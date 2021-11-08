ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 25

khorosh:

Промежуток Time  для трендов как определяете?

Моделирование - курс геометрии... ./


 
Rustam Galkeev:

Последние это фигуры в одном из трендов, которые в свою очередь могут быть началом перехода или завершения /разворота /

Для определения тренда нужно знать их виды и классификацию разлётов в ПП, но и этого то-же недостаточно так как каждая валютная 

пара имеет свои х-ки по разлётов за N - промежуток Time, что приемлемо к классике может быть не приемлемо к кроссам,

так как там более существенный разлёт в ПП.)))

не понял. Последние это расширения сужения флаги? что такое классификация разлетов в ПП, характеристики по разлетов?

Стараюсь работать в относительных единицах.

 
Еврей, австралийский, канадский, ена + фунт - это крассика,

где все до фунта имеют приблизительно одинаковые параметры хода цены в безоткате 200 -300пп.

У фунта в 2 раза больше разлёт, т.е 600пп. Зная классификацию валютной пары и растяжение в безоткате 

можно определять волны и их виды + моделировать. 

Зная виды трендов + образование волн, можно определять зоны торгов путём разметки и моделирования,

заметка волна 5 не всегда приходиться на Time, может быть раньше, а вот цена пробивается точно +/-пп.

Если цена достигнута а Time нет то будет коридор до истечения Time/

 
Rustam Galkeev:

1)Волны от 1 - 5 за N - промежуток Time / глобальный тренд /

2) Волны от 1 - 5 за N - промежуток Time / большой тренд /

3) Волны от 1 - 5 за N - промежуток Time / малый тренд /

Далее  определяем и находим текущую волну /1)/,/2)/,/3)/

Если сопоставить то цели и развороты малых трендов внутри больших и глобальных трендов будут видны, 

так как в одной волне глобального тренда может быть 10ки или 100ни малых трендов и 10ки больших 

со своим направлением и как правило на одной и той-же цене идёт либо вращение либо продолжение - разворот.

Всё идёт по спирале одно от другого, где малый импульс может перейти в тренд, а тренд может образовать большой тренд,

а большой тренд может быть продолжение глобального тренда, т.е быть одной из его волн и так далее... ./



Понятно.

То что Вы описали, моя система определяет любой участок графика, в любой момент времени. Не важно какой ТФ, важен диапазон цен.

На рынках идет постоянная смена контролирующих положение игроков. .  

 
сложно на алгоритм положить.

 
Дружище порой и этого мало... ./

Есть целый воз с телегой закономерностей с высокой точностью, но и там есть правила так как всё видо изменяется... ./

 
Valeriy Yastremskiy:

сложно на алгоритм положить.

Проще некуда Таблица с данными и обрабатывай как тебе угодно,

самое главное точность заполнения данными... ./

 
Rustam Galkeev:

Проще некуда Таблица с данными и обрабатывай как тебе угодно,

самое главное точность заполнения данными... ./

интересно даже как. получили ряд цен клоз напримем, далее получили экстремумы, или вершины ЗЗ далее .... что далее.

 
Valeriy Yastremskiy:

интересно даже как. получили ряд цен клоз напримем, далее получили экстремумы, или вершины ЗЗ далее .... что далее.

Создания блока волн в пп от начала зарождения и промежутки в пп + работа по № с фильтрами и проходами выше/ниже макс-мин... ./


 
Есть небольшое исключение, волна может формироваться внутри волны большего порядка и пробоя предыдущего экстремума не нужно, а вот в своей формации обязательно )))

