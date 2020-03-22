Что такое тренд? - страница 49

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danminin:

так кто изучал моменты разворота? есть в эти моменты какие-то важные события или нет?)


не тренд под новости, а наоборот, новости под тренд.

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Поехали

 

.

 
Олег avtomat:

Поехали

И все-таки движение вялое...

Конечно можно открываться вниз, но я все-таки дождусь разворота ВСЕХ индикаторов:


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Serqey Nikitin:

И все-таки движение вялое...

Конечно можно открываться вниз, но я все-таки дождусь разворота ВСЕХ индикаторов:



Это дело хозяйское.

 
Олег avtomat:

Это дело хозяйское.

Да, Вы как всегда правы!
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Serqey Nikitin:
Да, Вы как всегда правы!

ох, не всегда...   ;)

 
Олег avtomat:

Поехали

 

.


Олег, меня заинтересовало, что значат цифры в кружочках? Больше нет вопросов)))

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Uladzimir Izerski:

Олег, меня заинтересовало, что значат цифры в кружочках? Больше нет вопросов)))


Это кодировка состояний. Быстро, компактно, удобно, наглядно.

 
Олег avtomat:

Это кодировка состояний. Быстро, компактно, удобно, наглядно.


Так и подумал. 

А какой диапазон состояний если не секрет.

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Uladzimir Izerski:

Так и подумал. 

А какой диапазон состояний если не секрет.


{1;2;3;4;5;6}

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