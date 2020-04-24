Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 43): Классы объектов индикаторных буферов

Содержание

В прошлой статье мы создали объект абстрактного индикаторного буфера, который заключает в себе некоторые общие свойства индикаторных буферов и предоставляет методы работы с ними. Сегодня создадим объекты, производные от класса объекта абстрактного буфера. Каждый такой объект будет являться самостоятельным объектом индикаторного буфера со своим уникальным типом графического построения.

Как уже ранее было сказано, все индикаторные буферы у нас будут цветными, а если требуется одноцветный, то просто изначально буферы создаются с одним цветом. Либо можно будет задать количество используемых буфером цветов прямо во время работы индикатора.

Для начала добавим необходимые для работы новые тексты сообщений библиотеки.

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Datas.mqh и впишем индексы новых сообщений:

MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_BAR_OBJ, MSG_LIB_SYS_FAILED_SYNC_DATA, MSG_LIB_SYS_FAILED_DRAWING_ARRAY_RESIZE, MSG_LIB_SYS_FAILED_COLORS_ARRAY_RESIZE,

...

MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_LINE_WIDTH, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_ARROW_SIZE, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_COLOR_NUM, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_COLOR, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_EMPTY_VALUE, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_SYMBOL, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_LABEL, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STATUS_NAME, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INVALID_PROPERTY_BUFF,

...

MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_TYPE_CALCULATE, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_TYPE_DATA, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_BUFFER, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STYLE_SOLID, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STYLE_DASH, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STYLE_DOT, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STYLE_DASHDOT, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STYLE_DASHDOTDOT, };

И далее впишем новые тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Не удалось создать объект \"Бар\"" , "Failed to create object \"Bar\"" }, { "Не удалось синхронизировать данные с сервером" , "Failed to sync data with server" }, { "Не удалось изменить размер массива рисуемых буферов" , "Failed to resize drawing buffers array" } , { "Не удалось изменить размер массива цветов" , "Failed to resize color array" } ,

...

{"Толщина линии отрисовки","The thickness of the drawing line"}, {"Размер значка стрелки","Arrow icon size"} , {"Количество цветов","The number of colors"}, {"Цвет отрисовки","The index of a buffer containing the drawing color "}, {"Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки","An empty value for plotting, for which there is no drawing"}, {"Символ буфера","Buffer Symbol "}, {"Имя индикаторной графической серии, отображаемое в окне DataWindow","The name of the indicator graphical series to display in the DataWindow"}, {"Индикаторный буфер с типом графического построения","Indicator buffer with graphic plot type"}, {"Неправильно указано количество буферов индикатора (#property indicator_buffers )","The number of indicator buffers is incorrect (#property indicator_buffers )"} ,

...

{ "Расчётный буфер" , "Calculated buffer" }, { "Цветной буфер данных" , "Colored Data buffer" }, { "Буфер" , "Buffer" } , { "Сплошная линия" , "Solid line" }, { "Прерывистая линия" , "Broken line" }, { "Пунктирная линия" , "Dotted line" }, { "Штрих-пунктирная линия" , "Dash-dot line" }, { "Штрих - две точки" , "Dash - two points" }, };

В файл \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh в раздел макроподстановок впишем макрос, указывающий максимально возможное количество цветов индикаторного буфера, которые можно задать:

#define DFUN_ERR_LINE ( __FUNCTION__ +( TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE )== "Russian" ? ", Стр. " : ", Line " )+( string ) __LINE__ + ": " ) #define DFUN ( __FUNCTION__ + ": " ) #define COUNTRY_LANG ( "Russian" ) #define END_TIME ( D'31.12.3000 23:59:59' ) #define TIMER_FREQUENCY ( 16 ) #define TOTAL_TRY ( 5 ) #define IND_COLORS_TOTAL ( 64 )

Просто для удобства — чтобы не вписывать проверку количества задаваемых цветов на превышение числа 64. Особенно с учётом их возможного увеличения когда-нибудь.

Теперь немного доработаем класс объекта абстрактного буфера.

На данный момент буферы индикатора у нас находятся в публичной секции класса в массивах с вещественным типом данных для буфера данных и буфера индекса цвета. Уберём их в защищённую секцию. А так как буферов для построения индикатора может быть 1, 2 и 4, то создадим структуру буферов, в которой будет один массив.

Зачем это нужно?

Так как буфером индикатора может выступать только одномерный массив double-данных, то чтобы создать массив буферов (их может быть больше одного), мы и создадим структуру с одним-единственным массивом. И тогда в массиве таких структур у нас будут находиться все требуемые для построения индикатора массивы данных — буферы индикатора. Доступ к ним будет осуществляться по индексу требуемого массива.

Чтобы не выйти за пределы этого массива, случайно передав неверный индекс, создадим метод, корректирующий переданный в него индекс массива, на тот случай, если индекс будет указывать за пределы массива. В этом случае индекс будет скорректирован, и будет указывать на самый последний элемент массива структур. В случае одного массива — индекс укажет на него.

В файле объекта абстрактного буфера \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\Buffer.mqh в приватной секции объявим метод, возвращающий скорректированный индекс массива буфера,

а в защищённой секции объявим структуру массивов-буферов, объект-массив буферов с типом этой структуры, массив буфера цвета и массив используемых цветов для раскрашивания построений индикатора:

class CBuffer : public CBaseObj { private : long m_long_prop[BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[BUFFER_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[BUFFER_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) const { return ( int )property-BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL-BUFFER_PROP_DOUBLE_TOTAL; } void SetDrawType( void ); int GetCorrectIndexBuffer( const uint buffer_index) const ; protected : struct SDataBuffer { double Array[]; }; SDataBuffer DataBuffer[]; double ColorBufferArray[]; int ArrayColors[]; public :

Из публичной секции класса удалим теперь уже ненужные массивы данных и цвета:

public : double DataArray[]; double ColorArray[];

В прошлой статье для проверки работы объекта абстрактного буфера, его защищённый конструктор мы делали публичным для того, чтобы из программы-индикатора мы могли получить к нему доступ. Теперь закроем его — доступ к нему будет осуществляться из объектов-наследников этого класса при создании индикаторных буферов указанного типа. Просто раскомментируем строчку и добавим в защищённый конструктор ещё несколько необходимых для уточнения свойств создаваемого буфера переменных, а именно — количество используемых для построения буферов, толщина линии и описание буфера в окне данных:

protected : CBuffer(ENUM_BUFFER_STATUS status_buffer, ENUM_BUFFER_TYPE buffer_type, const uint index_plot, const uint index_base_array, const int num_datas , const int width , const string label ); public :

Сейчас у нас есть метод для установки единственного цвета индикаторных буферов SetColor(). Но так как все буферы у нас цветные, то необходимо добавить возможность задать не только один цвет всему буферу, но и добавить новый цвет к уже существующим, или указать сразу все используемые буфером цвета.

Объявим два дополнительных метода для задания цвета:

void SetColor( const color colour); void SetColor( const color colour, const uchar index); void SetColors( const color &array_colors[]); void SetEmptyValue( const double value); virtual void SetLabel( const string label);

Первый из добавленных методов будет добавлять в массив цветов объекта-буфера новый цвет по указанному индексу нового цвета, а второй метод — сразу устанавливать все используемые объектом-буфером цвета, переданные в метод в массиве.

