Что такое тренд? - страница 58
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Тогда что есть экстремум? Он же понимается как "свеча, слева и справа от которой все свечи выше/ниже ее", другими словами - фрактал.
А фрактал привязывается к конкретному ТФ.
Если же понимать, как "котировка на графике, слева и справа от которой все котировки выше/ниже ее".
Тогда мы имеем расплывчатое определение: не указано кол-во котировок и каждый увидит разные экстремумы.
не пойму, что расплывчато? Зачем вам привязываться к конкретному тайму? Внутри часа на минутных свечах все происходит быстро, внутри-дня, часовых чуть помедленнее, на Дневных еще медленнее, уточню тренд можно определять по экстремумам на графике, можно по другому, если по экстремумам, тогда вопрос, как эти экстремумы определять? Вам нравится экстремумы отсортировывать по фрактам(из 5 свечей), я думаю что достаточно из трех, и при этом не привязываться к таймам, а смотреть картинку вообщем... Так?
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у меня не приходит уведомление об ответах на мои посты на смартфон, а у вас?
Мы еще не определились что такое трендКак Вы его для себя определяете? Если уже имеете виды трендов...
Скайп есть?
Скайп есть?
ты кинь скриншот с обозначенными трендами, вот пример
ты кинь скриншот с обозначенными трендами, вот пример
Мне удобнее в скайпе общаться (давно прошедшее время меня почти не интересует)
Скайп есть?
Если определили для себя, что такое тренд и как его найти с практической пользой, то можете сюда написать, я для этого и создал тему. Если же ваша мысль стоит денег, то в ЛС, рассматриваю любые предложения.
Один из параметров тренда - время , т.е. для формального представления , в поиске определения, нужно определить обсуждаемый таймфрейм .
Вот, еще один человек апеллирует к временому отрезку.
Фишка в том, что от того, что на рынке есть тренд мало что дает, тренд это общее направление цены, а где ТВх(точка входа)? Ведь к Твх нужно еще прицепить стоп, и после взять профит, чтобы риск/профит сделки был достаточно большой, и позволил отбить убытки от неудачных сделок
Вы снова выходите за рамки темы. Основной её посыл - формализация для отсутствия разночтений и дальнейшая алгоритмизация (практическая польза на этом ресурсе проггеров). И изначально нужно определиться, что такое тренд.
Говоря о том, что "тренд это общее направление цены" и "от того, что на рынке есть тренд мало что дает" - вы говорите про абстрактные вещи. Что за тренд? Что значит "общее направление цены"? Что нужно для того, чтобы можно было сказать "общее направление цены"? Каковы условия оному? Когда "общее направление цены" становится необщим или оно всегда общее?
Вот об этом я говорю, Вы вроде говорите простые вещи, но по сути - они непонятные.
Разговаривают два трейдера про евродоллар, один долгосрочник, другой краткосрочник, один другому говорит:
- Попытка вылезти из флета, мои позиции пока висят.
Другой ему отвечает:
- Какой флет? Там один тренд сменяет другой.
Оба правы. Но, на словах противоречат друг другу.
к Твх нужно еще прицепить стоп, и после взять профит, чтобы риск/профит сделки был достаточно большой, и позволил отбить убытки от неудачных сделок
ты кинь скриншот с обозначенными трендами, вот пример
Напомнило "квантовую" разметку Дука)) Не пользуетесь его наработками?
Из приложенного скриншота уже можно дать определение тренду:
Тренд - это диапазон котировок на графике цены, заданный двумя параллельными линиями, именуемыми коридором или каналом цен, построенными... (по каким-то Вашим правилам).
Уже что-то!
Напомнило "квантовую" разметку Дука)) Не пользуетесь его наработками?
Из приложенного скриншота уже можно дать определение тренду:
Тренд - это диапазон котировок на графике цены, заданный двумя параллельными линиями, именуемыми коридором или каналом цен, построенными... (по каким-то Вашим правилам).
Уже что-то!
Не пойму, ты за что топишь? Тренд определять по экстремумам? Которые в свою очередь отсортировать по фракталам(из 5 свечей)? Вот Евро, индикатор последовательно идет к Вершинам и Впадинам, которые в свою очередь фракталы( свечей) я отметил каналами тренды так?