Что такое тренд? - страница 5

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Тренд - направление движения цены, определяемое в пределах Вашей математической модели, т.е. Вашего трендового индикатора.

Насколько точна будет Ваша модель, настолько точно будет определять развороты Ваш индикатор.

Пример:


 
 

...пытаться определить куда прилетит пчела, рисуя линии тренда...

bee

 

войти против тренда не зная какой он и куда идёт?

так лося не вырастить...

https://c.mql5.com/3/114/7213_7mkt.png

 
Serqey Nikitin:

Тренд - направление движения цены, определяемое в пределах Вашей математической модели, т.е. Вашего трендового индикатора.

Насколько точна будет Ваша модель, настолько точно будет определять развороты Ваш индикатор.

Пример:



может вы не будете лезть с точностью, определяемой на "глазок", с помощью которого вы подбираете параметры в вашем Индикаторе?

 
Vitaly Muzichenko:

На таких сигналах, если они конечно нарисованы не постфактум, а в реальном времени, то можно работать ордерами, и направление угадывать не нужно.


сегодняшние показания индикатора


 
Теория Доу
[Удален]  
Serqey Nikitin:

Тренд - направление движения цены, определяемое в пределах Вашей математической модели, т.е. Вашего трендового индикатора.

Насколько точна будет Ваша модель, настолько точно будет определять развороты Ваш индикатор.

Пример:



Хорошая работа.

=====

зы

 “Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас”. 

Это актуально и по сей день, и подтверждается многократно нынешней действительностью.

 
Олег avtomat:

Хорошая работа.

=====

зы

 “Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас”. 

Это актуально и по сей день, и подтверждается многократно нынешней действительностью.

А где гарантия, что индикатор не рисует? У меня есть такой с такой же красивой картинкой, но перерисовывается.
 
Yury Kirillov:

...пытаться определить куда прилетит пчела, рисуя линии тренда...

Юрий, мне кажется, аналогия с пчелой — это не в бровь, а в глаз. Этот рисунок с пчелой должен быть в качестве вывода в конце учебника по техническому анализу. Как суровая правда жизни.
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