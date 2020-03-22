Что такое тренд? - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
можно по разворотам тренда, а можно (я на вашей картинке покажу) среднюю линию по тренду провести, еще 2 линии провести вверху и внизу,
и торговать относительно этих линий к центральной линии.
или только с одной стороны торговать. только трендовые движения, а не контртрендовые.
Чисто писано в бумаге, да забыли про овраги, как по ним ходить.
Тренд - можно идентифицировать по фракталам (последние три) , на W1 -долгосрочный , D - среднесрочный . Если торговля идёт возле фрактала ( формирующего тренд) существует вероятность изменения тенденции.
Тренд - можно идентифицировать по фракталам (последние три) , на W1 -долгосрочный , D - среднесрочный . Если торговля идёт возле фрактала ( формирующего тренд) существует вероятность изменения тенденции.
Приветик!
Какой прогноз по Евро ?
Спасибо!
можно по разворотам тренда, а можно (я на вашей картинке покажу) среднюю линию по тренду провести, еще 2 линии провести вверху и внизу,
и торговать относительно этих линий к центральной линии.
или только с одной стороны торговать. только трендовые движения, а не контртрендовые.
Наивный.
На истории (в прошлом), можно не только так торговать, но и покруче.
тренд это када вниз иди вверх бегут свечи....
или только с одной стороны торговать. только трендовые движения, а не контртрендовые.
Всегда можно настроить стратегию на быстрое закрытие на более мелком графике... А торговать против тренда - это на усмотрение самого Трейдера.
тренд это када вниз иди вверх бегут свечи....
в каком количестве? перемены в направлении допустимы? ))) если да, сколько свечей в колебаниях?
на самом деле вопрос серьезный, на уровне теоремы Ферма, которая формулируется на уровне понимания школьника, а доказана лишь в конце прошлого века.
в каком количестве? перемены в направлении допустимы? ))) если да, сколько свечей в колебаниях?
на самом деле вопрос серьезный, на уровне теоремы Ферма, которая формулируется на уровне понимания школьника, а доказана лишь в конце прошлого века.
Причём так доказана, что понять это доказательство могут считанные единицы математиков в мире....
Причём так доказана, что понять это доказательство могут считанные единицы математиков в мире....
На этой фразе Григорий Перельман, доказавший в 2003 гипотезы Пуанкаре, улыбнулся и сказал, - тоже мне бином Ньютона ))
Интересно, эти великие математики смогли бы разработать Грааль или в реальной жизни тоже сдулись бы?