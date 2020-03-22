Что такое тренд? - страница 23

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Ibragim Dzhanaev:

Я сильно извиняюсь. но не могли бы Вы скинуть индикатор про который говорили ? Или ссылку дайте, если не трудно. Я Вам в личку писал, может не заметили.

а зачем? у Вас же огромный профит виден на Ваших графиках. хочешь кататься - люби и саночки возить
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STARIJ:
а зачем? у Вас же огромный профит виден на Ваших графиках. хочешь кататься - люби и саночки возить

:)

Можно было быстрей это написать.

 
trader781:

в то что цена всегда возвращается обратно на прошлые уровни

Нироба, вы?

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STARIJ:
а зачем? у Вас же огромный профит виден на Ваших графиках. хочешь кататься - люби и саночки возить

При чем здесь профит ? Такой задачи не стояло. просто взял этот индикатор и только на нем построил стратегию - все.

 
Andrew Petras:

Нироба, вы?


Вас послать?

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Ibragim Dzhanaev:

При чем здесь профит ? Такой задачи не стояло. просто взял этот индикатор и только на нем построил стратегию - все.

Так что надо то? Построил стратегию надо поделиться
[Удален]  
STARIJ:
а зачем? у Вас же огромный профит виден на Ваших графиках. хочешь кататься - люби и саночки возить

Увеличить прибыльную сделку - много ума не надо.


[Удален]  
LRA:
Так что надо то? Построил стратегию надо поделиться

?

 
trader781:

Вас послать?

Если это не вы, и не в курсе: Нироба - это фамилия, звезда четверки. Прославился как раз этой фразой, со всеми вытекающими.

Теперь можете послать, если вам полегчает - всегда пожалуйста. Можете даже лично попробовать.

 
Ibragim Dzhanaev:

Если будете продолжать в том же духе. то увязните во всех этих бессмысленных словах и можете потратить годы жизни на всякую хрень. не создавайте самому себе проблемы.

Если машки пересеклись. то это

  1. консолидация перед продолжением тренда
  2. консолидация переходящая в следующую консолидацию, далее флэт
  3. разворот цены

Если не использовать стопы то все это можно легко обойти(как на картинке)

Вопрос изначально поставлен, не правильно. Вопрос не в том, что такое тренд/флэт, а когда тренд переходит во флэт и наоборот.



Мы уже рассматривали этот вопрос в начале ветки) 

Пересечение машек, как в ТС Следопыт - как один из способов определения консолидации. Два идущих подряд пересечения без раскрытия (сразу же) - регистрация(фиксация) наличия флета. Следующий этап - ожидание выхода из флета. Точка окончания флета — раскрытие машки (непересечение, когда машка загибается, приближается к другой машке, но ей "не хватает сил" пересечься и, подобно натянутой ветки - выстреливает, образуя тренд) + пробитие локальной вершины (определяется как макс точка, сформированная сразу же после начала закрепления). 

Этот метод мне известен, причём, я даже более формально его описал. Но, мне интересно узнать мнение людей о других способах, но, чтобы их можно было также формально описать.

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