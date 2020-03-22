Что такое тренд?

Новый комментарий
 
Можете дать исчерпывающее определение?

Как лично вы определяете, когда он начался, а когда перешёл в фазу флета (если это не коммерческая тайна D)
 
Ivan Butko:
Можете дать исчерпывающее определение?

1. Есть в любой книге по ТА. Читать умеете?

2. Нет, не можем. Да, в общем, и на фиг не надо.) Вполне можно обойтись.

 
Yuriy Asaulenko:

1. Есть в любой книге по ТА. Читать умеете?

2. Нет, не можем. Да, в общем, и на фиг не надо.) Вполне можно обойтись.


Там всё размыто и нет границ, когда заканчивается тренд и начинается флет

 
Ivan Butko:

Там размыто и нет границ, когда заканчивается тренд и начинается флет

Тренд - это всего лишь - тенденция к чему либо. Имхо, вполне достаточно. Вот я вижу тенденцию, а Вы, хоть убей, не видите. Ну, и какой четкости Вы хотите?
 
Ivan Butko:
Можете дать исчерпывающее определение?

Как лично вы определяете, когда он начался, а когда перешёл в фазу флета (если это не коммерческая тайна D)

Восходящий тренд - Если каждый новый локальный Хай больше предыдущего и новый локальный Лоу выше предыдущего.

Нисходящий тренд - Если каждый новый локальный Хай меньше предыдущего и новый локальный Лоу меньше предыдущего.

Остальное флет

 
Vladimir Pastushak:

Восходящий тренд - Если каждый новый локальный Хай больше предыдущего и новый локальный Лоу выше предыдущего.

Нисходящий тренд - Если каждый новый локальный Хай меньше предыдущего и новый локальный Лоу меньше предыдущего.

Остальное флет


Как определяете локальный Хай/Лоу? Что есть локальный, а что нет. На формальном языке. То, что по-умолчанию будет идти привязка к ТФ - это понятно.
Обычно на графике трэшанина волатильная

 
Ivan Butko:

Как определяете локальный Хай/Лоу? Что есть локальный, а что нет. На формальном языке
Обычно на графике трэшанина волатильная


 
Ivan Butko:

Как определяете локальный Хай/Лоу? Что есть локальный, а что нет. На формальном языке. То, по-умолчанию идёт привязка к ТФ - это понятно.
Обычно на графике трэшанина волатильная

Я лично считаю, что тренд не должен быть привязан Хай/Лоу. Тренд должен быть динамичен и каждый тф четко указывает это по котировкам.

 
Vladimir Pastushak:

Восходящий тренд - Если каждый новый локальный Хай больше предыдущего и новый локальный Лоу выше предыдущего.

Нисходящий тренд - Если каждый новый локальный Хай меньше предыдущего и новый локальный Лоу меньше предыдущего.

Остальное флет

Откуда следует, что тренд может быть как-то определен только апостериори, и достаточно субъективно.

Допустим, мы прошли локальный макс, который больше, и идем вниз. Мы еще в тренде или уже нет?

 
Vladimir Pastushak:


Это ассоциативное и интуитивное понимание. Вроде как смотришь и всё понятно. Но, представьте (я не программист, не знаю, как грамотно сформулировать), что вы пишите сову, что бы вы ей сказали? На формальном языке. Думаю, первым делом будет идти привязка к ТФ. Т.е., в определении можно уже указать на то, что тренд - это (тра-та-та) на конкретном ТФ.


 
Sergey Novokhatskiy:

Я лично считаю, что тренд не должен быть привязан Хай/Лоу. Тренд должен быть динамичен и каждый тф четко указывает это по котировкам.


Во, ТФ. Я тоже вижу в определении тренда привязку к ТФ. Только вот как выразить формально эту "динамичность"? 

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
Новый комментарий