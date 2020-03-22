Что такое тренд? - страница 22
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А Ваши вопросы по поводу начала и конца тренда, так это извините меня вопрос всего рынка. Все участники рынка думают ТОЛЬКО об этом, как бы определить разворот......
не все
по крайней мере я в тренд не верю
не все
по крайней мере я в тренд не верю
А во что??? Позвольте полюбопытствовать.......
А во что??? Позвольте полюбопытствовать.......
в то что цена всегда возвращается обратно на прошлые уровни
не все
по крайней мере я в тренд не верю
Это для вас, и для тех кто ловит откаты
Это для вас, и для тех кто ловит откаты
ок, у меня шорты по евродоллару посмотрим как закроются
ок, у меня шорты по евродоллару посмотрим как закроются
Может так?
Вы не много забываетесь ГОСПОДА!!!! Начинаете путать.. машки приписывать и так далее. Не думал что скажу это но всётаки Юсуф в чём то прав. ЕСть понятие качественного определения тренда, а есть количественное определение тренда, тобишь направление (качество) и отклонение от горизонтальной прямой относительно Х (количественное), а в чём Вы будете мерить в пунктах или процентах или углах, это уже не важно. График прост!!!! ЕСли линия относительно Х (время) не меняется ни вверх, ни вниз, то мы можем говорить об отсутствии тренда, малейшее отклонение от параллельности оси Х будет говорить о наличии тренда. Но вот ведь в чём штука, мы ведь с Вами говорим про тренд именно на рынке, а это уже гораздо интересней, вернее сложнее с определением......
Просто тренд это такая величина (если мы хотим его определить), которую необходимо рассматривать в КОНКРЕТНОЙ ОПРЕДЕЛЁННОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ!!!! Любое изменение в системе измерения тренда, будет говорить уже о другом тренде, никоем образом не относящемуся к первому значению. Приведу пример:
Мы решили определить трендовые участки на истории, для этого мы выбрали определённый ТФ, определённый уровень усреднения либо вершины зигзага. Любое изменение этих параметров может изменить картину диаметрально.
На М15 есть тренд на Н1 нет. При машке 5 есть тренд, при 15 тренда нет. Окно зигзага 5 есть тренд, окно 20, тренда нет. Как пример..... Отсюда следует сделать вывод, что понятие тренда может быть рассмотренно в конкретном частном случае системы координат..... ИМХО
Прекрасно!
Краткость - сестра таланта.
Но, к сожалению, есть логическая ошибка: из данного определения следует, что любое пересечение - это уже тренд, т.к. между машками есть некое пространство (непересечение). И когда машки часто секутся туда-сюда на горизонтальном рынке (очевидном глазу флете), у нас получается "шумные", но постоянные тренды. С одной стороны это так и есть - пересечение - это следствие направленного движения, а любое направленное движение - это тренд какого-то уровня (размера). С другой стороны, по отношению к ТФ, на котором это сечение будет выглядеть горизонтальным шумом, данное определение будет противоречить.
Поэтому такой вариант неполный для форрмализации, хотя для восприятия и понимания - почти идеальное.
Если будете продолжать в том же духе. то увязните во всех этих бессмысленных словах и можете потратить годы жизни на всякую хрень. не создавайте самому себе проблемы.
Если машки пересеклись. то это
Если не использовать стопы то все это можно легко обойти(как на картинке)
Вопрос изначально поставлен, не правильно. Вопрос не в том, что такое тренд/флэт, а когда тренд переходит во флэт и наоборот.
то, что у Вас масштаб - у математиков интервал. Вот простой пример. Измерили температуру на улице. Второй раз через сутки. Разницу 3 градуса экстраполировали: 90 градусов в месяц, 1095 градусов в год. Если второе измерение произвести ровно через год и получить 3 градуса разности, то получим 3/12 = 0,25 градуса в месяц и 3/365 = 0,008 градуса в день
Я сильно извиняюсь. но не могли бы Вы скинуть индикатор про который говорили ? Или ссылку дайте, если не трудно. Я Вам в личку писал, может не заметили.
Этого у него на картинке только так... Ты у него спроси, как он выявляет параметры для своего чудо индикатора... После того, как услышишь, то предполагаю начнешь креститься и плевать через левой плечо... Да, и заодно попроси глянуть на Мониторинг счета... он уже со своей идее Фикс лет пять всем на уши капает, но ничего кроме слитых депозитов и своего Индикатора в Маркете предъвить не может
Сергей, спасибо за предостережение. Я внимательно посмотрю.