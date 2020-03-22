Что такое тренд? - страница 49
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так кто изучал моменты разворота? есть в эти моменты какие-то важные события или нет?)
не тренд под новости, а наоборот, новости под тренд.
Поехали
.
Поехали
И все-таки движение вялое...
Конечно можно открываться вниз, но я все-таки дождусь разворота ВСЕХ индикаторов:
И все-таки движение вялое...
Конечно можно открываться вниз, но я все-таки дождусь разворота ВСЕХ индикаторов:
Это дело хозяйское.
Это дело хозяйское.
Да, Вы как всегда правы!
ох, не всегда... ;)
Поехали
.
Олег, меня заинтересовало, что значат цифры в кружочках? Больше нет вопросов)))
Олег, меня заинтересовало, что значат цифры в кружочках? Больше нет вопросов)))
Это кодировка состояний. Быстро, компактно, удобно, наглядно.
Это кодировка состояний. Быстро, компактно, удобно, наглядно.
Так и подумал.
А какой диапазон состояний если не секрет.
Так и подумал.
А какой диапазон состояний если не секрет.
{1;2;3;4;5;6}