Что такое тренд? - страница 10

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Yousufkhodja Sultonov:
По моему, тренд текущей цены продолжится пока этого позволяет рыночная цена (красная линия), находясь в отдалении от нее. Флэтт - это когда текущая и рыночная цены двигаются вместе, не позволяя друг другу оторваться в какую-либо сторону. https://www.mql5.com/ru/charts/7531559/eurusd-d1-e-global-trade

Замечательная кардиограмма цены получается. Интересно насколько индикатор перерисовывает со временем? Или стабилен?

Формулу уже можно купить, если не перерисовывает.

 
Uladzimir Izerski:

Не без особых усилий с малыми перепалками мы уже выяснили, что тренд можем определить ТОЛЬКО НА ИСТОРИИ.

Идем дальше? Или этого достаточно?

Несомненно - определить можно только на истории, а предвидеть нужно на будущее...

 
Renat Akhtyamov:
Конечно, если торговать в прошлое

По индикаторам было-БЫ легко торговать в прошлое. Но это "БЫБ" не даёт покоя десяткам а может и сотням тысяч трейдеров.

Нет. Из прошлого мы берем данные что-бы представить картину в будущем.

А начало тренда определим по окончанию предыдущего, чего проще искать решение.

 
Ivan Negreshniy:

Несомненно - определить можно только на истории, а предвидеть нужно на будущее...


Получилось ответить в прошлом посте не читая.)))

 
Lilita Bogachkova:

Показания индикатора к началу американской сессии



Lilita Ау.

Все пропали?

А как же тренд?

Я плакаль и рыдал.

 
Uladzimir Izerski:

Lilita Ау.


линия показывает события которые предвещает начало внутридневного тренда. Точка над ценой показывать возможную точку разворота вниз, под ценой разворот в верх.

 
Uladzimir Izerski:

По индикаторам было-БЫ легко торговать в прошлое. Но это "БЫБ" не даёт покоя десяткам а может и сотням тысяч трейдеров.

Нет. Из прошлого мы берем данные что-бы представить картину в будущем.

А начало тренда определим по окончанию предыдущего, чего проще искать решение.


ну вот он, коллективный разум, и сформировал правильный ответ...))

 
Lilita Bogachkova:

линия показывает события которые предвещает начало внутридневного тренда. Точка над ценой показывать возможную точку разворота вниз, под ценой разворот в верх.


Интересно знать уже о "события". Поясните если можно. Уже интересно.

 
Ivan Negreshniy:


ну вот он, коллективный разум, и сформировал правильный ответ...))


Красивые стрелки. А причём коллективный разум недоумеваю?

 
Uladzimir Izerski:

Интересно знать уже о "события". Поясните если можно. Уже интересно.


А вот это уже коммерческая тайна, но как видите эти события можно отследить. нужно только выйти за шаблонами (шаблонным мышлением ) установление границы.

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