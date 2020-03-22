Что такое тренд? - страница 44

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Serqey Nikitin:

Так что Вам мешает получать прибыль?  Ведь остальное - просто не важно!

ничего не мешает

индюками раньше пользовался, было дело

теперь без них

 
Андрей:

Хорошо, значит принимаем решение по последней имеющейся вершине. Сколько баров проходит цена до формирования вершины?

Это определяется при выборе рабочего графика и оптимизации параметров, согласно Вашей ТС...

 
Андрей:

Хорошо, значит принимаем решение по последней имеющейся вершине. Сколько баров проходит цена до формирования вершины?


Имею в виду на сколько баров запаздывает появление вершины? Это фиксированое количество или может быть любым?

 
Renat Akhtyamov:

ничего не мешает

индюками раньше пользовался, было дело

теперь без них

Если Ваши результаты Вас устраивают, то все нормально...
 
Олег avtomat:


 

123


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Всё правильно рисуете, только для случая когда внутри тренда низшего порядка (например недельного) есть волны (и соответственно свои тренды внутри этих волн) более высокого порядка (например часового).

 
Андрей:

Имею в виду на сколько баров запаздывает появление вершины? Это фиксированое количество или может быть любым?

Индикатор можно настроить на любой вариант, который Вас устраивает, но запаздывание останется - математика без данных не работает!

 
Serqey Nikitin:

Индикатор можно настроить на любой вариант, который Вас устраивает, но запаздывание останется - математика без данных не работает!


Да это понятно! Я просто со своей системой сравниваю... Я так понимаю отрисованные ребра это уже тренд высшего порядка? то-есть начало и конец тредов? Я пытаюсь понять какую часть тренда Вы захватываете в профит можете на скрине пометить бары при появлении которых индикатор фиксирует разворот?

 
Андрей:

 Я пытаюсь понять какую часть тренда Вы захватываете в профит можете на скрине пометить бары при появлении которых индикатор фиксирует разворот?

При больших трендах задержка на открытии и на закрытии не влияют на сам факт прибыли...  Но ведь можно настроить закрытие и на меньшем графике, но это уже по данным оптимизации и тестирования.

 
Serqey Nikitin:

При больших трендах задержка на открытии и на закрытии не влияют на сам факт прибыли...  Но ведь можно настроить закрытие и на меньшем графике, но это уже по данным оптимизации и тестирования.


На M1 он работает? А то с D1 прибыль только внуки увидят!

 
Андрей:

На M1 он работает? А то с D1 прибыль только внуки увидят!

Индикатор разрабатывался для больших трендов, а на М1 какие тренды?..., только суета и судорги...
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