Что такое тренд? - страница 41
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Можно отметить еще заблуждения:
- форс-мажор пройти без потерь не возможно...
- безубыточная торговля ( от слова без убытков ) - не существует...
еще страшное заблуждение: сейчас отыграюсь!!!
типа - да у меня маржи еще на 1200 пунктов
)
Волна = тренд вверх + флет + тренд вниз + флет Тренд = 1/4 волны
на Вашем рисунке скорее всего тренд = 1/3 периода волны
или 1 / 4
А если так?
Дык вот же
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
Находим угол в радианах и будет длина волны
Вот только волна апериодическая, поэтому нет её по сути
Дык вот же
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8BНаходим угол в радианах и будет длина волны
Так вот =) помогли развенчать Юрию заблуждение на счет волны, вернемся к тренду :) тренд это тенденция к приращению. то есть наша флетовая волна при наличии тренда будет выглядеть так:
Что тут сложного?
Так вот =) помогли развенчать Юрию заблуждение на счет волны, вернемся к тренду :) тренд это тенденция к приращению. то есть наша флетовая волна при наличии тренда будет выглядеть так:
Что тут сложного?
Где будет разворот?
Где будет разворот?
Так есть же все в интернете, например вот: