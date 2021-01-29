Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 62): Реалтайм-обновление тиковых серий, подготовка к работе со стаканом цен

Содержание

Концепция

Итак, мы создали коллекцию тиковых данных всех используемых в программе символов. Библиотека умеет получать требуемое количество тиковых данных по каждому из используемых программой символов и хранит их все в коллекции тиковых данных. Коллекция тиковых данных позволяет найти любой требуемый объект-тик и получить его данные, мы можем фильтровать и сортировать списки для проведения статистических исследований, но при поступлении новых тиков по символам, у нас новые тики не заносятся в базу тиков. Сегодня мы создадим такую возможность.

При этом, каждый новый тик будет увеличивать количество хранимых объектов в коллекции. Чтобы ограничить их количество, а соответственно — и количество используемой памяти, мы введём константу, в которой можно задать максимально возможное количество тиков, хранимое в базе библиотеки по одному инструменту. Это обезопасит нас от нехватки памяти. Если в программе используется много инструментов и если тиков в базе накопилось уже достаточное количество, то библиотека автоматически удалит нужное количество самых старых тиков. Таким образом, мы всегда будем иметь заданное количество тиков по инструменту. По умолчанию — 200 000. Такого количества должно хватить для проведения статистических исследований примерно за двое последних суток. В любом случае, максимальный размер количества хранимых в коллекции тиков по одному инструменту всегда можно изменить под свои нужды.

Также сегодня начнём подготовку к работе со стаканом цен. В классе объекта-символа создадим возможность подписываться на трансляцию стакана. А уже в следующих статьях начнём создавать функционал для работы со стаканом цен.



Доработка классов библиотеки

Как уже стало принятым, начнём с добавления новых текстовых сообщений библиотеки.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:

MSG_SYM_EVENT_SYMBOL_ADD, MSG_SYM_EVENT_SYMBOL_DEL, MSG_SYM_EVENT_SYMBOL_SORT, MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_CURRENT, MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_DEFINES, MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH, MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_ALL, MSG_SYM_SYMBOLS_BOOK_ADD, MSG_SYM_SYMBOLS_BOOK_DEL, MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_BOOK,

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "В окно \"Обзор рынка\" добавлен символ" , "Added a symbol to the \"Market Watch\" window" }, { "Из окна \"Обзор рынка\" удалён символ" , "From the \"Market Watch\" window was removed" }, { "Изменено расположение символов в окне \"Обзор рынка\"" , "Changed the arrangement of symbols in the \"Market Watch\" window" }, { "Работа только с текущим символом" , "Work only with the current symbol" }, { "Работа с предопределённым списком символов" , "Work with a predefined list of symbols" }, { "Работа с символами из окна \"Обзор рынка\"" , "Working with symbols from the \"Market Watch\" window" }, { "Работа с полным списком всех доступных символов" , "Work with the full list of all available symbols" }, { "Осуществлена подписка на стакан цен " , "Subscribed to Depth of Market" }, { "Осуществлена отписка от стакан цен " , "Unsubscribed from Depth of Market" }, { "Подписка на стакан цен" , "Subscription to Depth of Market" },





Так как мы сегодня будем делать реалтайм-обновление коллекции тиковых данных, то уточним как это будет происходить: при поступлении нового тика на текущем символе, нам нужно получить этот тик в структуру MqlTick, на её основании создать новый объект-тик и добавить его в список тиковой серии, хранящийся в коллекции наряду со списками других символов. Но тики по другим символам мы не можем получить в обработчике OnTick() программы — этот обработчик срабатывает при поступлении очередного тика на текущем символе. Поэтому для получения новых тиков по другим используемым символам, нам их необходимо контролировать в таймере библиотеки при помощи ранее созданного объекта класса "Новый тик". Для этого нам нужен ещё один таймер в библиотеке, в котором будут отслеживаться тики по всем инструментам кроме текущего для обновления списков тиковых данных этих инструментов.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh добавим параметры таймера коллекции тиковых данных и константу для указания максимально возможного количества объектов-тиков по одному символу:

#define COLLECTION_IND_TS_PAUSE ( 64 ) #define COLLECTION_IND_TS_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_IND_TS_COUNTER_ID ( 7 ) #define COLLECTION_TICKS_PAUSE ( 64 ) #define COLLECTION_TICKS_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_TICKS_COUNTER_ID ( 8 ) #define COLLECTION_HISTORY_ID ( 0x777A ) #define COLLECTION_MARKET_ID ( 0x777B ) #define COLLECTION_EVENTS_ID ( 0x777C ) #define COLLECTION_ACCOUNT_ID ( 0x777D ) #define COLLECTION_SYMBOLS_ID ( 0x777E ) #define COLLECTION_SERIES_ID ( 0x777F ) #define COLLECTION_BUFFERS_ID ( 0x7780 ) #define COLLECTION_INDICATORS_ID ( 0x7781 ) #define COLLECTION_INDICATORS_DATA_ID ( 0x7782 ) #define COLLECTION_TICKSERIES_ID ( 0x7783 ) #define DIRECTORY ( "DoEasy\\" ) #define RESOURCE_DIR ( "DoEasy\\Resource\\" ) #define CLR_DEFAULT ( 0xFF000000 ) #ifdef __MQL5__ #define SYMBOLS_COMMON_TOTAL ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_BUILD )< 2430 ? 1000 : 5000 ) #else #define SYMBOLS_COMMON_TOTAL ( 1000 ) #endif #define PENDING_REQUEST_ID_TYPE_ERR ( 1 ) #define PENDING_REQUEST_ID_TYPE_REQ ( 2 ) #define SERIES_DEFAULT_BARS_COUNT ( 1000 ) #define PAUSE_FOR_SYNC_ATTEMPTS ( 16 ) #define ATTEMPTS_FOR_SYNC ( 5 ) #define TICKSERIES_DEFAULT_DAYS_COUNT ( 1 ) #define TICKSERIES_MAX_DATA_TOTAL ( 200000 )

Чтобы иметь возможность понимать, подписаны ли мы на трансляцию стакана цен по символу, нам нужно добавить к свойствам символа параметр, указывающий на состояние подписки. Для этого добавим к целочисленным свойствам символа ещё один параметр и увеличим количество целочисленных свойств с 36 до 37:

enum ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER { SYMBOL_PROP_STATUS = 0 , SYMBOL_PROP_INDEX_MW, SYMBOL_PROP_CUSTOM, SYMBOL_PROP_CHART_MODE, SYMBOL_PROP_EXIST, SYMBOL_PROP_SELECT, SYMBOL_PROP_VISIBLE, SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS, SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS, SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS, SYMBOL_PROP_VOLUME, SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH, SYMBOL_PROP_VOLUMELOW, SYMBOL_PROP_TIME, SYMBOL_PROP_DIGITS, SYMBOL_PROP_DIGITS_LOTS, SYMBOL_PROP_SPREAD, SYMBOL_PROP_SPREAD_FLOAT, SYMBOL_PROP_TICKS_BOOKDEPTH, SYMBOL_PROP_BOOKDEPTH_STATE, SYMBOL_PROP_TRADE_CALC_MODE, SYMBOL_PROP_TRADE_MODE, SYMBOL_PROP_START_TIME, SYMBOL_PROP_EXPIRATION_TIME, SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL, SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL, SYMBOL_PROP_TRADE_EXEMODE, SYMBOL_PROP_SWAP_MODE, SYMBOL_PROP_SWAP_ROLLOVER3DAYS, SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED_USE_LEG, SYMBOL_PROP_EXPIRATION_MODE, SYMBOL_PROP_FILLING_MODE, SYMBOL_PROP_ORDER_MODE, SYMBOL_PROP_ORDER_GTC_MODE, SYMBOL_PROP_OPTION_MODE, SYMBOL_PROP_OPTION_RIGHT, SYMBOL_PROP_BACKGROUND_COLOR }; #define SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL ( 37 ) #define SYMBOL_PROP_INTEGER_SKIP ( 1 )

