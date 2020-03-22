Что такое тренд? - страница 56

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Это стабильное движение вниз на протяжении недель,месяцев когда ты с покупкой сидишь и говоришь "сейчас развернет, вот сейчас уже"
 
Dmitry Shumaev:
Это стабильное движение вниз на протяжении недель,месяцев когда ты с покупкой сидишь и говоришь "сейчас развернет, вот сейчас уже"

В Эллиоттовской 5-ти волновке девиз толпы "сейчас развернет, вот сейчас уже" соответствует 3 тей волне.

1-ая волна  -  "ой, это наверно коррекция ".

5-ая волна  - "была не была  - уже все равно....":)  

[Удален]  

Тренд ис ё френд.

 
Олег avtomat:

Падение уже достигло дна. Недолго ещё потопчется в грязи, покорчится. Но уже скоро развернётся вверх.


Если по "ротору" смотреть, то сначала на дерево должны слазить, а уже потом... вверх.

А если по дивергенции?)

 
Dmitriy Skub:

А если по дивергенции?)


В тренде моды одежды, можно и  по дивергенции))).

 
 

написал робота для торговли по тренду, в тестере виден отчетливый тренд, который идентичен на любых торговых инструментах

https://www.mql5.com/ru/charts/6368844/eurusd-m1-metaquotes-software-corp

 
Mickey Moose:

написал робота для торговли по тренду, в тестере виден отчетливый тренд, который идентичен на любых торговых инструментах

https://www.mql5.com/ru/charts/6368844/eurusd-m1-metaquotes-software-corp

это-ж M1, к нему ещё расписание надо докладывать, и новости вылавливать и тренд высчитывать по двум старшим ТФ. Так что там ещё писать-непереписать.

а так-то да, 100% слив получить невышло :-)

 
Maxim Kuznetsov:

это-ж M1, к нему ещё расписание надо докладывать, и новости вылавливать и тренд высчитывать по двум старшим ТФ. Так что там ещё писать-непереписать.

а так-то да, 100% слив получить невышло :-)


У меня история рваная или робот недоработанный. В общем на более высоких тф дохнет на случайном месте.
Но уверяю-график такой же
 
Mickey Moose:

У меня история рваная или робот недоработанный. В общем на более высоких тф дохнет на случайном месте.
Но уверяю-график такой же

случайных мест в истории небывает :-) по определению "история известна доподлинно"

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