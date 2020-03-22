Что такое тренд? - страница 23
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Я сильно извиняюсь. но не могли бы Вы скинуть индикатор про который говорили ? Или ссылку дайте, если не трудно. Я Вам в личку писал, может не заметили.
а зачем? у Вас же огромный профит виден на Ваших графиках. хочешь кататься - люби и саночки возить
:)
Можно было быстрей это написать.
в то что цена всегда возвращается обратно на прошлые уровни
Нироба, вы?
а зачем? у Вас же огромный профит виден на Ваших графиках. хочешь кататься - люби и саночки возить
При чем здесь профит ? Такой задачи не стояло. просто взял этот индикатор и только на нем построил стратегию - все.
Нироба, вы?
Вас послать?
При чем здесь профит ? Такой задачи не стояло. просто взял этот индикатор и только на нем построил стратегию - все.
а зачем? у Вас же огромный профит виден на Ваших графиках. хочешь кататься - люби и саночки возить
Увеличить прибыльную сделку - много ума не надо.
Так что надо то? Построил стратегию надо поделиться
?
Вас послать?
Если это не вы, и не в курсе: Нироба - это фамилия, звезда четверки. Прославился как раз этой фразой, со всеми вытекающими.
Теперь можете послать, если вам полегчает - всегда пожалуйста. Можете даже лично попробовать.
Если будете продолжать в том же духе. то увязните во всех этих бессмысленных словах и можете потратить годы жизни на всякую хрень. не создавайте самому себе проблемы.
Если машки пересеклись. то это
Если не использовать стопы то все это можно легко обойти(как на картинке)
Вопрос изначально поставлен, не правильно. Вопрос не в том, что такое тренд/флэт, а когда тренд переходит во флэт и наоборот.
Мы уже рассматривали этот вопрос в начале ветки)
Пересечение машек, как в ТС Следопыт - как один из способов определения консолидации. Два идущих подряд пересечения без раскрытия (сразу же) - регистрация(фиксация) наличия флета. Следующий этап - ожидание выхода из флета. Точка окончания флета — раскрытие машки (непересечение, когда машка загибается, приближается к другой машке, но ей "не хватает сил" пересечься и, подобно натянутой ветки - выстреливает, образуя тренд) + пробитие локальной вершины (определяется как макс точка, сформированная сразу же после начала закрепления).
Этот метод мне известен, причём, я даже более формально его описал. Но, мне интересно узнать мнение людей о других способах, но, чтобы их можно было также формально описать.