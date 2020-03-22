Что такое тренд? - страница 19
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Кстати, по теме. Тренд - это линия регрессии и определен только и исключительно статистически (на истории).
Отсюда автоматически следует, что отклонения от линии регрессии - шум.
Отсюда, также: МАшки регрессию не заменяют.
Как вы пришли к этому? Я про линию регрессии, почему выбор пал на неё? Она же вроде как субъективно рисуется (выбор точки)
Про отклонение тоже как-то спонтанно, плюс нераскрытое понятие "шум". В контексте голой техники (соотношения движений вверх-вниз без примеси фундамента) это не совсем понятно.
Как вы пришли к этому? Я про линию регрессии, почему выбор пал на неё? Она же вроде как субъективно рисуется (выбор точки)
Про отклонение тоже как-то спонтанно, плюс нераскрытое понятие "шум". В контексте голой техники (соотношения движений вверх-вниз без примеси фундамента) это не совсем понятно.
Отвечая на вопрос темы. Что такое ТРЕНД. ТРЕНД ЭТО направление изменения. Другими словами вектор не нулевой длинны имеющий огол наклона отличный от нуля.
Как с примером ТРЭНД в моде. Направление изменения одежды, новые кофты брюка и т.д. отличаущиеся от предыдущей модели.... Как то так :-)
А ещё часть - что саморегулирующийся.
Саморегуляция идет до тех пор пока регулировщик не придётЬ.)
Вчера например отрегулировал. Может никто не заметил. Да и ладно.
Отвечая на вопрос темы. Что такое ТРЕНД. ТРЕНД ЭТО направление изменения. Другими словами вектор не нулевой длинны имеющий огол наклона отличный от нуля.
Как с примером ТРЭНД в моде. Направление изменения одежды, новые кофты брюка и т.д. отличаущиеся от предыдущей модели.... Как то так :-)
Неплохо. Но в боковом тренде может быть наклон. Как с этим будем мириться.
Саморегуляция идет до тех пор пока регулировщик не придётЬ.)
Вчера например отрегулировал. Может никто не заметил. Да и ладно.
Регулировщик - часть системы. Он не бывает "черным лебедем".
Регулировщик - часть системы. Он не бывает "черным лебедем".
С регулировщиками надо дружить. Это лучшие друзья трейдера.
благодарю за скрин, я даже забыл об этом
Хоть какая-то польза и от меня))
Хоть какая-то польза и от меня))
Да, по поводу картинки: https://www.mql5.com/ru/forum/214374/page17#comment_5664189
Не сомневаюсь, что весь этот анализ работает...
Но для себя я решил разработать систему, которая бы отвечала параметрам:
1. Проста для понимания.
2. В любой момент времени должна быть ОДНОЗНАЧНАЯ ясность о текущей ситуации на рынке.
3. Ну и ,естественно, прибыльная.
Анализ этой же пары:
Текущее состояние рынка - тренд вверх.
Перспектива - продолжение тренда вверх.
Торговые приказы:
Открытие - оба индикатора в одном направлении, но только после окончания отката.
Закрытие - сигнал на разворот самого быстрого индикатора.
P.S. Зиг-Заг - только для настройки остальных трендовых индикаторов ( в стратегии не задействован ).
На мой взгляд, определение тренда трендовыми индикаторами дает простую и понятную картину на рынке.