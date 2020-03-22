Что такое тренд? - страница 20
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А он существует?
Андрей, Вы имеете ввиду тренд перед тем, как развернуться должен пройти фазу флета ? Посмотрите, за последние три недели USDJPY разворачивался минуя фазу флета:
Вы имеете ввиду тренд перед тем, как развернуться должен пройти фазу флета ? Посмотрите, за последние три недели USDJPY разворачивался минуя фазу флета:
Да, по поводу картинки: https://www.mql5.com/ru/forum/214374/page17#comment_5664189
Не сомневаюсь, что весь этот анализ работает...
Но для себя я решил разработать систему, которая бы отвечала параметрам:
1. Проста для понимания.
2. В любой момент времени должна быть ОДНОЗНАЧНАЯ ясность о текущей ситуации на рынке.
3. Ну и ,естественно, прибыльная.
Анализ этой же пары:
Текущее состояние рынка - тренд вверх.
Перспектива - продолжение тренда вверх.
Торговые приказы:
Открытие - оба индикатора в одном направлении, но только после окончания отката.
Закрытие - сигнал на разворот самого быстрого индикатора.
P.S. Зиг-Заг - только для настройки остальных трендовых индикаторов ( в стратегии не задействован ).
На мой взгляд, определение тренда трендовыми индикаторами дает простую и понятную картину на рынке.
Сергей, Ваша торговая система выглядит очень убедительно. Вот эти два индикатора внизу - они общедоступны или это исключительно Ваши и для Вашего личного пользования ? Если общедоступны, то не приведёте ссылку, пожалуйста ? Хотелось бы попробовать.
Вот эти два индикатора внизу - ссылку, пожалуйста ? Хотелось бы попробовать.
Один из них, кажется, здесь ...
Один из них, кажется, здесь ...
Большое Вам спасибо. Я вижу он платный, но есть Триал. Автор - тот самый Сергей Никитин. Если мне очень понравится, то я и сам такое напишу. Или куплю, посмотрим.
Ооо...
Как много расплывчатых мыслей. Надо бы вам собраться ими и сформулировать формальные критерии/правила/инструкцию, при которой определяется строгая точка начала тренда, её конца и перехода фазы направленной тенденции во флет.
Пока что единственное формальная зацепка - это привязка к масштабу (волновому уровню, если говорить за неоволновиков и фракталам - если говорить на общепринятом).
Т.е., исходя из очевидного, а именно - флет - это тренд на млТФ, а тренд - это флет на стТФ (не всегда, исключая импульсы от всяких брекситов), в том смысле, что все это наглядно видят (ассоциативное восприятие), но не могут формализовать (алгоритмизировать), можно уже определить о принадлежности тренда к строго определённому ТФ.
Тогда, определение тренда будет включать в себя ТФ:
Тренд — это направленное, негоризонтальное движение цены на определённом ТФ, при котором разворотное движение в обратную сторону не превышает (тра-та-та)... что дальше? Размеров? Не пробивает предыдущий фрактал? Что думаете
Моё мнение такое, линейный график инструмента торговли - это и есть главный ценовой тренд.
Тренды, построенные по ценам открытия или закрытия - это вторичные тренды, они дают больше информации для аналитика во временном разрезе, но по этой же причине такие вторичные тренды более зашумлены в сравнении с линейным графиком цены инструмента торговли. Может поэтому советники опирающиеся на тренды по ценам открытия/закрытия и сливают?
Согласен, мы знаем о качественной стороне определения тренда. Нужно выработать количественные мерилла распознавания тренда, типа, если относительное приращение цены за определенный период превысит какое-то значение, нужно признать наличие тренда. В противном случае - флэтт. Прошу участников, развить эту идею и предлагать свои варианты количественной оценки, типа критерия. Для меня лично, тред - это движении текущей цены от одной точки (уровня) безубыточности к следующей точке безубыточности до тех пор, пока не вмешивается рыночная цена. Разгон и последующий удар рыночной цены по текущей цене означает конец тренда. Многим кажется, что, это бред, но, понятие рыночной цены вытекает из реального анализа рынка товаров и услуг и пора ее признавать как реальную участницу рыночных баталий. Не навязываю никому понятие рыночной цены, но, уверен, без ее признания и всестороннего изучения не обойтись.
Тренд как последовательное приращение на очередном временном интервале. А насколько приращение произошло это наверное не суть. Приращение остановилось (равно нулю) - время Х для трейдера и советника, поскольку впереди испытание просадкой)))
Неплохо. Но в боковом тренде может быть наклон. Как с этим будем мириться.
Если угол наклон отличный от нуля то это уже тренд, в любом случае. Если у нас БИД нарисеут идеально прямую линию в течении времени, тогда тренда нте, если будет хоть малейнее отклонение то тренд есть. Тренд- направление изменения по оси У изменение по оси Х- время. Трендом не считается ИМХО. Тренда нет ели наша линия паралельна оси Х
Можете дать исчерпывающее определение?
Как лично вы определяете, когда он начался, а когда перешёл в фазу флета (если это не коммерческая тайна D)
Даю исчерпывающее определение: тренд, это когда две машки не пересекаются :=))