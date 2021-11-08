ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А продолжение после точки N1, или туды или сюды.
Да, как и в любой точке графика. Другого не дано в силу его устройства/структуры. Но вероятность пробить точку V1 примерно 92 %, а точку N2 - 8% :)
Да, как и в любой точке графика. Другого не дано в силу его устройства/структуры. Но вероятность пробить точку V1 примерно 92 %, а точку N2 - 8% :)
Да, и вообще - Вова знает, что делает.
Набросаю графики EURUSD от дневного до 5 мин.
Там все будет понятно для умных людей.
Толстые линии - границы предыдущих каналов.
Всё рисуется исключительно программой по формулЕ))).
Скажу сразу, что каналы эксклюзивные.) Работают в одной связке с ZZ волнами.
=======
На Д1 узел N1 на старом месте. Фиксации, что красный канал это готовая волна, нет.
4Н
Цена достигла верхней границы дневного канала и остановилась.
1Н
Цена остановилась. Ночной флет. Основной канал вверх. Наметился коррекционный вниз.
15М
5
Так работает волновая структура и совместно с ней каналы.
Так легко читается рынок.
Объяснять больше ничего не буду.
Всем пока.) Удачных вам покупок и продаж.
Да, как и в любой точке графика. Другого не дано в силу его устройства/структуры. Но вероятность пробить точку V1 примерно 92 %, а точку N2 - 8% :)
Я пробовал вероятности считать и да, на свингах пробитие по тренду вероятнее чем против.
Но углубленное изучение дало обычную 50 на 50.
Все зависит от глубины отката. К какой точке ближе, туда и вероятнее.
Ну у меня так получалось во всяком случае))
Всем пока.) Удачных вам покупок и продаж.
Нипанятна)))))))))))))
Набросаю графики EURUSD от дневного до 5 мин.
Там все будет понятно для умных людей.
Толстые линии - границы предыдущих каналов.
Всё рисуется исключительно программой по формулЕ))).
Скажу сразу, что каналы эксклюзивные.) Работают в одной связке с ZZ волнами.
=======
На Д1 узел N1 на старом месте. Фиксации, что красный канал это готовая волна, нет.
4Н
Цена достигла верхней границы дневного канала и остановилась.
1Н
Цена остановилась. Ночной флет. Основной канал вверх. Наметился коррекционный вниз.
15М
5
Так работает волновая структура и совместно с ней каналы.
Так легко читается рынок.
Объяснять больше ничего не буду.
Всем пока.) Удачных вам покупок и продаж.
На самом интересном месте, ..........
Интересность в том, что все доходят до этого места.
А потом понимают, что ничего не понимают: что делать, с этого места идти вверх или вниз ?
Интересность в том, что все доходят до этого места.
А потом понимают, что ничего не понимают: что делать, с этого места идти вверх или вниз ?
Нужно смотреть историю - там всё видно.
Затронули тему о зигзагах, а это неразрывно связано с волнами и трендами, то решил завести отдельную ветку. Пусть будет всё в одной.
Тем более, что многим это интересно, думаю получится конструктивный разговор.