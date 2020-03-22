Что такое тренд? - страница 5
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Тренд - направление движения цены, определяемое в пределах Вашей математической модели, т.е. Вашего трендового индикатора.
Насколько точна будет Ваша модель, настолько точно будет определять развороты Ваш индикатор.
Пример:
...пытаться определить куда прилетит пчела, рисуя линии тренда...
войти против тренда не зная какой он и куда идёт?
так лося не вырастить...
https://c.mql5.com/3/114/7213_7mkt.png
Тренд - направление движения цены, определяемое в пределах Вашей математической модели, т.е. Вашего трендового индикатора.
Насколько точна будет Ваша модель, настолько точно будет определять развороты Ваш индикатор.
Пример:
может вы не будете лезть с точностью, определяемой на "глазок", с помощью которого вы подбираете параметры в вашем Индикаторе?
На таких сигналах, если они конечно нарисованы не постфактум, а в реальном времени, то можно работать ордерами, и направление угадывать не нужно.
сегодняшние показания индикатора
Тренд - направление движения цены, определяемое в пределах Вашей математической модели, т.е. Вашего трендового индикатора.
Насколько точна будет Ваша модель, настолько точно будет определять развороты Ваш индикатор.
Пример:
Хорошая работа.
=====
зы
“Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас”.
Это актуально и по сей день, и подтверждается многократно нынешней действительностью.
Хорошая работа.
=====
зы
“Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас”.
Это актуально и по сей день, и подтверждается многократно нынешней действительностью.
...пытаться определить куда прилетит пчела, рисуя линии тренда...