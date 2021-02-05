Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 63): Стакан цен, класс абстрактной заявки стакана цен

Содержание

Концепция

С этой статьи мы начнём делать функционал для работы со стаканом цен. Концептуально классы для работы со стаканом цен не будут отличаться от всех ранее написанных классов библиотеки. Одномоментно мы будем иметь "слепок" стакана, в котором будут находиться данные о заказах в стакане цен, получаемые функцией MarketBookGet() при срабатывании обработчика OnBookEvent(), в котором для каждого из символов, для которых активизирована подписка на события стакана цен, срабатывает событие при изменении стакана.

Таким образом, структура классов стакана цен будет такой:

Класс объекта-заявки стакана цен — объект, описывающий данные одной заявки из множества заявок, полученных из стакана цен при разовом срабатывании обработчика OnBookEvent() для одного символа; Класс объекта-слепка стакана цен — объект, описывающий данные всех заявок, полученных одномоментно из стакана цен на одном срабатывании обработчика OnBookEvent() для одного символа — совокупность объектов п1, вкупе составляющих текущий слепок стакана цен; Класс-таймсерия, состоящая из последовательности объектов п2, заносимых в список-таймсерию на каждом срабатывании OnBookEvent() для одного символа;

Класс-коллекция таймсерий данных стаканов цен всех используемых в программе символов, для которых активизирована подписка на события стакана цен.

Сегодня сделаем класс объекта-заявки (1) и протестируем получение данных стакана цен при срабатывании OnBookEvent() по текущему символу. Свойства каждой заявки прописаны в структуре MqlBookInfo, предоставляющей информацию в стакане цен: тип заявки из перечисления ENUM_BOOK_TYPE

цена, по которой выставлена заявка



объём заявки



объём заявки с повышенной точностью

В стакане могут находиться четыре типа заявок (из перечисления ENUM_BOOK_TYPE): Заявка на продажу

Заявка на продажу по рыночной цене

Заявка на покупку

Заявка на покупку по рыночной цене Как видим, есть четыре типа заявки — две в сторону Buy, и две — в сторону Sell. Соответственно, для разделения всех типов заявок на две стороны, мы, помимо уже имеющихся свойств, добавим ещё одно свойство — статус заявки, указывающий на её направление — заявка в сторону Buy, или заявка в сторону Sell. Это позволит нам в дальнейшем быстро разделять все заявки на их стороны — спрос и предложение. Объект одной заявки стакана будет сделан по образу объектов-ордеров (да и многих других объектов библиотеки) — у нас будет базовый объект абстрактной заявки стакана цен, и четыре наследуемых объекта с уточнением типа заявки. Концепция построения таких объектов была нами рассмотрена в самом начале создания библиотеки в первой и второй статьях.



Прежде, чем начнём делать классы для работы со стаканом цен, добавим новые сообщения библиотеки и немного доработаем классы объектов тиковых данных. В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh допишем индексы новых сообщений:

MSG_SYM_EVENT_SYMBOL_ADD, MSG_SYM_EVENT_SYMBOL_DEL, MSG_SYM_EVENT_SYMBOL_SORT, MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_CURRENT, MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_DEFINES, MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH, MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_ALL, MSG_SYM_SYMBOLS_BOOK_ADD, MSG_SYM_SYMBOLS_BOOK_DEL, MSG_SYM_SYMBOLS_MODE_BOOK, MSG_SYM_SYMBOLS_ERR_BOOK_ADD, MSG_SYM_SYMBOLS_ERR_BOOK_DEL,

...

