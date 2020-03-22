Что такое тренд? - страница 57
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Евро, Тенденции на Глобальном масштабе.
Я отметил на графике все Тенденции, по крайне мере в Глобальном Нисходящем Тренде
если убрать все лишние(уже отработанное), то остается действующие вот такие Тренды, один Глобальный Нисходящий(толстая синяя линия), и в нем Промежуточная (красный), который стремиться подойти к линии Тренда
*Тенденция(Тренд): Восходящая: каждая последующая Впадина и Вершина выше предыдущей, Нисходящая: каждая последующая Вершина и Впадина ниже предыдущей.
Восходящий тренд, каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей, Нисходящий, все наоборот.
Восходящий тренд, каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей, Нисходящий, все наоборот.
Всё почти так.
Всё почти так.
только это мало что дает, тренд штука ненадежная, и в любое мгновение может измениться, а для торговли нужна Твх, которая должна иметь стопик, который уже можнов свою очередь привязать к профиту и получить риск/профит, который в идеале должен быть большой(1 к 3 или выше).
Восходящий тренд, каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей, Нисходящий, все наоборот.
Здесь главное определить, что такое вершина и впадина, более формализовано.
А это уже будет привязка к конкретному ТФ как минимум, т.е. привязка к масштабируемости (у волновиков - волновому уровню), без этого определение тренда расплывчатое.
Тогда определение тренда будет включать в себя апеллирование к конкретному масштабу графика, либо отношений масштабов. И отсюда нужно продолжать строить его дальше.
Как бы на графике видно и вроде как понятно, но мы упираемся в понятия "последующая вершина - ну это когда цена ушла вниз не знаю насколько пунктов и не знаю на сколько свечей, а затем поднялась не знаю на сколько пунктов и на сколько свечей, не перебила последнюю вершину, и опустилась еще ниже предыдущего дна на не знаю сколько пунктов, на не знаю сколько свечей".
Более формализовано определили тренд в одной известной форекс-академии. Там определение такое:
Тренд - это движение от ФЗР к ФЗР.
ФЗР - это фрактально-зигзаговый разворот. (как видно из названия, это совокупность показаний двух индикаторов: фракталов и зигзага)
Но, на вяло поднимающихся рынках или резких движениях, ФЗР не вырисовывается, либо по нему сложно понять, он не он.
Здесь главное определить, что такое вершина и впадина, более формализовано.
А это уже будет привязка к конкретному ТФ как минимум, т.е. привязка к масштабируемости (у волновиков - волновому уровню), без этого определение тренда расплывчатое.
Тогда определение тренда будет включать в себя апеллирование к конкретному масштабу графика, либо отношений масштабов. И отсюда нужно продолжать строить его дальше.
Как бы на графике видно и вроде как понятно, но мы упираемся в понятия "последующая вершина - ну это когда цена ушла вниз не знаю насколько пунктов и не знаю на сколько свечей, а затем поднялась не знаю на сколько пунктов и на сколько свечей, не перебила последнюю вершину, и опустилась еще ниже предыдущего дна на не знаю сколько пунктов, на не знаю сколько свечей".
Более формализовано определили тренд в одной известной форекс-академии. Там определение такое:
Тренд - это движение от ФЗР к ФЗР.
ФЗР - это фрактально-зигзаговый разворот. (как видно из названия, это совокупность показаний двух индикаторов: фракталов и зигзага
Но, на вяло поднимающихся рынках или резких движениях, ФЗР не вырисовывается, либо по нему сложно понять, он не он.
в данном случае Вершины и Впадины отсортировывать приходтся с помощью фракталов... То же вариант, а можно по простому, естественным способом, с помощью таймфреймов в МТ, коли на одном тайме виден экстремум, а на меньшем нет, то его просто не учитывать, и нет тогда привязки к какому то одному тайму, то есть естественнее идет учет Вершин и Впадин.
в данном случае Вершины и Впадины отсортировывать приходтся с помощью фракталов... То же вариант, а можно по простому, естественным способом, с помощью таймфреймов в МТ, коли на одном тайме виден экстремум, а на меньшем нет, то его просто не учитывать, и нет тогда привязки к какому то одному тайму, то есть естественнее идет учет Вершин и Впадин.
Есть еще вариант - формирование и одновременная обработка ЛОКАЛЬНЫХ и СОСТАВНЫХ трендов...
в данном случае Вершины и Впадины отсортировывать приходтся с помощью фракталов... То же вариант, а можно по простому, естественным способом, с помощью таймфреймов в МТ, коли на одном тайме виден экстремум, а на меньшем нет, то его просто не учитывать, и нет тогда привязки к какому то одному тайму, то есть естественнее идет учет Вершин и Впадин.
Тогда что есть экстремум? Он же понимается как "свеча, слева и справа от которой все свечи выше/ниже ее", другими словами - фрактал.
А фрактал привязывается к конкретному ТФ.
Если же понимать, как "котировка на графике, слева и справа от которой все котировки выше/ниже ее".
Тогда мы имеем расплывчатое определение: не указано кол-во котировок и каждый увидит разные экстремумы.
Есть еще вариант - формирование и одновременная обработка ЛОКАЛЬНЫХ и СОСТАВНЫХ трендов...
Мы еще не определились что такое трендКак Вы его для себя определяете? Если уже имеете виды трендов...