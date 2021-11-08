ЗигЗаги, волны, тренды. - страница 12

Petros Shatakhtsyan:

А продолжение после точки N1, или туды или сюды.

Да, как и в любой точке графика.  Другого не дано в силу его устройства/структуры.    Но вероятность пробить точку V1 примерно 92 %,  а точку N2 - 8%   :)     

 
Да, и вообще - Вова знает, что делает.

 

Набросаю графики EURUSD от дневного до 5 мин.

Там все будет понятно для умных людей.

Толстые линии - границы предыдущих каналов.

Всё рисуется исключительно программой по формулЕ))).

Скажу сразу, что каналы эксклюзивные.) Работают в одной связке с ZZ волнами.

=======

На Д1 узел N1 на старом месте. Фиксации, что красный канал это готовая волна, нет.

EURUSD_Daily

Цена достигла верхней границы дневного канала и остановилась.

EURUSD_H4

Цена остановилась. Ночной флет. Основной канал вверх. Наметился коррекционный вниз.

EURUSD_H1

15М 

EURUSD_M15

5

Так работает волновая структура и совместно с ней каналы.

Так легко читается рынок.


Объяснять больше ничего не буду.


Всем пока.) Удачных вам покупок и продаж.

 
Wizard2018:

Да, как и в любой точке графика.  Другого не дано в силу его устройства/структуры.    Но вероятность пробить точку V1 примерно 92 %,  а точку N2 - 8%   :)     

Я пробовал вероятности считать и да, на свингах пробитие по тренду вероятнее чем против.

Но углубленное изучение дало обычную 50 на 50.

Все зависит от глубины отката. К какой точке ближе, туда и вероятнее.

Ну у меня так получалось во всяком случае))

 
Uladzimir Izerski:


Всем пока.) Удачных вам покупок и продаж.

Нипанятна)))))))))))))

 
На самом интересном месте, ..........
 
Vitali Kadel:
На самом интересном месте, ..........

Интересность в том, что все доходят до этого места.  

А потом понимают, что ничего не понимают: что делать, с этого места идти вверх или вниз ?

Вот не удивил Уладзимир, не удивил.
Думал будет одна вода и демагогия, не ошибся
Для надёжности и мониторинг убрал, шоб не лажануться совсем уж
 
Petros Shatakhtsyan:

Интересность в том, что все доходят до этого места.  

А потом понимают, что ничего не понимают: что делать, с этого места идти вверх или вниз ?

Нужно смотреть историю - там всё видно.

Uladzimir Izerski:

Затронули тему о зигзагах, а это неразрывно связано с волнами и трендами, то решил завести отдельную ветку. Пусть будет всё в одной.

Тем более, что многим это интересно, думаю получится конструктивный разговор.

Так чем все закончилось Уладзимир?
