Что такое тренд? - страница 50
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Понял. Благодарю за откровенность.
Можете дать исчерпывающее определение?
Как лично вы определяете, когда он начался, а когда перешёл в фазу флета (если это не коммерческая тайна D)
тренд - это движение цены между флетовыми участками
Мне по силе определить флет на самой ранней фазе развития,
а как вы определяете такое состояние как флетовый участок?
1.Индикатором
2.Визуальным наблюдением
3.Внутренним чутьём
4.Другим способом. Не скажу даже под пытками.
Как вы определяете такое состояние как флетовый участок?
Оч. простое определение флета: флет - это участок на котором невозможна работать по вашей стратегии. Реал-тайм, разумеется.
Остальное - тренды - преобладающее движение в каком-либо направлении. Опять-таки, в рамках вашей стратегии.
Понял. Благодарю за откровенность.
.
Понял. Благодарю за откровенность.
UPTrend - это готовность "медведей" нести убытки и просадку депо
DOWNTrend - соответственно для "быков"
Подчеркиваю, тех и других не обязательно должно быть большинство, но как правило толпа проигрывает.
.
Ротор это правильно+. Мне понятно.
UPTrend - это готовность "медведей" нести убытки и просадку депо
DOWNTrend - соответственно для "быков"
Подчеркиваю, тех и других не обязательно должно быть большинство, но как правило толпа проигрывает.
Никогда не утверждал и не намекал, что тренд это чьё-то большинство.
Тренд (от англ. trend — тенденция) — это долговременная тенденция изменения исследуемого временного ряда
Коротко и ясно.
Дело уже личное в какие рамки укладывать эту тенденцию.
Для одних волна является трендом, а для других последовательность вершин и впадин графика.
В любом случае будут правы и те и другие.
А вот для машинного(программного) распознания есть свои нюансы.
Никогда не утверждал и не намекал, что тренд это чьё-то большинство.
Тренд (от англ. trend — тенденция) — это долговременная тенденция изменения исследуемого временного ряда
Коротко и ясно.
Дело уже личное в какие рамки укладывать эту тенденцию.
Для одних волна является трендом, а для других последовательность вершин и впадин графика.
В любом случае будут правы и те и другие.
А вот для машинного(программного) распознания есть свои нюансы.
Процент быков и медведей абсолютен и не зависит от таймфрейма.
Тенденция - дело субъективное, если зависит от исследуемого временного ряда.
Процент быков и медведей абсолютен и не зависит от таймфрейма.
Тенденция - дело субъективное, если зависит от исследуемого временного ряда.
Но от таймфрейма зависит диапазон цен исследуемого инструмента.
По секрету только вам скажу, что абсолютно один медведь может жать десятки тысяч абсолютных быков и это абсолютно нормальное явление.