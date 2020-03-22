Что такое тренд? - страница 29
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Тут бесспорно вы правы, не у многих хватает терпения продержаться в суровых условиях год-два. Программисты не в счёт. У них оклорыночный бизнес.
Вот только за это ожидание можно выразить таким людям огромное спасибо
Представляете, если каждый начнет дергать цену?
Ну хаос же будет полнейший, анархия, так скажем...
Andrey Kisselyov:
люди не могут формализовать что такое тренд, а вы им задачки по цене задаете.
с уважением.
Олег avtomat:
Кто-то может формализовать, что такое тренд. Кто-то не может формализовать, что такое тренд.
А вы можете формализовать, что такое тренд?
Без понимания, что такое тренд, формализовать этот самый тренд никак не получится. В этом случае, как в сказке: "пойди туда, не знаю куда; найди то, не знаю что".
Тобишь для начала должно быть понимание, и уж тогда можно ставить задачу формализации.
Правильная формализация -- залог успеха. Вариантов формализации может быть большое множество, в силу чего формализовать задачу можно многими различными способами.
Например, результат одного из множества возможных вариантов формализации выглядит так:
Здесь индикатор самостоятельно определяет текущее состояние процесса, и выдаёт рекомендации к действию.
Без понимания, что такое тренд, формализовать этот самый тренд никак не получится. В этом случае, как в сказке: "пойди туда, не знаю куда; найди то, не знаю что".
Тобишь для начала должно быть понимание, и уж тогда можно ставить задачу формализации.
Правильная формализация -- залог успеха. Вариантов формализации может быть большое множество, в силу чего формализовать задачу можно многими различными способами.
Например, результат одного из множества возможных вариантов формализации выглядит так:
Здесь индикатор самостоятельно определяет текущее состояние процесса, и выдаёт рекомендации к действию.
Чем б0льше вариантов для понимания, тем выше результат))
Никогда не отказываюсь выслушать новую идею.
Что за золотая линия? С чем её едят?
Поигрались и хватит. А теперь чуть чуть подумать
сколько существует форум мкл?
сколько существуют аккаунты большинства пользователей в этой ветке?
какой возраст этого вопроса?
Мне можете не отвечать.
Чем б0льше вариантов для понимания, тем выше результат))
Никогда не отказываюсь выслушать новую идею.
Что за золотая линия? С чем её едят?
А Вы как рисуете индюки - слева-направо или справа-налево?
Попробуйте и так и так.
Будет точно такое же.
Поигрались и хватит. А теперь чуть чуть подумать
сколько существует форум мкл?
сколько существуют аккаунты большинства пользователей в этой ветке?
какой возраст этого вопроса?
Мне можете не отвечать.
ВЫ тоже напрасно можете не постить.
А Вы как рисуете индюки - слева-направо или справа-налево?
Попробуйте и так и так.
Будет точно такое же.
Нет. Не совсем верное ваше утверждение.
Нет. Не совсем верное ваше утверждение.
Это не утверждение, это опыт из практики.
Не каждый индикатор будет показывать одинаковые значения при пересчете слева и справа. Не дурите мне голову. Я покушал шашлыков, хотел спокойно почитать ветку.
Не каждый индикатор будет показывать одинаковые значения при пересчете слева и справа. Не дурите мне голову. Я покушал шашлыков, хотел спокойно почитать ветку.
Ну если так, тогда понятно.
Наверное и я зря ляпнул, ибо до этого еще додуматься надо.
Например.
Свеча справа прикрывает свечки слева и наоборот...........