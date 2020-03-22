Что такое тренд? - страница 24

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Ibragim Dzhanaev:      ?
Вы б ему свой советник - он Вам индикатор. Так полагаю должно быть
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Ivan Butko:

Мы уже рассматривали этот вопрос в начале ветки) 

Пересечение машек, как в ТС Следопыт - как один из способов определения консолидации. Два идущих подряд пересечения без раскрытия (сразу же) - регистрация(фиксация) наличия флета. Следующий этап - ожидание выхода из флета. Точка окончания флета — раскрытие машки (непересечение, когда машка загибается, приближается к другой машке, но ей "не хватает сил" пересечься и, подобно натянутой ветки - выстреливает, образуя тренд) + пробитие локальной вершины (определяется как макс точка, сформированная сразу же после начала закрепления). 

Этот метод мне известен, причём, я даже более формально его описал. Но, мне интересно узнать мнение людей о других способах, но, чтобы их можно было также формально описать.

Машки привел, как НЕудачный пример(если Вы не поняли).
 
Ibragim Dzhanaev:
Машки привел, как НЕудачный пример(если Вы не поняли).

Приведите удачный пример! D)))

И, желательно, чтобы после него, открыв график, можно было сразу же начать анализ))) Чтобы было понятно и не было разночтений



 
Serqey Nikitin:

Да, по поводу картинки: https://www.mql5.com/ru/forum/214374/page17#comment_5664189

Не сомневаюсь, что весь этот анализ работает...  

Но для себя я решил разработать систему, которая бы отвечала параметрам:

1. Проста для понимания.

2. В любой момент времени должна быть ОДНОЗНАЧНАЯ ясность о текущей ситуации на рынке.

3. Ну и ,естественно, прибыльная.

Анализ этой же пары:


Текущее состояние рынка - тренд вверх.

Перспектива - продолжение тренда вверх.

Торговые приказы:

Открытие - оба индикатора в одном направлении, но только после окончания отката.

Закрытие - сигнал на разворот самого быстрого индикатора.

P.S. Зиг-Заг - только для настройки остальных трендовых индикаторов ( в стратегии не задействован ).

На мой взгляд, определение тренда трендовыми индикаторами дает простую и понятную картину на рынке.


Это бесплатная система? Поделитесь? Насчёт "перспективы", как она определяется

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Ivan Butko:

Приведите удачный пример! D)))

И, желательно, чтобы после него, открыв график, можно было сразу же начать анализ))) Чтобы было понятно и не было разночтений




На скрине советник, советник торгует одновременно тренд и флэт. Понятно )) ?


 
Ibragim Dzhanaev:

На скрине советник, советник торгует одновременно тренд и флэт. Понятно )) ?



Красивый график на самом деле. Никаких болезней аля кардиограммы, пил, кочерёг, 20/80, порезов и шишек. Такой хаотичный, отражающий рынок. Неплохо!

Но, я к тому вёл, что результаты чей-то торговли не совсем отвечают на вопрос сабжа, а скорее подтверждают, что определившись с трендом и флетом (о чём мы и разглагольстуем здесь), можно получать такие вот результаты, раз торгуется и то, и другое. 

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Ivan Butko:

Красивый график на самом деле. Никаких болезней аля кардиограммы, пил, кочерёг, 20/80, порезов и шишек. Такой хаотичный, отражающий рынок. Неплохо!

Но, я к тому вёл, что результаты чей-то торговли не совсем отвечают на вопрос сабжа, а скорее подтверждают, что определившись с трендом и флетом (о чём мы и разглагольстуем здесь), можно получать такие вот результаты, раз торгуется и то, и другое. 


Вы не верно сформулировали вопрос, а теперь хотите получить верный ответ. Торговать третд - не проблема, как и флэт. Вопрос как понять их смену. Часто. это очень сложно(человеку, не программе), иногда невозможно, иногда даже не понятно состояние рынка, отсюда вывод - торговать одновременно и тренд и флэт. 

Если, Вы хотите спросить, как это сделать ? Я мог бы сказать, что знаю как, но надо сделать бота, тогда будет понятно прав я, или нет. Но думаю прав, скрин же, не от руки рисовал ))

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Ivan Butko:

Красивый график на самом деле. Никаких болезней аля кардиограммы, пил, кочерёг, 20/80, порезов и шишек. Такой хаотичный, отражающий рынок. Неплохо!

Но, я к тому вёл, что результаты чей-то торговли не совсем отвечают на вопрос сабжа, а скорее подтверждают, что определившись с трендом и флетом (о чём мы и разглагольстуем здесь), можно получать такие вот результаты, раз торгуется и то, и другое. 


Как понимаете, индикатор здесь не главное.

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На случай, если остались сомнения.

 
Ibragim Dzhanaev:

На случай, если остались сомнения.


Что-бы с тестера увидеть более приближенную к реальной торговле картину, спред должен быть минимум в два раза больше реального.

Прогоните пож. с новыми значениями если не затруднит и покажите. Что-бы сравнить.

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