MSG_TICKSERIES_TEXT_TICKSERIES, MSG_TICKSERIES_ERR_GET_TICK_DATA, MSG_TICKSERIES_FAILED_CREATE_TICK_DATA_OBJ, MSG_TICKSERIES_FAILED_ADD_TO_LIST, MSG_TICKSERIES_TEXT_IS_NOT_USE, MSG_TICKSERIES_REQUIRED_HISTORY_DAYS, MSG_MBOOK_ORD_TEXT_MBOOK_ORD, MSG_MBOOK_ORD_VOLUME, MSG_MBOOK_ORD_VOLUME_REAL, MSG_MBOOK_ORD_STATUS_BUY, MSG_MBOOK_ORD_STATUS_SELL, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL_MARKET, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY_MARKET, };

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "В окно \"Обзор рынка\" добавлен символ" , "Added a symbol to the \"Market Watch\" window" }, { "Из окна \"Обзор рынка\" удалён символ" , "From the \"Market Watch\" window was removed" }, { "Изменено расположение символов в окне \"Обзор рынка\"" , "Changed the arrangement of symbols in the \"Market Watch\" window" }, { "Работа только с текущим символом" , "Work only with the current symbol" }, { "Работа с предопределённым списком символов" , "Work with a predefined list of symbols" }, { "Работа с символами из окна \"Обзор рынка\"" , "Working with symbols from the \"Market Watch\" window" }, { "Работа с полным списком всех доступных символов" , "Work with the full list of all available symbols" }, { "Осуществлена подписка на стакан цен " , "Subscribed to Depth of Market" }, { "Осуществлена отписка от стакан цен " , "Unsubscribed from Depth of Market" }, { "Подписка на стакан цен" , "Subscription to Depth of Market" }, { "Ошибка при подписке на стакан цен" , "" } , { "Ошибка при отписке от стакан цен" , "" },

...

{ "Заявка в стакане цен" , "Order in Depth of Market" }, { "Объем" , "Volume" }, { "Объем c повышенной точностью" , "Volume Real" }, { "Сторона Buy" , "Buy side" }, { "Сторона Sell" , "Sell side" }, { "Заявка на продажу" , "Sell order" }, { "Заявка на покупку" , "Buy order" }, { "Заявка на продажу по рыночной цене" , "Sell order at market price" }, { "Заявка на покупку по рыночной цене" , "Buy order at market price" }, };

В файле класса объекта-символа \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Symbols\Symbol.mqh допишем вывод сообщений об ошибке при осуществлении подписки на стакан цен:

bool CSymbol::BookAdd( void ) { this .m_book_subscribed=( #ifdef __MQL5__ :: MarketBookAdd ( this .m_name) #else false #endif); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_BOOKDEPTH_STATE]= this .m_book_subscribed; if ( this .m_book_subscribed) :: Print (CMessage::Text(MSG_SYM_SYMBOLS_BOOK_ADD)+ " " + this .m_name); else :: Print (CMessage::Text(MSG_SYM_SYMBOLS_ERR_BOOK_ADD)+ ": " +CMessage::Text(:: GetLastError ())); return this .m_book_subscribed; }

и точно так же — при отписке от него:

bool CSymbol::BookClose( void ) { if (! this .m_book_subscribed) return true ; bool res=( #ifdef __MQL5__ :: MarketBookRelease ( this .m_name) #else true #endif ); if (res) { this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_BOOKDEPTH_STATE]= this .m_book_subscribed= false ; :: Print (CMessage::Text(MSG_SYM_SYMBOLS_BOOK_DEL)+ " " + this .m_name); } else { this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_BOOKDEPTH_STATE]= this .m_book_subscribed= true ; :: Print (CMessage::Text(MSG_SYM_SYMBOLS_ERR_BOOK_DEL)+ ": " +CMessage::Text(:: GetLastError ())); } return res; }

Из метода обновления тиковой серии класса тиковой серии в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Ticks\TickSeries.mqh удалим вывод отладочных комментариев на график символа, который мы оставили для тестов в прошлой статье:

