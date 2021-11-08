ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 29
Пролёт большой между телом и пиками.
Хорошо если не рисует задним числом, то как вариант возврата очень интересен.
Еще волны любят точность и умеют так прогнозировать. Тот же инструмент и тот же ТФ с текущего момента. Всё пошел спать.
Респект!!!
По текущему прогнозу так-же.)))
Пост 264
Осторожно тренд на бай, а волна коррекционная селл с обязательным исполнение,т.е обновы минов 1-2 прохода - это говорит о том что возможен резкий подъём
к текущему максу на долгосроке... ./
нет, не задним
Тогда потестим возврат.)))
А у меня система примитивная, простая и надёжная, как старый бабушкин чугунный утюг.)
МАМА называется?
то есть две МА-шки
;)
---
PS
ах мамочка на саночках.....
МА-МА называется?
Две машки похуже.
ок
такой же получился
ок
На правом конце что? Тренд вниз ещё не появился?
нет пока
вот и разница...
нет пока
Тормозной.)