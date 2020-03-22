Что такое тренд? - страница 44
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Так что Вам мешает получать прибыль? Ведь остальное - просто не важно!
ничего не мешает
индюками раньше пользовался, было дело
теперь без них
Хорошо, значит принимаем решение по последней имеющейся вершине. Сколько баров проходит цена до формирования вершины?
Это определяется при выборе рабочего графика и оптимизации параметров, согласно Вашей ТС...
Хорошо, значит принимаем решение по последней имеющейся вершине. Сколько баров проходит цена до формирования вершины?
Имею в виду на сколько баров запаздывает появление вершины? Это фиксированое количество или может быть любым?
ничего не мешает
индюками раньше пользовался, было дело
теперь без них
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Всё правильно рисуете, только для случая когда внутри тренда низшего порядка (например недельного) есть волны (и соответственно свои тренды внутри этих волн) более высокого порядка (например часового).
Имею в виду на сколько баров запаздывает появление вершины? Это фиксированое количество или может быть любым?
Индикатор можно настроить на любой вариант, который Вас устраивает, но запаздывание останется - математика без данных не работает!
Индикатор можно настроить на любой вариант, который Вас устраивает, но запаздывание останется - математика без данных не работает!
Да это понятно! Я просто со своей системой сравниваю... Я так понимаю отрисованные ребра это уже тренд высшего порядка? то-есть начало и конец тредов? Я пытаюсь понять какую часть тренда Вы захватываете в профит можете на скрине пометить бары при появлении которых индикатор фиксирует разворот?
Я пытаюсь понять какую часть тренда Вы захватываете в профит можете на скрине пометить бары при появлении которых индикатор фиксирует разворот?
При больших трендах задержка на открытии и на закрытии не влияют на сам факт прибыли... Но ведь можно настроить закрытие и на меньшем графике, но это уже по данным оптимизации и тестирования.
При больших трендах задержка на открытии и на закрытии не влияют на сам факт прибыли... Но ведь можно настроить закрытие и на меньшем графике, но это уже по данным оптимизации и тестирования.
На M1 он работает? А то с D1 прибыль только внуки увидят!
На M1 он работает? А то с D1 прибыль только внуки увидят!