void CTickSeries::Refresh( void ) { MqlTick ticks_array[]; if (IsNewTick()) { int err= ERR_SUCCESS ; int total=:: CopyTicksRange ( this . Symbol (),ticks_array, COPY_TICKS_ALL , this .m_last_time+ 1 , 0 ); if (total> 0 ) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CDataTick *tick_obj= this .CreateNewTickObj(ticks_array[i]); if (tick_obj== NULL ) break ; long end_time=ticks_array[:: ArraySize (ticks_array)- 1 ].time_msc; if ( this . Symbol ()== "AUDUSD" ) Comment (DFUN, this . Symbol (), ", copied=" ,total, ", m_last_time=" ,TimeMSCtoString(m_last_time), ", end_time=" ,TimeMSCtoString(end_time), ", total=" ,DataTotal()); this .m_last_time=end_time; } if ( this .DataTotal()>TICKSERIES_MAX_DATA_TOTAL) { int total_del=m_list_ticks.Total()-TICKSERIES_MAX_DATA_TOTAL; for ( int j= 0 ;j<total_del;j++) this .m_list_ticks.Delete(j); } } } }

Время последнего тика теперь будем записывать сразу в переменную m_last_time, для этого предназначенную по причине, что в прошлой статье нам необходимо было выводить проверочные данные комментарием на график символа, где требовалось видеть время прошлого и текущего тиков. Теперь же нам это не нужно, и время сразу сохраняем в переменную:

void CTickSeries::Refresh( void ) { MqlTick ticks_array[]; if (IsNewTick()) { int err= ERR_SUCCESS ; int total=:: CopyTicksRange ( this . Symbol (),ticks_array, COPY_TICKS_ALL , this .m_last_time+ 1 , 0 ); if (total> 0 ) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CDataTick *tick_obj= this .CreateNewTickObj(ticks_array[i]); if (tick_obj== NULL ) break ; this .m_last_time=ticks_array[:: ArraySize (ticks_array)- 1 ].time_msc; } if ( this .DataTotal()>TICKSERIES_MAX_DATA_TOTAL) { int total_del=m_list_ticks.Total()-TICKSERIES_MAX_DATA_TOTAL; for ( int j= 0 ;j<total_del;j++) this .m_list_ticks.Delete(j); } } } }





Класс объекта абстрактной заявки в стакане цен

Как и для всех объектов библиотеки, имеющих свои наборы перечислений для определения констант свойств объекта, так же и для новых объектов классов объектов-заявок стакана цен, нам необходимо создать перечисления целочисленных, вещественных и строковых свойств объекта.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh впишем перечисления свойств и параметров объекта-заявки стакана цен. Так как событийной модели работы с каждой из заявок в стакане мы делать не будем (в один момент времени стакан отображает текущее состояние всех заявок, а их изменение приводит к следующему его состоянию и обрабатывается на следующем срабатывании OnBookEvent()), то просто добавим константу, указывающую код следующего события после последнего кода события стакана цен — просто чтобы соблюсти идентичность констант всех объектов — привести их к одному виду:

#define MBOOK_ORD_EVENTS_NEXT_CODE (SERIES_EVENTS_NEXT_CODE+ 1 )

Определим перечисление, в котором пропишем два возможных статуса одной заявки стакана цен — сторона Buy или Sell:

enum ENUM_MBOOK_ORD_STATUS { MBOOK_ORD_STATUS_BUY, MBOOK_ORD_STATUS_SELL, };

Фильтрация всех заявок в стакане цен по данным свойствам позволит быстро выбрать в список все заявки в стакане цен, принадлежащие либо спросу, либо предожению.



Далее впишем перечисления целочисленных, вещественных и строковых свойств объекта-заявки стакана цен:

enum ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER { MBOOK_ORD_PROP_STATUS = 0 , MBOOK_ORD_PROP_TYPE, MBOOK_ORD_PROP_VOLUME, }; #define MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL ( 3 ) #define MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 ) enum ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE { MBOOK_ORD_PROP_PRICE = MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL, MBOOK_ORD_PROP_VOLUME_REAL, }; #define MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 2 ) #define MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_SKIP ( 0 ) enum ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING { MBOOK_ORD_PROP_SYMBOL = (MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL+MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL), }; #define MBOOK_ORD_PROP_STRING_TOTAL ( 1 )

И соответственно созданным свойствам, напишем перечисление возможных критериев сортировки заявок в стакане цен:

