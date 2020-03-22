Что такое тренд? - страница 10
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По моему, тренд текущей цены продолжится пока этого позволяет рыночная цена (красная линия), находясь в отдалении от нее. Флэтт - это когда текущая и рыночная цены двигаются вместе, не позволяя друг другу оторваться в какую-либо сторону. https://www.mql5.com/ru/charts/7531559/eurusd-d1-e-global-trade
Замечательная кардиограмма цены получается. Интересно насколько индикатор перерисовывает со временем? Или стабилен?
Формулу уже можно купить, если не перерисовывает.
Не без особых усилий с малыми перепалками мы уже выяснили, что тренд можем определить ТОЛЬКО НА ИСТОРИИ.
Идем дальше? Или этого достаточно?
Несомненно - определить можно только на истории, а предвидеть нужно на будущее...
Конечно, если торговать в прошлое
По индикаторам было-БЫ легко торговать в прошлое. Но это "БЫБ" не даёт покоя десяткам а может и сотням тысяч трейдеров.
Нет. Из прошлого мы берем данные что-бы представить картину в будущем.
А начало тренда определим по окончанию предыдущего, чего проще искать решение.
Несомненно - определить можно только на истории, а предвидеть нужно на будущее...
Получилось ответить в прошлом посте не читая.)))
Показания индикатора к началу американской сессии
Lilita Ау.
Все пропали?
А как же тренд?
Я плакаль и рыдал.
Lilita Ау.
линия показывает события которые предвещает начало внутридневного тренда. Точка над ценой показывать возможную точку разворота вниз, под ценой разворот в верх.
По индикаторам было-БЫ легко торговать в прошлое. Но это "БЫБ" не даёт покоя десяткам а может и сотням тысяч трейдеров.
Нет. Из прошлого мы берем данные что-бы представить картину в будущем.
А начало тренда определим по окончанию предыдущего, чего проще искать решение.
ну вот он, коллективный разум, и сформировал правильный ответ...))
линия показывает события которые предвещает начало внутридневного тренда. Точка над ценой показывать возможную точку разворота вниз, под ценой разворот в верх.
Интересно знать уже о "события". Поясните если можно. Уже интересно.
ну вот он, коллективный разум, и сформировал правильный ответ...))
Красивые стрелки. А причём коллективный разум недоумеваю?
Интересно знать уже о "события". Поясните если можно. Уже интересно.
А вот это уже коммерческая тайна, но как видите эти события можно отследить. нужно только выйти за шаблонами (шаблонным мышлением ) установление границы.