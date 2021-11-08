ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 28

Rustam Galkeev:

Дружище см текст - не надо всё вижу.

При твоём алгоритме нет постоянного мин пп - оно всегда разное содной стороны это может быть и норм если использовать определённую стратегию,

а вот для поиска одинаковых ценовых волн нужно делать выборку по условиям(от20-50пп||30-50 ит.п), так как в волне большого тренда нет коротких дистанций, а есть новое образование в виде импульсов и малых трендов. Т.е отделить, а промежуток между ними оставить как есть тока выделить чтобы путаницы не было. При таком раскладе получиться что от точки А до Б у тебя будут волны меньшего порядка. Возможно даже очень интересная картина получиться со своими закономерностями и совпадениями на прокрутке по истории.

Заинтриговал даже... .!/ 

С учётом моделирования, разметки должно получиться будущее исполнение по Time, т.е ход цены внутри волны с обязательным исполнением, а вот будет продолжение волны или отскок по текущему тренды ? Хотя если разобрать волну большего порядка то там есть цены к обязательному исполнению ниже в районе 1.3484 - 1.3450. Дальнейшее развитие зависит только от лимитов внизу, но как правило это 1-2 прохода и возврат к бай тренду. Матиматически всё это можно просчитать... ./

Не увидел ранее Ваш пост.

Вот моя альтернатива со стороны медведей. Со стороны быков будет другая.

GBPUSD_H1


Вот такая по быкам. И это только грубый обзор по волнам.

GBPUSD_H1_2

 
Renat Akhtyamov:

Зиг-заги сложно торговать

Лучше уровни(флет) и тренды.

Причем флет торгуем только в одну сторону


Я хороший ученик.) 

 
Rustam Galkeev:

Renat Akhtyamov:

Если ржешь, то только читай

картинки добавил там

ты же ручник, а там автоматом

Видел, даже писать там ничего не стал,слушать он не хочет ничего, упёртый.

 
Rustam Galkeev:

там - это тут по теме, на предыдущей странице

а если про другую ветку, то там харэ, разболтался сильно я чо та ;)

 
Renat Akhtyamov:

там - это тут по теме, на предыдущей странице

а если про другую ветку, то там харэ, разболтался сильно я чо та ;)

Заходи сюда. Для тебя всегда место найдется. Только давай по теме вклинивайся. Будем рвать рынок как Тузик грелку))

 
Renat Akhtyamov:

там - это тут по теме, на предыдущей странице

а если про другую ветку, то там харэ, разболтался сильно я чо та ;)

Пролёт большой между телом и пиками.

Хорошо если не рисует задним числом, то как вариант возврата  очень интересен.

 

Еще волны любят точность и умеют так прогнозировать. Тот же инструмент и тот же ТФ с текущего момента. Всё пошел спать.

GBPUSD_H1_3

 
Uladzimir Izerski:

Еще волны любят точность и умеют так прогнозировать. Тот же инструмент и тот же ТФ с текущего момента. Всё пошел спать.

а я жду открытия торгов

чо то сильно оттянул ты линию тренда

похоже на усреднение, уменьши период усреднения

усреднение не пользую, потому рисунок другой

однако балуюсь и в торговлю индюки уже не пускаю

