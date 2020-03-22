Что такое тренд? - страница 54
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Хорошо поговорили))
По теме нет.
По теме нет.
Без графиков ничего не понятно.
Без графиков ничего не понятно.
И с этими графиками ничего не понятно) Но да ладно, главное что они по-человечески вставлены!
И с этими графиками ничего не понятно) Но да ладно, главное что они по-человечески вставлены!
Что не понятно как тренд найти? Смотря какую цель преследуешь: 10п; 50п; 100п или более взять и как работать пипсовать или накапливать.
Вот быстрый тест две тактики двух стороннее накопление без калибровки и моделирования/сырой тест/, без авто локов, аффинажа, спящего режима, пипсовки и восстановления утраченных позиций /сброс по общей прибыли/.
Что не понятно как тренд найти? Смотря какую цель преследуешь: 10п; 50п; 100п или более взять и как работать пипсовать или накапливать.
Вот быстрый тест две тактики двух стороннее накопление без калибровки и моделирования/сырой тест/, без авто локов, аффинажа, спящего режима, пипсовки и восстановления утраченных позиций /сброс по общей прибыли/.
Что за новое слово в трейдинге, объясните пожалуйста
Аффинаж (фр. affinage, от affiner — «очищать») — металлургический процесс получения высокочистых благородных металлов путём отделения от них загрязняющих примесей. Один из видов рафинирования металлов в промышленных условиях, но некоторые способы доступны и в домашних.