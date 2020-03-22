Что такое тренд? - страница 55
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В приведенном примере? Смогу.
В котировках? Не смогу.
А вот контора, поставляющая котировки, сможет.
как в экселе сгенерировать белый шум? как увеличить/уменьшить его интенсивность?
Что за новое слово в трейдинге, объясните пожалуйста
Аффинаж (фр. affinage, от affiner — «очищать») — металлургический процесс получения высокочистых благородных металлов путём отделения от них загрязняющих примесей. Один из видов рафинирования металлов в промышленных условиях, но некоторые способы доступны и в домашних.
Переведу на язык форекс. Берётся средний ценовой ход валютной пары допустим 600п, делится на участки торговли, разбивается сетью отложенных ордеров как правило разно направленных, т.е создаются замки, далее цена может пойти/реакция/ куда угодно вверх вниз либо внутри качели качать не важно. Теперь смотрим на таблицу панели и начинаем делать выборку уже открытых ордеров оставляя только перекрытые ордера, где текущие ордера при согласованности с торговыми тактиками закрываются и в этот момент ценовой уровень закрытого ордера восстанавливается вновь на том же ценовом уровне что и был ранее идём дальше забрали профит и допустим /- один замок/ цена может вновь открыть восстановленный ордер или же пройти дальше и открыть другой участок торговли, где проделываем то-же самое в итоге если заглянуть на перёд то получим где-то на дистанции всего в 600п общий профит от 50 000п до 100000п, и множество отрицательных перекрытий, если для них использовать в момент их образования накопление то мы ещё забираем часть, при расширении дист диапазона мы заканчиваем торговлю выставляя 50% усреднения либо можем продолжить после пересчёта и моделирования второй дист 600, т.е проверяем сможет наш депо выдержать ещё такую дист или нет в расчёт входят все открытые ордера в рынке/текущие/ + отложенные ордера как по новой дист так и по старой не восстановленные и рассматриваем наихудший вариант растяжение уже на 1200п справится депо или нет с учётом наторгованного, если нет ставим глухой замок и ждём ценового движения как мин на 50%, если в сторону глухого ордера то можем открыться и заполнить сетью ордеров до границ глухого ордера.
Суть аффинажа многократная отработка одних и тех-же ценовых уровней, бывали отработки и 10-20 раз одного и того же уровня, примечание Брокер без комиссии и макс допустимым количеством мин лотов.
Такие вещи проделывал всё лето играя как в онлайн игру самое главное чтобы депо выдерживал нагрузку от 1000п при мин лоте и подбор оптимальной дист между звеньями цепи. Эта стратегия для пенсионеров и далёких от мира форекс людей позволяет постоянно извлекать прибыль с рынка, где лучшими валютами считается классика, кроме фунта хотя и его можно только дист и средства по более с моделировать. Чем хорошо использование то что не нужно постоянно что то покупать или продавать, так как если оставить всё как есть и ничего не закрывать макс будет - один замок или + один замок или 0 п, т.е -1 или +1 или 0, где -1 и +1 это дист между звеньями цепи, если 10п то +10 и -10 или 0. Если подходить с умом и делать выборку непосредственно по таблице на текущий момент то норм выходит, а так можно просто рубить пипсов и разгружаться по накоплению с элементами усреднения.
как в экселе сгенерировать белый шум? как увеличить/уменьшить его интенсивность?
для моделирования использую MATHCAD, в котором можно легко и просто моделировать, помимо прочего, любой шум с любыми параметрами.
экселем не пользуюсь уже очень давно, поэтому в моей памяти осталась лишь таблица с ячейками ;)
мож, знатоки экселя подскажут.
зы
В справке эксель смотри раздел "Статистические функции".
для моделирования использую MATHCAD, в котором можно легко и просто моделировать, помимо прочего, любой шум с любыми параметрами.
экселем не пользуюсь уже очень давно, поэтому в моей памяти осталась лишь таблица с ячейками ;)
мож, знатоки экселя подскажут.
зы
В справке эксель смотри раздел "Статистические функции".
Вопрос - в качестве шума выступает RSI ? (скрин пост 511 ) и его экстремумы создают "область шума" ?
Вопрос - в качестве шума выступает RSI ? (скрин пост 511 ) и его экстремумы создают "область шума" ?
Нет. Это просто пример того, как за шумом может скрываться направленное движение.
Пример открытого направления движения моды. Можем предположить дальнейшее направление тренда. Вполне.
Пример открытого направления движения моды. Можем предположить дальнейшее направление тренда. Вполне.
Падение уже достигло дна. Недолго ещё потопчется в грязи, покорчится. Но уже скоро развернётся вверх.
Можете дать исчерпывающее определение?
Как лично вы определяете, когда он начался, а когда перешёл в фазу флета (если это не коммерческая тайна D)
Это когда пруха полная)))))) и ты в тренде))))
Это когда пруха полная)))))) и ты в тренде))))
Я по скользящим.....старо но верно)
Падение уже достигло дна. Недолго ещё потопчется в грязи, покорчится. Но уже скоро развернётся вверх.
Если по "ротору" смотреть, то сначала на дерево должны слазить, а уже потом... вверх.