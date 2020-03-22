Что такое тренд? - страница 47
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Тренд, длящийся уже 15 месяцев без откатов :
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Если внимательно смотреть, то на многих инструментах можно обнаружить такие замечательные участки.
Интересно, эти великие математики смогли бы разработать Грааль или в реальной жизни тоже сдулись бы?
Знаю одного такого высококлассного специалиста и как то спрашивал об этом, говорю почему бы тебе не рассчитать собственную ТС и торговать роботом - ответил что ему нравится заниматься математикой и учить этому других. На жизнь ему хватает, на путешествия тоже, ученики по всему миру, как то так.за других людей не в курсе.
Можете дать исчерпывающее определение?
Как лично вы определяете, когда он начался, а когда перешёл в фазу флета (если это не коммерческая тайна D)
Автор некорректно задал вопрос, не что такое Тренд, а как Вы определяете Тренд, его завершение и начало нового Тренда(противоположного)...
Автор некорректно задал вопрос, не что такое Тренд, а как Вы определяете Тренд, его завершение и начало нового Тренда(противоположного)...
Если вы его определяете, то вы уже знаете, что это такое.
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Что такое тренд?
Ivan Butko, 2017.08.24 17:21Можете дать исчерпывающее определение?
...
ладно, торгуем по разворотам тренда.
теперь такой вопрос: почему тренды разворачиваются?
почему цена идет идет в одну сторону, а потом вдруг развернулась, и долго идет в противоположную сторону.
кто исследовал этот вопрос? может в эти моменты какие-то экономические новости выходят, способные развернуть тренд? или выходит макроэкономическая статистика по странам, что вызывает какие-то действия инвесторов?
ладно, торгуем по разворотам тренда.
теперь такой вопрос: почему тренды разворачиваются?
почему цена идет идет в одну сторону, а потом вдруг развернулась, и долго идет в противоположную сторону.
Серьезно?
купите что - нибудь с текущих
Разворот
.
Разворот
.
Уже с 6 окт.
Анализ на недельном графике дает тренд вверх, поэтому снижение на дневном можно оценить как флэт... пока... или откат... кому как нравится. Но о развороте говорить пока рано...