В блоке методов возврата значений свойств объекта-буфера переименуем метод NumberColors(), возвращающий количество используемых буфером цветов, и добавим метод, возвращающий количество используемых массивов-буферов для отрисовки данных объекта-буфера:

int IndexPlot( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT); } int IndexBase( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_BASE); } int IndexColor( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_COLOR); } int IndexNextBuffer( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_NEXT); } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return ( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_TIMEFRAME); } ENUM_BUFFER_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_BUFFER_STATUS) this .GetProperty(BUFFER_PROP_STATUS); } ENUM_BUFFER_TYPE TypeBuffer( void ) const { return (ENUM_BUFFER_TYPE) this .GetProperty(BUFFER_PROP_TYPE); } bool IsActive( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ACTIVE); } uchar ArrowCode( void ) const { return ( uchar ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ARROW_CODE); } int ArrowShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT); } int DrawBegin( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN); } ENUM_DRAW_TYPE DrawType( void ) const { return ( ENUM_DRAW_TYPE ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_TYPE); } bool IsShowData( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_SHOW_DATA); } int Shift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_SHIFT); } ENUM_LINE_STYLE LineStyle( void ) const { return ( ENUM_LINE_STYLE ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_LINE_STYLE); } int LineWidth( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_LINE_WIDTH); } int ColorsTotal( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES); } color Color( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_COLOR); } int BuffersTotal( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS); } double EmptyValue( void ) const { return this .GetProperty(BUFFER_PROP_EMPTY_VALUE); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(BUFFER_PROP_SYMBOL); } string Label( void ) const { return this .GetProperty(BUFFER_PROP_LABEL); }

В блоке методов, возвращающих описание свойств объекта-буфера, добавим метод, возвращающий описание заданных цветов отрисовки буфера:

string GetStatusDescription( bool draw_type= false ) const ; string GetTypeBufferDescription( void ) const ; string GetActiveDescription( void ) const ; string GetShowDataDescription( void ) const ; string GetLineStyleDescription( void ) const ; string GetEmptyValueDescription( void ) const ; string GetDrawTypeDescription( void ) const ; string GetTimeframeDescription( void ) const ; string GetColorsDescription( void ) const ;

И в самом конце тела класса добавим блок методов для работы с объектом-буфером:

virtual int GetDataTotal( const uint buffer_index= 0 ) const ; virtual double GetDataBufferValue( const uint buffer_index, const uint series_index) const ; virtual color GetColorBufferValue( const uint series_index) const ; virtual void SetBufferValue( const uint buffer_index, const uint series_index, const double value); virtual void SetBufferColorIndex( const uint series_index, const uchar color_index); virtual void InitializeBuffers( const double value, const uchar color_index); virtual void InitializeBuffers( void ); void ClearData( const int series_index); };

Реализацию этих методов рассмотрим далее.

Закрытый параметрический конструктор класса претерпел некоторые изменения:

CBuffer::CBuffer(ENUM_BUFFER_STATUS buffer_status, ENUM_BUFFER_TYPE buffer_type, const uint index_plot, const uint index_base_array, const int num_datas, const int width, const string label) { this .m_type=COLLECTION_BUFFERS_ID; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_STATUS] = buffer_status; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_TYPE] = buffer_type; ENUM_DRAW_TYPE type= ( ! this .TypeBuffer() || ! this .Status() ? DRAW_NONE : this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING ? DRAW_FILLING : ENUM_DRAW_TYPE ( this .Status()+ 8 ) ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_DRAW_TYPE] = type; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_TIMEFRAME] = PERIOD_CURRENT ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ACTIVE] = true ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ARROW_CODE] = 0x9F ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_SHOW_DATA] = (buffer_type>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? true : false ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_SHIFT] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_LINE_STYLE] = STYLE_SOLID ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_LINE_WIDTH] = width; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES] = ( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING ? 1 : 2 ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_COLOR] = clrRed ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_NUM_DATAS] = num_datas; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_PLOT] = index_plot; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_BASE] = index_base_array; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_COLOR] = this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_BASE)+ this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_NEXT] = this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_COLOR)+( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING ? 1 : 0 ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_EMPTY_VALUE)] = EMPTY_VALUE ; this .m_string_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_SYMBOL)] = :: Symbol (); this .m_string_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_LABEL)] = ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? label : NULL ); if (:: ArrayResize ( this .DataBuffer,( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS))== WRONG_VALUE ) :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_DRAWING_ARRAY_RESIZE), ". " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,( string ):: GetLastError ()); if (:: ArrayResize ( this .ArrayColors,( int ) this .ColorsTotal())== WRONG_VALUE ) :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_COLORS_ARRAY_RESIZE), ". " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,( string ):: GetLastError ()); if ( this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING) { this .SetColor( clrBlue , 0 ); this .SetColor( clrRed , 1 ); } int total=:: ArraySize (DataBuffer); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { int index=( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_BASE)+i; :: SetIndexBuffer (index, this .DataBuffer[i].Array, INDICATOR_DATA ); :: ArraySetAsSeries ( this .DataBuffer[i].Array, true ); } if ( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING) { :: SetIndexBuffer (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_COLOR), this .ColorBufferArray, INDICATOR_COLOR_INDEX ); :: ArraySetAsSeries ( this .ColorBufferArray, true ); } :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_DRAW_TYPE ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_TYPE)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_ARROW ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ARROW_CODE)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_ARROW_SHIFT ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_DRAW_BEGIN ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_SHOW_DATA ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_SHOW_DATA)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_SHIFT ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_SHIFT)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LINE_STYLE ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_LINE_STYLE)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LINE_WIDTH ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_LINE_WIDTH)); this .SetColor(( color ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_COLOR)); :: PlotIndexSetDouble (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_EMPTY_VALUE , this .GetProperty(BUFFER_PROP_EMPTY_VALUE)); :: PlotIndexSetString (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LABEL , this .GetProperty(BUFFER_PROP_LABEL)); }

Установка типа буфера:

ENUM_DRAW_TYPE type= ( ! this .TypeBuffer() || ! this .Status() ? DRAW_NONE : this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING ? DRAW_FILLING : ENUM_DRAW_TYPE ( this .Status()+ 8 ) ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_DRAW_TYPE] = type;

Для определения типа рисования у нас есть метод SetDrawType(), описанный подробно в прошлой статье:

У нас все буферы будут цветными. Поэтому для установки стиля рисования мы проверим переданный в метод SetDrawType() статус буфера и тип рисования, и в зависимости от них — либо установим отсутствие рисования, либо заполнение цветом пространства между двух уровней, либо сместим индекс перечисления статуса на 8 единиц так, чтобы значение константы стало соответствовать знечению константы цветного буфера из перечисления стилей рисования.

За пределами тела класса напишем реализацию данного метода: void CBuffer::SetDrawType( void ) { ENUM_DRAW_TYPE type=( ! this .TypeBuffer() || ! this .Status() ? DRAW_NONE : this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING ? DRAW_FILLING : ENUM_DRAW_TYPE ( this .Status()+ 8 ) ); this .SetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_TYPE,type); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_DRAW_TYPE ,type); } Если тип буфера BUFFER_TYPE_CALCULATE (значение 0) или статус буфера BUFFER_STATUS_NONE (значение 0), то стиль рисования устанавливается как "Нет отрисовки", если статус буфера BUFFER_STATUS_FILLING (заполнение цветом), то стиль рисования устанавливается соответствующий. Все остальные значения просто увеличиваются на 8 — именно такое смещение будет указывать на константу цветного стиля рисования.

Здесь в конструкторе класса мы используем такой же способ расчёта типа буфера.

Пока метод SetDrawType() остаётся в составе класса, но скорее всего мы его вообще уберём, так как он нужен только при создании объекта, а далее уже тип рисования менять бессмысленно.

Останется временно на случай, если найдётся вскоре какой-либо способ его иного применения.





Толщина линии теперь передаётся в параметрах конструктора, поэтому переданное в конструктор значение и устанавливаем как значение по умолчанию, а

количество цветов по умолчанию для всех типов графических построений устанавливаем равным единице, за исключением DRAW_FILLING — в этом типе отрисовки всегда используются два цвета — их и устанавливаем:

this .m_long_prop[BUFFER_PROP_LINE_WIDTH] = width; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES] = ( this .Status() !=BUFFER_STATUS_FILLING ? 1 : 2 );

Количество буферов данных для отрисовки тоже теперь передаётся в параметрах конструктора — их и вписываем:

this .m_long_prop[BUFFER_PROP_NUM_DATAS] = num_datas; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_PLOT] = index_plot; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_BASE] = index_base_array; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_COLOR] = this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_BASE)+ this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_NEXT] = this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_COLOR)+( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING ? 1 : 0 );

А для расчёта индекса следующего массива для назначения его первым массивом-буфером данных в следующем объекте-буфере, нам необходимо учитывать, что в буфере с типом графического построения DRAW_FILLING не используется буфер цвета. Поэтому для буфера с таким типом рисования нужно исключить из расчёта буфер цвета, что тут и делаем — для всех типов рисования прибавляем единицу к рассчитанному значению индекса буфера цвета, а для "Заливки цветом" прибавляем ноль — индекс следующего буфера равен уже рассчитанному индксу отсутствующего у объекта буфера цвета.

Остальные действия описаны в комментариях к коду.

