Что такое тренд? - страница 9

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Gorg1983:

Порой мне кажется что это я схожу с ума. Что поменялось не пойму. Как одни и те же очевидные вещи обсуждались раньше нормально судя по форумным веткам, сейчас же из очевидных вещей делают такую ахинею что караул.

Не надо так волноваться. Просто очень большой поток НОВОЙ информации - и появляются глюки...  Но это должно пройти, главное, чтобы новая информация закрепилась...

[Удален]  
Serqey Nikitin:

Не надо так волноваться. Просто очень большой поток НОВОЙ информации - и появляются глюки...  Но это должно пройти, главное, чтобы новая информация закрепилась...


А можете ещё раз фразу толкнуть про то что не анализируете историю а лишь текущий момент? Пожалуйста. Не оставляйте меня без пятницы(.

 
Lilita Bogachkova:


сегодняшние показания индикатора



Показания индикатора к началу американской сессии


 
Ivan Butko:
Можете дать исчерпывающее определение?

Как лично вы определяете, когда он начался, а когда перешёл в фазу флета (если это не коммерческая тайна D)
По моему, тренд текущей цены продолжится пока этого позволяет рыночная цена (красная линия), находясь в отдалении от нее. Флэтт - это когда текущая и рыночная цены двигаются вместе, не позволяя друг другу оторваться в какую-либо сторону. https://www.mql5.com/ru/charts/7531559/eurusd-d1-e-global-trade
График EURUSD, D1, 2017.08.25 11:54 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График EURUSD, D1, 2017.08.25 11:54 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: D1. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.08.25 11:54 UTC.
 
Gorg1983:

А можете ещё раз фразу толкнуть про то что не анализируете историю а лишь текущий момент? Пожалуйста. Не оставляйте меня без пятницы(.

Все-все, не волнуйтесь...  Я Вас чем-то раздражаю?  Прошу меня извинить - больше не буду...
 
Serqey Nikitin:
Поддерживаю! Очень внимательный и перспективный Трейдер!

Ладно- бы люди прислушались к мнению постера так нет у них вызывает гнев, что кто-то понимает лучше их.

Gorg1983 аргументировано объясняет. Даже далеким должно доходить.

[Удален]  
Serqey Nikitin:
Все-все, не волнуйтесь...  Я Вас чем-то раздражаю?  Прошу меня извинить - больше не буду...

Ага, и я в свою очередь прекращаю, а то перегну и посты потрут, а вам ой как не выгодно чтобы о вас узнали-что вы торговец по лунным фазам.

 
Lilita Bogachkova:

Показания индикатора к началу американской сессии



Вы могли-бы пояснить конкретно по вашим точкам и линиям границы тренда или Начало и концА.

Очень уж всё не понятно с первого взгляда.

 

Не без особых усилий с малыми перепалками мы уже выяснили, что тренд можем определить ТОЛЬКО НА ИСТОРИИ.

Идем дальше? Или этого достаточно?

 
Uladzimir Izerski:

Не без особых усилий с малыми перепалками мы уже выяснили, что тренд можем определить ТОЛЬКО НА ИСТОРИИ.

Идем дальше? Или этого достаточно?

Конечно, если торговать в прошлое
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