#define FIRST_MB_DBL_PROP (MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_MB_STR_PROP (MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_SKIP+MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_MBOOK_ORD_MODE { SORT_BY_MBOOK_ORD_STATUS = 0 , SORT_BY_MBOOK_ORD_TYPE, SORT_BY_MBOOK_ORD_VOLUME, SORT_BY_MBOOK_ORD_PRICE = FIRST_MB_DBL_PROP, SORT_BY_MBOOK_ORD_VOLUME_REAL, SORT_BY_MBOOK_ORD_SYMBOL = FIRST_MB_STR_PROP, };

Теперь можно создать класс объекта абстрактной заявки в стакане цен.

В каталоге библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\ создадим новую папку Book\, а в ней — новый файл MarketBookOrd.mqh класса CMarketBookOrd, унаследованного от базового объекта всех объектов библиотеки CBaseObj:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Services\DELib.mqh" #include "..\..\Objects\BaseObj.mqh" class CMarketBookOrd : public CBaseObj { private : int m_digits; long m_long_prop[MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[MBOOK_ORD_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property) const { return ( int )property-MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL; } public : void SetProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property, long value) { this .m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property, double value) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property, string value) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } long GetProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } CMarketBookOrd *GetObject( void ) { return & this ;} virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property) { return true ; } string GetPropertyDescription(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property); void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ); virtual string Header( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CMarketBookOrd* compared_req) const ; CMarketBookOrd(){;} protected : CMarketBookOrd( const ENUM_MBOOK_ORD_STATUS status, const MqlBookInfo &book_info, const string symbol); public : ENUM_MBOOK_ORD_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_MBOOK_ORD_STATUS) this .GetProperty(MBOOK_ORD_PROP_STATUS); } ENUM_BOOK_TYPE TypeOrd( void ) const { return ( ENUM_BOOK_TYPE ) this .GetProperty(MBOOK_ORD_PROP_TYPE); } long Volume( void ) const { return this .GetProperty(MBOOK_ORD_PROP_VOLUME); } double Price( void ) const { return this .GetProperty(MBOOK_ORD_PROP_PRICE); } double VolumeReal( void ) const { return this .GetProperty(MBOOK_ORD_PROP_VOLUME_REAL); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(MBOOK_ORD_PROP_SYMBOL); } int Digits () const { return this .m_digits; } virtual string TypeDescription( void ) const { return this .StatusDescription(); } string StatusDescription( void ) const ; };

Состав класса абсолютно идентичен другим классам объектов библиотеки. Обсуждали мы их не один раз, и можно освежить память, почитав первые и последующие статьи, где всё подробно расписано.

Рассмотрим реализацию методов класса.

В закрытом параметрическом конструкторе класса устанавливаем все свойства объекта из переданной в конструктор структуры заявки из стакана цен:



CMarketBookOrd::CMarketBookOrd( const ENUM_MBOOK_ORD_STATUS status , const MqlBookInfo &book_info , const string symbol) { this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_STATUS,status); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_TYPE,book_info.type); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_VOLUME,book_info.volume); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_PRICE,book_info.price); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_VOLUME_REAL,book_info.volume_real); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_SYMBOL,(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol)); }

Так же в конструктор передаётся статус заявки, который будем указывать в объектах-наследниках этого класса при создании нового объекта-заявки стакана цен.

Метод для сравнения двух объектов CMarketBookOrd между собой по указанному свойству для определения равенства указанных свойств двух объектов:

int CMarketBookOrd::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CMarketBookOrd *obj_compared=node; if (mode<MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER)mode); long value_current= this .GetProperty((ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL+MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE)mode); double value_current= this .GetProperty((ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL+MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL+MBOOK_ORD_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING)mode); string value_current= this .GetProperty((ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } return 0 ; }

В метод передаётся объект, свойство которого необходимо сравнить с тем же свойством текущего объекта. Если указанное свойство сравниваемого объекта имеет значение меньше, чем у текущего, то возвращается -1, если больше — то +1, если свойства равны, то возвращается 0.

