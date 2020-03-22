Что такое тренд? - страница 41

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Serqey Nikitin:

Можно отметить еще заблуждения:

- форс-мажор пройти без потерь не возможно...

- безубыточная торговля ( от слова без убытков ) - не существует...

еще страшное заблуждение: сейчас отыграюсь!!!
 
STARIJ:
еще страшное заблуждение: сейчас отыграюсь!!!

типа - да у меня маржи еще на 1200 пунктов

)

 
STARIJ:

Волна = тренд вверх + флет + тренд вниз + флет       Тренд = 1/4 волны


тренд
 
Yury Kirillov:

на Вашем рисунке скорее всего тренд = 1/3 периода волны

 
Yury Kirillov:

или 1 / 4


 

А если так?



 

Дык вот же

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B

Находим угол в радианах и будет длина волны

Вот только волна апериодическая, поэтому нет её по сути

Длина волны — Википедия
Длина волны — Википедия
  • ru.wikipedia.org
График волны функции (например, физической величины) y, распространяющейся вдоль оси Оx, построенный в фиксированный момент времени (t = const). Длина волны λ может быть измерена как расстояние между парой соседних максимумов y (x) либо минимумов, либо как удвоенное расстояние между соседними точками, в которых y = 0 Длина́ волны́ — расстояние...
 
Renat Akhtyamov:

Дык вот же

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B

Находим угол в радианах и будет длина волны

Так вот =) помогли развенчать Юрию заблуждение на счет волны, вернемся к тренду :) тренд это тенденция к приращению. то есть наша флетовая волна при наличии тренда будет выглядеть так:

Что тут сложного?

 
Андрей:

Так вот =) помогли развенчать Юрию заблуждение на счет волны, вернемся к тренду :) тренд это тенденция к приращению. то есть наша флетовая волна при наличии тренда будет выглядеть так:

Что тут сложного?

Где будет разворот?

 
Renat Akhtyamov:

Где будет разворот?


Так есть же все в интернете, например вот:


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