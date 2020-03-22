Что такое тренд? - страница 36

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Очень интересные ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ дискуссии по вопросу наличия или отсутствия тренда, но, к сожалению, отсутствует информация для ПРАКТИКУЮЩЕГО Трейдера...

В теории все методы работают, но в торговле появляются непонятки, которые переходят в минус...

Такие темы, как определение тренда, лучше всего разбирать на конкретных примерах.  Наглядно, доходчиво и однозначно понятно, что хочет донести автор до окружающих.

 
Serqey Nikitin:

Очень интересные ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ дискуссии по вопросу наличия или отсутствия тренда, но, к сожалению, отсутствует информация для ПРАКТИКУЮЩЕГО Трейдера...

В теории все методы работают, но в торговле появляются непонятки, которые переходят в минус...

Такие темы, как определение тренда, лучше всего разбирать на конкретных примерах.  Наглядно, доходчиво и однозначно понятно, что хочет донести автор до окружающих.


И почему вам кажется, что те которые владеют этими знаниями будут нагляднодоходчиво и однозначно понятно донести до окружающих ?

 
Petros Shatakhtsyan:

И почему вам кажется, что те которые владеют этими знаниями будут доходчиво и однозначно понятно донести до окружающих ?

Да, в целом Вы правы!  Но какой смысл в теоретической лабуде, в которой даже сам автор разбирается с трудом?  На примерах - будет намного проще...

 
   Тренд - это 3-й буфер индикатора. +-1000 = вход
 
STARIJ:
   Тренд - это 3-й буфер индикатора. +-1000 = вход

По внешнему виду - это 30 мин график, но котором показан разворот внутридневного тренда.

Но здесь основной вопрос : это разворот тренда или очередной откат?  По 30 мин графику этот вопрос решить не возможно. Главный тренд определяется на больших графиках - 8час.... D1... W1.

Ответ на этот вопрос имеет большое значение. И основное здесь - разница в рисках. Если открываешься по тренду - риски минимальные ( тренд всегда вывезет!),  а если на откате - риски на порядок выше.

Но некоторые Трейдеры работают на откатах - кому что нравится...

[Удален]  
Serqey Nikitin:

По внешнему виду - это 30 мин график, но котором показан разворот внутридневного тренда.

Но здесь основной вопрос : это разворот тренда или очередной откат?  По 30 мин графику этот вопрос решить не возможно. Главный тренд определяется на больших графиках - 8час.... D1... W1.

Ответ на этот вопрос имеет большое значение. И основное здесь - разница в рисках. Если открываешься по тренду - риски минимальные ( тренд всегда вывезет!),  а если на откате - риски на порядок выше.

Но некоторые Трейдеры работают на откатах - кому что нравится...

это М15 EURUSD посмотрите прямо сейчас. Есть движение - есть прибыль

 
LRA:

это М15 EURUSD посмотрите прямо сейчас. Есть движение - есть прибыль

Мне показалось, что тема - определение тренда?  Или будем обсуждать подбрасывание монетки?
[Удален]  
Serqey NikitinМне показалось, что тема - определение тренда?  Или будем обсуждать подбрасывание монетки?
Хотите - обсуждайте
 
Serqey Nikitin:

Да, в целом Вы правы!  Но какой смысл в теоретической лабуде, в которой даже сам автор разбирается с трудом?  На примерах - будет намного проще...


Всё дело в том, что в форексе никакой теории быть не может. Все они не работают.

Все эти теоретики просто подрабатывают на них.

[Удален]  
Petros Shatakhtsyan:

Всё дело в том, что в форексе никакой теории быть не может. Все они не работают.

Все эти теоретики просто подрабатывают на них.

Как минимум, одна теория работает: цена частично детерминирована. Посмотрите на график D1 - волны видны

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