Стоит отметить, что установка цвета теперь выполнена при помощи метода установки цветов, так как прямо в методе устанавливаются цвета в свойства объекта, плюс заполняется массив цветов, который впоследствии используется для получения нужного цвета по индексу:

:: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_DRAW_TYPE ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_TYPE)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_ARROW ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ARROW_CODE)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_ARROW_SHIFT ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_DRAW_BEGIN ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_SHOW_DATA ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_SHOW_DATA)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_SHIFT ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_SHIFT)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LINE_STYLE ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_LINE_STYLE)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LINE_WIDTH ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_LINE_WIDTH)); this .SetColor(( color ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_COLOR));

В методе, возвращающем описание целочисленного свойства, поменялся возврат описания толщины и цвета линии индикатора:

string CBuffer::GetPropertyDescription(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) { return ( property==BUFFER_PROP_LINE_STYLE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_LINE_STYLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetLineStyleDescription() ) : property==BUFFER_PROP_LINE_WIDTH ? ( this .Status()==BUFFER_STATUS_ARROW ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_ARROW_SIZE) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_LINE_WIDTH))+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_COLOR_NUM)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BUFFER_PROP_COLOR ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_COLOR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetColorsDescription() ) : property==BUFFER_PROP_INDEX_BASE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INDEX_BASE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); }

Для возврата описания толщины линии проверяется статус буфера, и если это стрелочный индикатор, то линий в нём нет — возвращается запись о размере значков стрелок.

Для возврата цвета теперь используется метод GetColorsDescription(), возвращающий описание всех используемых цветов буфера, который будет рассмотрен ниже.



Метод возврата описания установленного пустого значения теперь учитывает отрицательное значение EMPTY_VALUE, установленное как "Пустое значение" буфера:

string CBuffer::GetEmptyValueDescription( void ) const { double value= fabs ( this .EmptyValue()); return (value< EMPTY_VALUE ? :: DoubleToString ( this .EmptyValue(),( this .EmptyValue()== 0 ? 1 : 8 )) : ( this .EmptyValue()> 0 ? "EMPTY_VALUE" : "-EMPTY_VALUE" )); }

Метод, возвращающий описание установленных объекту-буферу цветов:



string CBuffer::GetColorsDescription( void ) const { int total= this .ColorsTotal(); if (total== 1 ) return :: ColorToString ( this .Color(), true ); string res= "" ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { res+=:: ColorToString ( this . ArrayColors [i], true )+(i<total- 1 ? "," : "" ); } return res; }

Если установлен только один цвет, то возвращается строковое описание свойства объекта-буфера, хранящее значение цвета,

если цветов несколько, и они содержатся в массиве цветов, то в цикле составляется строка из их описаний и полученное значение возвращается.



Метод, устанавливающий количество цветов объекта-буфера:

void CBuffer::SetColorNumbers( const int number) { if (number>IND_COLORS_TOTAL) return ; int n=( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING ? number : 2 ); this .SetProperty(BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES,n); :: ArrayResize ( this .ArrayColors,n); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_COLOR_INDEXES ,n); }

Если в метод передано количество больше максимально возможного, то уходим из метода.

Если тип отрисовки линий не DRAW_FILLING, то количество устанавливаем равным переданному, иначе — два.

Затем изменяем размер массива цветов и устанавливаем буферу новое значение.



Метод, устанавливающий объекту-буферу один цвет рисования:

void CBuffer::SetColor( const color colour) { if ( this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING) return ; this .SetColorNumbers( 1 ); this .SetProperty(BUFFER_PROP_COLOR,colour); this .ArrayColors[ 0 ]=colour; :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LINE_COLOR , 0 , this .ArrayColors[ 0 ]); }

Если стиль рисования DRAW_FILLING, то уходим из метода — в этом стиле рисования всегда используются два цвета.

Далее устанавливаем количество цветов равным одному, устанавливаем переданный цвет в свойство объекта-буфера, в единственную ячейку массива цветов записываем переданный цвет и устанавливаем этот цвет буферу индикатора.

Для перекрашивания линий индикатора нужно установить номер цвета (его индекс из списка используемых цветов) буферу цвета индикатора в нужный индекс таймсерии, где нужно поменять цвет.

Например, если у нас используются три цвета, то они имеют индексы 0,1,2. Для того, чтобы окрасить линию индикатора в какой-либо из трёх цветов, достаточно записать в буфер цвета номер, соответствующий требуемому цвету. Если в индексе 0 у нас хранится синий цвет, а в индексе 1 — красный, то для окрашивания линии нужно в индикаторный буфер цвета вписать значение 0 для синего цвета, 1 — для красного. И линия индикатора будет перекрашена.

Чтобы была возможность изменять установленные объекту-буферу цвета, нам нужен метод, который будет записывать новый цвет в указанный индекс цвета буфера индикатора.



Метод, устанавливающий цвет рисования указанному индексу цвета:

void CBuffer::SetColor( const color colour , const uchar index ) { if (index>IND_COLORS_TOTAL- 1 ) return ; if (index> this .ColorsTotal()- 1 ) this .SetColorNumbers( index+ 1 ); this .ArrayColors[ index ]= colour ; if (index== 0 ) this .SetProperty(BUFFER_PROP_COLOR,( color ) this .ArrayColors[ 0 ]); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LINE_COLOR , index , this .ArrayColors[index]); }

В метод передаётся цвет и индекс цвета, по которому он будет записан.

Если передан индекс цвета больше, чем максимально возможное количество цветов индикатора — уходим.

Если индекс превышает уже имеющееся количество цветов объекта-буфера — устанавливаем новое количество цветов объекту-буферу.

Далее записываем в массив цветов переданный цвет по указанному индексу, если передан нулевой индекс — устанавливаем в свойство цвета буфера переданный в метод цвет, и наконец, устанавливаем буферу индикатора новое значение цвета по переданному в метод индексу.



Метод, устанавливающий цвета объекту-буферу из переданного массива цветов:

void CBuffer::SetColors( const color &array_colors[]) { if (:: ArraySize (array_colors)== 0 ) return ; :: ArrayCopy ( this .ArrayColors,array_colors, 0 , 0 ,IND_COLORS_TOTAL); int total=:: ArraySize ( this .ArrayColors); if (total== 0 ) return ; if ( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING) { if (total> this .ColorsTotal()) this .SetColorNumbers(total); } else total= 2 ; this .SetProperty(BUFFER_PROP_COLOR,( color ) this .ArrayColors[ 0 ]); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_COLOR_INDEXES ,total); for ( int i= 0 ;i<total;i++) :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LINE_COLOR ,i, this .ArrayColors[i]); }

Все строки метода подробно расписаны в комментариях. Думаю, вопросов не возникнет.



Метод, возвращающий скорректированный индекс требуемого массива буфера:

int CBuffer::GetCorrectIndexBuffer( const uint buffer_index ) const { return int ( buffer_index < this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS) ? buffer_index : this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS)- 1 ); }

Так как теперь все массивы данных для индикаторных буферов у нас находятся в массиве DataBuffer[] с типом структуры SDataBuffer, то для того, чтобы не выйти случайно за пределы массива при передаче неверного индекса, мы будем использовать метод, корректирующий не правильно переданный индекс массива.

В случае, если переданный индекс меньше общего количества используемых для построения буферов, то возвращается переданный индекс.

В любом ином случае — возвращается индекс самого последнего элемента массива.

В случае одного массива самым последним элементом будет и самый первый элемент.



Метод, возвращающий размер массива указанного буфера данных:

int CBuffer::GetDataTotal( const uint buffer_index= 0 ) const { int index= this .GetCorrectIndexBuffer(buffer_index); return (index> WRONG_VALUE ? :: ArraySize ( this .DataBuffer[index].Array) : 0 ); }

Метод скорее служит для отладки и для внутреннего использования.

Возвращает размер массива, назначенного индикаторным буфером по его индексу в массиве DataBuffer[].

В OnInit() всегда возвращает ноль. В OnCalculate() возвращает размер rates_total.



Метод, возвращающий значение указанного буфера данных по указанному индексу таймсерии:

double CBuffer::GetDataBufferValue( const uint buffer_index, const uint series_index) const { int correct_buff_index= this .GetCorrectIndexBuffer(buffer_index); int data_total= this .GetDataTotal(correct_buff_index); if (data_total== 0 ) return this .EmptyValue(); int data_index=(( int )series_index<data_total ? ( int )series_index : data_total- 1 ); return this .DataBuffer[correct_buff_index].Array[data_index]; }

Метод служит для получения и возврата данных по индексу таймсерии из указанного буфера индикатора.

