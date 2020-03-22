Что такое тренд? - страница 12

Новый комментарий
 
Serqey Nikitin:
Да, если не понимать в красоте...

Красивая, но наследники не разбогатеют.)

 
Ivan Negreshniy:


ну вот он, коллективный разум, и сформировал правильный ответ...))


Эта картинка приукрашивает действительность ибо торгуются не стрелки а что - то из OHLC. Красным выделены зоны абсолютных убытков (даже без учета транзакционных издержек).

01

 
Yury Kirillov:

Из этой картинки видно только как надо было торговать до примерно 10 июля...


Вот она машина времени. А мы то думали?

[Удален]  

Lilita Bogachkova:


Начало внутридневного тренда можно более менее определить, но как предугадать направление?

А вот это уже коммерческая тайна, но как видите эти события можно отследить. нужно только выйти за шаблонами (шаблонным мышлением ) установление границы.



Мадам. Си..кхм кхм, стейт показать не прошу. Вы бы точки выхода показали, супротив проставленных вами жёлтых точек. При этом учитывая что не знаем направления-сделки каждый раз совершаются в обе стороны со своими сл и тп. Отбросим пока вообще трал есть нет, адаптивные или нет сл и тп и прочее.

Так вот если получите стабильную прибыль на истории глубокой в пунктах, что сомнительно, вот тогда и можно будет говорить об выходе за шаблоны. Но тогда, наверное, логично думать что и направление вам уже нафиг не надо, это же уже грааль.

А пока не понятно вообще вышло ли ваше ноу хау за те же самые шаблоны, о которых вы поёте вашим милейшим голоском,что и в бесплатной кодобазе есть.

Иначе любую виляющую хвостом машку можно назвать коммерческой тайной, которой достаточно лишь выяснить направление движения.

))))))

-Покажи

-не покажу

-приспусти

-только чуть чуть-остальное после загса

спустя два года

-да что мы там не видели и стоило ради этого, в общем доступе полно такого же.

Так вот и дурят)))) Тайна)))коммерческая))).

 
Ivan Butko:

Что такое тренд?

Твой друг(is your friend). Тренд самоочевиден, его распознавание не дифференцируемо, оно суть - квалиа. 

 
Yury Kirillov:

Из этой картинки видно только как надо было торговать до примерно 10 июля...

Текущее время, анализ понятен...  А  действия, согласно такому анализу, это уже личное дело каждого трейдера. Я бы тоже сейчас не стал бы открываться, так как текущий тренд идет давно, и есть вероятность попасть на конец тренда ...  
 

Что-то мы отвлеклись.

Обсуждаем начало(зарожение) тренда, потом ведем тренд и потихоньку его завершим.

Признаки разворота  и начало тренда.

У кого есть мнения по определению начала тренда, прошу высказать по существу.

 
Uladzimir Izerski:

Зависит как написан индикатор.

Ваш рисунок такой, а мой такой



И что заработали на этих трёх сигналах?

02

 
Uladzimir Izerski:

Что-то мы отвлеклись.

Обсуждаем начало(зарожение) тренда, потом ведем тренд и потихоньку его завершим.

Признаки разворота  и начало тренда.

У кого есть мнения по определению начала тренда, прошу высказать по существу.

А зачем гадать и предсказывать? 

Будет сигнал от быстрого индикатора - закрыли позицию, если она была открыта.

Появятся сигналы от индикаторов в одну сторону - откроем позицию.

Так же проще...?!?

 
Yury Kirillov:

И что заработали на последних двух сигналах?



Вопрос не стоял в заработках, а как бы в сигналах.

На таких ТФ даже плечо 1:10 убийственно. Могут позволить только мэйкеры.

1...5678910111213141516171819...59
Новый комментарий