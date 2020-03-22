Что такое тренд? - страница 2

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Ivan Butko:

Это ассоциативное и интуитивное понимание. Вроде как смотришь и всё понятно. Но, представьте (я не программист, не знаю, как грамотно сформулировать), что вы пишите сову, что бы вы ей сказали? На формальном языке. Думаю, первым делом будет идти привязка к ТФ. Т.е., в определении можно уже указать на то, что тренд - это (тра-та-та) на конкретном ТФ.



Когда программно смогут отличать тренд от флета, тогда будет написан грааль....

 
Yuriy Asaulenko:

Откуда следует, что тренд может быть как-то определен только апостериори, и достаточно субъективно.

Допустим, мы прошли локальный макс, который больше, и идем вниз. Мы еще в тренде или уже нет?


Я знаю, что есть такое явление у НЕОволновиков, как волновой уровень  (ВУ). Он намного глубже, чем примитивный ТФ, и, волны (тренды) классифицируются на примерный уровень (допустим, они говорят: "Тренд уровня М15... хотя нет, тут явно он меньше, судя по признакам, всё же М10, либо М8")


Альтернативно, но с претензией на формальность выступил как-то известный трейдер Станислав "Привет, уважаемый подписчик!" Чувашов. Он определял тренд, как соотношение фракталов (уже привязка к ТФ). Т.е., эти пресловутые "локальные вершины и низины" - покажут нам фракталы. И, если "последующая низина" находится выше предыдущей, но ниже предыдущей вершины, при том, что следующая вершина выше предыдущей, то это ещё НЕтренд, а пока, мол, флет. Тренд - это когда новая впадина (фрактал вниз) будет выше(!) предыдущей вершины (фрактал вверх). Т.е., по сути, это резкий скачок, импульс. И тот определял это, как начало тренда. 
 
Vladimir Pastushak:

Когда программно смогут отличать тренд от флета, тогда будет написан грааль....


:DDD))))

 

Самые примитивные, но всё-таки не раскрытые (размыто-формальные чтоли) - это соотношение машек. Каждый для себя в начале пути так и определял, думаю. Быстрая выше медленной - тренд вверх и наоборот. Цена выше медленной - тренд вверх и наоборот. 

Или ЗигЗаг. Тоже простейший способ. Опять же, размытый немного

Но, эти два способа (и подобные) игнорируют явление флета (он как бы есть, но его как бы нет).
 
Vladimir Pastushak:

Когда программно смогут отличать тренд от флета, тогда будет написан грааль....


Начало внутридневного тренда можно более менее определить, но как предугадать направление?

 
Lilita Bogachkova:

Начало внутридневного тренда можно более менее определить, но как предугадать направление?


Наглядно. Вот, свечки падают одна за другой и вроде как тренд вниз. Но, на формальном языке, чтобы не возникало вопросов - как вы определяете начало тренда? 

UPD 

Как ещё один из вариантов, у Никольского в ТС Следопыт довольно таки формальный подход: флет - это обратное пересечение без раскрытия. Тренд - это закрепление и раскрытие. Вуаля! И никаких вопросов вроде как. Только на графике теряешься с этими парами машек.

 

Да определений тренда можно придумать дохрена.

Скажем, если текущая цена выше, чем скользящая не меньше, чем на ATR (того же периода) - то тренд вверх. Зеркально - вниз. Если цена отстоит от скользящей не больше, чем АТR - значит, флет.

 
George Merts:

Да определений тренда можно придумать дохрена.

Скажем, если текущая цена выше, чем скользящая не меньше, чем на ATR (того же периода) - то тренд вверх. Зеркально - вниз. Если цена отстоит от скользящей не больше, чем АТR - значит, флет.


А истинный какой? D)

А то, получается, что все вроде как правильные

Думаю, можно прийти к исчерпывающему, после которого остальные будут "огрызками" от основного

 

помню времена ходили люди по квартирам с журналами, брошюрами,  всех зазывали к себе на воскресные служения

вот подойдет такой и спросит "А вы верите в тренд?" И я обычно говорил, "Видели его своими глазами, щупали? Я вот нет."  

 
Ivan Butko:

А истинный какой? D)

А то, получается, что все вроде как правильные

Думаю, можно прийти к исчерпывающему, после которого остальные будут "огрызками" от основного


Подойдите к своему вопросу творчески. Подумайте, что такое тренд и что такое волна? Вопрос отпадет. Я уверен.

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