Сначала корректируем полученный индекс требуемого буфера, проверяем количество данных в буфере, и если их нет — возвращаем установленное для объекта-буфера пустое значение. Затем проверяем индекс таймсерии на невыход за пределы количества данных в буфере, и если индекс таймсерии выходит за пределы массива, то возвращаем самый последний элемент буфера, иначе — возвращаем данные из указанного буфера по индексу таймсерии.

Метод, возвращающий значение буфера цвета по указанному индексу таймсерии:

color CBuffer::GetColorBufferValue( const uint series_index) const { int data_total= this .GetDataTotal( 0 ); if (data_total== 0 ) return clrNONE ; int data_index=(( int )series_index<data_total ? ( int )series_index : data_total- 1 ); int color_index=( this .ColorsTotal()== 1 ? 0 : ( int ) this .ColorBufferArray[data_index]); return ( color ) this .ArrayColors[color_index]; }

Метод практически идентичен только что рассмотренному, за исключением того, что буфер цвета у нас всегда один, и нам не нужно получать и корректировать индекс нужного буфера. Здесь мы сразу же проверяем индекс таймсерии и возвращаем данные из буфера по скоррректированному индексу (если был передан невалидный индекс).

Метод, устанавливающий значение указанному буферу данных по указанному индексу таймсерии:

void CBuffer::SetBufferValue( const uint buffer_index, const uint series_index, const double value ) { if ( this .GetDataTotal(buffer_index)== 0 ) return ; int correct_buff_index= this .GetCorrectIndexBuffer(buffer_index); int data_total= this .GetDataTotal(buffer_index); int data_index=(( int )series_index<data_total ? ( int )series_index : data_total- 1 ); this .DataBuffer[correct_buff_index].Array[data_index]= value ; }

Метод идентичен рассмотренному выше методу получения данных из указанного буфера по индексу таймсерии. За исключением того, что вместо возврата значения, метод записывает в указанный буфер данных переданное значение по указанному индексу таймсерии.

Метод, устанавливающий значение буферу цвета по указанному индексу таймсерии:

void CBuffer::SetBufferColorIndex( const uint series_index, const uchar color_index) { if ( this .GetDataTotal( 0 )== 0 || color_index> this .ColorsTotal()- 1 || this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING) return ; int data_total= this .GetDataTotal( 0 ); int data_index=(( int )series_index<data_total ? ( int )series_index : data_total- 1 ); if (:: ArraySize ( this .ColorBufferArray)== 0 ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INVALID_PROPERTY_BUFF)); this .ColorBufferArray[data_index]=color_index; }

Метод идентичен методу получения индекса цвета из указанного индекса таймсерии. За исключением того, что вместо возврата значения, метод записывает в буфер цвета переданное значение индекса цвета по указанному индексу таймсерии.

Плюс — если нет соответствующих данных в массиве данных (он пустой), или переданный индекс цвета больше размера массива цветов, или стиль рисования объекта-буфера DRAW_FILLING (где нет буфера цвета), то уходим из метода.

И если размер буфера цвета нулевой, то вероятно неверно заданы значения в #property indicator_buffers — выводится об этом сообщение, а после этого будет ошибка выхода за пределы массива, которая специально не обрабатывается — чтобы можно было понять по записям в журнале о том, что нужно правильно выставить в свойствах индикатора количество буферов.



Метод инициализации всех буферов объекта-буфера указанными значениями буфера данных и буфера цвета:



void CBuffer::InitializeBuffers( const double value, const uchar color_index) { for ( int i= 0 ;i< this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS);i++) :: ArrayInitialize ( this .DataBuffer[i].Array,value); if ( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING) :: ArrayInitialize ( this .ColorBufferArray,(color_index> this .ColorsTotal()- 1 ? 0 : color_index)); }

В цикле по полному списку всех буферов данных инициализируем каждый очередной массив указанным значением.

Если стиль рисования объекта-буфера не DRAW_FILLING — инициализируем буфер цвета указанным значением, откорректированном в случае выхода за пределы массива цветов.

Метод инициализации всех имеющихся у объекта-буфера массивов буферов установленным объекту-буферу "пустым" значением:

void CBuffer::InitializeBuffers( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS);i++) :: ArrayInitialize ( this .DataBuffer[i].Array, this .EmptyValue()); if ( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING) :: ArrayInitialize ( this .ColorBufferArray, 0 ); }

Метод идентичен вышерассмотренному, за исключением того, что инициализирующее значение берётся из установленного для объекта "пустого" значения, а индекс цвета для инициализации берётся самый первый.

Очень часто в индикаторах требуется очистить значения всех буферов перед их заполнением — для избежания появления "мусора" на графике.

Следующий метод как раз и предназначен для очистки всех буферов в указанном индексе таймсерии.

Метод, заполняющий все индикаторные буферы объекта-буфера пустым значением:

void CBuffer::ClearData( const int series_index) { for ( int i= 0 ;i< this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS);i++) this .SetBufferValue(i,series_index, this .EmptyValue()); this .SetBufferColorIndex(series_index, 0 ); }

В цикле во всем имеющимся массивам-буферам объекта-буфера записываем установленное объекту-буферу пустое значение по указанному индексу таймсерии методом SetBufferValue(), рассмотренным нами выше, и при помощи метода SetBufferColorIndex(), так же рассмотренному выше, устанавливаем индекс цвета в указанный индекс таймсерии.

Это все изменения в классе объекта абстрактного буфера, необходимые для создания и работы с объектами-наследниками данного класса.



Объекты-индикаторные буферы — наследники объекта абстрактного буфера

Итак. Как уже сложилось, практически все объекты библиотеки имеют сходную структуру: один общий абстрактный объект с общими для своих наследников свойствами и методами, а каждый производный от него объект уточняет и конкретизирует данные абстрактного объекта. Концепция объектов библиотеки рассматривалась нами: в первой статье — абстрактный объект, во второй — объеты-наследники и их коллекция.

Объекты-буферы тоже не будут исключением. Каждый такой объект будет представлять собой индикаторный буфер с конкретным для него стилем рисования. От стиля же рисования он и будет иметь своё название.

Первый объект-буфер будет иметь стиль рисования "Стрелки", и название будет иметь соответствующее.

Создадим в папке терминала \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\ новый файл BufferArrow.mqh класса CBufferArrow, базовым классом для которого будет объект абстрактного буфера CBuffer:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Buffer.mqh" class CBufferArrow : public CBuffer { private : public : CBufferArrow( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer(BUFFER_STATUS_ARROW,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 1 , 1 , "Arrows" ) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property); virtual void PrintShort( void ); };

Как видим, в листинге класса нет ничего лишнего.

Объявлены виртуальные методы, возвращающие флаги поддержания объектом целочисленных, вещественных и строковых свойств, и виртуальный метод, выводящий в журнал краткое описание буфера.

В конструктор класса передаётся индекс создаваемого рисуемого буфера индикатора (это порядковый номер буфера в списке всех буферов индикатора) и индекс базового массива-буфера, с которым будет реально связан первый double-массив создаваемого нового буфера.

А в списке инициализации конструктора прописана инициализация защищённого конструктора родительского класса:

CBufferArrow( const uint index_plot , const uint index_base_array ) : CBuffer( BUFFER_STATUS_ARROW , BUFFER_TYPE_DATA , index_plot , index_base_array , 1 , 1 , "Arrows" ) {}

где первым параметром указываем статус буфера "Буфер со стилем рисования "Отрисовка стрелками", вторым параметром указываем тип буфера "Цветной буфер данных", передаём значения индекса рисуемого буфера и базового массива, количество буферов для построения, толщина линии (здесь этот параметр будет указывать на размер стрелки) и имя графической серии, отображаемое в окне данных. Таким образом, мы при создании нового объекта-буфера указываем базовому классу какой тип буфера и с какими параметрами его создать.



Метод, возвращающий флаг поддержания буфером целочисленных свойств:

bool CBufferArrow::SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) { if ( property==BUFFER_PROP_LINE_STYLE || ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE && property!=BUFFER_PROP_TYPE && property!=BUFFER_PROP_INDEX_NEXT) ) return false ; return true ; }

Если в метод передано свойство "Стиль линии" или это расчётный буфер, и при этом это не свойство "тип буфера", и не свойство "индекс следующего рисуемого буфера", то такое свойство не поддерживается и возвращается false. В других случаях — возвращается true.