Метод для сравнения двух объектов CMarketBookOrd между собой по всем свойствам. Позволяет определить полную идентичность двух сравниваемых объектов:

bool CMarketBookOrd::IsEqual(CMarketBookOrd *compared_obj) const { int beg= 0 , end=MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER prop=(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=MBOOK_ORD_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING prop=(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; }

Здесь поочерёдно сравниваются каждое очередное свойство двух объектов, и если свойства не равны, то возвращается false. После проверки абсолютно всех свойств двух объектов на равенство, и если не было возвращено false, то возвращается true — оба объекта полностью идентичны.



Метод, выводящий в журнал все свойства объекта:

void CMarketBookOrd:: Print ( const bool full_prop= false ) { :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_BEG), " (" , this .Header(), ") =============" ); int beg= 0 , end=MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER prop=(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=MBOOK_ORD_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING prop=(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_END), " (" , this .Header(), ") =============

" ); }

В трёх циклах по целочисленным, вещественным и строковым свойствам объекта выводятся строковые описания каждого последующего свойства в журнал.

Методы, возвращающие описания указанного целочисленного, вещественного и строкового свойств объекта:



string CMarketBookOrd::GetPropertyDescription(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { return ( property==MBOOK_ORD_PROP_STATUS ? CMessage::Text(MSG_ORD_STATUS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .StatusDescription() ) : property==MBOOK_ORD_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_ORD_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .TypeDescription() ) : property==MBOOK_ORD_PROP_VOLUME ? CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_VOLUME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); } string CMarketBookOrd::GetPropertyDescription(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { int dg=( this .m_digits> 0 ? this .m_digits : 1 ); return ( property==MBOOK_ORD_PROP_PRICE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_REQUEST_PRICE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==MBOOK_ORD_PROP_VOLUME_REAL ? CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_VOLUME_REAL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : "" ); } string CMarketBookOrd::GetPropertyDescription(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property) { return (property==MBOOK_ORD_PROP_SYMBOL ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_SYMBOL)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : "" ); }

В каждый из методов передаётся свойство, описание которого необходимо вернуть, и в зависимости от переданного в метод свойства, создаётся строка, которая в итоге и возвращается из метода.

Метод, возвращающий краткое наименование объекта:

string CMarketBookOrd::Header( void ) { return this .TypeDescription()+ " \"" + this . Symbol ()+ "\"" ; }

Метод возвращает строку, состоящую из описания типа заявки и её символа.

Метод, выводящий в журнал краткое описание объекта:

void CMarketBookOrd::PrintShort( void ) { :: Print ( this .Header()); }

Метод просто распечатывает в журнал строку, созданную предыдущим методом.

Метод, возвращающий описание статуса заявки в стакане цен:

string CMarketBookOrd::StatusDescription( void ) const { return ( Status()==MBOOK_ORD_STATUS_SELL ? CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_STATUS_SELL) : Status()==MBOOK_ORD_STATUS_BUY ? CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_STATUS_BUY) : "" ); }

В зависимости от свойства "статус" заявки, возвращается строка с описанием этого статуса.

Это весь класс объекта-заявки в стакане цен.

Теперь нам необходимо создать четыре класса-наследника этого объекта абстрактной заявки. Именно классы-наследники и будут использоваться для создания новых объектов-заявок из стакана цен. Просто в конструкторе класса-наследника, в его списке инициализации будет указываться статус создаваемого объекта-заявки в зависимости от типа этой заявки.





Классы-наследники объекта абстрактной заявки

В папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Book\ создадим новый файл MarketBookBuy.mqh класса CMarketBookBuy. Родительским классом должен быть только что созданный нами класс абстрактной заявки CMarketBookOrd:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "MarketBookOrd.mqh" class CMarketBookBuy : public CMarketBookOrd { private : public : CMarketBookBuy( const string symbol, const MqlBookInfo &book_info) : CMarketBookOrd( MBOOK_ORD_STATUS_BUY ,book_info,symbol) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); virtual string Header( void ); virtual string TypeDescription( void ); }; bool CMarketBookBuy::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { return true ; } bool CMarketBookBuy::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { return true ; } string CMarketBookBuy::Header( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY)+ " \"" + this . Symbol ()+ "\": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; } string CMarketBookBuy::TypeDescription( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY); }

При создании нового объекта-заявки стакана цен, указываем статус "Сторона Buy" в конструкторе класса-родителя.