В перечислениях возможных критериев сортировки объектов-символов, добавим сортировку по новому целочисленному свойству:

#define FIRST_SYM_DBL_PROP (SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL-SYMBOL_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_SYM_STR_PROP (SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL-SYMBOL_PROP_INTEGER_SKIP+SYMBOL_PROP_DOUBLE_TOTAL-SYMBOL_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_SYMBOLS_MODE { SORT_BY_SYMBOL_STATUS = 0 , SORT_BY_SYMBOL_INDEX_MW, SORT_BY_SYMBOL_CUSTOM, SORT_BY_SYMBOL_CHART_MODE, SORT_BY_SYMBOL_EXIST, SORT_BY_SYMBOL_SELECT, SORT_BY_SYMBOL_VISIBLE, SORT_BY_SYMBOL_SESSION_DEALS, SORT_BY_SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS, SORT_BY_SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS, SORT_BY_SYMBOL_VOLUME, SORT_BY_SYMBOL_VOLUMEHIGH, SORT_BY_SYMBOL_VOLUMELOW, SORT_BY_SYMBOL_TIME, SORT_BY_SYMBOL_DIGITS, SORT_BY_SYMBOL_DIGITS_LOT, SORT_BY_SYMBOL_SPREAD, SORT_BY_SYMBOL_SPREAD_FLOAT, SORT_BY_SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH, SORT_BY_SYMBOL_BOOKDEPTH_STATE, SORT_BY_SYMBOL_TRADE_CALC_MODE, SORT_BY_SYMBOL_TRADE_MODE, SORT_BY_SYMBOL_START_TIME, SORT_BY_SYMBOL_EXPIRATION_TIME, SORT_BY_SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL, SORT_BY_SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL, SORT_BY_SYMBOL_TRADE_EXEMODE, SORT_BY_SYMBOL_SWAP_MODE, SORT_BY_SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG, SORT_BY_SYMBOL_EXPIRATION_MODE, SORT_BY_SYMBOL_FILLING_MODE, SORT_BY_SYMBOL_ORDER_MODE, SORT_BY_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE, SORT_BY_SYMBOL_OPTION_MODE, SORT_BY_SYMBOL_OPTION_RIGHT,





Обновление тиковых серий

Так как тики могут приходить одновременно сразу пачкой, то мы не сможем их поочерёдно, тик за тиком, добавлять в список тиковой серии. Нам, чтобы сохранять все пришедшие одной пачкой тики, нужно контролировать миллисекундное время последнего полученного тика и копировать тики, начиная от этого времени до самого конца исторических данных. После копирования всех вновь пришедших тиков (а это может быть как один тик, так и сразу несколько в одной пачке), нам нужно сохранить время последнего тика. Чтобы на следующем срабатывании OnTick() начать копировать тики от этого времени + 1 миллисекунда (чтобы прошлый последний тик повторно не копировать) до самого конца исторических данных — до текущего времени. Таким образом, мы всегда сможем на каждом новом срабатывании OnTick() получать все необходимые данные, которые появились с приходом нового тика, а по завершении копирования запоминать новое время последнего тика для последующего копирования.

При создании метода для обновления тиковой серии, обнаружилось, что создание нового объекта тиковых данных и добавление его в список-тиковую серию получается идентичным созданию нового объекта тиковых данных и добавлению его в список в уже созданном методе создания тиковой серии. Поэтому этот блок кода был перенесён в новый метод, возвращающий указатель на вновь созданный и добавленный в список объект, либо NULL. Этот новый метод, изменённый метод создания списка и новый метод для обновления списка рассмотрим ниже.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Ticks\TickSeries.mqh в приватной секции класса объявим переменную-член класса для хранения миллисекундного времени последнего тика и метод для создания нового объекта-тика и добавления его в список-тиковую серию:

class CTickSeries : public CBaseObj { private : string m_symbol; ulong m_last_time; uint m_amount; uint m_required; CArrayObj m_list_ticks; CNewTickObj m_new_tick_obj; CDataTick *CreateNewTickObj( const MqlTick &tick); public :

В публичной секции класса объявим метод, возвращающий указатель на последний объект тиковых данных в списке:

CDataTick *GetTickByListIndex( const uint index); CDataTick *GetTick( const datetime time); CDataTick *GetTick( const ulong time_msc); CDataTick *GetLastTick( void ); int DataTotal( void ) const { return this .m_list_ticks.Total(); }

Так как нам потребуется использовать объект "Новый тик", то для правильной его работы нам необходимо указать, с каким символом ему работать.

Сделаем это в конструкторе класса:

CTickSeries::CTickSeries( const string symbol, const uint required= 0 ) : m_symbol(symbol),m_last_time( 0 ) { this .m_list_ticks.Clear(); this .m_list_ticks.Sort(SORT_BY_TICK_TIME_MSC); this .SetRequiredUsedDays(required); this .m_new_tick_obj.SetSymbol( this .m_symbol); this .m_new_tick_obj.Refresh(); }

После установки символа сразу же один раз обновим данные в объекте "Новый тик", чтобы запомнить время последнего тика в этом объекте.



Метод, создающий новый объект тиковых данных и помещающий его в список:

CDataTick *CTickSeries::CreateNewTickObj( const MqlTick &tick) { int err= ERR_SUCCESS ; :: ResetLastError (); CDataTick* tick_obj= new CDataTick( this .m_symbol,tick); if (tick_obj== NULL ) { :: Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_TICKSERIES_FAILED_CREATE_TICK_DATA_OBJ), " " , this .Header(), " " ,::TimeMSCtoString(tick.time_msc), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(:: GetLastError ()) ); return NULL ; } this .m_list_ticks.Sort(); if (! this .m_list_ticks.InsertSort(tick_obj)) { err=:: GetLastError (); :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_TICKSERIES_FAILED_ADD_TO_LIST), " " ,tick_obj.Header(), " " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); delete tick_obj; return NULL ; } return tick_obj; }

В методе вся его логика расписана в комментариях. Именно этот блок кода и был перенесён в этот новый метод из метода создания списка тиковой серии, сделанный нами в прошлой статье. Сейчас в этот метод передаётся структура тика, по данным которой необходимо создать новый объект тиковых данных. А по завершении его создания и добавления его в список, возвращается указатель на этот объект, либо NULL — если объект не удалось создать или добавить в список.

Метод, создающий список-серию тиковых данных:

int CTickSeries::Create( const uint required= 0 ) { if (! this .m_available) { :: Print (DFUN, this .m_symbol, ": " ,CMessage::Text(MSG_TICKSERIES_TEXT_IS_NOT_USE)); return false ; } MqlTick ticks_array[]; this .m_list_ticks.Clear(); this .m_list_ticks.Sort(SORT_BY_TICK_TIME_MSC); this .m_last_time= 0 ; :: ResetLastError (); int err= ERR_SUCCESS ; MqlDateTime date_str={ 0 }; datetime date=:: iTime (m_symbol, PERIOD_D1 , this .m_required); :: TimeToStruct (date,date_str); date_str.hour=date_str.min=date_str.sec= 0 ; date=:: StructToTime (date_str); long date_from=( long )date* 1000 ; if (date_from< 1 ) date_from= 1 ; this .m_amount=:: CopyTicksRange (m_symbol,ticks_array, COPY_TICKS_ALL ,date_from); if ( this .m_amount< 1 ) { err=:: GetLastError (); :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_TICKSERIES_ERR_GET_TICK_DATA), ": " ,CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); return 0 ; } for ( int i= 0 ; i<( int ) this .m_amount; i++) { CDataTick *tick_obj= this .CreateNewTickObj(ticks_array[i]); if (tick_obj== NULL ) continue ; if ( this .m_last_time<( ulong )tick_obj.TimeMSC()) this .m_last_time=tick_obj.TimeMSC(); } return this .m_list_ticks.Total(); }

Метод мы писали в статье, посвящённой созданию тиковых серий, а здесь его видоизменили так, что теперь создание и добавление нового объекта тиковых данных мы осуществляем при помощи нового метода, рассмотренного нами выше. А после успешного добавления объекта в список сохраняем время последнего тика для последующего его использования в методе обновления тиковой серии.



