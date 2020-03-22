Что такое тренд? - страница 52
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сигнал = тренд + шум
Наблюдению доступна смесь тренда и шума. Чтобы определить тренд, надо из смеси убрать шум.
Для наглядности поясню в картинках.
Допустим, что есть линия, состоящая из участков trUP, flat, trDN, flat, trUP
.
Есть шум, с параметрами, зависящими от текущего значения линии тренда
.
Теперь добавим шум к линии тренда
.
Теперь спрячем линию тренда
.
На графиках котировок виден результирующий сигнал, т.е. смесь тренда и шума. Это то, что мы получаем в виде котировок.
Тренда вы не видите, но он там есть ;)
Чем выше интенсивность шума, тем хуже просматривается тренд. Более того, изменяя интенсивность шума, можно очень эффективно скрывать текущий тренд.
Если за 51 страницу не выяснили, то это глухой номер в дальнейшем выяснить).
Потому что это философский вопрос:) Вот жизненная ситуация - Человек работает в какой-нибудь компании, ростет по служебной лестнице (вроде бы UPtrend). Но финансовые результаты самой компании все хуже и хуже и в один "прекрасный" день эта компания обанкротится. (вроде бы тогда уже DOWNtrend). Но сама Компания находится в стране с ростущей экономикой (опять Uptrend):) То же самое с ценой и таймфреймом:) Только процент быков и медведей - абсолютный показатель.
Вот так и в жизни: мы оперируем понятиями, которые сами не знаем.
Так я стал игностиком.
Движения "крутятся" вокруг средних значении т.е. simple МА какой период ? индивидуально в зависимости от стиля торговли , (я не думаю , что обсуждаются 5-8 летние горизонты).
)))) Движения "крутятся" вокруг средних значении т.е. simple МА))) //Вы это ради шутки?))) А средние на чем построенны разве не надвижениях?))Не будет движений не будет средних..
Более того, изменяя интенсивность шума, можно очень эффективно скрывать текущий тренд.
Вы сможете изменить интенсивность шума?
В приведенном примере? Смогу.
В котировках? Не смогу.
А вот контора, поставляющая котировки, сможет.
)))) Движения "крутятся" вокруг средних значении т.е. simple МА))) //Вы это ради шутки?))) А средние на чем построенны разве не надвижениях?))Не будет движений не будет средних..
В моменте рынка всегда есть исторические данные , я не создаю и не анализирую модели тренда на будущих не существующих как факт событиях.
кстати понятию "Тренд по Доу" можно дать техническую (алгоритмическую) интерпретацию.
1. строим зигзаг, назовём его базовым. По фракталам или по High-Low или индикатором ZigZag, то есть вообще любым образом. Главное чтобы выделял чредующиеся экстремумы цены
2. по определению Доу строим производный зигзаг; правило разворота зигзага - пробой 2-х последних встречных экстремумов.
3. пп 2 повторяется несколько раз
после нескольких итераций (2) получаемая фигура будет идентичной вне зависимости от способа разметки базового зигзага.
Получаемую фигуру можно назвать трендовым зигзагом по Доу, а кол-во повторов №2, его порядком.
итерационный способ разметки сильно "отстаёт" от реального времени и сложно применим в торговле, поэтому все выискивают иные способы "узнать тренд"
но по крайней мере это некое техническое определение
На бай пробой мин текущего экстремума и следом пробой макс текущего экстремума ЭТО НАЧАЛО НОВОГО ТРЕНДА И КАНЕЦ СТАРОГО ТРЕНДА. И ещё есть проверка См. Картинки.
Есть и исключения описывать не буду иак как данная ветка рассматривает только общее определение тренда... .
На бай пробой мин текущего экстремума и следом пробой макс текущего экстремума ЭТО НАЧАЛО НОВОГО ТРЕНДА И КАНЕЦ СТАРОГО ТРЕНДА. И ещё есть проверка См. Картинки.
Есть и исключения описывать не буду иак как данная ветка рассматривает только общее определение тренда... .
Рустам, вставляй картинки по-человечески.