Метод, возвращающий флаг поддержания буфером вещественных свойств:

bool CBufferArrow::SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property) { if ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE ) return false ; return true ; }

Если это расчётный буфер, то никакие вещественные свойства не поддерживаются (из вещественных свойств есть всего одно свойство: "Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки") — возвращаем false. В остальных случаях возвращаем true.



Метод, возвращающий флаг поддержания буфером строковых свойств:

bool CBufferArrow::SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) { if ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE ) return false ; return true ; }

Если это расчётный буфер, то никакие строковые свойства не поддерживаются — возвращаем false. В остальных случаях возвращаем true.

Метод для вывода в журнал краткого описания объекта-буфера:

void CBufferArrow::PrintShort( void ) { :: Print ( CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_BUFFER), "(" ,( string ) this .IndexPlot(), "): " , this .GetStatusDescription( true ), " " , this . Symbol (), " " ,TimeframeDescription( this .Timeframe()) ); }

В методе создаётся строка из заголовка "Буфер" с указанием индекса рисуемого буфера (порядкового номера буфера в окне DataWindow) с описанием статуса буфера (стиль рисования), символа и таймфрейма.

В виде, например:

Буфер( 0 ): Отрисовка стрелками EURUSD H1

И это весь класс объекта-буфера с типом рисования "Отрисовка стрелками".





Создадим новый класс-наследник объекта абстрактного буфера CBufferLine — со стилем отрисовки "Линия"

в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferLine.mqh:



#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Buffer.mqh" class CBufferLine : public CBuffer { private : public : CBufferLine( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer(BUFFER_STATUS_LINE,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 1 , 1 , "Line" ) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property); virtual void PrintShort( void ); }; bool CBufferLine::SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) { if ((property==BUFFER_PROP_ARROW_CODE || property==BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT) || ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE && property!=BUFFER_PROP_TYPE && property!=BUFFER_PROP_INDEX_NEXT) ) return false ; return true ; } bool CBufferLine::SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property) { if ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return false ; return true ; } bool CBufferLine::SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) { if ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return false ; return true ; } void CBufferLine::PrintShort( void ) { :: Print ( CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_BUFFER), "(" ,( string ) this .IndexPlot(), "): " , this .GetStatusDescription( true ), " " , this . Symbol (), " " ,TimeframeDescription( this .Timeframe()) ); }

В сравнении с классом буфера стрелок, здесь в конструкторе класса в списке инициализации в конструктор базового объекта-буфера передаём статус "Линия" и имя графической серии "Line". Остальные параметры такие же, как и у объекта-буфера стрелок:



CBufferLine( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer( BUFFER_STATUS_LINE ,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 1 , 1 , "Line" ) {}

Также изменён метод, возвращающий флаг поддержания буфером целочисленных свойств:

bool CBufferLine::SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) { if ( (property==BUFFER_PROP_ARROW_CODE || property==BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT) || ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE && property!=BUFFER_PROP_TYPE && property!=BUFFER_PROP_INDEX_NEXT) ) return false ; return true ; }

Если свойство "код стрелки" или "вертикальное смещение стрелки" или это расчётный буфер, и при этом это не свойство "тип буфера", и не свойство "индекс следующего рисуемого буфера", то такое свойство не поддерживается и возвращается false. В других случаях — возвращается true.





Создадим новый класс-наследник объекта абстрактного буфера CBufferSection — со стилем отрисовки "Отрезки"

в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferSection.mqh.

Рассматривать дальше будем только конструкторы новых классов и методы поддержания целочисленных свойств, так как всё остальное идентично уже рассмотренным двум классам.

В конструкторе класса в списке инициализации в конструктор базового объекта-буфера передаём статус "Отрезки" и имя графической серии "Section".

CBufferSection( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer( BUFFER_STATUS_SECTION ,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 1 , 1 , "Section" ) {}

Метод, возвращающий флаг поддержания буфером целочисленных свойств:

bool CBufferSection::SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) { if ( (property==BUFFER_PROP_ARROW_CODE || property==BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT) || ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE && property!=BUFFER_PROP_TYPE && property!=BUFFER_PROP_INDEX_NEXT) ) return false ; return true ; }

Если свойство "код стрелки" или "вертикальное смещение стрелки" или это расчётный буфер, и при этом это не свойство "тип буфера", и не свойство "индекс следующего рисуемого буфера", то такое свойство не поддерживается и возвращается false. В других случаях — возвращается true.





Создадим новый класс-наследник объекта абстрактного буфера CBufferHistogram — со стилем отрисовки "Гистограмма от нулевой линии"

в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferHistogram.mqh.

В конструкторе класса в списке инициализации в конструктор базового объекта-буфера передаём статус "Гистограмма от нулевой линии" и имя графической серии "Histogram", а толщина линии гистограммы по умолчанию будет равна 2.



CBufferHistogram( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer( BUFFER_STATUS_HISTOGRAM ,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 1 , 2 , "Histogram" ) {}

Остальные методы идентичны классу объекта-буфера "Отрезки".





Создадим новый класс-наследник объекта абстрактного буфера CBufferHistogram2 — со стилем отрисовки "Гистограмма на двух индикаторных буферах"

в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferHistogram2.mqh.

В конструкторе класса в списке инициализации в конструктор базового объекта-буфера передаём статус "Гистограмма на двух индикаторных буферах" и

имя графической серии "Histogram2 0;Histogram2 1", два буфера для построения и толщина линии гистограммы по умолчанию будет равна 8.

CBufferHistogram2( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer( BUFFER_STATUS_HISTOGRAM2 ,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 2 , 8 , "Histogram2 0;Histogram2 1" ) {}

Почему толщина линии гистограммы 8.

В индикаторах-гистограммах, строящихся на двух буферах, в MQL5 это максимальный размер ширины столбца гистограммы, и эта ширина зависит от горизонтального масштаба графика:





При максимальном масштабе графика (5) ширина столбца гистограммы имеет свой максимальный размер. Если размер нужен меньше, то после создания буфера можно задать ему новое значение ширины при помощи метода SetWidth().

Почему такое имя графической серии "Histogram2 0;Histogram2 1".

В индикаторах, использующих для своего построения несколько буферов, названия для каждого буфера указывается в наименовании графической серии. Если нужно каждому буферу задать своё уникальное наименование, то все они указываются через точку с запятой (;) при указании имени графической серии.

Здесь у нас для первого буфера задано наименование "Histogram2 0" (ноль — указание на индекс первого буфера), а для второго буфера задано наименование "Histogram2 1" (один — указание на индекс второго буфера).

В окне DataWindow это будет отображено так:







Если нужны иные наименования, то после создания буфера можно задать ему новые значения наименований буферов при помощи метода SetLabel().

Остальные методы идентичны классу объекта-буфера "Отрезки".





Создадим новый класс-наследник объекта абстрактного буфера CBufferZigZag — со стилем отрисовки "Зигзаг"

в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferZigZag.mqh.

В конструкторе класса в списке инициализации в конструктор базового объекта-буфера передаём статус "Зигзаг" и

имя графической серии "ZigZag 0;ZigZag 1", два буфера для построения и толщина линии загзага по умолчанию будет равна 1.

CBufferZigZag( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer( BUFFER_STATUS_ZIGZAG ,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 2 , 1 , "ZigZag 0;ZigZag 1" ) {}

Остальные методы идентичны классу объекта-буфера "Отрезки".





Создадим новый класс-наследник объекта абстрактного буфера CBufferFilling — со стилем отрисовки "Цветовая заливка между двумя уровнями"

в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferFilling.mqh.

В конструкторе класса в списке инициализации в конструктор базового объекта-буфера передаём статус "Цветовая заливка между двумя уровнями" и

имя графической серии "Filling 0;Filling 1", два буфера для построения и толщина линии по умолчанию будет равна 1 (линий нет в этом стиле рисования, и это свойство не имеет значения).