Метод для обновления тиковой серии:

void CTickSeries::Refresh( void ) { MqlTick ticks_array[]; if (IsNewTick()) { int err= ERR_SUCCESS ; int total=:: CopyTicksRange ( this . Symbol (),ticks_array, COPY_TICKS_ALL , this .m_last_time+ 1 , 0 ); if (total> 0 ) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CDataTick *tick_obj= this .CreateNewTickObj(ticks_array[i]); if (tick_obj== NULL ) break ; long end_time=ticks_array[:: ArraySize (ticks_array)- 1 ].time_msc; if ( this . Symbol ()== "AUDUSD" ) Comment (DFUN, this . Symbol (), ", copied=" ,total, ", m_last_time=" ,TimeMSCtoString(m_last_time), ", end_time=" ,TimeMSCtoString(end_time), ", total=" ,DataTotal()); this .m_last_time=end_time; } if ( this .DataTotal()>TICKSERIES_MAX_DATA_TOTAL) { int total_del=m_list_ticks.Total()-TICKSERIES_MAX_DATA_TOTAL; for ( int j= 0 ;j<total_del;j++) this .m_list_ticks.Delete(j); } } } }

Здесь всё просто — у нас есть время последнего тика, зафиксированное на прошлом срабатывании OnTick(), хранящееся в переменной m_last_time. Теперь, чтобы начать копировать новые тики, нам нужно к этому времени прибавить одну миллисекунду, так как функция CopyTicksRange() копирует от указанного времени, включая это время. Именно для того, чтобы избавиться от включения в список-серию уже скопированного прошлого объекта-тика в копируемые тики на новом срабатывании OnTick(), мы и начинаем копировать не от зафиксированного на прошлом тике времени, а от времени с разницей в одну миллисекунду. Если после копирования новых тиков и добавления их в список их общее количество превысит установленную для них максимальную величину, то рассчитываем количество лишних объектов в списке и удаляем их из списка — это самые старые объекты-тики в списке.

В метод были нарочно добавлены строки кода, выводящие данные по количеству скопированных тиков, прошлому и текущему времени и общему количеству тиковых данных в списке тиковой серии — для проверки верности их копирования, и только для символа AUDUSD.

В следующих статьях эти тестовые строки уберём. Сейчас же эти строки смогут нам показать, что тики на "неродном" символе копируются в таймере библиотеки и объекты тиковых данных заносятся в список-тиковую серию.



Метод, возвращающий самый последний объект тиковых данных из списка:

CDataTick *CTickSeries::GetLastTick( void ) { return this .m_list_ticks.At( this .m_list_ticks.Total()- 1 ); }

Метод просто возвращает указатель на объект, хранящийся в списке самым последним.



Теперь доработаем немного класс-коллекцию тиковых серий в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\TickSeriesCollection.mqh.



Так как нам потребуется раздельно обновлять тиковые серии текущего символа и остальных — серию на текущем символе будем обновлять в обработчике OnTick() библиотеки, а остальные тиковые данные других символов — в таймере библиотеки, то создадим метод, обновляющий все тиковые серии коллекции кроме серии текущего символа. В публичной секции класса объявим метод:

void Refresh( const string symbol); void Refresh( void ); void RefreshExpectCurrent( void );

а за пределами тела класса напишем его реализацию:



void CTickSeriesCollection::RefreshExpectCurrent( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CTickSeries *tickseries= this .m_list.At(i); if (tickseries== NULL || tickseries. Symbol ()==:: Symbol () ) continue ; tickseries.Refresh(); } }

В цикле по общему количеству тиковых серий в коллекции, получаем очередной объект тиковой серии из списка и, если его символ равен символу графика, на котором запущена программа, то эту серию пропускаем. Все остальные тиковые серии обновляем.



В главный объект библиотеки CEngine в файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh добавим три метода — для обновления тиковой серии указанного символа , для обновления всех тиковых серий, и для обновления всех тиковых серий коллекции кроме серии текущего символа:

CTickSeriesCollection *GetTickSeriesCollection( void ) { return & this .m_tick_series; } CArrayObj *GetListTickSeries( void ) { return this .m_tick_series.GetList(); } void TickSeriesRefresh( const string symbol) { this .m_tick_series.Refresh(symbol); } void TickSeriesRefreshAll( void ) { this .m_tick_series.Refresh(); } void TickSeriesRefreshAllExceptCurrent( void ) { this .m_tick_series.RefreshExpectCurrent(); }

Методы просто вызывают одноимённые методы класса-коллекции тиковых серий.



В конструкторе класса добавим создание таймера коллекции тиковых данных:

CEngine::CEngine() : m_first_start( true ), m_last_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT), m_last_account_event( WRONG_VALUE ), m_last_symbol_event( WRONG_VALUE ), m_global_error( ERR_SUCCESS ) { this .m_is_hedge= #ifdef __MQL4__ true #else bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) #endif; this .m_is_tester=:: MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); this .m_program=( ENUM_PROGRAM_TYPE ):: MQLInfoInteger ( MQL_PROGRAM_TYPE ); this .m_name=:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ); this .m_list_counters.Sort(); this .m_list_counters.Clear(); this .CreateCounter(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID,COLLECTION_ORD_COUNTER_STEP,COLLECTION_ORD_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID,COLLECTION_ACC_COUNTER_STEP,COLLECTION_ACC_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1,COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP1,COLLECTION_SYM_PAUSE1); this .CreateCounter(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2,COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP2,COLLECTION_SYM_PAUSE2); this .CreateCounter(COLLECTION_REQ_COUNTER_ID,COLLECTION_REQ_COUNTER_STEP,COLLECTION_REQ_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_TS_COUNTER_ID,COLLECTION_TS_COUNTER_STEP,COLLECTION_TS_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_IND_TS_COUNTER_ID,COLLECTION_IND_TS_COUNTER_STEP,COLLECTION_IND_TS_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_TICKS_COUNTER_ID,COLLECTION_TICKS_COUNTER_STEP,COLLECTION_TICKS_PAUSE); :: ResetLastError (); #ifdef __MQL5__ if (!:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_TIMER),( string ):: GetLastError ()); this .m_global_error=:: GetLastError (); } #else if (! this .IsTester() && !:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_TIMER),( string ):: GetLastError ()); this .m_global_error=:: GetLastError (); } #endif }

