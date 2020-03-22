Что такое тренд? - страница 17

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Uladzimir Izerski:

В общем всё верно, за исключением моментов когда коррекционная волна повторяется за коррекционной и т.п.


Это будет в рамках (внутри) одного движения, а значит – похождения волны В, т.е., это всё будет одной коррекцией, которая будет иметь только два качественных вида:

1. Коррекция за коррекцией в смысле – сужающийся треугольник.

2. Коррекция за коррекцией в смысле – пилообразное движение в рамках одной волны (А). 

Иное, это либо пробитие А - а это уже тренд (при условии, что коррекция достаточная), 
либо продолжение А, если коррекция недостаточна (одна свеча черная, например, в движении вверх и всё такое),
ну и пробитие основания А - это уже отмена А и фиксация её, как В большая (к предыдущей движухе, что левее на истории графика)

 
Uladzimir Izerski:

Конечно, в первую очередь надо определиться в каком диапазоне цен и времени будем определять тренд. Остальное дело техники(алгоритма).

Свойства тренда одинаковы и на тиковом графике или на D1 или W1.


Во, диапазон. Волновики его называют "волновым уровнем", на языке техников - это ТФ, на простом - масштабирование. Причём у волновиков поглубже это понятие, т.к. волны у них могут быть размеров и М15 и М20 и Н1 и Н3, и М1 и М8. А волна, как известно, - это и есть тренд. 

Всё крутится вокруг соотношения этих диапазонов и строгой привязки к ним. Это уже что-то формальное, нежели "ну чё, блин, не видно чтоле, цена вверх идёт! очевидно же тренд вверх"

 

Если вы инвестор или терпила, тогда - да, Вам нужен тренд и все сопряженное с ним - развороты и пр.

Если Вы спекулянт - тренд не нужен - 4-5 разнонаправленных сделок в день, а тренд это нечто долговременное и статистическое и не имеющее четких критериев. Единственное, что Вам нужно оценивать - это риски входа в том или ином направлении. И это скорее 15м ТФ - какие там тренды на 15 м? Тренд - это преобладающая тенденция.) А это никак не 15м.

 
Yuriy Asaulenko:

Если вы инвестор или терпила, тогда - да, Вам нужен тренд и все сопряженное с ним - развороты и пр.

Если Вы спекулянт - тренд не нужен - 4-5 разнонаправленных сделок в день, а тренд это нечто долговременное и статистическое и не имеющее четких критериев. Единственное, что Вам нужно оценивать - это риски входа в том или ином направлении. И это скорее 15м ТФ - какие там тренды на 15 м? Тренд - это преобладающая тенденция.) А это никак не 15м.


Терпила?? 

Ахахаха. Норм))

Вы сейчас говорите про фундаментальный аспект, а мы про технический - соотношение движений вверх вниз в хроноллогическом порядке. 

Начинается с тика вверх, это уже тренд (направленное негоризонтальное движение в рамках наитменьшего масштаба). Два тика вверх, один тик вниз - и у нас уже коррекция 50% D)

Но, это анализ (деление на минимальные составляющие и синтез всего обратно, но уже с полученными выводами). Т.к. на тиках ничего не заработаешь мы привыкли работать в увеличенном масштабе (от М1 уже и до MН). Соотношения, всё тоже самое

 
Yuriy Asaulenko:

Если вы инвестор или терпила, тогда - да, Вам нужен тренд и все сопряженное с ним - развороты и пр.

Если Вы спекулянт - тренд не нужен - 4-5 разнонаправленных сделок в день, а тренд это нечто долговременное и статистическое и не имеющее четких критериев. Единственное, что Вам нужно оценивать - это риски входа в том или ином направлении. И это скорее 15м ТФ - какие там тренды на 15 м? Тренд - это преобладающая тенденция.) А это никак не 15м.

Рынок рынком, а базар цеди.

 
Ivan Butko:

Во, диапазон. Волновики его называют "волновым уровнем", на языке техников - это ТФ, на простом - масштабирование. Причём у волновиков поглубже это понятие, т.к. волны у них могут быть размеров и М15 и М20 и Н1 и Н3, и М1 и М8. А волна, как известно, - это и есть тренд. 

Всё крутится вокруг соотношения этих диапазонов и строгой привязки к ним. Это уже что-то формальное, нежели "ну чё, блин, не видно чтоле, цена вверх идёт! очевидно же тренд вверх"


Много время потратил и думаю, что не зря, на определения волн и трендов.

Пример.  Волны выдаёт индикатор. Волны бываю разной длины. Волны подчиняются своим четким правилам.

Видим, что длины имеют значительные отклонения. 

Рассматривать тренд без волн бесполезное дело.

Это классический тренд в данном диапазоне цен и времени.

 

 
Ivan Butko:

Терпила?? 

Ахахаха. Норм))

Вы сейчас говорите про фундаментальный аспект, а мы про технический - соотношение движений вверх вниз в хроноллогическом порядке. 

Начинается с тика вверх, это уже тренд (направленное негоризонтальное движение в рамках наитменьшего масштаба). Два тика вверх, один тик вниз - и у нас уже коррекция 50% D)

Но, это анализ (деление на минимальные составляющие и синтез всего обратно, но уже с полученными выводами). Т.к. на тиках ничего не заработаешь мы привыкли работать в увеличенном масштабе (от М1 уже и до MН). Соотношения, всё тоже самое

Это шум. Как начался, так и закончится. Может сразу, а может через 20 мин. Но и на шуме можно делать бабки - определяем дисперсию. Далее, внизу берем вверху продаем (и наоборот). С индексом РТС работает безотказно. Немножко внешнего софта нужно, для лучшей ориентации.)
 
Yuriy Asaulenko:
Это шум. Как начался, так и закончится. Может сразу, а может через 20 мин. Но и на шуме можно делать бабки - определяем дисперсию. Далее, внизу берем вверху продаем (и наоборот). С индексом РТС работает безотказно. Немножко внешнего софта нужно, для лучшей ориентации.)

Что_бы не вводить людей в заблуждение, сразу оговоритесь, что шум должен быть значительно больше среда + проскальзывания + прочая фигня. А так всё прекрасно.

 
Yuriy Asaulenko:
Это шум. Как начался, так и закончится. Может сразу, а может через 20 мин. Но и на шуме можно делать бабки - определяем дисперсию. Далее, внизу берем вверху продаем (и наоборот). С индексом РТС работает безотказно. Немножко внешнего софта нужно, для лучшей ориентации.)

Флет - это тоже шум :) Откройте график Н1 и ткните несколько раз на кнопку "Увеличить масштаб". Увидите участки, где есть горизонтальный "шум". 

Вы снова говорите про фундаментальный аспект, т.е. апеллируете к движущей силе. Понятие "шум" для техники не имеет значения, ведь тренд на Н1 не может состоять из шума, потому что шум - это горизонтальное движение. 

Следовательно, шум когда-нибудь закончится (когда нон-фарм выйдет D), поэтому шум на тиках технически ничем не отличается от флета на минутках, от пилообразного на Н1, ведь последний по отношению к W1 будет шумом. 

 
Uladzimir Izerski:

Много время потратил и думаю, что не зря, на определения волн и трендов.

Пример.  Волны выдаёт индикатор. Волны бываю разной длины. Волны подчиняются своим четким правилам.

Видим, что длины имеют значительные отклонения. 

Рассматривать тренд без волн бесполезное дело.

Это классический тренд в данном диапазоне цен и времени.

 


Описать можете, что есть на графике?

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