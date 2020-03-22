Что такое тренд? - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Индикатор разрабатывался для больших трендов, а на М1 какие тренды?..., только суета и судорги...
Вот тут с Вами не согласиться позвольте, на М1 все самое интересное и вкусное, все что выше это как с HD на SD переключится, вроде все то же, но детализация не та. Зачем добровольно понижать разрешение входных данных?
Вот тут с Вами не согласиться позвольте, на М1 все самое интересное и вкусное, все что выше это как с HD на SD переключится, вроде все то же, но детализация не та. Зачем добровольно понижать разрешение входных данных?
Ну это же понятно: одна задержка за две недели на большом графике, или куча задержек на М1 ? - разница очень существенная, да и на прибыль СИЛЬНО влияет... и не факт, что общая прибыль при скальпинге будет выше, чем при торговле на Н12 или D1.
Ну это же понятно: одна задержка за две недели на большом графике, или куча задержек на М1 ? - разница очень существенная, да и на прибыль СИЛЬНО влияет... и не факт, что общая прибыль при скальпинге будет выше, чем при торговле на Н12 или D1.
И прибыль выше и риск тоже
Это же форексУменьшили риск, получили то же самое
Ну это же понятно: одна задержка за две недели на большом графике, или куча задержек на М1 ? - разница очень существенная, да и на прибыль СИЛЬНО влияет... и не факт, что общая прибыль при скальпинге будет выше, чем при торговле на Н12 или D1.
Видимо совсем другая у меня ТС, моей без разницы какой ТФ, просто количество сделок падает со сменой таймфрейма, да на больших разовая прибыль больше на много, но и убытки в разы больше, а я использую очень короткие стопы, которые вычисляются, и на больших таймфреймах они будут просто огромные для меня в плане нагрузки на депозит, придется наоборот понижать размер лота чтобы маленькое депо выжило. Сработавший стоп на 50 пипсов при одном лоте даст 50$ убытка, а на H1 даже стоп может быть 500-1000 пипсов, какое депо такое выдержит? Понижать размер лота + в разы меньше сделок, я же говорю только внукам если копить =)
Видимо совсем другая у меня ТС, моей без разницы какой ТФ, просто количество сделок падает со сменой таймфрейма, да на больших разовая прибыль больше на много, но и убытки в разы больше, а я использую очень короткие стопы, которые вычисляются, и на больших таймфреймах они будут просто огромные для меня в плане нагрузки на депозит, придется наоборот понижать размер лота чтобы маленькое депо выжило. Сработавший стоп на 50 пипсов при одном лоте даст 50$ убытка, а на H1 даже стоп может быть 500-1000 пипсов, какое депо такое выдержит? Понижать размер лота + в разы меньше сделок, я же говорю только внукам если копить =)
ну а если на большем таймфрейме несколько уменьшать стоп?
В конкретно моей трендовой стратегии стоп означает конец тренда, он вычисляется исходя из графика, уменьшить не получится, чем больше таймфрейм, тем крупнее волны, стало быть фигуры разворота тоже крупнее.
на больших разовая прибыль больше на много, но и убытки в разы больше, а я использую очень короткие стопы, которые вычисляются, и на больших таймфреймах они будут просто огромные для меня в плане нагрузки на депозит
Это закономерно: чем больше график, тем больше размер стопа... Но ведь не стоп определяет закрытие позиции. Стоп - это защитный механизм от форс-мажора и только... За закрытие позиции должен отвечать алгоритм, который можно настроить как угодно быстро, при этом стоп срабатывать не будет.
Это закономерно: чем больше график, тем больше размер стопа... Но ведь не стоп определяет закрытие позиции. Стоп - это защитный механизм от форс-мажора и только... За закрытие позиции должен отвечать алгоритм, который можно настроить как угодно быстро, при этом стоп срабатывать не будет.
Все верно, можно и так. но и фигуры больше, не важно каким способом закрывать позицию. просто чем выше ТФ и стопы и тейки не от фонаря (оптимизации) столько то пунктов, а исходя из анализа ситуации то большие ТФ очень неповоротливы, и опасны в плане стопов. Вообще не понимаю зачем торговать роботом на H1 даже, там можно над каждым шагом часами думать.
Если не много помечтать: Что нужно Трейдеру для счастья?... Из всех данных на графике Трейдера, по большому счету, интересуют только ТОЧКИ экстремумов ( точки разворота тренда ). В этом случае можно просто ждать СИГНАЛА РАЗВОРОТА, и здесь даже не важно небольшое запаздывание сигнала, прибыль будет обеспечена...
Поэтому решить проблему с трендовым индикатором, который бы показывал эти самые точки, и задача "Получение стабильной прибыли на FOREX" - решена.
Но на практике, это достаточно сложная задача...
дык если по разворотам тренда торговать, то он часто и ночью будет разворачиваться, а ночью мы спим. и что тогда?
а это дело сильно не заформулизируешь...
можно по разворотам тренда, а можно (я на вашей картинке покажу) среднюю линию по тренду провести, еще 2 линии провести вверху и внизу,
и торговать относительно этих линий к центральной линии.
или только с одной стороны торговать. только трендовые движения, а не контртрендовые.