Теперь таймер коллекции тиковых серий создан, и нужно прописать в таймере класса блок работы с этим таймером:

void CEngine:: OnTimer (SDataCalculate &data_calculate) { if (! this .IsTester()) { int index= this .CounterIndex(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt1= this .m_list_counters.At(index); if (cnt1!= NULL ) { if (cnt1.IsTimeDone()) this .TradeEventsControl(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt2= this .m_list_counters.At(index); if (cnt2!= NULL ) { if (cnt2.IsTimeDone()) this .AccountEventsControl(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1); CTimerCounter* cnt3= this .m_list_counters.At(index); if (cnt3!= NULL ) { if (cnt3.IsTimeDone()) this .m_symbols.RefreshRates(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2); CTimerCounter* cnt4= this .m_list_counters.At(index); if (cnt4!= NULL ) { if (cnt4.IsTimeDone()) { this .SymbolEventsControl(); if ( this .m_symbols.ModeSymbolsList()==SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH) this .MarketWatchEventsControl(); } } index= this .CounterIndex(COLLECTION_REQ_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt5= this .m_list_counters.At(index); if (cnt5!= NULL ) { if (cnt5.IsTimeDone()) this .m_trading. OnTimer (); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_TS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt6= this .m_list_counters.At(index); if (cnt6!= NULL ) { if (cnt6.IsTimeDone()) this .SeriesRefreshAllExceptCurrent(data_calculate); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_IND_TS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt7= this .m_list_counters.At(index); if (cnt7!= NULL ) { if (cnt7.IsTimeDone()) this .IndicatorSeriesRefreshAll(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_TICKS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt8= this .m_list_counters.At(index); if (cnt8!= NULL ) { if (cnt8.IsTimeDone()) this .TickSeriesRefreshAllExceptCurrent(); } } else { this .TradeEventsControl(); this .AccountEventsControl(); this .m_symbols.RefreshRates(); this .SymbolEventsControl(); this .m_trading. OnTimer (); this .SeriesRefresh(data_calculate); this .IndicatorSeriesRefreshAll(); this .TickSeriesRefreshAll(); } }

Теперь все тиковые серии всех "неродных" символов будут обновляться в таймере библиотеки.



А для обновления тиковой серии текущего символа, в обработчик OnTick() класса впишем вызов метода обновления тиковой серии указанного символа:

void CEngine:: OnTick (SDataCalculate &data_calculate, const uint required= 0 ) { if ( this .m_program!= PROGRAM_EXPERT ) return ; this .SeriesSync(data_calculate,required); this .SeriesRefresh( NULL ,data_calculate); this .TickSeriesRefresh( NULL ); }

Теперь тиковая серия текущего символа будет обновляться по приходу нового тика, а все остальные тиковые серии других символов — в таймере библиотеки.







Доработка класса символа для работы со стаканом цен

Со следующей статьи мы начнём создавать функционал библиотеки для работы со стаканом цен.

Чтобы получать события BookEvent по любому символу, достаточно предварительно подписаться на получение этих событий для этого символа с помощью функции MarketBookAdd() . Для того чтобы отписаться от получения события BookEvent по конкретному символу, необходимо вызывать функцию MarketBookRelease()

Каждому подключению стакана цен должно соответствовать и его отключение, что легко можно сделать в классе — в конструкторе стакан подключаем, в деструкторе — отключаем. Для каждого символа у нас создаётся свой собственный объект-символ, и для каждого из этих объектов-символов мы сможем чётко знать, когда стакан подключен и, когда его необходимо отключить.

Откроем класс объекта-символа в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Symbols\Symbol.mqh и впишем необходимые изменения.

В приватной секции класса объявим переменную для хранения флага подписки на стакан цен, а в публичной секции объявим деструктор класса:

class CSymbol : public CBaseObjExt { private : struct MqlMarginRate { double Initial; double Maintenance; }; struct MqlMarginRateMode { MqlMarginRate Long; MqlMarginRate Short; MqlMarginRate BuyStop; MqlMarginRate BuyLimit; MqlMarginRate BuyStopLimit; MqlMarginRate SellStop; MqlMarginRate SellLimit; MqlMarginRate SellStopLimit; }; MqlMarginRateMode m_margin_rate; MqlBookInfo m_book_info_array[]; long m_long_prop[SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[SYMBOL_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[SYMBOL_PROP_STRING_TOTAL]; bool m_is_change_trade_mode; bool m_book_subscribed; CTradeObj m_trade; int IndexProp(ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_SYMBOL_PROP_STRING property) const { return ( int )property-SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL-SYMBOL_PROP_DOUBLE_TOTAL; } -+/ bool MarginRates( void ); void InitMarginRates( void ); void Reset( void ); ENUM_DAY_OF_WEEK CurrentDayOfWeek( void ) const ; public : CSymbol( void ){;} ~CSymbol( void ); protected : CSymbol(ENUM_SYMBOL_STATUS symbol_status, const string name, const int index);

В публичной секции класса в методах упрощённого доступа к свойствам символа впишем новый метод, возвращающий статус подписки на стакан цен:

public : long Status( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_STATUS); } int IndexInMarketWatch( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_INDEX_MW); } bool IsCustom( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_CUSTOM); } color ColorBackground( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_BACKGROUND_COLOR); } ENUM_SYMBOL_CHART_MODE ChartMode( void ) const { return ( ENUM_SYMBOL_CHART_MODE ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_CHART_MODE); } bool IsExist( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_EXIST); } bool IsExist( const string name) const { return this .SymbolExists(name); } bool IsSelect( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SELECT); } bool IsVisible( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_VISIBLE); } long SessionDeals( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS); } long SessionBuyOrders( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS); } long SessionSellOrders( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS); } long Volume( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUME); } long VolumeHigh( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH); } long VolumeLow( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW); } long Time( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TIME); } int Digits ( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_DIGITS); } int DigitsLot( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_DIGITS_LOTS); } int Spread( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SPREAD); } bool IsSpreadFloat( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SPREAD_FLOAT); } int TicksBookdepth( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TICKS_BOOKDEPTH); } bool BookdepthSubscription( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_BOOKDEPTH_STATE); } ENUM_SYMBOL_CALC_MODE TradeCalcMode( void ) const { return ( ENUM_SYMBOL_CALC_MODE ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_CALC_MODE); } ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE TradeMode( void ) const { return ( ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_MODE); } datetime StartTime( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_START_TIME); } datetime ExpirationTime( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_EXPIRATION_TIME); } int TradeStopLevel( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL); } int TradeFreezeLevel( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL); } ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION TradeExecutionMode( void ) const { return ( ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_EXEMODE); } ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE SwapMode( void ) const { return ( ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SWAP_MODE); } ENUM_DAY_OF_WEEK SwapRollover3Days( void ) const { return ( ENUM_DAY_OF_WEEK ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SWAP_ROLLOVER3DAYS); } bool IsMarginHedgedUseLeg( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED_USE_LEG); } int ExpirationModeFlags( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_EXPIRATION_MODE); } int FillingModeFlags( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_FILLING_MODE); } int OrderModeFlags( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_ORDER_MODE); } ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE OrderModeGTC( void ) const { return ( ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_ORDER_GTC_MODE); } ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE OptionMode( void ) const { return ( ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_OPTION_MODE); } ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT OptionRight( void ) const { return ( ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_OPTION_RIGHT); }

В конструкторе класса инициализируем флаг подписки в состояние false и впишем значение этого флага в свойство символа:

CSymbol::CSymbol(ENUM_SYMBOL_STATUS symbol_status, const string name, const int index) { this .m_name=name; this .m_book_subscribed= false ; this .m_type=COLLECTION_SYMBOLS_ID; if (! this .Exist()) { :: Print (DFUN_ERR_LINE, "\"" , this .m_name, "\"" , ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_NOT_SYMBOL_ON_SERVER)); this .m_global_error= ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL ; } bool select=:: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SELECT ); :: ResetLastError (); if (!select) { if (! this .SetToMarketWatch()) { this .m_global_error=:: GetLastError (); :: Print (DFUN_ERR_LINE, "\"" , this .m_name, "\": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_PUT_SYMBOL), this .m_global_error); } } :: ResetLastError (); if (!:: SymbolInfoTick ( this .m_name, this .m_tick)) { this .m_global_error=:: GetLastError (); :: Print (DFUN_ERR_LINE, "\"" , this .m_name, "\": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_NOT_GET_PRICE), this .m_global_error); } this .SetControlDataArraySizeLong(SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL); this .SetControlDataArraySizeDouble(SYMBOL_PROP_DOUBLE_TOTAL); this .ResetChangesParams(); this .ResetControlsParams(); this .Reset(); this .InitMarginRates(); #ifdef __MQL5__ :: ResetLastError (); if (! this .MarginRates()) { this .m_global_error=:: GetLastError (); :: Print (DFUN_ERR_LINE, this .Name(), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_NOT_GET_MARGIN_RATES), this .m_global_error); return ; } #endif this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_STATUS] = symbol_status; this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_INDEX_MW] = index; this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUME] = ( long ) this .m_tick.volume; this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SELECT] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SELECT ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VISIBLE] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VISIBLE ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_DEALS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VOLUMEHIGH ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUMELOW] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VOLUMELOW ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_DIGITS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_DIGITS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SPREAD] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SPREAD ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SPREAD_FLOAT] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SPREAD_FLOAT ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TICKS_BOOKDEPTH] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_MODE] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_MODE ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_START_TIME] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_START_TIME ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_EXPIRATION_TIME] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_EXPIRATION_TIME ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_EXEMODE] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_EXEMODE ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SWAP_ROLLOVER3DAYS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TIME] = this .TickTime(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_EXIST] = this .SymbolExists(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_CUSTOM] = this .SymbolCustom(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED_USE_LEG] = this .SymbolMarginHedgedUseLEG(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_ORDER_MODE] = this .SymbolOrderMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_FILLING_MODE] = this .SymbolOrderFillingMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_EXPIRATION_MODE] = this .SymbolExpirationMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_ORDER_GTC_MODE] = this .SymbolOrderGTCMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_OPTION_MODE] = this .SymbolOptionMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_OPTION_RIGHT] = this .SymbolOptionRight(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_BACKGROUND_COLOR] = this .SymbolBackgroundColor(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_CHART_MODE] = this .SymbolChartMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_CALC_MODE] = this .SymbolCalcMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SWAP_MODE] = this .SymbolSwapMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_BOOKDEPTH_STATE] = this .m_book_subscribed; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_ASKHIGH)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_ASKHIGH ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_ASKLOW)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_ASKLOW ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_LASTHIGH)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_LASTHIGH ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_LASTLOW)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_LASTLOW ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_POINT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_POINT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_LOSS)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_SIZE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_CONTRACT_SIZE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_MIN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_MIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_MAX)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_MAX ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_STEP)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_STEP ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SWAP_LONG ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SWAP_SHORT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_INITIAL)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_MARGIN_INITIAL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_MAINTENANCE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_TURNOVER ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_INTEREST ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_OPEN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_CLOSE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_AW)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_AW ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_SETTLEMENT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BID)] = this .m_tick.bid; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_ASK)] = this .m_tick.ask; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_LAST)] = this .m_tick.last; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BIDHIGH)] = this .SymbolBidHigh(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BIDLOW)] = this .SymbolBidLow(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL)] = this .SymbolVolumeReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL)] = this .SymbolVolumeHighReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL)] = this .SymbolVolumeLowReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE)] = this .SymbolOptionStrike(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_ACCRUED_INTEREST)] = this .SymbolTradeAccruedInterest(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_FACE_VALUE)] = this .SymbolTradeFaceValue(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_LIQUIDITY_RATE)] = this .SymbolTradeLiquidityRate(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED)] = this .SymbolMarginHedged(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_INITIAL)] = this .m_margin_rate.Long.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyStop.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyStopLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.Long.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyStop.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyStopLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.Short.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellStop.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellStopLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.Short.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.SellStop.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.SellLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_MAINTENANCE)]= this .m_margin_rate.SellStopLimit.Maintenance; this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_NAME)] = this .m_name; this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_CURRENCY_BASE)] = :: SymbolInfoString ( this .m_name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_CURRENCY_PROFIT)] = :: SymbolInfoString ( this .m_name, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_CURRENCY_MARGIN)] = :: SymbolInfoString ( this .m_name, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_DESCRIPTION)] = :: SymbolInfoString ( this .m_name, SYMBOL_DESCRIPTION ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_PATH)] = :: SymbolInfoString ( this .m_name, SYMBOL_PATH ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BASIS)] = this .SymbolBasis(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BANK)] = this .SymbolBank(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_ISIN)] = this .SymbolISIN(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_FORMULA)] = this .SymbolFormula(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_PAGE)] = this .SymbolPage(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_CATEGORY)] = this .SymbolCategory(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_EXCHANGE)] = this .SymbolExchange(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_DIGITS_LOTS] = this .SymbolDigitsLot(); for ( int i= 0 ;i<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL;i++) this .m_long_prop_event[i][ 3 ]= this .m_long_prop[i]; for ( int i= 0 ;i<SYMBOL_PROP_DOUBLE_TOTAL;i++) this .m_double_prop_event[i][ 3 ]= this .m_double_prop[i]; CBaseObjExt::Refresh(); if (!select) this .RemoveFromMarketWatch(); this .m_trade.Init( this .Name(), 0 , this .LotsMin(), 5 , 0 , 0 , false , this .GetCorrectTypeFilling(), this .GetCorrectTypeExpiration(),LOG_LEVEL_ERROR_MSG); }

Реализация деструктора класса:

CSymbol::~CSymbol( void ) { if ( this .m_book_subscribed) this .BookClose(); }

Если флаг подписки на стакан цен установлен — отписываемся от трансляции стакана цен.

Таким образом, для любого символа будет соблюдено правило 1 подписка = одна отписка. Так как для каждого из символов, использующихся в программе, и у которых активизирована подписка, при завершении работы программы в деструкторе класса будет вызван метод отписки от стакана цен только в том случае, если для символа была активизирована подписка на него.



В методе, возвращающем описание целочисленного свойства символа, добавим блок кода для вывода описания свойства состояния подписки на стакан цен:

string CSymbol::GetPropertyDescription(ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER property) { return ( property==SYMBOL_PROP_STATUS ? CMessage::Text(MSG_ORD_STATUS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetStatusDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_INDEX_MW ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_INDEX)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==SYMBOL_PROP_CUSTOM ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_CUSTOM)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==SYMBOL_PROP_CHART_MODE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_CHART_MODE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetChartModeDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_EXIST ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_EXIST)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==SYMBOL_PROP_SELECT ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SELECT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==SYMBOL_PROP_VISIBLE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_VISIBLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SESSION_DEALS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + #ifdef __MQL5__ ( string ) this .GetProperty(property) #else CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SESSION_BUY_ORDERS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + #ifdef __MQL5__ ( string ) this .GetProperty(property) #else CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SESSION_SELL_ORDERS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + #ifdef __MQL5__ ( string ) this .GetProperty(property) #else CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_VOLUME ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_VOLUME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + #ifdef __MQL5__ ( string ) this .GetProperty(property) #else CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_VOLUMEHIGH)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + #ifdef __MQL5__ ( string ) this .GetProperty(property) #else CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_VOLUMELOW ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_VOLUMELOW)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + #ifdef __MQL5__ ( string ) this .GetProperty(property) #else CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_TIME ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_TIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property)== 0 ? "(" +CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_NO_TICKS_YET)+ ")" : TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))) ) : property==SYMBOL_PROP_DIGITS ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_DIGITS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==SYMBOL_PROP_DIGITS_LOTS ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_DIGITS_LOTS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==SYMBOL_PROP_SPREAD ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SPREAD)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==SYMBOL_PROP_SPREAD_FLOAT ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SPREAD_FLOAT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES)) ) : property==SYMBOL_PROP_TICKS_BOOKDEPTH ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_TICKS_BOOKDEPTH)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + #ifdef __MQL5__ ( string ) this .GetProperty(property) #else CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_BOOKDEPTH_STATE ? CMessage::Text(MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_BOOK)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + #ifdef __MQL5__ ( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) #else CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_TRADE_CALC_MODE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_TRADE_CALC_MODE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetCalcModeDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_TRADE_MODE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_TRADE_MODE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetTradeModeDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_START_TIME ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_START_TIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ( this .GetProperty(property)== 0 ? ": (" +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+ ")" : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)* 1000 )) ) : property==SYMBOL_PROP_EXPIRATION_TIME ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_EXPIRATION_TIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ( this .GetProperty(property)== 0 ? ": (" +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+ ")" : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)* 1000 )) ) : property==SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==SYMBOL_PROP_TRADE_EXEMODE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_TRADE_EXEMODE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetTradeExecDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_SWAP_MODE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SWAP_MODE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetSwapModeDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_SWAP_ROLLOVER3DAYS ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_SWAP_ROLLOVER3DAYS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +DayOfWeekDescription( this .SwapRollover3Days()) ) : property==SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED_USE_LEG ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_MARGIN_HEDGED_USE_LEG)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==SYMBOL_PROP_EXPIRATION_MODE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_EXPIRATION_MODE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetExpirationModeFlagsDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_FILLING_MODE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_FILLING_MODE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetFillingModeFlagsDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_ORDER_MODE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_ORDER_MODE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetOrderModeFlagsDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_ORDER_GTC_MODE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_ORDER_GTC_MODE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetOrderGTCModeDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_OPTION_MODE ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_OPTION_MODE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetOptionTypeDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_OPTION_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_OPTION_RIGHT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetOptionRightDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_BACKGROUND_COLOR ? CMessage::Text(MSG_SYM_PROP_BACKGROUND_COLOR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : #ifdef __MQL5__ ( this .GetProperty(property)==CLR_DEFAULT || this .GetProperty(property)==CLR_NONE ? ": (" +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_EMPTY)+ ")" : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true )) #else ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED_MQL4) #endif ) : "" ); }

Метод, осуществляющий подписку на стакан цен:

bool CSymbol::BookAdd( void ) { this .m_book_subscribed=( #ifdef __MQL5__ :: MarketBookAdd ( this .m_name) #else false #endif); if ( this .m_book_subscribed) { this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_BOOKDEPTH_STATE]= this .m_book_subscribed; :: Print (CMessage::Text(MSG_SYM_SYMBOLS_BOOK_ADD)+ " " + this .m_name); } return this .m_book_subscribed; }

Записываем в переменную m_book_subscribed, хранящую флаг состояния подписки, результат работы функции MarketBookAdd(), которая обеспечивает открытие стакана цен по указанному инструменту и производит подписку на получение извещений об изменении этого стакана.

Если подписка осуществлена, выводим сообщение об успешности подписки.

Из метода возвращается результат, записанный в m_book_subscribed.



Метод, осуществляющий закрытие стакана цен:

bool CSymbol::BookClose( void ) { if (! this .m_book_subscribed) return true ; bool res=( #ifdef __MQL5__ :: MarketBookRelease ( this .m_name) #else true #endif ); if (res) { this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_BOOKDEPTH_STATE]= this .m_book_subscribed= false ; :: Print (CMessage::Text(MSG_SYM_SYMBOLS_BOOK_DEL)+ " " + this .m_name); } return res; }

Логика метода описана в комментариях к коду. Хочу пояснить, что метод должен вернуть флаг осуществлённой отписки от стакана цен. В случае если ранее на стакан подписка не осуществлялась, то метод сразу же возвращает true, что говорит об успешной отписке от трансляции стакана цен, хотя по сути подписки и не было.



В методе обновления всех свойств символа впишем обновление состояния подписки, соответствующее состоянию флага в переменной m_book_subscribed:

void CSymbol::Refresh( void ) { if (! this .RefreshRates()) return ; #ifdef __MQL5__ :: ResetLastError (); if (! this .MarginRates()) { this .m_global_error=:: GetLastError (); return ; } #endif this .m_is_event= false ; this .m_hash_sum= 0 ; this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SELECT] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SELECT ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VISIBLE] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VISIBLE ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_DEALS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VOLUMEHIGH ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUMELOW] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VOLUMELOW ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SPREAD] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SPREAD ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TICKS_BOOKDEPTH] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_START_TIME] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_START_TIME ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_EXPIRATION_TIME] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_EXPIRATION_TIME ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_BACKGROUND_COLOR] = this .SymbolBackgroundColor(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_BOOKDEPTH_STATE] = this .m_book_subscribed; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_LOSS)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_SIZE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_CONTRACT_SIZE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_MIN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_MIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_MAX)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_MAX ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_STEP)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_STEP ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SWAP_LONG ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SWAP_SHORT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_INITIAL)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_MARGIN_INITIAL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_MAINTENANCE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_TURNOVER ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_INTEREST ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_OPEN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_CLOSE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_AW)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_AW ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_SETTLEMENT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL)] = this .SymbolVolumeReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL)] = this .SymbolVolumeHighReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL)] = this .SymbolVolumeLowReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE)] = this .SymbolOptionStrike(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_ACCRUED_INTEREST)] = this .SymbolTradeAccruedInterest(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_FACE_VALUE)] = this .SymbolTradeFaceValue(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_LIQUIDITY_RATE)] = this .SymbolTradeLiquidityRate(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED)] = this .SymbolMarginHedged(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_INITIAL)] = this .m_margin_rate.Long.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyStop.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyStopLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.Long.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyStop.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyStopLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.Short.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellStop.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellStopLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.Short.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.SellStop.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.SellLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_MAINTENANCE)]= this .m_margin_rate.SellStopLimit.Maintenance; for ( int i= 0 ;i<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL;i++) this .m_long_prop_event[i][ 3 ]= this .m_long_prop[i]; for ( int i= 0 ;i<SYMBOL_PROP_DOUBLE_TOTAL;i++) this .m_double_prop_event[i][ 3 ]= this .m_double_prop[i]; CBaseObjExt::Refresh(); this .CheckEvents(); }

Это все изменения в классе объекта-символа для возможности в последующих статьях работать с подпиской на стакан цен.







Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part62\ под новым именем TestDoEasyPart62.mq5.

В тесте мы выберем работу только с символами, указанными в настройках (два символа). Добавим в настройки параметр, указывающий флаг использования подписки на стаканы цен по всем выбранным для работы символам, и посмотрим, как отрабатывает подписка на стаканы цен, как обновляются данные тиковой серии, а также как добавляются новые объекты тиковых данных и контролируется размер их списков в соответствии с заданным их максимально возможным количеством.



