Что такое тренд? - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень интересные ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ дискуссии по вопросу наличия или отсутствия тренда, но, к сожалению, отсутствует информация для ПРАКТИКУЮЩЕГО Трейдера...
В теории все методы работают, но в торговле появляются непонятки, которые переходят в минус...
Такие темы, как определение тренда, лучше всего разбирать на конкретных примерах. Наглядно, доходчиво и однозначно понятно, что хочет донести автор до окружающих.
Очень интересные ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ дискуссии по вопросу наличия или отсутствия тренда, но, к сожалению, отсутствует информация для ПРАКТИКУЮЩЕГО Трейдера...
В теории все методы работают, но в торговле появляются непонятки, которые переходят в минус...
Такие темы, как определение тренда, лучше всего разбирать на конкретных примерах. Наглядно, доходчиво и однозначно понятно, что хочет донести автор до окружающих.
И почему вам кажется, что те которые владеют этими знаниями будут наглядно, доходчиво и однозначно понятно донести до окружающих ?
И почему вам кажется, что те которые владеют этими знаниями будут доходчиво и однозначно понятно донести до окружающих ?
Да, в целом Вы правы! Но какой смысл в теоретической лабуде, в которой даже сам автор разбирается с трудом? На примерах - будет намного проще...
Тренд - это 3-й буфер индикатора. +-1000 = вход
По внешнему виду - это 30 мин график, но котором показан разворот внутридневного тренда.
Но здесь основной вопрос : это разворот тренда или очередной откат? По 30 мин графику этот вопрос решить не возможно. Главный тренд определяется на больших графиках - 8час.... D1... W1.
Ответ на этот вопрос имеет большое значение. И основное здесь - разница в рисках. Если открываешься по тренду - риски минимальные ( тренд всегда вывезет!), а если на откате - риски на порядок выше.
Но некоторые Трейдеры работают на откатах - кому что нравится...
По внешнему виду - это 30 мин график, но котором показан разворот внутридневного тренда.
Но здесь основной вопрос : это разворот тренда или очередной откат? По 30 мин графику этот вопрос решить не возможно. Главный тренд определяется на больших графиках - 8час.... D1... W1.
Ответ на этот вопрос имеет большое значение. И основное здесь - разница в рисках. Если открываешься по тренду - риски минимальные ( тренд всегда вывезет!), а если на откате - риски на порядок выше.
Но некоторые Трейдеры работают на откатах - кому что нравится...
это М15 EURUSD посмотрите прямо сейчас. Есть движение - есть прибыль
это М15 EURUSD посмотрите прямо сейчас. Есть движение - есть прибыль
Да, в целом Вы правы! Но какой смысл в теоретической лабуде, в которой даже сам автор разбирается с трудом? На примерах - будет намного проще...
Всё дело в том, что в форексе никакой теории быть не может. Все они не работают.
Все эти теоретики просто подрабатывают на них.
Всё дело в том, что в форексе никакой теории быть не может. Все они не работают.
Все эти теоретики просто подрабатывают на них.
Как минимум, одна теория работает: цена частично детерминирована. Посмотрите на график D1 - волны видны