Что такое тренд? - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В общем всё верно, за исключением моментов когда коррекционная волна повторяется за коррекционной и т.п.
Это будет в рамках (внутри) одного движения, а значит – похождения волны В, т.е., это всё будет одной коррекцией, которая будет иметь только два качественных вида:
1. Коррекция за коррекцией в смысле – сужающийся треугольник.
2. Коррекция за коррекцией в смысле – пилообразное движение в рамках одной волны (А).
Иное, это либо пробитие А - а это уже тренд (при условии, что коррекция достаточная),
либо продолжение А, если коррекция недостаточна (одна свеча черная, например, в движении вверх и всё такое),
ну и пробитие основания А - это уже отмена А и фиксация её, как В большая (к предыдущей движухе, что левее на истории графика)
Конечно, в первую очередь надо определиться в каком диапазоне цен и времени будем определять тренд. Остальное дело техники(алгоритма).
Свойства тренда одинаковы и на тиковом графике или на D1 или W1.
Во, диапазон. Волновики его называют "волновым уровнем", на языке техников - это ТФ, на простом - масштабирование. Причём у волновиков поглубже это понятие, т.к. волны у них могут быть размеров и М15 и М20 и Н1 и Н3, и М1 и М8. А волна, как известно, - это и есть тренд.
Всё крутится вокруг соотношения этих диапазонов и строгой привязки к ним. Это уже что-то формальное, нежели "ну чё, блин, не видно чтоле, цена вверх идёт! очевидно же тренд вверх"
Если вы инвестор или терпила, тогда - да, Вам нужен тренд и все сопряженное с ним - развороты и пр.
Если Вы спекулянт - тренд не нужен - 4-5 разнонаправленных сделок в день, а тренд это нечто долговременное и статистическое и не имеющее четких критериев. Единственное, что Вам нужно оценивать - это риски входа в том или ином направлении. И это скорее 15м ТФ - какие там тренды на 15 м? Тренд - это преобладающая тенденция.) А это никак не 15м.
Если вы инвестор или терпила, тогда - да, Вам нужен тренд и все сопряженное с ним - развороты и пр.
Если Вы спекулянт - тренд не нужен - 4-5 разнонаправленных сделок в день, а тренд это нечто долговременное и статистическое и не имеющее четких критериев. Единственное, что Вам нужно оценивать - это риски входа в том или ином направлении. И это скорее 15м ТФ - какие там тренды на 15 м? Тренд - это преобладающая тенденция.) А это никак не 15м.
Терпила??
Ахахаха. Норм))
Вы сейчас говорите про фундаментальный аспект, а мы про технический - соотношение движений вверх вниз в хроноллогическом порядке.
Начинается с тика вверх, это уже тренд (направленное негоризонтальное движение в рамках наитменьшего масштаба). Два тика вверх, один тик вниз - и у нас уже коррекция 50% D)
Но, это анализ (деление на минимальные составляющие и синтез всего обратно, но уже с полученными выводами). Т.к. на тиках ничего не заработаешь мы привыкли работать в увеличенном масштабе (от М1 уже и до MН). Соотношения, всё тоже самое
Если вы инвестор или терпила, тогда - да, Вам нужен тренд и все сопряженное с ним - развороты и пр.
Если Вы спекулянт - тренд не нужен - 4-5 разнонаправленных сделок в день, а тренд это нечто долговременное и статистическое и не имеющее четких критериев. Единственное, что Вам нужно оценивать - это риски входа в том или ином направлении. И это скорее 15м ТФ - какие там тренды на 15 м? Тренд - это преобладающая тенденция.) А это никак не 15м.
Рынок рынком, а базар цеди.
Во, диапазон. Волновики его называют "волновым уровнем", на языке техников - это ТФ, на простом - масштабирование. Причём у волновиков поглубже это понятие, т.к. волны у них могут быть размеров и М15 и М20 и Н1 и Н3, и М1 и М8. А волна, как известно, - это и есть тренд.
Всё крутится вокруг соотношения этих диапазонов и строгой привязки к ним. Это уже что-то формальное, нежели "ну чё, блин, не видно чтоле, цена вверх идёт! очевидно же тренд вверх"
Много время потратил и думаю, что не зря, на определения волн и трендов.
Пример. Волны выдаёт индикатор. Волны бываю разной длины. Волны подчиняются своим четким правилам.
Видим, что длины имеют значительные отклонения.
Рассматривать тренд без волн бесполезное дело.
Это классический тренд в данном диапазоне цен и времени.
Терпила??
Ахахаха. Норм))
Вы сейчас говорите про фундаментальный аспект, а мы про технический - соотношение движений вверх вниз в хроноллогическом порядке.
Начинается с тика вверх, это уже тренд (направленное негоризонтальное движение в рамках наитменьшего масштаба). Два тика вверх, один тик вниз - и у нас уже коррекция 50% D)
Но, это анализ (деление на минимальные составляющие и синтез всего обратно, но уже с полученными выводами). Т.к. на тиках ничего не заработаешь мы привыкли работать в увеличенном масштабе (от М1 уже и до MН). Соотношения, всё тоже самое
Это шум. Как начался, так и закончится. Может сразу, а может через 20 мин. Но и на шуме можно делать бабки - определяем дисперсию. Далее, внизу берем вверху продаем (и наоборот). С индексом РТС работает безотказно. Немножко внешнего софта нужно, для лучшей ориентации.)
Что_бы не вводить людей в заблуждение, сразу оговоритесь, что шум должен быть значительно больше среда + проскальзывания + прочая фигня. А так всё прекрасно.
Это шум. Как начался, так и закончится. Может сразу, а может через 20 мин. Но и на шуме можно делать бабки - определяем дисперсию. Далее, внизу берем вверху продаем (и наоборот). С индексом РТС работает безотказно. Немножко внешнего софта нужно, для лучшей ориентации.)
Флет - это тоже шум :) Откройте график Н1 и ткните несколько раз на кнопку "Увеличить масштаб". Увидите участки, где есть горизонтальный "шум".
Вы снова говорите про фундаментальный аспект, т.е. апеллируете к движущей силе. Понятие "шум" для техники не имеет значения, ведь тренд на Н1 не может состоять из шума, потому что шум - это горизонтальное движение.
Следовательно, шум когда-нибудь закончится (когда нон-фарм выйдет D), поэтому шум на тиках технически ничем не отличается от флета на минутках, от пилообразного на Н1, ведь последний по отношению к W1 будет шумом.
Много время потратил и думаю, что не зря, на определения волн и трендов.
Пример. Волны выдаёт индикатор. Волны бываю разной длины. Волны подчиняются своим четким правилам.
Видим, что длины имеют значительные отклонения.
Рассматривать тренд без волн бесполезное дело.
Это классический тренд в данном диапазоне цен и времени.
Описать можете, что есть на графике?