Что такое тренд? - страница 28

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Andrey Kisselyov:
ответ есть всегда, не всегда его можно озвучить, не всегда его нужно озвучивать.

с уважением.

А я раз начал озвучу, но в виде задачки.

Посчитайте цену, которая должна получиться, учитывая то, что все селлки были открыты в последней свече. Правильный ответ уже представлен и цена именно там

Вот ответ про тренд, собственно

 
Renat Akhtyamov:

А я раз начал озвучу, но в виде задачки.

Посчитайте цену, которая должна получиться, учитывая то, что все селлки были открыты в последней свече. Правильный ответ уже представлен и цена именно там

Вот ответ про тренд, собственно

люди не могут формализовать что такое тренд, а вы им задачки по цене задаете.

с уважением.
 
Andrey Kisselyov:
люди не могут формализовать что такое тренд, а вы им задачки по цене задаете.

с уважением.
Не все тут первый день, разберутся.
 
Andrey Kisselyov:
люди не могут формализовать что такое тренд

проявление божественного существа которое нельзя ни пощупать ни увидеть, но в это можно верить.

 
Renat Akhtyamov:
Не все тут первый день, разберутся.
конечно разберутся, время покажет кто останется и разберется, а кто пойдет дальше в поисках других возможностей.

с уважением.
 
Mihail Marchukajtes:

Так делает она это с помощью трендов. Разве нет???? Изменение по оси У.

Как это?

 
Renat Akhtyamov:

А я раз начал озвучу, но в виде задачки.

Посчитайте цену, которая должна получиться, учитывая то, что все селлки были открыты в последней свече. Правильный ответ уже представлен и цена именно там

Вот ответ про тренд, собственно

хороший ответ, сначала не понял о чем он.

с уважением.
 
Andrey Kisselyov:
конечно разберутся, время покажет кто останется и разберется, а кто пойдет дальше в поисках других возможностей.

с уважением.

Тут бесспорно вы правы, не у многих хватает терпения продержаться в суровых условиях год-два. Программисты не в счёт. У них оклорыночный бизнес.

 
Uladzimir Izerski:

Тут бесспорно вы правы, не у многих хватает терпения продержаться в суровых условиях год-два. Программисты не в счёт. У них оклорыночный бизнес.

тут дело не в правоте того или другого человека, есть факт и он неоспорим. а кто его выскажет не имеет никакого значения.

с уважением.
[Удален]  
Andrey Kisselyov:
люди не могут формализовать что такое тренд, а вы им задачки по цене задаете.

с уважением.

Кто-то может формализовать, что такое тренд. Кто-то не может формализовать, что такое тренд.

А вы можете формализовать, что такое тренд?

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