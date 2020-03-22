Что такое тренд? - страница 9
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Порой мне кажется что это я схожу с ума. Что поменялось не пойму. Как одни и те же очевидные вещи обсуждались раньше нормально судя по форумным веткам, сейчас же из очевидных вещей делают такую ахинею что караул.
Не надо так волноваться. Просто очень большой поток НОВОЙ информации - и появляются глюки... Но это должно пройти, главное, чтобы новая информация закрепилась...
Не надо так волноваться. Просто очень большой поток НОВОЙ информации - и появляются глюки... Но это должно пройти, главное, чтобы новая информация закрепилась...
А можете ещё раз фразу толкнуть про то что не анализируете историю а лишь текущий момент? Пожалуйста. Не оставляйте меня без пятницы(.
сегодняшние показания индикатора
Показания индикатора к началу американской сессии
Можете дать исчерпывающее определение?
Как лично вы определяете, когда он начался, а когда перешёл в фазу флета (если это не коммерческая тайна D)
А можете ещё раз фразу толкнуть про то что не анализируете историю а лишь текущий момент? Пожалуйста. Не оставляйте меня без пятницы(.
Поддерживаю! Очень внимательный и перспективный Трейдер!
Ладно- бы люди прислушались к мнению постера так нет у них вызывает гнев, что кто-то понимает лучше их.
Gorg1983 аргументировано объясняет. Даже далеким должно доходить.
Все-все, не волнуйтесь... Я Вас чем-то раздражаю? Прошу меня извинить - больше не буду...
Ага, и я в свою очередь прекращаю, а то перегну и посты потрут, а вам ой как не выгодно чтобы о вас узнали-что вы торговец по лунным фазам.
Показания индикатора к началу американской сессии
Вы могли-бы пояснить конкретно по вашим точкам и линиям границы тренда или Начало и концА.
Очень уж всё не понятно с первого взгляда.
Не без особых усилий с малыми перепалками мы уже выяснили, что тренд можем определить ТОЛЬКО НА ИСТОРИИ.
Идем дальше? Или этого достаточно?
Не без особых усилий с малыми перепалками мы уже выяснили, что тренд можем определить ТОЛЬКО НА ИСТОРИИ.
Идем дальше? Или этого достаточно?