Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 52): Кроссплатформенность мультипериодных мультисимвольных однобуферных стандартных индикаторов

Концепция

Начиная со статьи 39 мы шаг за шагом создали функционал для построения собственных мультисимвольных мультипериодных индикаторов. Было естественным на созданной основе дать возможность работы в мультирежимах и для стандартных индикаторов. И начиная со статьи 47 мы создали такой функционал (есть недоработки, которые постепенно локализуем и подправим). Но всё, что мы делали, мы делали для платформы MetaTrader 5.

Чтобы программы, написанные под устаревшую платформу MetaTrader 4, основанные на данной библиотеке, могли нормально работать при переходе на MetaTrader 5, мы немного доработаем классы библиотеки касаемо индикаторов.



В отличии от MQL5, в MQL4 мы не можем для одного буфера иметь несколько цветов его отрисовки — в MetaTrader 4 все индикаторные буферы монохромны. Это ограничение накладывает свой отпечаток и на концепцию построения мультибуферов для MetaTrader 4. Здесь мы не сможем указать для конкретного бара его цвет отрисовки, как это легко можно сделать в MetaTrader 5. Тут нам придётся использовать по одному монохромному индикаторному буферу для каждого цвета. Но при этом нам не нужно создавать дополнительные расчётные буферы для хранения данных индикатора с указанного символа/периода графика — все функции обращения к индикатору в MQL4 возвращают значение по указанному бару индикатора с указанного символа/периода, тогда как в MQL5 нам необходимо создать хэндл индикатора, и уже с этого хэндла запрашивать данные копированием нужного количества в приёмный массив, коим для индикаторов и является его расчётный буфер. И уже потом мы получаем данные указанного индикатора из этого массива по индексу нужного бара. При этом мы получаем ускорение доступа к данным индикатора в MQL5.



Таким образом, построение объекта-буфера для стандартного индикатора в MQL4 отличается — нам не нужно будет создавать дополнительные расчётные буферы для хранения информации по данным индикатора, который нужно отобразить на текущем графике. Но при кажущемся упрощении мы теряем в гибкости — чтобы создать цветной буфер, мы для каждого цвета должны иметь свой одноцветный индикаторный буфер, и при указании нужного цвета бара теперь придётся отобразить соответствующий цвету буфер, а остальные буферы скрыть. А это — усложнение.

Исходя из озвученного, концепция построения мультибуферов для MQL4 будет такой:

для каждого цвета одной линии индикатора мы будем иметь свой отдельный индикаторный буфер,

для переключения цвета линии нам придётся отобразить одну, соответствующую нужному цвету линию (буфер) индикатора, при этом скрыв все остальные, относящиеся к другим цветам линии того же самого индикатора



Подводя итог вышесказанному, получаем, что для цветного мультисимвольного мультипериодного индикатора Moving Average, имеющего три цвета для отображения своей линии:

В MQL5 мы будем иметь три массива данных (три буфера):

Рисуемый буфер (данные отображаются в Окне данных) Буфер цвета (не отображается в Окне данных, но указывает каким цветом рисовать линию буфера 1 на каждом баре) Расчётный буфер для хранения данных Moving Average с указанного символа/периода (не отображается в Окне данных)



В MQL4 мы будем иметь три массива данных (три буфера):



Рисуемый буфер для цвета 1 (данные отображаются в Окне данных) Рисуемый буфер для цвета 2 (данные отображаются в Окне данных)

Рисуемый буфер для цвета 3 (данные отображаются в Окне данных)



При уменьшении количества цветов количество буферов для MQL4 будет уменьшаться, при увеличении — увеличиваться. В MQL5 количество буферов для данного примера всегда будет равным 3. При этом в MQL5 есть возможность динамически менять количество цветов до 64. В MQL4 не всё так просто с окрашиванием линий индикаторов. Просто потому, что для 64-х цветов нам необходимо создать уже 64 буфера. И это только для одной линии. Если же индикатор имеет 4 линии, то уже потребуется 256 массивов-индикаторных буферов. Для восьми линий — 512 буферов, что является пределом. Ну и для MQL5 мы просто указываем для каждого бара индекс соответствующего цвета, и линия на этом баре окрашивается в указанный цвет. Для MQL4 нам придётся показывать соответствующий цвету буфер, а остальные скрывать. И все буферы для каждого цвета в MQL4 будут видны в Окне данных терминала. В MQL5 для данного примера в Окне данных терминала будет виден один буфер, что правильно — одна линия индикатора = одно значение в Окне данных терминала.



Мы не будем сразу, одним махом, исправлять и переделывать всё уже сделанное. А постепенно, шаг за шагом за несколько статей, от простого к сложному, доработаем классы библиотеки до совместимости некоторых аспектов работы с индикаторами в библиотеке с MQL4. Сегодня на примере индикатора Accumulation/Distribution проверим создание однобуферного монохромного мультисимвольного мультипериодного стандартного индикатора в MQL4 при помощи библиотеки.



