ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 29

Новый комментарий
 
Rustam Galkeev:

Пролёт большой между телом и пиками.

Хорошо если не рисует задним числом, то как вариант возврата  очень интересен.

нет, не задним
 
Uladzimir Izerski:

Еще волны любят точность и умеют так прогнозировать. Тот же инструмент и тот же ТФ с текущего момента. Всё пошел спать.


Респект!!!

По текущему прогнозу так-же.)))

Пост 264

Осторожно тренд на бай, а волна коррекционная селл с обязательным исполнение,т.е обновы минов 1-2 прохода - это говорит о том что возможен резкий подъём 

к текущему максу на долгосроке... ./

 
Renat Akhtyamov:
нет, не задним

Тогда потестим возврат.)))

 

А у меня система примитивная, простая и надёжная, как старый бабушкин чугунный утюг.)


 
khorosh:

А у меня система примитивная, простая и надёжная, как старый бабушкин чугунный утюг.)

МАМА называется?

то есть две МА-шки

;)

---

PS

ах мамочка на саночках.....

 
Renat Akhtyamov:

МА-МА называется?

то есть две МА-шки

Две машки похуже.


 
khorosh:

Две машки похуже.

ок

khorosh:

А у меня система примитивная, простая и надёжная, как старый бабушкин чугунный утюг.)

такой же получился

 
Renat Akhtyamov:

ок

такой же получился

На правом конце что? Тренд вниз ещё не появился?

 
khorosh:

На правом конце что? Тренд вниз ещё не появился?

нет пока

вот и разница...

 
Renat Akhtyamov:
нет пока

Тормозной.)

1...222324252627282930313233343536...63
Новый комментарий