Что такое тренд? - страница 40
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Поискал в интернете - много разных вариантов. В том числе:
Экономический цикл состоит из четырех последовательных фаз:
подъема (бума);
кризиса (спада);
депрессии (дна);
оживления (расширения).
спад есть, дно есть, подъем есть, вершины нет. корыто получается \ _ /.
странно как то, получается типа радости в жизни не бывает?
с уважением.
Тренд это не волна, а только её половина (от минимума до максимума или наоборот). Длина тренда равна половине длины волны.
Круто вы завернули коллега! Прямо сейчас вошел в ступор, меня скрутило. Верните на место всё как было.
Волна = тренд вверх + флет + тренд вниз + флет Тренд = 1/4 волны
Если не много помечтать: Что нужно Трейдеру для счастья?... Из всех данных на графике Трейдера, по большому счету, интересуют только ТОЧКИ экстремумов ( точки разворота тренда ). В этом случае можно просто ждать СИГНАЛА РАЗВОРОТА, и здесь даже не важно небольшое запаздывание сигнала, прибыль будет обеспечена...
Поэтому решить проблему с трендовым индикатором, который бы показывал эти самые точки, и задача "Получение стабильной прибыли на FOREX" - решена.
Но на практике, это достаточно сложная задача...
Если не много помечтать: Что нужно Трейдеру для счастья?... Из всех данных на графике Трейдера, по большому счету, интересуют только ТОЧКИ экстремумов ( точки разворота тренда ). В этом случае можно просто ждать СИГНАЛА РАЗВОРОТА, и здесь даже не важно небольшое запаздывание сигнала, прибыль будет обеспечена...
Поэтому решить проблему с трендовым индикатором, который бы показывал эти самые точки, и задача "Получение стабильной прибыли на FOREX" - решена.
Но на практике, это достаточно сложная задача...
На самом деле не очень сложная (Хотя мне понадобилось лет 10 чтобы избавиться от кучи заблуждений).
На самом деле не очень сложная (Хотя мне понадобилось лет 10 чтобы избавиться от кучи заблуждений).
Вот это уже достойно внимания.
Можно поподробнее - каких именно заблуждений?
Вот это уже достойно внимания.
Можно поподробнее - каких именно заблуждений?
Ну на вскидку:
1 Пытаться прогнозировать.
2 Цена всегда вернется.
3 Гэп закроется.
4 Оптимизация советника.
5 Покупать на хороших новостях/продавать на плохих (Новости работают, и движение будет, но не факт что так как ты думаешь)
... и т. п.
Это все работает 50/50
Ну на вскидку:
1 Пытаться прогнозировать.
2 Цена всегда вернется.
3 Гэп закроется.
4 Оптимизация советника.
5 Покупать на хороших новостях/продавать на плохих (Новости работают, и движение будет, но не факт что так как ты думаешь)
... и т. п.
Это все работает 50/50
+
Я добавлю - любая халявная инфа, на основе которой делается любой финансовый анализ - несущее зло.
+
Я добавлю - любая халявная инфа, на основе которой делается любой финансовый анализ - несущее зло.
О! Это очень важный пункт! Халявы нет, даже наоборот - предлагают халяву - пытаются нажиться.
+
Я добавлю - любая халявная инфа, на основе которой делается любой финансовый анализ - несущее зло.
Можно отметить еще заблуждения:
- форс-мажор пройти без потерь не возможно...
- безубыточная торговля ( от слова без убытков ) - не существует...