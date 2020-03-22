Что такое тренд? - страница 29

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Uladzimir Izerski:

Тут бесспорно вы правы, не у многих хватает терпения продержаться в суровых условиях год-два. Программисты не в счёт. У них оклорыночный бизнес.

Вот только за это ожидание можно выразить таким людям огромное спасибо

Представляете, если каждый начнет дергать цену?

Ну хаос же будет полнейший, анархия, так скажем...

[Удален]  

Andrey Kisselyov:
люди не могут формализовать что такое тренд, а вы им задачки по цене задаете.

с уважением.


Олег avtomat:

Кто-то может формализовать, что такое тренд. Кто-то не может формализовать, что такое тренд.

А вы можете формализовать, что такое тренд?


Без понимания, что такое тренд, формализовать этот самый тренд никак не получится.  В этом случае, как в сказке: "пойди туда, не знаю куда; найди то, не знаю что".

Тобишь для начала должно быть понимание, и уж тогда можно ставить задачу формализации.

Правильная формализация -- залог успеха. Вариантов формализации может быть большое множество, в силу чего формализовать задачу можно многими различными способами.


Например, результат одного из множества возможных вариантов формализации выглядит так:

 

Здесь индикатор самостоятельно определяет текущее состояние процесса, и выдаёт рекомендации к действию.

 
Олег avtomat:

Без понимания, что такое тренд, формализовать этот самый тренд никак не получится.  В этом случае, как в сказке: "пойди туда, не знаю куда; найди то, не знаю что".

Тобишь для начала должно быть понимание, и уж тогда можно ставить задачу формализации.

Правильная формализация -- залог успеха. Вариантов формализации может быть большое множество, в силу чего формализовать задачу можно многими различными способами.


Например, результат одного из множества возможных вариантов формализации выглядит так:

 

Здесь индикатор самостоятельно определяет текущее состояние процесса, и выдаёт рекомендации к действию.


Чем б0льше вариантов для понимания, тем выше результат))

Никогда не отказываюсь выслушать новую идею.

Что за золотая линия? С чем её едят?

 

Поигрались и хватит. А теперь чуть чуть подумать

сколько существует форум мкл?

сколько существуют аккаунты большинства пользователей в этой ветке?

какой возраст этого вопроса?


Мне можете не отвечать.

 
Uladzimir Izerski:

Чем б0льше вариантов для понимания, тем выше результат))

Никогда не отказываюсь выслушать новую идею.

Что за золотая линия? С чем её едят?

А Вы как рисуете индюки - слева-направо или справа-налево?

Попробуйте и так и так.

Будет точно такое же.

 
trader781:

Поигрались и хватит. А теперь чуть чуть подумать

сколько существует форум мкл?

сколько существуют аккаунты большинства пользователей в этой ветке?

какой возраст этого вопроса?


Мне можете не отвечать.


ВЫ тоже напрасно можете не постить.

 
Renat Akhtyamov:

А Вы как рисуете индюки - слева-направо или справа-налево?

Попробуйте и так и так.

Будет точно такое же.


Нет. Не совсем верное ваше утверждение. 

 
Uladzimir Izerski:

Нет. Не совсем верное ваше утверждение. 

Это не утверждение, это опыт из практики.
 
Renat Akhtyamov:
Это не утверждение, это опыт из практики.

Не каждый индикатор будет показывать одинаковые значения при пересчете слева и справа. Не дурите мне голову. Я покушал шашлыков, хотел спокойно почитать ветку.

 
Uladzimir Izerski:

Не каждый индикатор будет показывать одинаковые значения при пересчете слева и справа. Не дурите мне голову. Я покушал шашлыков, хотел спокойно почитать ветку.

Ну если так, тогда понятно.

Наверное и я зря ляпнул, ибо до этого еще додуматься надо.

Например.

Свеча справа прикрывает свечки слева и наоборот...........

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