В виртуальных методах, возвращающих флаг поддержания целочисленного и вещественного свойства возвращаем true — каждое свойство поддерживается объектом.

В виртуальном методе, возвращающем краткое наименование объекта-заявки стакана цен, возвращаем строку в формате

Type "Symbol" : Price [VolumeReal]

Например, так:

Заявка на покупку "EURUSD" : 1.20123 [ 10.00 ]

В виртуальном методе, возвращающем описание типа объекта-заявки стакана цен, возвращаем строку "Заявка на покупку"



Остальные три класса-наследника базового класса абстрактной заявки стакана цен идентичны рассмотренному, за исключением статуса заявки — в каждом конструкторе класса указывается свой статус, соответствующий описываемому объекту-заявке, и их виртуальных методов, возвращающих строки, соответствующие типу заявки стакана цен, описываемой каждым из объектов. Все эти классы расположены в той же папке, что и вышерассмотренный класс. Просто приведём их листинги для самостоятельного разбора и сравнения их виртуальных методов.

MarketBookBuyMarket.mqh:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "MarketBookOrd.mqh" class CMarketBookBuyMarket : public CMarketBookOrd { private : public : CMarketBookBuyMarket( const string symbol, const MqlBookInfo &book_info) : CMarketBookOrd( MBOOK_ORD_STATUS_BUY ,book_info,symbol) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); virtual string Header( void ); virtual string TypeDescription( void ); }; bool CMarketBookBuyMarket::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { return true ; } bool CMarketBookBuyMarket::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { return true ; } string CMarketBookBuyMarket::Header( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY_MARKET)+ " \"" + this . Symbol ()+ "\": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; } string CMarketBookBuyMarket::TypeDescription( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY_MARKET); }

MarketBookSell.mqh:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "MarketBookOrd.mqh" class CMarketBookSell : public CMarketBookOrd { private : public : CMarketBookSell( const string symbol, const MqlBookInfo &book_info) : CMarketBookOrd( MBOOK_ORD_STATUS_SELL ,book_info,symbol) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); virtual string Header( void ); virtual string TypeDescription( void ); }; bool CMarketBookSell::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { return true ; } bool CMarketBookSell::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { return true ; } string CMarketBookSell::Header( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL)+ " \"" + this . Symbol ()+ "\": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; } string CMarketBookSell::TypeDescription( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL); }

MarketBookSellMarket.mqh:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "MarketBookOrd.mqh" class CMarketBookSellMarket : public CMarketBookOrd { private : public : CMarketBookSellMarket( const string symbol, const MqlBookInfo &book_info) : CMarketBookOrd( MBOOK_ORD_STATUS_SELL ,book_info,symbol) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); virtual string Header( void ); virtual string TypeDescription( void ); }; bool CMarketBookSellMarket::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { return true ; } bool CMarketBookSellMarket::SupportProperty(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { return true ; } string CMarketBookSellMarket::Header( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL_MARKET)+ " \"" + this . Symbol ()+ "\": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; } string CMarketBookSellMarket::TypeDescription( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL_MARKET); }

Это всё, что мы сегодня хотели сделать.





Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и

сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part63\ под новым именем TestDoEasyPart63.mq5.



Что мы сделаем: при запуске советника у нас будет осуществлена подписка на стаканы цен символов, установленных в настройках для работы. Все события со стаканом цен регистрируются в обработчике OnBookEvent(). Соответственно, в этом обработчике проверим, что событие произошло на текущем символе, получим снимок стакана цен и сохраним все имеющиеся заявки в сортированный по значению цены список. Затем выведем в комментарии на графике самую первую и самую последнюю заявки из этого списка. Таким образом, мы отобразим две крайние заявки стакана цен — одну на продажу, и одну на покупку. В журнал выведем список всех полученных заявок стакана цен на самом первом срабатывании OnBookEvent().

