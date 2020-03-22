Что такое тренд? - страница 40

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STARIJ:

Поискал в интернете - много разных вариантов. В том числе:

Экономический цикл состоит из четырех последовательных фаз:
    подъема (бума);
    кризиса (спада);
    депрессии (дна);
    оживления (расширения).

а где вершина, эйфория?

спад есть, дно есть, подъем есть, вершины нет. корыто получается \ _ /.
странно как то, получается типа радости в жизни не бывает?

с уважением.

 
Yury Kirillov:

Тренд это не волна, а только её половина (от минимума до максимума или наоборот). Длина тренда  равна половине длины волны.


Круто вы завернули коллега! Прямо сейчас вошел в ступор, меня скрутило. Верните на место всё как было.

 
Yury Kirillov:  Тренд это не волна, а только её половина (от минимума до максимума или наоборот). Длина тренда  равна половине длины волны.

Волна = тренд вверх + флет + тренд вниз + флет       Тренд = 1/4 волны

 

Если не много помечтать: Что нужно Трейдеру для счастья?...  Из всех данных на графике Трейдера, по большому счету, интересуют только ТОЧКИ экстремумов ( точки разворота тренда ). В этом случае можно просто ждать СИГНАЛА РАЗВОРОТА, и здесь даже не важно небольшое запаздывание сигнала, прибыль будет обеспечена...

Поэтому решить проблему с трендовым индикатором, который бы показывал эти самые точки, и задача "Получение стабильной прибыли на FOREX" - решена. 

Но на практике, это достаточно сложная задача...

 
Serqey Nikitin:

Если не много помечтать: Что нужно Трейдеру для счастья?...  Из всех данных на графике Трейдера, по большому счету, интересуют только ТОЧКИ экстремумов ( точки разворота тренда ). В этом случае можно просто ждать СИГНАЛА РАЗВОРОТА, и здесь даже не важно небольшое запаздывание сигнала, прибыль будет обеспечена...

Поэтому решить проблему с трендовым индикатором, который бы показывал эти самые точки, и задача "Получение стабильной прибыли на FOREX" - решена. 

Но на практике, это достаточно сложная задача...


На самом деле не очень сложная (Хотя мне понадобилось лет 10 чтобы избавиться от кучи заблуждений). 

 
Андрей:

На самом деле не очень сложная (Хотя мне понадобилось лет 10 чтобы избавиться от кучи заблуждений). 

Вот это уже достойно внимания.

Можно поподробнее - каких именно заблуждений?

 
Renat Akhtyamov:

Вот это уже достойно внимания.

Можно поподробнее - каких именно заблуждений?

Ну на вскидку:

1 Пытаться прогнозировать.

2 Цена всегда вернется.

3 Гэп закроется.

4 Оптимизация советника.

5 Покупать на хороших новостях/продавать на плохих (Новости работают, и движение будет, но не факт что так как ты думаешь)

... и т. п.

Это все работает 50/50

 
Андрей:

Ну на вскидку:

1 Пытаться прогнозировать.

2 Цена всегда вернется.

3 Гэп закроется.

4 Оптимизация советника.

5 Покупать на хороших новостях/продавать на плохих (Новости работают, и движение будет, но не факт что так как ты думаешь)

... и т. п.

Это все работает 50/50

+

Я добавлю - любая халявная инфа, на основе которой делается любой финансовый анализ - несущее зло.

 
Renat Akhtyamov:

+

Я добавлю - любая халявная инфа, на основе которой делается любой финансовый анализ - несущее зло.


О! Это очень важный пункт! Халявы нет, даже наоборот - предлагают халяву - пытаются нажиться.

 
Renat Akhtyamov:

+

Я добавлю - любая халявная инфа, на основе которой делается любой финансовый анализ - несущее зло.

Можно отметить еще заблуждения:

- форс-мажор пройти без потерь не возможно...

- безубыточная торговля ( от слова без убытков ) - не существует...

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