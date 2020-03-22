Что такое тренд? - страница 2
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Это ассоциативное и интуитивное понимание. Вроде как смотришь и всё понятно. Но, представьте (я не программист, не знаю, как грамотно сформулировать), что вы пишите сову, что бы вы ей сказали? На формальном языке. Думаю, первым делом будет идти привязка к ТФ. Т.е., в определении можно уже указать на то, что тренд - это (тра-та-та) на конкретном ТФ.
Когда программно смогут отличать тренд от флета, тогда будет написан грааль....
Откуда следует, что тренд может быть как-то определен только апостериори, и достаточно субъективно.
Допустим, мы прошли локальный макс, который больше, и идем вниз. Мы еще в тренде или уже нет?
Я знаю, что есть такое явление у НЕОволновиков, как волновой уровень (ВУ). Он намного глубже, чем примитивный ТФ, и, волны (тренды) классифицируются на примерный уровень (допустим, они говорят: "Тренд уровня М15... хотя нет, тут явно он меньше, судя по признакам, всё же М10, либо М8")
Альтернативно, но с претензией на формальность выступил как-то известный трейдер Станислав "Привет, уважаемый подписчик!" Чувашов. Он определял тренд, как соотношение фракталов (уже привязка к ТФ). Т.е., эти пресловутые "локальные вершины и низины" - покажут нам фракталы. И, если "последующая низина" находится выше предыдущей, но ниже предыдущей вершины, при том, что следующая вершина выше предыдущей, то это ещё НЕтренд, а пока, мол, флет. Тренд - это когда новая впадина (фрактал вниз) будет выше(!) предыдущей вершины (фрактал вверх). Т.е., по сути, это резкий скачок, импульс. И тот определял это, как начало тренда.
Когда программно смогут отличать тренд от флета, тогда будет написан грааль....
:DDD))))
Самые примитивные, но всё-таки не раскрытые (размыто-формальные чтоли) - это соотношение машек. Каждый для себя в начале пути так и определял, думаю. Быстрая выше медленной - тренд вверх и наоборот. Цена выше медленной - тренд вверх и наоборот.Но, эти два способа (и подобные) игнорируют явление флета (он как бы есть, но его как бы нет).
Или ЗигЗаг. Тоже простейший способ. Опять же, размытый немного
Когда программно смогут отличать тренд от флета, тогда будет написан грааль....
Начало внутридневного тренда можно более менее определить, но как предугадать направление?
Начало внутридневного тренда можно более менее определить, но как предугадать направление?
Наглядно. Вот, свечки падают одна за другой и вроде как тренд вниз. Но, на формальном языке, чтобы не возникало вопросов - как вы определяете начало тренда?
UPD
Как ещё один из вариантов, у Никольского в ТС Следопыт довольно таки формальный подход: флет - это обратное пересечение без раскрытия. Тренд - это закрепление и раскрытие. Вуаля! И никаких вопросов вроде как. Только на графике теряешься с этими парами машек.
Да определений тренда можно придумать дохрена.
Скажем, если текущая цена выше, чем скользящая не меньше, чем на ATR (того же периода) - то тренд вверх. Зеркально - вниз. Если цена отстоит от скользящей не больше, чем АТR - значит, флет.
Да определений тренда можно придумать дохрена.
Скажем, если текущая цена выше, чем скользящая не меньше, чем на ATR (того же периода) - то тренд вверх. Зеркально - вниз. Если цена отстоит от скользящей не больше, чем АТR - значит, флет.
А истинный какой? D)
А то, получается, что все вроде как правильные
Думаю, можно прийти к исчерпывающему, после которого остальные будут "огрызками" от основного
помню времена ходили люди по квартирам с журналами, брошюрами, всех зазывали к себе на воскресные служения
вот подойдет такой и спросит "А вы верите в тренд?" И я обычно говорил, "Видели его своими глазами, щупали? Я вот нет."
А истинный какой? D)
А то, получается, что все вроде как правильные
Думаю, можно прийти к исчерпывающему, после которого остальные будут "огрызками" от основного
Подойдите к своему вопросу творчески. Подумайте, что такое тренд и что такое волна? Вопрос отпадет. Я уверен.