Чтобы советник мог видеть вновь созданные классы, подключим их к файлу советника (пока к ним нет доступа из основного объекта библиотеки CEngine):

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookBuy.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookSell.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookBuyMarket.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookSellMarket.mqh>

Теперь нам нужно создать в советнике обработчик OnBookEvent() и прописать в нём обработку события стакана цен:

void OnBookEvent ( const string & symbol) { static bool first= true ; CSymbol *sym=engine.GetSymbolCurrent(); if (sym== NULL || !sym.BookdepthSubscription()) return ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return ; if (symbol==sym.Name()) { MqlBookInfo book_array[]; if (! MarketBookGet (sym.Name(),book_array)) return ; list.Clear(); int total= ArraySize (book_array); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CMarketBookOrd *mbook_ord= NULL ; switch (book_array[i].type) { case BOOK_TYPE_BUY : mbook_ord= new CMarketBookBuy(sym.Name(),book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_SELL : mbook_ord= new CMarketBookSell(sym.Name(),book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_BUY_MARKET : mbook_ord= new CMarketBookBuyMarket(sym.Name(),book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_SELL_MARKET : mbook_ord= new CMarketBookSellMarket(sym.Name(),book_array[i]); break ; default : break ; } if (mbook_ord== NULL ) continue ; list.Sort(SORT_BY_MBOOK_ORD_PRICE); if (!list.InsertSort(mbook_ord)) delete mbook_ord; } CMarketBookOrd *ord_0=list.At( 0 ); CMarketBookOrd *ord_N=list.At(list.Total()- 1 ); if (ord_0== NULL || ord_N== NULL ) return ; Comment ( DFUN,sym.Name(), ": " ,TimeMSCtoString(sym.Time()), ", array total=" ,total, ", book size=" ,sym.TicksBookdepth(), ", list.Total: " ,list.Total(), "

" , "Max: " ,ord_N.Header(), "

Min: " ,ord_0.Header() ); if (first) { for ( int i=list.Total()- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CMarketBookOrd *ord=list.At(i); ord.PrintShort(); } first= false ; } } delete list; }

Здесь всё подробно расписано в комментариях к коду и, надеюсь, всё понятно. В любом случае можно задать уточняющие вопросы в обсуждении к статье.



Скомпилируем советник и запустим его на графике символа, предварительно выбрав в настройках использование двух указанных символов и текущего таймфрейма:





После запуска советника и прихода первого события изменения стакана цен, на график будут выведены в комментариях параметры списка текущего снимка стакана цен и две заявки — максимальная на продажу и минимальная на покупку:





В журнал будет выведен список всех заявок текущего снимка стакана цен:

Осуществлена подписка на стакан цен AUDUSD Осуществлена подписка на стакан цен EURUSD Время инициализации библиотеки: 00 : 00 : 11.391 Заявка на продажу "EURUSD" : 1.20250 [ 250.00 ] Заявка на продажу "EURUSD" : 1.20245 [ 100.00 ] Заявка на продажу "EURUSD" : 1.20244 [ 50.00 ] Заявка на продажу "EURUSD" : 1.20242 [ 36.00 ] Заявка на покупку "EURUSD" : 1.20240 [ 16.00 ] Заявка на покупку "EURUSD" : 1.20239 [ 20.00 ] Заявка на покупку "EURUSD" : 1.20238 [ 50.00 ] Заявка на покупку "EURUSD" : 1.20236 [ 100.00 ] Заявка на покупку "EURUSD" : 1.20232 [ 250.00 ]





Что дальше

В следующей статье продолжим создание функционала для работы со стаканом цен.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файл тестового советника для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

Хочу отметить, что классы для работы со стаканом цен находятся в процессе разработки, и поэтому использование этих классов в своих программах на данном этапе крайне нежелательно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

