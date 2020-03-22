Что такое тренд? - страница 42

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Андрей:

А если так?




Да хоть как, всё равно от максимума до минимума (и от минимума до максимума) - 1/2 длины волны

 
Yury Kirillov:

Да хоть как, всё равно от максимума до минимума (и от минимума до максимума) - 1/2 длины волны


Только это не тренд =)

 
Андрей:

Так есть же все в интернете, например вот:

как всё просто)

 
Renat Akhtyamov:

как всё просто)


На самом деле да =)

 
Renat Akhtyamov:

как всё просто)

Ну все!!!  Тренд нашли - осталось найти профит... В интернете он есть?
 
STARIJ:
Ну все!!!  Тренд нашли - осталось найти профит... В интернете он есть?

И в инете есть и на демке тоже

А вот на реале - не будет работать

Там реальные деньги нужны(
 
Андрей:

На самом деле да =)

Да, возможно это просто...

Но всегда можно найти решение, если не более простое, так более понятное...



Но это не значит, что  все свои наработки нужно бросать и переходить на что-то другое...

Просто нужно попробовать привести свои наработки в наиболее простую форму, а значит и более надежную.

 
Serqey Nikitin:

Да, возможно это просто...

Но всегда можно найти решение, если не более простое, так более понятное...



Но это не значит, что  все свои наработки нужно бросать и переходить на что-то другое...

Просто нужно попробовать привести свои наработки в наиболее простую форму, а значит и более надежную.

мне вот интересно - хотя бы на демке получится купить/продать в узлах этого индикатора?
[Удален]  
Yury Kirillov:


 



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Renat Akhtyamov:
мне вот интересно - хотя бы на демке получится купить/продать в узлах этого индикатора?

Очевидно, что есть некоторое недоверие к работе индикатора...

И, наверняка, это недоверие связано с определенным Вашим опытом. Если Вы сформулируете Ваше мнение, то попробую ответить на Ваши предположения...

Как вариант :

  Все остальные индикаторы работают, а этот  не работает... Как такое может быть?
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