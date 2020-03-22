Что такое тренд? - страница 54

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i cant deposit with my visa :(
[Удален]  
 
about 2 days i guess, but it for best
 
 
Dmitriy Skub:
Хорошо поговорили))

По теме нет. 

 
Rustam Galkeev:

По теме нет. 

Без графиков ничего не понятно.
 
khorosh:
Без графиков ничего не понятно.
 
khorosh:
Без графиков ничего не понятно.

И с этими графиками ничего не понятно)  Но да ладно, главное что они по-человечески вставлены!

 
Vitaly Muzichenko:

И с этими графиками ничего не понятно)  Но да ладно, главное что они по-человечески вставлены!

Что не понятно как тренд найти? Смотря какую цель преследуешь: 10п; 50п; 100п или более взять и как работать пипсовать или накапливать.

Вот быстрый тест  две тактики двух стороннее накопление без калибровки и моделирования/сырой тест/, без авто локов, аффинажа, спящего режима, пипсовки и восстановления утраченных позиций /сброс по общей прибыли/.

 
Rustam Galkeev:

Что не понятно как тренд найти? Смотря какую цель преследуешь: 10п; 50п; 100п или более взять и как работать пипсовать или накапливать.

Вот быстрый тест  две тактики двух стороннее накопление без калибровки и моделирования/сырой тест/, без авто локов, аффинажа, спящего режима, пипсовки и восстановления утраченных позиций /сброс по общей прибыли/.

Что за новое слово в трейдинге, объясните пожалуйста

Аффинаж (фр. affinage, от affiner — «очищать») — металлургический процесс получения высокочистых благородных металлов путём отделения от них загрязняющих примесей. Один из видов рафинирования металлов в промышленных условиях, но некоторые способы доступны и в домашних.

Французский язык — Википедия
Французский язык — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Самоназвание: Официальный статус: Регулирующая организация: Общее число говорящих: Рейтинг: Статус: Классификация Письменность: Языковые коды ГОСТ 7.75–97: ISO 639-1: ISO 639-2: ISO 639-3: Код IETF: Один из шести официальных и рабочих языков ООН. Французский язык является официальным языком большого числа международных организаций...
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