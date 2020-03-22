Что такое тренд? - страница 47

Новый комментарий
 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Интересное и Юмор".
[Удален]  

Тренд, длящийся уже 15 месяцев без откатов :

 

.

Если внимательно смотреть, то на многих инструментах можно обнаружить такие замечательные участки.

 
Alexey Volchanskiy:

Интересно, эти великие математики смогли бы разработать Грааль или в реальной жизни тоже сдулись бы?


Знаю одного такого высококлассного специалиста и как то спрашивал об этом, говорю почему бы тебе не рассчитать собственную ТС и торговать роботом - ответил что ему нравится заниматься математикой и учить этому других. На жизнь ему хватает, на путешествия тоже, ученики по всему миру, как то так.

за других людей не в курсе.
 
Ivan Butko:
Можете дать исчерпывающее определение?

Как лично вы определяете, когда он начался, а когда перешёл в фазу флета (если это не коммерческая тайна D)

Автор некорректно задал вопрос, не что такое Тренд, а как Вы определяете Тренд, его завершение и начало нового Тренда(противоположного)...

 
Sergey Lazarenko:

Автор некорректно задал вопрос, не что такое Тренд, а как Вы определяете Тренд, его завершение и начало нового Тренда(противоположного)...

Если вы его определяете, то вы уже знаете, что это такое.

 

ладно, торгуем по разворотам тренда.

теперь такой вопрос: почему тренды разворачиваются? 
почему цена идет идет в одну сторону, а потом вдруг развернулась, и долго идет в противоположную сторону.

кто исследовал этот вопрос? может в эти моменты какие-то экономические новости выходят, способные развернуть тренд? или выходит макроэкономическая статистика по странам, что вызывает какие-то действия инвесторов?

 
danminin:

ладно, торгуем по разворотам тренда.

теперь такой вопрос: почему тренды разворачиваются? 
почему цена идет идет в одну сторону, а потом вдруг развернулась, и долго идет в противоположную сторону.


Серьезно?

купите что - нибудь с текущих

[Удален]  

Разворот 

 

.

 
Олег avtomat:

Разворот 

 

.

Уже с 6 окт.
 
khorosh:
Уже с 6 окт.

Анализ на недельном графике дает тренд вверх, поэтому снижение на дневном можно оценить как флэт... пока... или откат... кому как нравится.  Но о развороте говорить пока рано...

1...404142434445464748495051525354...59
Новый комментарий