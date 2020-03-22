Что такое тренд? - страница 46

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igrok333:

можно по разворотам тренда, а можно (я на вашей картинке покажу) среднюю линию по тренду провести, еще 2 линии провести вверху и внизу,

и торговать относительно этих линий к центральной линии.


или только с одной стороны торговать. только трендовые движения, а не контртрендовые.


Чисто писано в бумаге, да забыли про овраги, как по ним ходить.

 

  Тренд  - можно идентифицировать по фракталам (последние три) , на W1 -долгосрочный , D - среднесрочный  . Если торговля идёт возле фрактала ( формирующего тренд) существует вероятность изменения тенденции.

Файлы:
EURUSDWeekly.png  105 kb
 
Veniamin Skrepkov:

  Тренд  - можно идентифицировать по фракталам (последние три) , на W1 -долгосрочный , D - среднесрочный  . Если торговля идёт возле фрактала ( формирующего тренд) существует вероятность изменения тенденции.

Приветик!

Какой прогноз по Евро ?

Спасибо!

 
igrok333:

можно по разворотам тренда, а можно (я на вашей картинке покажу) среднюю линию по тренду провести, еще 2 линии провести вверху и внизу,

и торговать относительно этих линий к центральной линии.


или только с одной стороны торговать. только трендовые движения, а не контртрендовые.


Наивный.

На истории (в прошлом), можно не только так торговать, но и покруче.

тест

 

тренд это када вниз иди вверх бегут свечи....

 
igrok333:

или только с одной стороны торговать. только трендовые движения, а не контртрендовые.

Всегда можно настроить стратегию на быстрое закрытие на более мелком графике...  А торговать против тренда - это на усмотрение самого Трейдера.


 
nowi:

тренд это када вниз иди вверх бегут свечи....


в каком количестве? перемены в направлении допустимы? ))) если да, сколько свечей в колебаниях?

на самом деле вопрос серьезный, на уровне теоремы Ферма, которая формулируется на уровне понимания школьника, а доказана лишь в конце прошлого века.

 
Alexey Volchanskiy:

в каком количестве? перемены в направлении допустимы? ))) если да, сколько свечей в колебаниях?

на самом деле вопрос серьезный, на уровне теоремы Ферма, которая формулируется на уровне понимания школьника, а доказана лишь в конце прошлого века.


Причём так доказана, что понять это доказательство могут считанные единицы математиков в мире....

 
Yury Kirillov:

Причём так доказана, что понять это доказательство могут считанные единицы математиков в мире....


На этой фразе Григорий Перельман, доказавший в 2003 гипотезы Пуанкаре, улыбнулся и сказал, - тоже мне бином Ньютона ))


 

Интересно, эти великие математики смогли бы разработать Грааль или в реальной жизни тоже сдулись бы?

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