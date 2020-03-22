Что такое тренд? - страница 38

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Victor Ziborov:

Уважаемые господа трейдеры, пожалуйста, скажите мне, знаете ли вы, как распознать разворот тренда? Как отличить разворот тренда от отката (от коррекции)? Как это вы делаете практически ?

На основе интуиции, по наитию, но можно не только читать знаки но воздействовать, в мире всё взаимосвязанно, субъективное - объективно, любая мысль реализована через паттерны взаимосвязей нейронов головного мозга, которые состоят из обычной материи, протонов нейтронов, электронов, которые в свою очередь со скоростью света транслируют воздействие на всю материю вокруг и мир уже никогда не будет прежним. Говорят что даже один электрон если бы был не на том месте в время большого взрыва то не было бы нашей солнечной системы. не только нас с вами, а просто подумав о чем то приводим в движение триллионы электронов и ионов, мысль материальна, если трейдер думает о тренде, и он готов жизнь поставить на кон, будет тренд, вселенная подастся трейдеру, в крайнем случае вселенная форкнется и пойдет по новой ветви.

 
Vasily Perepelkin:

Золотые слова! Истинна!!!

Всё зависит от трейдера, от человека, каковы его требования к прибыли и риску, на сколько глубок у него кошелек и тяжелы яйца, в той степени данная формация является трендом\флетом, цену формирует коллективный консенсус трейдеров всего мира, а все они люди, даже те кто пользуется автоматикой, соответственно

все движения цены - СУБЪЕКТИВНЫ, не формализуемы

Глупость, конечно же!

Ведь речь идет не о ПРЕДСКАЗАНИИ БУДУЩЕЙ цены, а об ОЦЕНКЕ уже нарисованной линии  на плоском двухмерном графике. И не обсчитать ее и не определить текущее направление этого графика - это полностью не уметь работать с математическим аппаратом, который легко может просчитать трехмерные объекты, не говоря уже о двухмерных плоских графиках. 

 
Vasily Perepelkin:

Золотые слова! Истинна!!!

...

все движения цены - СУБЪЕКТИВНЫ, не формализуемы

Удвоение звонкой согласной даёт квадратное приращение знаков восклицания.


(чертеж не мой)

ps где ошибка?
 
Serqey Nikitin:

Глупость, конечно же!

Ведь речь идет не о ПРЕДСКАЗАНИИ БУДУЩЕЙ цены, а об ОЦЕНКЕ уже нарисованной линии  на плоском двухмерном графике. И не обсчитать ее и не определить текущее направление этого графика - это полностью не уметь работать с математическим аппаратом, который легко может просчитать трехмерные объекты, не говоря уже о двухмерных плоских графиках. 


Прогнозировать будущее - крайне бесполезное занятие, ни тренды, ни паттерны, ни фракталы в этом не помогут. Самая большая ошибка трейдера - пытаться предсказать будущее. Но это не значит, что нет трендов, и не значит, что на них нельзя заработать.

 
Андрей:

Прогнозировать будущее - крайне бесполезное занятие, ни тренды, ни паттерны, ни фракталы в этом не помогут. Самая большая ошибка трейдера - пытаться предсказать будущее. Но это не значит, что нет трендов, и не значит, что на них нельзя заработать.


Как Вы сможете заработать без прогноза на будущее? И зачем Вам тогда тренды? И как тогда на них можно заработать - в прошлом?

 
Yury Kirillov:

Как Вы сможете заработать без прогноза на будущее? И зачем Вам тогда тренды? И как тогда на них можно заработать - в прошлом?


Не в прошлом, в настоящем. Ведь можно о тренде сказать -  есть тренд, ну так и торгуй с ним по курсу. А можно сказать - тренд закончился, и перестать его торговать. Как-то так =)

 

Это как с ветром и волнами на море, волны идут туда куда дует ветер, у нас парусник, глупо отправлятся в плаванье в штиль, очень сложно плыть против ветра, но многие так делают (контр трендовая торговля). Видим волны, расправляем паруса.

 
Андрей:

Прогнозировать будущее - крайне бесполезное занятие, ни тренды, ни паттерны, ни фракталы в этом не помогут. Самая большая ошибка трейдера - пытаться предсказать будущее. Но это не значит, что нет трендов, и не значит, что на них нельзя заработать.

Устанавливая тейкпрофит, мы прогнозируем, что цена дойдёт до этого уровня.
 
khorosh:
Устанавливая тейкпрофит, мы прогнозируем, что цена дойдёт до этого уровня.

Я против тейков, я за стопы.

 
Андрей:

Я против тейков, я за стопы.

Многие придерживаются иного мнения. Почему-то вспомнился предвыборный лозунг Жириновского: мы за бедных, мы за русских.)
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