В области входных переменных добавим новый входной параметр, позволяющий выбрать необходимость подписки на стаканы цен для выбранных рабочих символов советника:

input ushort InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 150 ; input uint InpTakeProfit = 150 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpDistancePReq = 50 ; input uint InpBarsDelayPReq = 5 ; input uint InpSlippage = 5 ; input uint InpSpreadMultiplier = 1 ; input uchar InpTotalAttempts = 5 ; sinput double InpWithdrawal = 10 ; sinput uint InpButtShiftX = 0 ; sinput uint InpButtShiftY = 10 ; input uint InpTrailingStop = 50 ; input uint InpTrailingStep = 20 ; input uint InpTrailingStart = 0 ; input uint InpStopLossModify = 20 ; input uint InpTakeProfitModify = 60 ; sinput ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols = SYMBOLS_MODE_CURRENT; sinput string InpUsedSymbols = "EURUSD,AUDUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDJPY" ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpUseBook = INPUT_YES; sinput ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_LIST; sinput string InpUsedTFs = "M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN1" ; sinput bool InpUseSounds = true ;

В функции инициализации библиотеки OnInitDoEasy() в области установки контрольных значений для символов добавим блок кода для подписки на стакан цен по каждому из рабочих символов, и для текущего символа дополнительно сделаем вывод всех его свойств в журнал — чтобы посмотреть правильность работы нового свойства символа, которое мы сегодня добавили.



void OnInitDoEasy() { used_symbols_mode=InpModeUsedSymbols; if ((ENUM_SYMBOLS_MODE)used_symbols_mode==SYMBOLS_MODE_ALL) { int total= SymbolsTotal ( false ); string ru_n= "

Количество символов на сервере " +( string )total+ ".

Максимальное количество: " +( string )SYMBOLS_COMMON_TOTAL+ " символов." ; string en_n= "

The number of symbols on server " +( string )total+ ".

Maximal number: " +( string )SYMBOLS_COMMON_TOTAL+ " symbols." ; string caption=TextByLanguage( "Внимание!" , "Attention!" ); string ru= "Выбран режим работы с полным списком.

В этом режиме первичная подготовка списков коллекций символов и таймсерий может занять длительное время." +ru_n+ "

Продолжить?

\"Нет\" - работа с текущим символом \"" + Symbol ()+ "\"" ; string en= "Full list mode selected.

In this mode, the initial preparation of lists of symbol collections and timeseries can take a long time." +en_n+ "

Continue?

\"No\" - working with the current symbol \"" + Symbol ()+ "\"" ; string message=TextByLanguage(ru,en); int flags=( MB_YESNO | MB_ICONWARNING | MB_DEFBUTTON2 ); int mb_res= MessageBox (message,caption,flags); switch (mb_res) { case IDNO : used_symbols_mode=SYMBOLS_MODE_CURRENT; break ; default : break ; } } ulong begin= GetTickCount (); Print (TextByLanguage( "--- Инициализация библиотеки \"DoEasy\" ---" , "--- Initializing the \"DoEasy\" library ---" )); CreateUsedSymbolsArray((ENUM_SYMBOLS_MODE)used_symbols_mode,InpUsedSymbols,array_used_symbols); engine.SetUsedSymbols(array_used_symbols); string num= ( used_symbols_mode==SYMBOLS_MODE_CURRENT ? ": \"" + Symbol ()+ "\"" : TextByLanguage( ". Количество используемых символов: " , ". The number of symbols used: " )+( string )engine.GetSymbolsCollectionTotal() ); Print (engine.ModeSymbolsListDescription(),num); #ifdef __MQL5__ if (InpModeUsedSymbols!=SYMBOLS_MODE_CURRENT) { string array_symbols[]; CArrayObj* list_symbols=engine.GetListAllUsedSymbols(); for ( int i= 0 ;i<list_symbols.Total();i++) { CSymbol *symbol=list_symbols.At(i); if (symbol== NULL ) continue ; ArrayResize (array_symbols, ArraySize (array_symbols)+ 1 ,SYMBOLS_COMMON_TOTAL); array_symbols[ ArraySize (array_symbols)- 1 ]=symbol.Name(); } ArrayPrint (array_symbols); } #endif CreateUsedTimeframesArray(InpModeUsedTFs,InpUsedTFs,array_used_periods); string mode= ( InpModeUsedTFs==TIMEFRAMES_MODE_CURRENT ? TextByLanguage( "Работа только с текущим таймфреймом: " , "Work only with the current Period: " )+TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES ) Period ()) : InpModeUsedTFs==TIMEFRAMES_MODE_LIST ? TextByLanguage( "Работа с заданным списком таймфреймов:" , "Work with a predefined list of Periods:" ) : TextByLanguage( "Работа с полным списком таймфреймов:" , "Work with the full list of all Periods:" ) ); Print (mode); #ifdef __MQL5__ if (InpModeUsedTFs!=TIMEFRAMES_MODE_CURRENT) ArrayPrint (array_used_periods); #endif engine.SeriesCreateAll(array_used_periods); engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); engine.GetTickSeriesCollection().CreateTickSeriesAll(); engine.GetTickSeriesCollection(). Print (); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_01" ,TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 1" , "The sound of a falling coin 1" ),sound_array_coin_01); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_02" ,TextByLanguage( "Звук упавших монеток" , "Sound fallen coins" ),sound_array_coin_02); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_03" ,TextByLanguage( "Звук монеток" , "Sound of coins" ),sound_array_coin_03); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_04" ,TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 2" , "The sound of a falling coin 2" ),sound_array_coin_04); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_01" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 1" , "Click on the button sound 1" ),sound_array_click_01); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_02" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 2" , "Click on the button sound 1" ),sound_array_click_02); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_03" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 3" , "Click on the button sound 1" ),sound_array_click_03); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_cash_machine_01" ,TextByLanguage( "Звук кассового аппарата" , "The sound of the cash machine" ),sound_array_cash_machine_01); engine.CreateFile(FILE_TYPE_BMP, "img_array_spot_green" ,TextByLanguage( "Изображение \"Зелёный светодиод\"" , "Image \"Green Spot lamp\"" ),img_array_spot_green); engine.CreateFile(FILE_TYPE_BMP, "img_array_spot_red" ,TextByLanguage( "Изображение \"Красный светодиод\"" , "Image \"Red Spot lamp\"" ),img_array_spot_red); engine.CollectionOnInit(); engine.TradingSetMagic(engine.SetCompositeMagicNumber(magic_number)); engine.TradingSetAsyncMode( false ); engine.TradingSetTotalTry(InpTotalAttempts); engine.TradingSetCorrectTypeExpiration(); engine.TradingSetCorrectTypeFilling(); engine.SetSoundsStandart(); engine.SetUseSounds(InpUseSounds); engine.SetSpreadMultiplier(InpSpreadMultiplier); CArrayObj *list=engine.GetListAllUsedSymbols(); if (list!= NULL && list.Total()!= 0 ) { for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CSymbol* symbol=list.At(i); if (symbol== NULL ) continue ; if (InpUseBook) symbol.BookAdd(); if (symbol.Name()== Symbol ()) symbol. Print (); } } CAccount* account=engine.GetAccountCurrent(); if (account!= NULL ) { account.SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_PROFIT, 10.0 ); account.SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_EQUITY, 15.0 ); account.SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_PROFIT, 20.0 ); } ulong end= GetTickCount (); Print (TextByLanguage( "Время инициализации библиотеки: " , "Library initialization time: " ),TimeMSCtoString(end-begin, TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); }

Скомпилируем советник, запустим его на графике символа EURUSD, предварительно выбрав в настройках использовать для работы два символа из списка — EURUSD и AUDUSD, и необходимость подписки на стаканы цен всех выбранных символов:





После запуска советника, в журнал будут выведены сообщения об активированной подписке на стаканы цен двух символов, а затем выведены все свойства символа EURUSD, где будет присутствовать и строка нового свойства о состоянии подписки на стакан цен:

