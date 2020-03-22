Что такое тренд? - страница 56
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Это стабильное движение вниз на протяжении недель,месяцев когда ты с покупкой сидишь и говоришь "сейчас развернет, вот сейчас уже"
В Эллиоттовской 5-ти волновке девиз толпы "сейчас развернет, вот сейчас уже" соответствует 3 тей волне.
1-ая волна - "ой, это наверно коррекция ".
5-ая волна - "была не была - уже все равно....":)
Тренд ис ё френд.
Падение уже достигло дна. Недолго ещё потопчется в грязи, покорчится. Но уже скоро развернётся вверх.
Если по "ротору" смотреть, то сначала на дерево должны слазить, а уже потом... вверх.
А если по дивергенции?)
А если по дивергенции?)
В тренде моды одежды, можно и по дивергенции))).
написал робота для торговли по тренду, в тестере виден отчетливый тренд, который идентичен на любых торговых инструментах
https://www.mql5.com/ru/charts/6368844/eurusd-m1-metaquotes-software-corp
написал робота для торговли по тренду, в тестере виден отчетливый тренд, который идентичен на любых торговых инструментах
https://www.mql5.com/ru/charts/6368844/eurusd-m1-metaquotes-software-corp
это-ж M1, к нему ещё расписание надо докладывать, и новости вылавливать и тренд высчитывать по двум старшим ТФ. Так что там ещё писать-непереписать.
а так-то да, 100% слив получить невышло :-)
это-ж M1, к нему ещё расписание надо докладывать, и новости вылавливать и тренд высчитывать по двум старшим ТФ. Так что там ещё писать-непереписать.
а так-то да, 100% слив получить невышло :-)
случайных мест в истории небывает :-) по определению "история известна доподлинно"