Что такое тренд? - страница 11
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1967)
с уважением.
Красивые стрелки. А причём коллективный разум недоумеваю?
я об идее предсказания будущих трендов по окончании предыдущих, а стрелки(сигналы) бывают разные, часто с повторами в одну сторону.
Зависит как написан индикатор.
Ваш рисунок такой, а мой такой
А вот это уже коммерческая тайна, но как видите эти события можно отследить. нужно только выйти за шаблонами (шаблонным мышлением ) установление границы.
Любая женщина для меня тайна, пока не познакомлюсь.)
Зависит как написан индикатор.
Ваш рисунок такой, а мой такой
Трудно судить об эффективности без интегральных показателей, у меня в верхней строке комментария суммарная статистика по всем сигналам.
Можно конечно и на экран, но лучше всего в карман.)
Трудно судить об эффективности без интегральных показателей, у меня в верхней строке комментария суммарная статистика по всем сигналам, но этот подход конечно не приемлем в случае коммерческой тайны.
Зависит как написан индикатор.
Ваш рисунок такой, а мой такой
Мой рисунок все равно красивее!!!
Мой рисунок все равно красивее!!!
Красота на картинах приносит прибыль только наследникам)
ЗЫ.
Не всем конечно. А таким только разочарование.
Красота на картинах приносит прибыль только наследникам)