Что такое тренд? - страница 11

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Petr Baskakov:

Типа - поднимите мне веки ) 

Вий классный фильм мне нравиться. снимали без всякой компьютерной графики, а смотреть одно удовольствие.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1967)


с уважением.

 
Uladzimir Izerski:

Красивые стрелки. А причём коллективный разум недоумеваю?

я об идее предсказания будущих трендов по окончании предыдущих, а стрелки(сигналы) бывают разные, часто с повторами в одну сторону.
 
Ivan Negreshniy:
я об идее предсказания будущих трендов по окончании предыдущих, а стрелки(сигналы) бывают разные, часто с повторами в одну сторону.

Зависит как написан индикатор.

Ваш рисунок такой, а мой такой


 
Lilita Bogachkova:

А вот это уже коммерческая тайна, но как видите эти события можно отследить. нужно только выйти за шаблонами (шаблонным мышлением ) установление границы.


Любая женщина для меня тайна, пока не познакомлюсь.)

 
Uladzimir Izerski:

Зависит как написан индикатор.

Ваш рисунок такой, а мой такой


Трудно судить об эффективности без интегральных показателей, у меня в верхней строке комментария суммарная статистика по всем сигналам, но этот подход конечно не приемлем в случае коммерческой тайны.
 
Ivan Negreshniy:
Трудно судить об эффективности без интегральных показателей, у меня в верхней строке комментария суммарная статистика по всем сигналам.

Можно конечно и на экран, но лучше всего в карман.)

 
Ivan Negreshniy:
Трудно судить об эффективности без интегральных показателей, у меня в верхней строке комментария суммарная статистика по всем сигналам, но этот подход конечно не приемлем в случае коммерческой тайны.
С интегральными показателями у меня звучит намного лучше.
 
Uladzimir Izerski:

Зависит как написан индикатор.

Ваш рисунок такой, а мой такой

Мой рисунок все равно красивее!!!


 
Serqey Nikitin:

Мой рисунок все равно красивее!!!



Красота на картинах приносит прибыль только наследникам)

ЗЫ.

Не всем конечно. А таким только разочарование.

 
Uladzimir Izerski:

Красота на картинах приносит прибыль только наследникам)

Да, если не понимать в красоте...
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