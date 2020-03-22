Что такое тренд? - страница 45

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Serqey Nikitin:
Индикатор разрабатывался для больших трендов, а на М1 какие тренды?..., только суета и судорги...

Вот тут с Вами не согласиться позвольте, на М1 все самое интересное и вкусное, все что выше это как с HD на SD переключится, вроде все то же, но детализация не та. Зачем добровольно понижать разрешение входных данных?

 
Андрей:

Вот тут с Вами не согласиться позвольте, на М1 все самое интересное и вкусное, все что выше это как с HD на SD переключится, вроде все то же, но детализация не та. Зачем добровольно понижать разрешение входных данных?

Ну это же понятно: одна задержка за две недели на большом графике, или куча задержек на М1 ?   - разница очень существенная, да и на прибыль СИЛЬНО влияет...  и не факт, что общая прибыль при скальпинге будет выше, чем при торговле на Н12 или D1.

 
Serqey Nikitin:

Ну это же понятно: одна задержка за две недели на большом графике, или куча задержек на М1 ?   - разница очень существенная, да и на прибыль СИЛЬНО влияет...  и не факт, что общая прибыль при скальпинге будет выше, чем при торговле на Н12 или D1.

И прибыль выше и риск тоже

Это же форекс

Уменьшили риск, получили то же самое
 
Serqey Nikitin:

Ну это же понятно: одна задержка за две недели на большом графике, или куча задержек на М1 ?   - разница очень существенная, да и на прибыль СИЛЬНО влияет...  и не факт, что общая прибыль при скальпинге будет выше, чем при торговле на Н12 или D1.


Видимо совсем другая у меня ТС, моей без разницы какой ТФ, просто количество сделок падает со сменой таймфрейма, да на больших разовая прибыль больше на много, но и убытки в разы больше, а я использую очень короткие стопы, которые вычисляются, и на больших таймфреймах они будут просто огромные для меня в плане нагрузки на депозит, придется наоборот понижать размер лота чтобы маленькое депо выжило. Сработавший стоп на 50 пипсов при одном лоте даст 50$ убытка, а на H1 даже стоп может быть 500-1000 пипсов, какое депо такое выдержит? Понижать размер лота + в разы меньше сделок, я же говорю только внукам если копить =)

 
Андрей:

Видимо совсем другая у меня ТС, моей без разницы какой ТФ, просто количество сделок падает со сменой таймфрейма, да на больших разовая прибыль больше на много, но и убытки в разы больше, а я использую очень короткие стопы, которые вычисляются, и на больших таймфреймах они будут просто огромные для меня в плане нагрузки на депозит, придется наоборот понижать размер лота чтобы маленькое депо выжило. Сработавший стоп на 50 пипсов при одном лоте даст 50$ убытка, а на H1 даже стоп может быть 500-1000 пипсов, какое депо такое выдержит? Понижать размер лота + в разы меньше сделок, я же говорю только внукам если копить =)

ну а если на большем таймфрейме несколько уменьшать стоп?
 
STARIJ:
ну а если на большем таймфрейме несколько уменьшать стоп?

В конкретно моей трендовой стратегии стоп означает конец тренда, он вычисляется исходя из графика, уменьшить не получится, чем больше таймфрейм, тем крупнее волны, стало быть фигуры разворота тоже крупнее.

 
Андрей:

 на больших разовая прибыль больше на много, но и убытки в разы больше, а я использую очень короткие стопы, которые вычисляются, и на больших таймфреймах они будут просто огромные для меня в плане нагрузки на депозит

Это закономерно: чем больше график, тем больше размер стопа... Но ведь не стоп определяет закрытие позиции. Стоп - это защитный механизм от форс-мажора и только...  За закрытие позиции должен отвечать алгоритм, который можно настроить как угодно быстро, при этом стоп срабатывать не будет.

 
Serqey Nikitin:

Это закономерно: чем больше график, тем больше размер стопа... Но ведь не стоп определяет закрытие позиции. Стоп - это защитный механизм от форс-мажора и только...  За закрытие позиции должен отвечать алгоритм, который можно настроить как угодно быстро, при этом стоп срабатывать не будет.


Все верно, можно и так. но и фигуры больше, не важно каким способом закрывать позицию. просто чем выше ТФ и стопы и тейки не от фонаря (оптимизации) столько то пунктов, а исходя из анализа ситуации то большие ТФ очень неповоротливы, и опасны в плане стопов. Вообще не понимаю зачем торговать роботом на H1 даже, там можно над каждым шагом часами думать. 

 
Serqey Nikitin:

Если не много помечтать: Что нужно Трейдеру для счастья?...  Из всех данных на графике Трейдера, по большому счету, интересуют только ТОЧКИ экстремумов ( точки разворота тренда ). В этом случае можно просто ждать СИГНАЛА РАЗВОРОТА, и здесь даже не важно небольшое запаздывание сигнала, прибыль будет обеспечена...

Поэтому решить проблему с трендовым индикатором, который бы показывал эти самые точки, и задача "Получение стабильной прибыли на FOREX" - решена. 

Но на практике, это достаточно сложная задача...

дык если по разворотам тренда торговать, то он часто и ночью будет разворачиваться, а ночью мы спим. и что тогда?
а это дело сильно не заформулизируешь...

 

можно по разворотам тренда, а можно (я на вашей картинке покажу) среднюю линию по тренду провести, еще 2 линии провести вверху и внизу,

и торговать относительно этих линий к центральной линии.


или только с одной стороны торговать. только трендовые движения, а не контртрендовые.

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