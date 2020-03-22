Что такое тренд? - страница 42
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А если так?
Да хоть как, всё равно от максимума до минимума (и от минимума до максимума) - 1/2 длины волны
Да хоть как, всё равно от максимума до минимума (и от минимума до максимума) - 1/2 длины волны
Только это не тренд =)
Так есть же все в интернете, например вот:
как всё просто)
как всё просто)
На самом деле да =)
как всё просто)
Ну все!!! Тренд нашли - осталось найти профит... В интернете он есть?
И в инете есть и на демке тоже
А вот на реале - не будет работатьТам реальные деньги нужны(
На самом деле да =)
Да, возможно это просто...
Но всегда можно найти решение, если не более простое, так более понятное...
Но это не значит, что все свои наработки нужно бросать и переходить на что-то другое...
Просто нужно попробовать привести свои наработки в наиболее простую форму, а значит и более надежную.
Да, возможно это просто...
Но всегда можно найти решение, если не более простое, так более понятное...
Но это не значит, что все свои наработки нужно бросать и переходить на что-то другое...
Просто нужно попробовать привести свои наработки в наиболее простую форму, а значит и более надежную.
.
.
мне вот интересно - хотя бы на демке получится купить/продать в узлах этого индикатора?
Очевидно, что есть некоторое недоверие к работе индикатора...
И, наверняка, это недоверие связано с определенным Вашим опытом. Если Вы сформулируете Ваше мнение, то попробую ответить на Ваши предположения...
Как вариант :Все остальные индикаторы работают, а этот не работает... Как такое может быть?