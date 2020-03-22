Что такое тренд? - страница 28
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ответ есть всегда, не всегда его можно озвучить, не всегда его нужно озвучивать.
с уважением.
А я раз начал озвучу, но в виде задачки.
Посчитайте цену, которая должна получиться, учитывая то, что все селлки были открыты в последней свече. Правильный ответ уже представлен и цена именно там
Вот ответ про тренд, собственно
А я раз начал озвучу, но в виде задачки.
Посчитайте цену, которая должна получиться, учитывая то, что все селлки были открыты в последней свече. Правильный ответ уже представлен и цена именно там
Вот ответ про тренд, собственно
с уважением.
люди не могут формализовать что такое тренд, а вы им задачки по цене задаете.
с уважением.
люди не могут формализовать что такое тренд,
проявление божественного существа которое нельзя ни пощупать ни увидеть, но в это можно верить.
Не все тут первый день, разберутся.
с уважением.
Так делает она это с помощью трендов. Разве нет???? Изменение по оси У.
Как это?
А я раз начал озвучу, но в виде задачки.
Посчитайте цену, которая должна получиться, учитывая то, что все селлки были открыты в последней свече. Правильный ответ уже представлен и цена именно там
Вот ответ про тренд, собственно
с уважением.
конечно разберутся, время покажет кто останется и разберется, а кто пойдет дальше в поисках других возможностей.
с уважением.
Тут бесспорно вы правы, не у многих хватает терпения продержаться в суровых условиях год-два. Программисты не в счёт. У них оклорыночный бизнес.
Тут бесспорно вы правы, не у многих хватает терпения продержаться в суровых условиях год-два. Программисты не в счёт. У них оклорыночный бизнес.
с уважением.
люди не могут формализовать что такое тренд, а вы им задачки по цене задаете.
с уважением.
Кто-то может формализовать, что такое тренд. Кто-то не может формализовать, что такое тренд.
А вы можете формализовать, что такое тренд?