский, ена + фунт - это крассика,
где все до фунта имеют приблизительно одинаковые параметры хода цены в безоткате 200 -300пп.
У фунта в 2 раза больше разлёт, т.е 600пп. Зная классификацию валютной пары и растяжение в безоткате
можно определять волны и их виды + моделировать.
Зная виды трендов + образование волн, можно определять зоны торгов путём разметки и моделирования,
заметка волна 5 не всегда приходиться на Time, может быть раньше, а вот цена пробивается точно +/-пп.
Если цена достигнута а Time нет то будет коридор до истечения Time/
1)Волны от 1 - 5 за N - промежуток Time / глобальный тренд /
2) Волны от 1 - 5 за N - промежуток Time / большой тренд /
3) Волны от 1 - 5 за N - промежуток Time / малый тренд /
Далее определяем и находим текущую волну /1)/,/2)/,/3)/
Если сопоставить то цели и развороты малых трендов внутри больших и глобальных трендов будут видны,
так как в одной волне глобального тренда может быть 10ки или 100ни малых трендов и 10ки больших
со своим направлением и как правило на одной и той-же цене идёт либо вращение либо продолжение - разворот.
Всё идёт по спирале одно от другого, где малый импульс может перейти в тренд, а тренд может образовать большой тренд,
а большой тренд может быть продолжение глобального тренда, т.е быть одной из его волн и так далее... ./
Понятно.
То что Вы описали, моя система определяет любой участок графика, в любой момент времени. Не важно какой ТФ, важен диапазон цен.
На рынках идет постоянная смена контролирующих положение игроков. .
сложно на алгоритм положить.
Дружище порой и этого мало... ./
Есть целый воз с телегой закономерностей с высокой точностью, но и там есть правила так как всё видо изменяется... ./
сложно на алгоритм положить.
Проще некуда Таблица с данными и обрабатывай как тебе угодно,
самое главное точность заполнения данными... ./
интересно даже как. получили ряд цен клоз напримем, далее получили экстремумы, или вершины ЗЗ далее .... что далее.
Создания блока волн в пп от начала зарождения и промежутки в пп + работа по № с фильтрами и проходами выше/ниже макс-мин... ./
Тут не используются большие параметры, тут каждый минимум ниже предыдущего. Это и есть условие.
Вот мои пять центов в эту тему.
Зигзаг отличается от волн тренда. При построении волн тренда используется правило: тренд считается продолжающимся только при обновлении экстремума. А зиг-загу на это всё равно.
Вот зиг-заг:
А вот волны тренда:
Есть небольшое исключение, волна может формироваться внутри волны большего порядка и пробоя предыдущего экстремума не нужно, а вот в своей формации обязательно )))