CBufferFilling( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer( BUFFER_STATUS_FILLING ,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 2 , 1 , "Filling 0;Filling 1" ) {}

Метод, возвращающий флаг поддержания буфером целочисленных свойств:

bool CBufferFilling::SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) { if ( (property==BUFFER_PROP_ARROW_CODE || property==BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT) || property==BUFFER_PROP_LINE_STYLE || property==BUFFER_PROP_LINE_WIDTH || property==BUFFER_PROP_INDEX_COLOR || ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE && property!=BUFFER_PROP_TYPE && property!=BUFFER_PROP_INDEX_NEXT) ) return false ; return true ; }

Если свойство "код стрелки" или "вертикальное смещение стрелки", или "стиль линии", или "ширина линии", или индекс буфера цвета, или это расчётный буфер, и при этом это не свойство "тип буфера", и не свойство "индекс следующего рисуемого буфера", то такое свойство не поддерживается и возвращается false. В других случаях — возвращается true.

Остальные методы идентичны классу объекта-буфера "Отрезки".





Создадим новый класс-наследник объекта абстрактного буфера CBufferBars — со стилем отрисовки "Отображение в виде баров"

в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferBars.mqh.

В конструкторе класса в списке инициализации в конструктор базового объекта-буфера передаём статус "Отображение в виде баров" и

имя графической серии "Bar Open;Bar High;Bar Low;Bar Close", четыре буфера для построения и толщина баров по умолчанию будет равна 2.

CBufferBars( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer( BUFFER_STATUS_BARS ,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 4 , 2 , "Bar Open;Bar High;Bar Low;Bar Close" ) {}

Метод, возвращающий флаг поддержания буфером целочисленных свойств:

bool CBufferBars::SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) { if ( (property==BUFFER_PROP_ARROW_CODE || property==BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT) || property==BUFFER_PROP_LINE_STYLE || ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE && property!=BUFFER_PROP_TYPE && property!=BUFFER_PROP_INDEX_NEXT) ) return false ; return true ; }

Если свойство "код стрелки" или "вертикальное смещение стрелки", или "стиль линии", или это расчётный буфер, и при этом это не свойство "тип буфера", и не свойство "индекс следующего рисуемого буфера", то такое свойство не поддерживается и возвращается false. В других случаях — возвращается true.

Остальные методы идентичны классу объекта-буфера "Отрезки".





Создадим новый класс-наследник объекта абстрактного буфера CBufferCandles — со стилем отрисовки "Отображение в виде свечей"

в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferCandles.mqh.

В конструкторе класса в списке инициализации в конструктор базового объекта-буфера передаём статус "Отображение в виде свечей" и

имя графической серии "Candle Open;Candle High;Candle Low;Candle Close", четыре буфера для построения и толщина свечи по умолчанию будет равна 1 (параметр не влияет на реальную ширину отрисовки — ширина свечей всегда равна ширине свечей графика в зависимости от его горизонтального масштаба).

CBufferCandles( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer( BUFFER_STATUS_CANDLES ,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 4 , 1 , "Candle Open;Candle High;Candle Low;Candle Close" ) {}

Метод, возвращающий флаг поддержания буфером целочисленных свойств:

bool CBufferCandles::SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) { if ( (property==BUFFER_PROP_ARROW_CODE || property==BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT) || property==BUFFER_PROP_LINE_STYLE || property==BUFFER_PROP_LINE_WIDTH || ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE && property!=BUFFER_PROP_TYPE && property!=BUFFER_PROP_INDEX_NEXT) ) return false ; return true ; }

Если свойство "код стрелки" или "вертикальное смещение стрелки", или "стиль линии", или "ширина линии", или это расчётный буфер, и при этом это не свойство "тип буфера", и не свойство "индекс следующего рисуемого буфера", то такое свойство не поддерживается и возвращается false. В других случаях — возвращается true.

Остальные методы идентичны классу объекта-буфера "Отрезки".

Все классы объектов-буферов наследников объекта абстрактного буфера мы создали.

Полный листинг классов можно посмотреть в прикреплённых к статье файлах.

Чтобы протестировать созданные классы, мы не будем придумывать какое-либо кнопочное управление выводом линий буферов на график, а зададим нужные графические построения в настройках индикатора — можно будет выбрать какие буферы отобразить и запустить индикатор.



Тестирование

Для возможности выбора нужных графических построений добавим в файл перечислений входных параметров \MQL5\Include\DoEasy\InpDatas.mqh новые перечисления для английского и русского языков компиляции:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #define COMPILE_EN #ifdef COMPILE_EN enum ENUM_SYMBOLS_MODE { SYMBOLS_MODE_CURRENT, SYMBOLS_MODE_DEFINES, SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH, SYMBOLS_MODE_ALL }; enum ENUM_TIMEFRAMES_MODE { TIMEFRAMES_MODE_CURRENT, TIMEFRAMES_MODE_LIST, TIMEFRAMES_MODE_ALL }; enum ENUM_INPUT_YES_NO { INPUT_NO = 0 , INPUT_YES = 1 }; #else enum ENUM_SYMBOLS_MODE { SYMBOLS_MODE_CURRENT, SYMBOLS_MODE_DEFINES, SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH, SYMBOLS_MODE_ALL }; enum ENUM_TIMEFRAMES_MODE { TIMEFRAMES_MODE_CURRENT, TIMEFRAMES_MODE_LIST, TIMEFRAMES_MODE_ALL }; enum ENUM_INPUT_YES_NO { INPUT_NO = 0 , INPUT_YES = 1 }; #endif

Это позволит в настройках иметь выбор в виде:





Для тестирования возьмём индикатор из прошлой статьи и сохраним его в новой папке

\MQL5\Indicators\TestDoEasy\Part43\ под новым именем TestDoEasyPart43.mq5.

Подключим к файлу индикатора файлы всех созданных буферов, установим количество используемых буферов равным 27, а рисуемых — равным 9:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferArrow.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferLine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferSection.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferHistogram.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferHistogram2.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferZigZag.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferFilling.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferBars.mqh> #include <DoEasy\Objects\Indicators\BufferCandles.mqh> #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 27 #property indicator_plots 9

В блоке входных параметров закомментируем модификаторы sinput для выбора режима работы с символами (по умолчанию будет текущий), список используемых символов тоже будет скрыт из настроек, режим выбора рабочего таймфрейма будет по умолчанию текущий, скроем из настроек список используемых таймфреймов и добавим выбор в настройках какие буферы нужно отобразить на графике:



ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols= SYMBOLS_MODE_CURRENT; string InpUsedSymbols = "EURUSD,AUDUSD,EURAUD,EURGBP,EURCAD,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDJPY" ; ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_CURRENT; string InpUsedTFs = "M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN1" ; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawArrow = INPUT_YES; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawLine = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawSection = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawHistogram = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawHistogram2 = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawZigZag = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawFilling = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawBars = INPUT_NO; sinput ENUM_INPUT_YES_NO InpDrawCandles = INPUT_YES; sinput bool InpUseSounds = true ;

Вместо объявления double-массивов индикаторных буферов впишем объявление динамического массива указателей на экземпляры объектов CObject — в этом списке будем хранить создаваемые для тестирования объекты индикаторных буферов:



CArrayObj list_buffers; CEngine engine; string prefix; int min_bars; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[];

В обработчике OnInit() индикатора создадим все объекты-буферы, добавим их в список, установим цвета не по умолчанию (три цвета) и распечатаем в журнал данные каждого созданного объекта-буфера:

int OnInit () { OnInitDoEasy(); prefix=engine.Name()+ "_" ; int index= ArrayMaximum (ArrayUsedTimeframes); int num_bars=NumberBarsInTimeframe(ArrayUsedTimeframes[index]); min_bars=(index> WRONG_VALUE ? (num_bars> 2 ? num_bars : 2 ) : 2 ); if (IsPresentObectByPrefix(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(SND_NEWS); CBuffer *buffer0= new CBufferArrow( 0 , 0 ); CBuffer *buffer1= new CBufferLine( 1 ,buffer0.IndexNextBuffer()); CBuffer *buffer2= new CBufferSection( 2 ,buffer1.IndexNextBuffer()); CBuffer *buffer3= new CBufferHistogram( 3 ,buffer2.IndexNextBuffer()); CBuffer *buffer4= new CBufferHistogram2( 4 ,buffer3.IndexNextBuffer()); CBuffer *buffer5= new CBufferZigZag( 5 ,buffer4.IndexNextBuffer()); CBuffer *buffer6= new CBufferFilling( 6 ,buffer5.IndexNextBuffer()); CBuffer *buffer7= new CBufferBars( 7 ,buffer6.IndexNextBuffer()); CBuffer *buffer8= new CBufferCandles( 8 ,buffer7.IndexNextBuffer()); list_buffers.Add(buffer0); list_buffers.Add(buffer1); list_buffers.Add(buffer2); list_buffers.Add(buffer3); list_buffers.Add(buffer4); list_buffers.Add(buffer5); list_buffers.Add(buffer6); list_buffers.Add(buffer7); list_buffers.Add(buffer8); color array_colors[]={ clrDodgerBlue , clrRed , clrGray }; for ( int i= 0 ;i<list_buffers.Total();i++) { CBuffer *buff=list_buffers.At(i); buff.SetColors(array_colors); buff. Print (); } buffer0.SetWidth( 2 ); buffer5.SetWidth( 2 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике OnCalculate()

При инициализации или изменении исторических данных инициализируем все созданные буферы и выведем их короткие наименования.

