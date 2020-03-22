Что такое тренд? - страница 24
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Мы уже рассматривали этот вопрос в начале ветки)
Пересечение машек, как в ТС Следопыт - как один из способов определения консолидации. Два идущих подряд пересечения без раскрытия (сразу же) - регистрация(фиксация) наличия флета. Следующий этап - ожидание выхода из флета. Точка окончания флета — раскрытие машки (непересечение, когда машка загибается, приближается к другой машке, но ей "не хватает сил" пересечься и, подобно натянутой ветки - выстреливает, образуя тренд) + пробитие локальной вершины (определяется как макс точка, сформированная сразу же после начала закрепления).
Этот метод мне известен, причём, я даже более формально его описал. Но, мне интересно узнать мнение людей о других способах, но, чтобы их можно было также формально описать.
Машки привел, как НЕудачный пример(если Вы не поняли).
Приведите удачный пример! D)))
И, желательно, чтобы после него, открыв график, можно было сразу же начать анализ))) Чтобы было понятно и не было разночтений
Да, по поводу картинки: https://www.mql5.com/ru/forum/214374/page17#comment_5664189
Не сомневаюсь, что весь этот анализ работает...
Но для себя я решил разработать систему, которая бы отвечала параметрам:
1. Проста для понимания.
2. В любой момент времени должна быть ОДНОЗНАЧНАЯ ясность о текущей ситуации на рынке.
3. Ну и ,естественно, прибыльная.
Анализ этой же пары:
Текущее состояние рынка - тренд вверх.
Перспектива - продолжение тренда вверх.
Торговые приказы:
Открытие - оба индикатора в одном направлении, но только после окончания отката.
Закрытие - сигнал на разворот самого быстрого индикатора.
P.S. Зиг-Заг - только для настройки остальных трендовых индикаторов ( в стратегии не задействован ).
На мой взгляд, определение тренда трендовыми индикаторами дает простую и понятную картину на рынке.
Это бесплатная система? Поделитесь? Насчёт "перспективы", как она определяется
Приведите удачный пример! D)))
И, желательно, чтобы после него, открыв график, можно было сразу же начать анализ))) Чтобы было понятно и не было разночтений
На скрине советник, советник торгует одновременно тренд и флэт. Понятно )) ?
На скрине советник, советник торгует одновременно тренд и флэт. Понятно )) ?
Красивый график на самом деле. Никаких болезней аля кардиограммы, пил, кочерёг, 20/80, порезов и шишек. Такой хаотичный, отражающий рынок. Неплохо!
Но, я к тому вёл, что результаты чей-то торговли не совсем отвечают на вопрос сабжа, а скорее подтверждают, что определившись с трендом и флетом (о чём мы и разглагольстуем здесь), можно получать такие вот результаты, раз торгуется и то, и другое.
Красивый график на самом деле. Никаких болезней аля кардиограммы, пил, кочерёг, 20/80, порезов и шишек. Такой хаотичный, отражающий рынок. Неплохо!
Но, я к тому вёл, что результаты чей-то торговли не совсем отвечают на вопрос сабжа, а скорее подтверждают, что определившись с трендом и флетом (о чём мы и разглагольстуем здесь), можно получать такие вот результаты, раз торгуется и то, и другое.
Вы не верно сформулировали вопрос, а теперь хотите получить верный ответ. Торговать третд - не проблема, как и флэт. Вопрос как понять их смену. Часто. это очень сложно(человеку, не программе), иногда невозможно, иногда даже не понятно состояние рынка, отсюда вывод - торговать одновременно и тренд и флэт.
Если, Вы хотите спросить, как это сделать ? Я мог бы сказать, что знаю как, но надо сделать бота, тогда будет понятно прав я, или нет. Но думаю прав, скрин же, не от руки рисовал ))
Красивый график на самом деле. Никаких болезней аля кардиограммы, пил, кочерёг, 20/80, порезов и шишек. Такой хаотичный, отражающий рынок. Неплохо!
Но, я к тому вёл, что результаты чей-то торговли не совсем отвечают на вопрос сабжа, а скорее подтверждают, что определившись с трендом и флетом (о чём мы и разглагольстуем здесь), можно получать такие вот результаты, раз торгуется и то, и другое.
Как понимаете, индикатор здесь не главное.
На случай, если остались сомнения.
На случай, если остались сомнения.
Что-бы с тестера увидеть более приближенную к реальной торговле картину, спред должен быть минимум в два раза больше реального.
Прогоните пож. с новыми значениями если не затруднит и покажите. Что-бы сравнить.