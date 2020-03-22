Что такое тренд?
Можете дать исчерпывающее определение?
1. Есть в любой книге по ТА. Читать умеете?
2. Нет, не можем. Да, в общем, и на фиг не надо.) Вполне можно обойтись.
1. Есть в любой книге по ТА. Читать умеете?
2. Нет, не можем. Да, в общем, и на фиг не надо.) Вполне можно обойтись.
Там всё размыто и нет границ, когда заканчивается тренд и начинается флет
Там размыто и нет границ, когда заканчивается тренд и начинается флет
Можете дать исчерпывающее определение?
Как лично вы определяете, когда он начался, а когда перешёл в фазу флета (если это не коммерческая тайна D)
Восходящий тренд - Если каждый новый локальный Хай больше предыдущего и новый локальный Лоу выше предыдущего.
Нисходящий тренд - Если каждый новый локальный Хай меньше предыдущего и новый локальный Лоу меньше предыдущего.
Остальное флет
Восходящий тренд - Если каждый новый локальный Хай больше предыдущего и новый локальный Лоу выше предыдущего.
Нисходящий тренд - Если каждый новый локальный Хай меньше предыдущего и новый локальный Лоу меньше предыдущего.
Остальное флет
Как определяете локальный Хай/Лоу? Что есть локальный, а что нет. На формальном языке. То, что по-умолчанию будет идти привязка к ТФ - это понятно.
Обычно на графике трэшанина волатильная
Как определяете локальный Хай/Лоу? Что есть локальный, а что нет. На формальном языке. То, по-умолчанию идёт привязка к ТФ - это понятно.
Обычно на графике трэшанина волатильная
Я лично считаю, что тренд не должен быть привязан Хай/Лоу. Тренд должен быть динамичен и каждый тф четко указывает это по котировкам.
Восходящий тренд - Если каждый новый локальный Хай больше предыдущего и новый локальный Лоу выше предыдущего.
Нисходящий тренд - Если каждый новый локальный Хай меньше предыдущего и новый локальный Лоу меньше предыдущего.
Остальное флет
Откуда следует, что тренд может быть как-то определен только апостериори, и достаточно субъективно.
Допустим, мы прошли локальный макс, который больше, и идем вниз. Мы еще в тренде или уже нет?
Это ассоциативное и интуитивное понимание. Вроде как смотришь и всё понятно. Но, представьте (я не программист, не знаю, как грамотно сформулировать), что вы пишите сову, что бы вы ей сказали? На формальном языке. Думаю, первым делом будет идти привязка к ТФ. Т.е., в определении можно уже указать на то, что тренд - это (тра-та-та) на конкретном ТФ.
Я лично считаю, что тренд не должен быть привязан Хай/Лоу. Тренд должен быть динамичен и каждый тф четко указывает это по котировкам.
Во, ТФ. Я тоже вижу в определении тренда привязку к ТФ. Только вот как выразить формально эту "динамичность"?
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Как лично вы определяете, когда он начался, а когда перешёл в фазу флета (если это не коммерческая тайна D)