При открытии нового бара или на текущем тике — запишем в буферы значения цен:

для одного буфера — цену Close,

для двух буферов — в первый Open, во второй — Close,

для четырёх буферов — в каждый буфер запишем цены OHLC соответственно:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { CopyData(rates_total,prev_calculated,time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread); if (rates_total<min_bars || Point ()== 0 ) return 0 ; if (engine. 0 ) return 0 ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); EventsHandling(); } ArraySetAsSeries (open, true ); ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (close, true ); ArraySetAsSeries (time, true ); ArraySetAsSeries (tick_volume, true ); ArraySetAsSeries (volume, true ); ArraySetAsSeries (spread, true ); int limit=rates_total-prev_calculated; if (limit> 1 ) { for ( int i= 0 ;i<list_buffers.Total();i++) { CBuffer *buff=list_buffers.At(i); buff.PrintShort(); buff.InitializeBuffers(); } limit=rates_total- 1 ; } for ( int i=limit; i> WRONG_VALUE && ! IsStopped (); i--) { for ( int j= 0 ;j<list_buffers.Total();j++) { CBuffer *buff=list_buffers.At(j); buff.ClearData( 0 ); if (!IsUse(buff.Status())) continue ; if (buff.BuffersTotal()== 1 ) buff.SetBufferValue( 0 ,i,close[i]); else if (buff.BuffersTotal()== 2 ) { buff.SetBufferValue( 0 ,i,open[i]); buff.SetBufferValue( 1 ,i,close[i]); } else if (buff.BuffersTotal()== 4 ) { buff.SetBufferValue( 0 ,i,open[i]); buff.SetBufferValue( 1 ,i,high[i]); buff.SetBufferValue( 2 ,i,low[i]); buff.SetBufferValue( 3 ,i,close[i]); } if (open[i]<close[i]) buff.SetBufferColorIndex(i, 0 ); else if (open[i]>close[i]) buff.SetBufferColorIndex(i, 1 ); else buff.SetBufferColorIndex(i, 2 ); } } return (rates_total); }

Для определения разрешения на отрисовку линий индикатора будем использовать функцию:

bool IsUse( const ENUM_BUFFER_STATUS status) { switch (status) { case BUFFER_STATUS_FILLING : return ( bool )InpDrawFilling; case BUFFER_STATUS_LINE : return ( bool )InpDrawLine; case BUFFER_STATUS_HISTOGRAM : return ( bool )InpDrawHistogram; case BUFFER_STATUS_ARROW : return ( bool )InpDrawArrow; case BUFFER_STATUS_SECTION : return ( bool )InpDrawSection; case BUFFER_STATUS_HISTOGRAM2 : return ( bool )InpDrawHistogram2; case BUFFER_STATUS_ZIGZAG : return ( bool )InpDrawZigZag; case BUFFER_STATUS_BARS : return ( bool )InpDrawBars; case BUFFER_STATUS_CANDLES : return ( bool )InpDrawCandles; default : return false ; } }

В функцию передаётся статус буфера и возвращается значение входного параметра, соответствующее переданному в функцию статусу.



Полный код индикатора можно посмотреть в прилагаемых к статье файлах.

Скомпилируем индикатор и запустим его на графике.

Во время инициализации журнала будут выведены все свойства созданных девяти буферов индикатора:

