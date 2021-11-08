ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дружище см текст - не надо всё вижу.
При твоём алгоритме нет постоянного мин пп - оно всегда разное содной стороны это может быть и норм если использовать определённую стратегию,
а вот для поиска одинаковых ценовых волн нужно делать выборку по условиям(от20-50пп||30-50 ит.п), так как в волне большого тренда нет коротких дистанций, а есть новое образование в виде импульсов и малых трендов. Т.е отделить, а промежуток между ними оставить как есть тока выделить чтобы путаницы не было. При таком раскладе получиться что от точки А до Б у тебя будут волны меньшего порядка. Возможно даже очень интересная картина получиться со своими закономерностями и совпадениями на прокрутке по истории.
Заинтриговал даже... .!/
С учётом моделирования, разметки должно получиться будущее исполнение по Time, т.е ход цены внутри волны с обязательным исполнением, а вот будет продолжение волны или отскок по текущему тренды ? Хотя если разобрать волну большего порядка то там есть цены к обязательному исполнению ниже в районе 1.3484 - 1.3450. Дальнейшее развитие зависит только от лимитов внизу, но как правило это 1-2 прохода и возврат к бай тренду. Матиматически всё это можно просчитать... ./
Не увидел ранее Ваш пост.
Вот моя альтернатива со стороны медведей. Со стороны быков будет другая.
Вот такая по быкам. И это только грубый обзор по волнам.
Не увидел ранее Ваш пост.
Вот моя альтернатива со стороны медведей. Со стороны быков будет другая.
Вот такая по быкам. И это только грубый обзор по волнам.
)))
Зиг-заги сложно торговать
Лучше уровни(флет) и тренды.
Причем флет торгуем только в одну сторону
Я хороший ученик.)
)))
)))
Если ржешь, то только читай
картинки добавил там
ты же ручник, а там автоматом
;)
Видел, даже писать там ничего не стал,слушать он не хочет ничего, упёртый.
Видел, даже писать там ничего не стал,слушать он не хочет ничего, упёртый.
там - это тут по теме, на предыдущей странице
а если про другую ветку, то там харэ, разболтался сильно я чо та ;)
там - это тут по теме, на предыдущей странице
а если про другую ветку, то там харэ, разболтался сильно я чо та ;)
Заходи сюда. Для тебя всегда место найдется. Только давай по теме вклинивайся. Будем рвать рынок как Тузик грелку))
там - это тут по теме, на предыдущей странице
а если про другую ветку, то там харэ, разболтался сильно я чо та ;)
Пролёт большой между телом и пиками.
Хорошо если не рисует задним числом, то как вариант возврата очень интересен.
Еще волны любят точность и умеют так прогнозировать. Тот же инструмент и тот же ТФ с текущего момента. Всё пошел спать.
Еще волны любят точность и умеют так прогнозировать. Тот же инструмент и тот же ТФ с текущего момента. Всё пошел спать.
а я жду открытия торгов
чо то сильно оттянул ты линию тренда
похоже на усреднение, уменьши период усреднения
усреднение не пользую, потому рисунок другой
однако балуюсь и в торговлю индюки уже не пускаю
;)