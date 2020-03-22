Что такое тренд? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вопрос работы ТС по определенным сигналам, опирается на условия открытия ордеров по этим самым сигналам. вы можете формализовать любые условия и они не обязательно должны определять ТРЕНД или его отсутствие. уйдите от понятия тренд и вы увидите насколько безграничны ваши возможности станут после отказа его поиска на графике.
с уважением.
Есть четкое определение тренда. Если тренд не определяется на графике его в данный момент нет. Так и запишем. Тренд не определён.
с уважением.
флет это тоже тренд, только никуда не направленный (вверх или вниз)
поэтому у тренда нет четкого начала или конца
ИХМО локальные максимы и минимумы как раз являются началом и концом тренда как и волны впрочем.
Есть четкое определение тренда. Если тренд не определяется на графике его в данный момент нет. Так и запишем. Тренд не определён.
с уважением.
пример.
восходящий тренд:
нисходящий тренд:
с уважением.
определение есть, вот только каждый понимает это определение по своему, отсюда неразбериха в том, что мы видим на графике. для работы ТС не важно есть он на графике или его нет, для надежной работы ТС необходимо чтоб точность сигналов была положительной при соответствующих условиях торговли и сопровождения сделок.
пример.
восходящий тренд:
нисходящий тренд:
с уважением.
Как вы далеки от понимания тренда. Пошел я спать.
с уважением.
Как вы далеки от понимания тренда. Пошел я спать.
с уважением.
с уважением.
Тренд и флет всегда определяются глазом постфактум. В процессе, а особенно в начале процесса это определить невозможно.
Согласитесь, ясно все как божий день. Но потом((
Тренд и флет всегда определяются глазом постфактум. В процессе, а особенно в начале процесса это определить невозможно.
Согласитесь, ясно все как божий день. Но потом((
даже постфактум, можно вот так интерпретировать (и это даже ближе к истине).. и что тут тренд, где начало, где конец ? А вдруг справа от коррекции попрёт вверх, это будет уже новый тренд, или старый ??
ИХМО локальные максимы и минимумы как раз являются началом и концом тренда как и волны впрочем.
как по вашей методике определить направление тренда одновременно на всех TF?
или на разных TF тренды разные (что очень странно)?
как по вашей методике определить направление тренда одновременно на всех TF?
или на разных TF тренды разные (что очень странно)?
Сидят философ и криминальный авторитет в СИЗО в одной камере.
КА спрашивает: Вот скажи, что такое диалектика?
Ф: Ну вот, смотри. Ты лежишь, я стою, а, между тем, оба мы сидим. Это и есть диалектика.
как по вашей методике определить направление тренда одновременно на всех TF?
или на разных TF тренды разные (что очень странно)?
Ничего странного. Обычное явление.
Например, месячный тренд вверх, недельный тренд вниз. На месячном графике это выглядит как откат.