Счёт 8550475 : Artyom Trishkin (MetaQuotes Software Corp.) 10425.23 USD, 1 : 100 , Hedge, Демонстрационный счёт MetaTrader 5 --- Инициализация библиотеки "DoEasy" --- Работа только с текущим символом: "EURUSD" Работа только с текущим таймфреймом: H1 Таймсерия символа EURUSD: - Таймсерия "EURUSD" H1: Запрошено: 1000 , Фактически: 0 , Создано: 0 , На сервере: 0 Время инициализации библиотеки: 00 : 00 : 00.156 ============= Начало списка параметров: Цветной буфер данных[ 0 ] "Отрисовка стрелками" ================== Порядковый номер рисуемого буфера: 0 Статус буфера: Индикаторный буфер с типом графического построения "Отрисовка стрелками" Тип буфера: Цветной буфер данных Период данных буфера (таймфрейм): Текущий период графика (H1) Активен: Да Тип графического построения: Отрисовка стрелками Код стрелки: 159 Смещение стрелок по вертикали: 0 Размер значка стрелки: 1 Количество начальных баров без отрисовки и значений в DataWindow: 0 Отображение значений построения в окне DataWindow: Да Сдвиг графического построения индикатора по оси времени в барах: 0 Количество цветов: 3 Цвет отрисовки: clrDodgerBlue , clrRed , clrGray Количество буферов данных: 1 Индекс базового буфера данных: 0 Индекс буфера цвета: 1 Индекс массива для назначения следующим индикаторным буфером: 2 ------ Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки: EMPTY_VALUE ------ Символ буфера: EURUSD Имя индикаторной графической серии, отображаемое в окне DataWindow: Arrows ================== Конец списка параметров: Цветной буфер данных[ 0 ] "Отрисовка стрелками" ================== ============= Начало списка параметров: Цветной буфер данных[ 1 ] "Линия" ================== Порядковый номер рисуемого буфера: 1 Статус буфера: Индикаторный буфер с типом графического построения "Линия" Тип буфера: Цветной буфер данных Период данных буфера (таймфрейм): Текущий период графика (H1) Активен: Да Тип графического построения: Линия Стиль линии отрисовки: Сплошная линия Толщина линии отрисовки: 1 Количество начальных баров без отрисовки и значений в DataWindow: 0 Отображение значений построения в окне DataWindow: Да Сдвиг графического построения индикатора по оси времени в барах: 0 Количество цветов: 3 Цвет отрисовки: clrDodgerBlue , clrRed , clrGray Количество буферов данных: 1 Индекс базового буфера данных: 2 Индекс буфера цвета: 3 Индекс массива для назначения следующим индикаторным буфером: 4 ------ Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки: EMPTY_VALUE ------ Символ буфера: EURUSD Имя индикаторной графической серии, отображаемое в окне DataWindow: Line ================== Конец списка параметров: Цветной буфер данных[ 1 ] "Линия" ================== ============= Начало списка параметров: Цветной буфер данных[ 2 ] "Отрезки" ================== Порядковый номер рисуемого буфера: 2 Статус буфера: Индикаторный буфер с типом графического построения "Отрезки" Тип буфера: Цветной буфер данных Период данных буфера (таймфрейм): Текущий период графика (H1) Активен: Да Тип графического построения: Отрезки Стиль линии отрисовки: Сплошная линия Толщина линии отрисовки: 1 Количество начальных баров без отрисовки и значений в DataWindow: 0 Отображение значений построения в окне DataWindow: Да Сдвиг графического построения индикатора по оси времени в барах: 0 Количество цветов: 3 Цвет отрисовки: clrDodgerBlue , clrRed , clrGray Количество буферов данных: 1 Индекс базового буфера данных: 4 Индекс буфера цвета: 5 Индекс массива для назначения следующим индикаторным буфером: 6 ------ Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки: EMPTY_VALUE ------ Символ буфера: EURUSD Имя индикаторной графической серии, отображаемое в окне DataWindow: Section ================== Конец списка параметров: Цветной буфер данных[ 2 ] "Отрезки" ================== ============= Начало списка параметров: Цветной буфер данных[ 3 ] "Гистограмма от нулевой линии" ================== Порядковый номер рисуемого буфера: 3 Статус буфера: Индикаторный буфер с типом графического построения "Гистограмма от нулевой линии" Тип буфера: Цветной буфер данных Период данных буфера (таймфрейм): Текущий период графика (H1) Активен: Да Тип графического построения: Гистограмма от нулевой линии Стиль линии отрисовки: Сплошная линия Толщина линии отрисовки: 2 Количество начальных баров без отрисовки и значений в DataWindow: 0 Отображение значений построения в окне DataWindow: Да Сдвиг графического построения индикатора по оси времени в барах: 0 Количество цветов: 3 Цвет отрисовки: clrDodgerBlue , clrRed , clrGray Количество буферов данных: 1 Индекс базового буфера данных: 6 Индекс буфера цвета: 7 Индекс массива для назначения следующим индикаторным буфером: 8 ------ Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки: EMPTY_VALUE ------ Символ буфера: EURUSD Имя индикаторной графической серии, отображаемое в окне DataWindow: Histogram ================== Конец списка параметров: Цветной буфер данных[ 3 ] "Гистограмма от нулевой линии" ================== ============= Начало списка параметров: Цветной буфер данных[ 4 ] "Гистограмма на двух индикаторных буферах" ================== Порядковый номер рисуемого буфера: 4 Статус буфера: Индикаторный буфер с типом графического построения "Гистограмма на двух индикаторных буферах" Тип буфера: Цветной буфер данных Период данных буфера (таймфрейм): Текущий период графика (H1) Активен: Да Тип графического построения: Гистограмма на двух индикаторных буферах Стиль линии отрисовки: Сплошная линия Толщина линии отрисовки: 8 Количество начальных баров без отрисовки и значений в DataWindow: 0 Отображение значений построения в окне DataWindow: Да Сдвиг графического построения индикатора по оси времени в барах: 0 Количество цветов: 3 Цвет отрисовки: clrDodgerBlue , clrRed , clrGray Количество буферов данных: 2 Индекс базового буфера данных: 8 Индекс буфера цвета: 10 Индекс массива для назначения следующим индикаторным буфером: 11 ------ Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки: EMPTY_VALUE ------ Символ буфера: EURUSD Имя индикаторной графической серии, отображаемое в окне DataWindow: Histogram2 0 ;Histogram2 1 ================== Конец списка параметров: Цветной буфер данных[ 4 ] "Гистограмма на двух индикаторных буферах" ================== ============= Начало списка параметров: Цветной буфер данных[ 5 ] "Зигзаг" ================== Порядковый номер рисуемого буфера: 5 Статус буфера: Индикаторный буфер с типом графического построения "Зигзаг" Тип буфера: Цветной буфер данных Период данных буфера (таймфрейм): Текущий период графика (H1) Активен: Да Тип графического построения: Зигзаг Стиль линии отрисовки: Сплошная линия Толщина линии отрисовки: 1 Количество начальных баров без отрисовки и значений в DataWindow: 0 Отображение значений построения в окне DataWindow: Да Сдвиг графического построения индикатора по оси времени в барах: 0 Количество цветов: 3 Цвет отрисовки: clrDodgerBlue , clrRed , clrGray Количество буферов данных: 2 Индекс базового буфера данных: 11 Индекс буфера цвета: 13 Индекс массива для назначения следующим индикаторным буфером: 14 ------ Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки: EMPTY_VALUE ------ Символ буфера: EURUSD Имя индикаторной графической серии, отображаемое в окне DataWindow: ZigZag 0 ;ZigZag 1 ================== Конец списка параметров: Цветной буфер данных[ 5 ] "Зигзаг" ================== ============= Начало списка параметров: Цветной буфер данных[ 6 ] "Цветовая заливка между двумя уровнями" ================== Порядковый номер рисуемого буфера: 6 Статус буфера: Индикаторный буфер с типом графического построения "Цветовая заливка между двумя уровнями" Тип буфера: Цветной буфер данных Период данных буфера (таймфрейм): Текущий период графика (H1) Активен: Да Тип графического построения: Цветовая заливка между двумя уровнями Количество начальных баров без отрисовки и значений в DataWindow: 0 Отображение значений построения в окне DataWindow: Да Сдвиг графического построения индикатора по оси времени в барах: 0 Количество цветов: 2 Цвет отрисовки: clrDodgerBlue , clrRed Количество буферов данных: 2 Индекс базового буфера данных: 14 Индекс массива для назначения следующим индикаторным буфером: 16 ------ Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки: EMPTY_VALUE ------ Символ буфера: EURUSD Имя индикаторной графической серии, отображаемое в окне DataWindow: Filling 0 ;Filling 1 ================== Конец списка параметров: Цветной буфер данных[ 6 ] "Цветовая заливка между двумя уровнями" ================== ============= Начало списка параметров: Цветной буфер данных[ 7 ] "Отображение в виде баров" ================== Порядковый номер рисуемого буфера: 7 Статус буфера: Индикаторный буфер с типом графического построения "Отображение в виде баров" Тип буфера: Цветной буфер данных Период данных буфера (таймфрейм): Текущий период графика (H1) Активен: Да Тип графического построения: Отображение в виде баров Толщина линии отрисовки: 2 Количество начальных баров без отрисовки и значений в DataWindow: 0 Отображение значений построения в окне DataWindow: Да Сдвиг графического построения индикатора по оси времени в барах: 0 Количество цветов: 3 Цвет отрисовки: clrDodgerBlue , clrRed , clrGray Количество буферов данных: 4 Индекс базового буфера данных: 16 Индекс буфера цвета: 20 Индекс массива для назначения следующим индикаторным буфером: 21 ------ Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки: EMPTY_VALUE ------ Символ буфера: EURUSD Имя индикаторной графической серии, отображаемое в окне DataWindow: Bar Open;Bar High;Bar Low;Bar Close ================== Конец списка параметров: Цветной буфер данных[ 7 ] "Отображение в виде баров" ================== ============= Начало списка параметров: Цветной буфер данных[ 8 ] "Отображение в виде свечей" ================== Порядковый номер рисуемого буфера: 8 Статус буфера: Индикаторный буфер с типом графического построения "Отображение в виде свечей" Тип буфера: Цветной буфер данных Период данных буфера (таймфрейм): Текущий период графика (H1) Активен: Да Тип графического построения: Отображение в виде свечей Количество начальных баров без отрисовки и значений в DataWindow: 0 Отображение значений построения в окне DataWindow: Да Сдвиг графического построения индикатора по оси времени в барах: 0 Количество цветов: 3 Цвет отрисовки: clrDodgerBlue , clrRed , clrGray Количество буферов данных: 4 Индекс базового буфера данных: 21 Индекс буфера цвета: 25 Индекс массива для назначения следующим индикаторным буфером: 26 ------ Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки: EMPTY_VALUE ------ Символ буфера: EURUSD Имя индикаторной графической серии, отображаемое в окне DataWindow: Candle Open;Candle High;Candle Low;Candle Close ================== Конец списка параметров: Цветной буфер данных[ 8 ] "Отображение в виде свечей" ==================

После первого запуска — когда будет произведена инициализация библиотеки и всех буферов индикатора, в журнал будут выведены записи:

Таймсерия "EURUSD" H1 создана успешно: - Таймсерия "EURUSD" H1: Запрошено: 1000 , Фактически: 1000 , Создано: 1000 , На сервере: 6230 Буфер( 0 ): Отрисовка стрелками EURUSD H1 Буфер( 1 ): Линия EURUSD H1 Буфер( 2 ): Отрезки EURUSD H1 Буфер( 3 ): Гистограмма от нулевой линии EURUSD H1 Буфер( 4 ): Гистограмма на двух индикаторных буферах EURUSD H1 Буфер( 5 ): Зигзаг EURUSD H1 Буфер( 6 ): Цветовая заливка между двумя уровнями EURUSD H1 Буфер( 7 ): Отображение в виде баров EURUSD H1 Буфер( 8 ): Отображение в виде свечей EURUSD H1

Попереключаем в настройках разрешения на вывод линий индикатора:





Что дальше

В следующей статье начнём создавать класс-коллекцию индикаторных буферов. Именно этот класс предоставит наибольшую гибкость и удобство при создании индикаторных буферов и работе с ними на любых символах и периодах графиков при создании собственных программ-индикаторов с помощью данной библиотеки.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

Хочу обратить внимание на то, что в данной статье мы сделали тестовый индикатор на MQL5 для MetaTrader 5.

Приложенные файлы предназначены только для MetaTrader 5 и в MetaTrader 4 библиотека в её текущей версии не тестировалась.

После создания коллекции буферов индикаторов и её тестирования, некоторые вещи из MQL5 мы попробуем реализовать и для MetaTrader 4.

