Что такое тренд? - страница 19

Новый комментарий
 
Yuriy Asaulenko:


Кстати, по теме. Тренд - это линия регрессии и определен только и исключительно статистически (на истории).

Отсюда автоматически следует, что отклонения от линии регрессии - шум.

Отсюда, также: МАшки регрессию не заменяют.


Как вы пришли к этому? Я про линию регрессии, почему выбор пал на неё? Она же вроде как субъективно рисуется (выбор точки)

Про отклонение тоже как-то спонтанно, плюс нераскрытое понятие "шум". В контексте голой техники (соотношения движений вверх-вниз без примеси фундамента) это не совсем понятно. 

 
Ivan Butko:

Как вы пришли к этому? Я про линию регрессии, почему выбор пал на неё? Она же вроде как субъективно рисуется (выбор точки)

Про отклонение тоже как-то спонтанно, плюс нераскрытое понятие "шум". В контексте голой техники (соотношения движений вверх-вниз без примеси фундамента) это не совсем понятно. 

Вообще, в математике (статистике) линия регрессии и определяет тренд ( основное направление, тенденцию), а отклонения от нее и есть шум. Так что и приходить ни к чему не надо.) Все украдено определено до нас.) Все можно прочитать в любом учебнике-справочнике.
 

Отвечая на вопрос темы. Что такое ТРЕНД. ТРЕНД ЭТО направление изменения. Другими словами вектор не нулевой длинны имеющий огол наклона отличный от нуля.

Как с примером ТРЭНД в моде. Направление изменения одежды, новые кофты брюка и т.д. отличаущиеся от предыдущей модели.... Как то так :-)

 
Andrew Petras:

А ещё часть - что саморегулирующийся.


Саморегуляция идет до тех пор пока регулировщик не придётЬ.)

Вчера например отрегулировал. Может никто не заметил. Да и ладно.

 
Mihail Marchukajtes:

Отвечая на вопрос темы. Что такое ТРЕНД. ТРЕНД ЭТО направление изменения. Другими словами вектор не нулевой длинны имеющий огол наклона отличный от нуля.

Как с примером ТРЭНД в моде. Направление изменения одежды, новые кофты брюка и т.д. отличаущиеся от предыдущей модели.... Как то так :-)


Неплохо. Но в боковом тренде может быть наклон. Как с этим будем мириться.

 
Uladzimir Izerski:

Саморегуляция идет до тех пор пока регулировщик не придётЬ.)

Вчера например отрегулировал. Может никто не заметил. Да и ладно.

Регулировщик - часть системы. Он не бывает "черным лебедем".

 
Andrew Petras:

Регулировщик - часть системы. Он не бывает "черным лебедем".


С регулировщиками надо дружить. Это лучшие друзья трейдера.

 
Uladzimir Izerski:


благодарю за скрин, я даже забыл об этом
 
trader781:
благодарю за скрин, я даже забыл об этом

Хоть какая-то польза и от меня))

 
Uladzimir Izerski:

Хоть какая-то польза и от меня))

Да, по поводу картинки: https://www.mql5.com/ru/forum/214374/page17#comment_5664189

Не сомневаюсь, что весь этот анализ работает...  

Но для себя я решил разработать систему, которая бы отвечала параметрам:

1. Проста для понимания.

2. В любой момент времени должна быть ОДНОЗНАЧНАЯ ясность о текущей ситуации на рынке.

3. Ну и ,естественно, прибыльная.

Анализ этой же пары:


Текущее состояние рынка - тренд вверх.

Перспектива - продолжение тренда вверх.

Торговые приказы:

Открытие - оба индикатора в одном направлении, но только после окончания отката.

Закрытие - сигнал на разворот самого быстрого индикатора.

P.S. Зиг-Заг - только для настройки остальных трендовых индикаторов ( в стратегии не задействован ).

На мой взгляд, определение тренда трендовыми индикаторами дает простую и понятную картину на рынке.

1...121314151617181920212223242526...59
Новый комментарий