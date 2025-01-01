void OnStart()

{

//---

string my_gann="OBJ_GANNFAN object";

if(ObjectFind(0,my_gann)<0)// объект не найден

{

//--- сообщим о неудаче

Print("Object ",my_gann," not found. Error code = ",GetLastError());

//--- получим максимальную цену графика

double chart_max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);

//--- получим минимальную цену графика

double chart_min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,0);

//--- сколько баров на графике показано?

int bars_on_chart=ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- создадим массив, куда запишем время открытия каждого бара

datetime Time[];

//--- организуем доступ к массиву как в таймсерии

ArraySetAsSeries(Time,true);

//--- теперь скопируем в него данные для видимых на графике баров

int times=CopyTime(NULL,0,0,bars_on_chart,Time);

if(times<=0)

{

Print("Не удалось скопировать массив со временем открытия!");

return;

}

//--- предварительные приготовления закончены



//--- индекс центрального бара на графике

int center_bar=bars_on_chart/2;

//--- экватор графика - между максимумом и минимумом

double mean=(chart_max_price+chart_min_price)/2.0;

//--- установим координаты первой точки привязки в центр

ObjectCreate(0,my_gann,OBJ_GANNFAN,0,Time[center_bar],mean,

//--- вторая точки привязки справа

Time[center_bar/2],(mean+chart_min_price)/2.0);

Print("Time[center_bar] = "+(string)Time[center_bar]+" Time[center_bar/2] = "+(string)Time[center_bar/2]);

//Print("Time[center_bar]/="+Time[center_bar]+" Time[center_bar/2]="+Time[center_bar/2]);

//--- установим масштаб в единицах Pips/Bar

ObjectSetDouble(0,my_gann,OBJPROP_SCALE,10);

//--- установим направление тренда

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_DIRECTION,GANN_UP_TREND);

//--- установим толщину линий

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_WIDTH,1);

//--- зададим стиль линий

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOT);

//--- и цвет линий

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_COLOR,clrYellowGreen);

//--- разрешим пользователю выделять объект

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTABLE,true);

//--- выделим его сами

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTED,true);

//--- отрисуем на графике

ChartRedraw(0);

}

}