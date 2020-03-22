Что такое тренд? - страница 12
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Да, если не понимать в красоте...
Красивая, но наследники не разбогатеют.)
ну вот он, коллективный разум, и сформировал правильный ответ...))
Эта картинка приукрашивает действительность ибо торгуются не стрелки а что - то из OHLC. Красным выделены зоны абсолютных убытков (даже без учета транзакционных издержек).
Из этой картинки видно только как надо было торговать до примерно 10 июля...
Вот она машина времени. А мы то думали?
Lilita Bogachkova:
Начало внутридневного тренда можно более менее определить, но как предугадать направление?
А вот это уже коммерческая тайна, но как видите эти события можно отследить. нужно только выйти за шаблонами (шаблонным мышлением ) установление границы.
Мадам. Си..кхм кхм, стейт показать не прошу. Вы бы точки выхода показали, супротив проставленных вами жёлтых точек. При этом учитывая что не знаем направления-сделки каждый раз совершаются в обе стороны со своими сл и тп. Отбросим пока вообще трал есть нет, адаптивные или нет сл и тп и прочее.
Так вот если получите стабильную прибыль на истории глубокой в пунктах, что сомнительно, вот тогда и можно будет говорить об выходе за шаблоны. Но тогда, наверное, логично думать что и направление вам уже нафиг не надо, это же уже грааль.
А пока не понятно вообще вышло ли ваше ноу хау за те же самые шаблоны, о которых вы поёте вашим милейшим голоском,что и в бесплатной кодобазе есть.
Иначе любую виляющую хвостом машку можно назвать коммерческой тайной, которой достаточно лишь выяснить направление движения.
))))))
-Покажи
-не покажу
-приспусти
-только чуть чуть-остальное после загса
спустя два года
-да что мы там не видели и стоило ради этого, в общем доступе полно такого же.
Так вот и дурят)))) Тайна)))коммерческая))).
Что такое тренд?
Твой друг(is your friend). Тренд самоочевиден, его распознавание не дифференцируемо, оно суть - квалиа.
Из этой картинки видно только как надо было торговать до примерно 10 июля...
Что-то мы отвлеклись.
Обсуждаем начало(зарожение) тренда, потом ведем тренд и потихоньку его завершим.
Признаки разворота и начало тренда.
У кого есть мнения по определению начала тренда, прошу высказать по существу.
Зависит как написан индикатор.
Ваш рисунок такой, а мой такой
И что заработали на этих трёх сигналах?
Что-то мы отвлеклись.
Обсуждаем начало(зарожение) тренда, потом ведем тренд и потихоньку его завершим.
Признаки разворота и начало тренда.
У кого есть мнения по определению начала тренда, прошу высказать по существу.
А зачем гадать и предсказывать?
Будет сигнал от быстрого индикатора - закрыли позицию, если она была открыта.
Появятся сигналы от индикаторов в одну сторону - откроем позицию.
Так же проще...?!?
И что заработали на последних двух сигналах?
Вопрос не стоял в заработках, а как бы в сигналах.
На таких ТФ даже плечо 1:10 убийственно. Могут позволить только мэйкеры.