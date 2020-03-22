Что такое тренд? - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Даю исчерпывающее определение: тренд, это когда две машки не пересекаются :=))
с уважением.
Даю исчерпывающее определение: тренд, это когда две машки не пересекаются :=))
Пожалуй это самое понятное и справедливое определение
Даю исчерпывающее определение: тренд, это когда две машки не пересекаются :=))
Прекрасно!
Краткость - сестра таланта.
Но, к сожалению, есть логическая ошибка: из данного определения следует, что любое пересечение - это уже тренд, т.к. между машками есть некое пространство (непересечение). И когда машки часто секутся туда-сюда на горизонтальном рынке (очевидном глазу флете), у нас получается "шумные", но постоянные тренды. С одной стороны это так и есть - пересечение - это следствие направленного движения, а любое направленное движение - это тренд какого-то уровня (размера). С другой стороны, по отношению к ТФ, на котором это сечение будет выглядеть горизонтальным шумом, данное определение будет противоречить.
Поэтому такой вариант неполный для форрмализации, хотя для восприятия и понимания - почти идеальное.
Согласен, мы знаем о качественной стороне определения тренда. Нужно выработать количественные мерилла распознавания тренда, типа, если относительное приращение цены за определенный период превысит какое-то значение, нужно признать наличие тренда. В противном случае - флэтт. Прошу участников, развить эту идею и предлагать свои варианты количественной оценки, типа критерия. Для меня лично, тред - это движении текущей цены от одной точки (уровня) безубыточности к следующей точке безубыточности до тех пор, пока не вмешивается рыночная цена. Разгон и последующий удар рыночной цены по текущей цене означает конец тренда. Многим кажется, что, это бред, но, понятие рыночной цены вытекает из реального анализа рынка товаров и услуг и пора ее признавать как реальную участницу рыночных баталий. Не навязываю никому понятие рыночной цены, но, уверен, без ее признания и всестороннего изучения не обойтись.
1) Про безубыточность интересная мысль.3) Действительно, идёт оперирование количественного критерия, т.к. есть масштаб(ВУ, ТФ). Либо нужно с ним что-то делать (перебирать чтоле), либо качественным критерием "пресечь" (каким?).
2) Про рыночную цену не совсем понятно, как она выражена технически и чем отличается от того, что мы видим на графике (тики, рисующие нам график).
Вообще, в математике (статистике) линия регрессии и определяет тренд ( основное направление, тенденцию), а отклонения от нее и есть шум. Так что и приходить ни к чему не надо.) Все украдено определено до нас.) Все можно прочитать в любом учебнике-справочнике.
При глобальном тренде, насколько я помню, каналы регрессии постоянно расширяются, показывая нам тренд в одну сторону, но внутри него могут быть среднесрочные тренды в обратную сторону (коррекции к глобальному). Что опять сводится к привязки (относительности) с ТФ. Эти самые "шумные" отклонения на среднесроке не покажутся каким-то там "шумом" для обывателя)))
Андрей, Вы имеете ввиду тренд перед тем, как развернуться должен пройти фазу флета ? Посмотрите, за последние три недели USDJPY разворачивался минуя фазу флета:
Я имею ввиду, что
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Что такое тренд?
Andrew Petras, 2017.08.26 15:58
Если в вашем понимании существует разворот тренда, то тренд у вас бесконечен вправо. Т. е., всё движение - тренд, меняющий направление.
Ничего не смущает?
что есть бред, поскольку не имеет смысла. Флет - отдельная песня.
Откопал набросок по йене (недели), делал чуть больше года назад.
Вы о каких изменениях тренда?
ps поправил, не ту вырезку запостил.
Сергей, Ваша торговая система выглядит очень убедительно. Вот эти два индикатора внизу - они общедоступны или это исключительно Ваши и для Вашего личного пользования ? Если общедоступны, то не приведёте ссылку, пожалуйста ? Хотелось бы попробовать.
Этого у него на картинке только так... Ты у него спроси, как он выявляет параметры для своего чудо индикатора... После того, как услышишь, то предполагаю начнешь креститься и плевать через левой плечо... Да, и заодно попроси глянуть на Мониторинг счета... он уже со своей идее Фикс лет пять всем на уши капает, но ничего кроме слитых депозитов и своего Индикатора в Маркете предъвить не может
Один из них, кажется, здесь ...
Большое Вам спасибо. Я вижу он платный, но есть Триал. Автор - тот самый Сергей Никитин. Если мне очень понравится, то я и сам такое напишу. Или куплю, посмотрим.
Вы не много забываетесь ГОСПОДА!!!! Начинаете путать.. машки приписывать и так далее. Не думал что скажу это но всётаки Юсуф в чём то прав. ЕСть понятие качественного определения тренда, а есть количественное определение тренда, тобишь направление (качество) и отклонение от горизонтальной прямой относительно Х (количественное), а в чём Вы будете мерить в пунктах или процентах или углах, это уже не важно. График прост!!!! ЕСли линия относительно Х (время) не меняется ни вверх, ни вниз, то мы можем говорить об отсутствии тренда, малейшее отклонение от параллельности оси Х будет говорить о наличии тренда. Но вот ведь в чём штука, мы ведь с Вами говорим про тренд именно на рынке, а это уже гораздо интересней, вернее сложнее с определением......
Просто тренд это такая величина (если мы хотим его определить), которую необходимо рассматривать в КОНКРЕТНОЙ ОПРЕДЕЛЁННОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ!!!! Любое изменение в системе измерения тренда, будет говорить уже о другом тренде, никоем образом не относящемуся к первому значению. Приведу пример:
Мы решили определить трендовые участки на истории, для этого мы выбрали определённый ТФ, определённый уровень усреднения либо вершины зигзага. Любое изменение этих параметров может изменить картину диаметрально.
На М15 есть тренд на Н1 нет. При машке 5 есть тренд, при 15 тренда нет. Окно зигзага 5 есть тренд, окно 20, тренда нет. Как пример..... Отсюда следует сделать вывод, что понятие тренда может быть рассмотренно в конкретном частном случае системы координат..... ИМХО
А Ваши вопросы по поводу начала и конца тренда, так это извините меня вопрос всего рынка. Все участники рынка думают ТОЛЬКО об этом, как бы определить разворот......