Счёт 8550475 : Artyom Trishkin (MetaQuotes Software Corp.) 10426.13 USD, 1 : 100 , Hedge, Демонстрационный счёт MetaTrader 5 --- Инициализация библиотеки "DoEasy" --- Работа с предопределённым списком символов. Количество используемых символов: 2 "AUDUSD" "EURUSD" Работа только с текущим таймфреймом: H1 Таймсерия символа AUDUSD: - Таймсерия "AUDUSD" H1: Запрошено: 1000 , Фактически: 1000 , Создано: 1000 , На сервере: 6325 Таймсерия символа EURUSD: - Таймсерия "EURUSD" H1: Запрошено: 1000 , Фактически: 1000 , Создано: 1000 , На сервере: 5806 Тиковая серия "AUDUSD" : Запрошенное количество дней: 1 , Создано исторических данных: 183398 Тиковая серия "EURUSD" : Запрошенное количество дней: 1 , Создано исторических данных: 148089 Осуществлена подписка на стакан цен AUDUSD Осуществлена подписка на стакан цен EURUSD ============= Начало списка параметров: "EURUSD" (Euro vs US Dollar) ================== Статус: Форекс символ-мажор Индекс в окне "Обзор рынка" : 2 Пользовательский символ: Нет Тип цены для построения баров: Бары строятся по ценам Bid Символ выбран в Market Watch: Да Символ отображается в Market Watch: Да Количество сделок в текущей сессии: 0 Общее число ордеров на покупку в текущий момент: 0 Общее число ордеров на продажу в текущий момент: 0 Объем в последней сделке: 0 Максимальный объём за день: 0 Минимальный объём за день: 0 Время последней котировки: 2021.01 . 26 22 : 41 : 04.852 Количество знаков после запятой: 5 Количество знаков после запятой в значении лота: 2 Размер спреда в пунктах: 2 Плавающий спред: Да Максимальное количество показываемых заявок в стакане: 10 Подписка на стакан цен: Да Способ вычисления стоимости контракта: Расчет прибыли и маржи для Форекс Тип исполнения ордеров: Нет ограничений на торговые операции Дата начала торгов по инструменту: (Отсутствует) Дата окончания торгов по инструменту: (Отсутствует) Минимальный отступ от цены закрытия для установки Stop ордеров: 0 Дистанция заморозки торговых операций: 0 Режим заключения сделок: Торговля по потоковым ценам Модель расчета свопа: Свопы начисляются в пунктах День недели для начисления тройного свопа: Среда Расчет хеджированной маржи по наибольшей стороне: Нет Флаги разрешенных режимов истечения ордера: - Неограниченно (Да) - До конца дня (Да) - Срок указывается в ордере (Да) - День указывается в ордере (Да) Флаги разрешенных режимов заливки ордера: - Вернуть (Да) - Всё/Ничего (Да) - Всё/Частично (Нет) Флаги разрешённых типов ордеров: - Рыночный ордер (Да) - Лимит ордер (Да) - Стоп ордер (Да) - Стоп-лимит ордер (Да) - StopLoss (Да) - TakeProfit (Да) - Закрытие встречным (Да) Срок действия StopLoss и TakeProfit ордеров: Отложенные ордеры и уровни Stop Loss/Take Profit действительны неограниченно по времени до явной отмены Тип опциона: Европейский тип опциона – может быть погашен только в указанную дату Право опциона: Опцион, дающий право купить актив по фиксированной цене Цвет фона символа в Market Watch: (Отсутствует) ------ Цена Bid: 1.21665 Максимальный Bid за день: 1.21760 Минимальный Bid за день: 1.21078 Цена Ask: 1.21667 Максимальный Ask за день: 1.21760 Минимальный Ask за день: 1.21081 Реальный объём за день: 0.00 Максимальный реальный объём за день: 0.00 Минимальный реальный объём за день: 0.00 Цена исполнения опциона: 0.00000 Значение одного пункта: 0.00001 Рассчитанная стоимость тика для позиции: 1.00 Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции: 1.00 Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции: 1.00 Минимальное изменение цены: 0.00001 Размер торгового контракта: 100000.00 Накопленный купонный доход: 0.00 Начальная стоимость облигации, установленная эмитентом: 0.00 Коэффициент ликвидности: 0.00 Минимальный объем для заключения сделки: 0.01 Максимальный объем для заключения сделки: 500.00 Минимальный шаг изменения объема для заключения сделки: 0.01 Максимально допустимый общий объем позиции и отложенных ордеров в одном направлении: 0.00 Значение свопа на покупку: - 0.70 Значение свопа на продажу: - 1.00 Начальная (инициирующая) маржа: 0.00000000 Поддерживающая маржа по инструменту: 0.00000000 Коэффициент взимания начальной маржи по длинным позициям: 1.00000000 Коэффициент взимания начальной маржи по BuyStop ордерам: : (Значение не задано) Коэффициент взимания начальной маржи по BuyLimit ордерам: : (Значение не задано) Коэффициент взимания начальной маржи по BuyStopLimit ордерам: : (Значение не задано) Коэффициент взимания поддерживающей маржи по длинным позициям: : (Значение не задано) Коэффициент взимания поддерживающей маржи по BuyStop ордерам: : (Значение не задано) Коэффициент взимания поддерживающей маржи по BuyLimit ордерам: : (Значение не задано) Коэффициент взимания поддерживающей маржи по BuyStopLimit ордерам: : (Значение не задано) Коэффициент взимания начальной маржи по коротким позициям: 1.00000000 Коэффициент взимания начальной маржи по SellStop ордерам: : (Значение не задано) Коэффициент взимания начальной маржи по SellLimit ордерам: : (Значение не задано) Коэффициент взимания начальной маржи по SellStopLimit ордерам: : (Значение не задано) Коэффициент взимания поддерживающей маржи по коротким позициям: : (Значение не задано) Коэффициент взимания поддерживающей маржи по SellStop ордерам: : (Значение не задано) Коэффициент взимания поддерживающей маржи по SellLimit ордерам: : (Значение не задано) Коэффициент взимания поддерживающей маржи по SellStopLimit ордерам: : (Значение не задано) Cуммарный объём сделок в текущую сессию: 0.00 Cуммарный оборот в текущую сессию: 0.00 Cуммарный объём открытых позиций: 0.00 Общий объём ордеров на покупку в текущий момент: 0.00 Общий объём ордеров на продажу в текущий момент: 0.00 Цена открытия сессии: 1.21371 Цена закрытия сессии: 1.21413 Средневзвешенная цена сессии: 0.00000 Цена поставки на текущую сессию: 0.00000 Минимально допустимое значение цены на сессию: 0.00000 Максимально допустимое значение цены на сессию: 0.00000 Размер контракта или маржи для одного лота перекрытых позиций: 100000.00 ------ Имя символа: EURUSD Имя базового актива для производного инструмента: (Отсутствует) Базовая валюта инструмента: "EUR" Валюта прибыли: "USD" Валюта залоговых средств: "EUR" Источник текущей котировки: (Отсутствует) Описание символа: "Euro vs US Dollar" Имя торгового символа в системе международных идентификационных кодов: (Отсутствует) Адрес интернет страницы с информацией по символу: "http://www.google.com/finance?q=EURUSD" Путь в дереве символов: "Forex\EURUSD" Название категории или сектора, к которой принадлежит торговый символ: (Отсутствует) Название биржи или площадки, на которой торгуется символ: (Отсутствует) ================== Конец списка параметров: "EURUSD" (Euro vs US Dollar) ================== Время инициализации библиотеки: 00 : 00 : 09.953

На графике в комментарии будет выведена строка из метода Refresh() класса тиковой серии для символа AUDUSD — количество вновь скопированных тиков, прошлое время, текущее время и общее количество объектов тиковых данных, присутствующих в списке тиковой серии:









Что дальше

В следующей статье начнём создавать функционал библиотеки, позволяющий работать со стаканами цен символов.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