Доработка классов библиотеки

Как обычно, сначала добавим необходимые текстовые сообщения. Ранее мы прямо в конечной программе-индикаторе проверяли соответствие созданных буферов индикатора библиотекой с записями в коде индикатора о необходимом количестве индикаторных буферов:

#property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 1

А далее в коде, после создания библиотекой всех необходимых буферов, делали проверку:

if (engine.BuffersPropertyPlotsTotal()!= indicator_plots ) Alert (TextByLanguage( "Внимание! Значение \"indicator_plots\" должно быть " , "Attention! Value of \"indicator_plots\" should be " ),engine.BuffersPropertyPlotsTotal()); if (engine.BuffersPropertyBuffersTotal()!= indicator_buffers ) Alert (TextByLanguage( "Внимание! Значение \"indicator_buffers\" должно быть " , "Attention! Value of \"indicator_buffers\" should be " ),engine.BuffersPropertyBuffersTotal());

Вот эту проверку — немного доработанную для совместимости с MQL4 — мы и перенесём в библиотеку. А тексты, выводимые в ходе проверки мы расположим там, где им и место в библиотеке — в файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh. Впишем в него индексы новых сообщений:

MSG_ENG_NO_TRADE_EVENTS, MSG_ENG_FAILED_GET_LAST_TRADE_EVENT_DESCR, MSG_ENG_FAILED_GET_MARKET_POS_LIST, MSG_ENG_FAILED_GET_PENDING_ORD_LIST, MSG_ENG_NO_OPEN_POSITIONS, MSG_ENG_NO_PLACED_ORDERS, MSG_ENG_ERR_VALUE_PLOTS, MSG_ENG_ERR_VALUE_ORDERS,

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "С момента последнего запуска ЕА торговых событий не было" , "There have been no trade events since the last launch of EA" }, { "Не удалось получить описание последнего торгового события" , "Failed to get the description of the last trading event" }, { "Не удалось получить список открытых позиций" , "Failed to get open positions list" }, { "Не удалось получить список установленных ордеров" , "Failed to get pending orders list" }, { "Нет открытых позиций" , "No open positions" }, { "Нет установленных ордеров" , "No placed orders" }, { "Внимание! Значение \"indicator_plots\" должно быть " , "Attention! Value of \"indicator_plots\" should be " } , { "Внимание! Значение \"indicator_buffers\" должно быть " , "Attention! Value of \"indicator_buffers\" should be " } ,

Файл, содержащий данные для входных параметров программ, у нас называется InpDatas.mqh... Поменяем его название на правильное с точки зрения английского языка (ошибся я при наименовании файла). Теперь этот файл будет называться так: \MQL5\Include\DoEasy\InpData.mqh.

Просто переименуем его в папке, где он расположен.



Файл этот у нас подключается к библиотеке в файле Data.mqh (который мы сейчас и редактируем), исправим строку подключения:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #include "InpData.mqh"





Приступим к реализации кроссплатформенности.



Если сейчас попытаться скомпилировать библиотеку в редакторе MetaEditor от MetaTrader 4 (F7 на файле Engine.mqh), то получим массу ошибок:





Что ж, это и не удивительно. Просто начнём по порядку. В первую очередь увидим, что MQL4 не знает некоторых констант и перечислений.

Пропишем новые константы и перечисления в файле \MQL5\Include\DoEasy\ToMQL4.mqh:

#property copyright "Copyright 2017, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/artmedia70" #property strict #ifdef __MQL4__ #define ERR_SUCCESS (ERR_NO_ERROR) #define ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL (ERR_UNKNOWN_SYMBOL) #define ERR_ZEROSIZE_ARRAY (ERR_ARRAY_INVALID) #define ERR_MAIL_SEND_FAILED (ERR_SEND_MAIL_ERROR) #define ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED (ERR_NOTIFICATION_ERROR) #define ERR_FTP_SEND_FAILED (ERR_FTP_ERROR) #define ORDER_TYPE_CLOSE_BY ( 8 ) #define ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ( 9 ) #define ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ( 10 ) #define ORDER_REASON_EXPERT ( 3 ) #define ORDER_REASON_SL ( 4 ) #define ORDER_REASON_TP ( 5 ) #define ORDER_REASON_BALANCE ( 6 ) #define ORDER_REASON_CREDIT ( 7 ) #define SYMBOL_EXPIRATION_GTC ( 1 ) #define SYMBOL_EXPIRATION_DAY ( 2 ) #define SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED ( 4 ) #define SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY ( 8 ) #define SYMBOL_FILLING_FOK ( 1 ) #define SYMBOL_FILLING_IOC ( 2 ) #define SYMBOL_ORDER_MARKET ( 1 ) #define SYMBOL_ORDER_LIMIT ( 2 ) #define SYMBOL_ORDER_STOP ( 4 ) #define SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT ( 8 ) #define SYMBOL_ORDER_SL ( 16 ) #define SYMBOL_ORDER_TP ( 32 ) #define SYMBOL_ORDER_CLOSEBY ( 64 ) #define TENKANSEN_LINE ( 0 ) #define KIJUNSEN_LINE ( 1 ) #define SENKOUSPANA_LINE ( 2 ) #define SENKOUSPANB_LINE ( 3 ) #define CHIKOUSPAN_LINE ( 4 ) enum ENUM_INDICATOR { IND_AC = 5 , IND_AD = 6 , IND_ALLIGATOR = 7 , IND_ADX = 8 , IND_ADXW = 9 , IND_ATR = 10 , IND_AO = 11 , IND_BEARS = 12 , IND_BANDS = 13 , IND_BULLS = 14 , IND_CCI = 15 , IND_DEMARKER = 16 , IND_ENVELOPES = 17 , IND_FORCE = 18 , IND_FRACTALS = 19 , IND_GATOR = 20 , IND_ICHIMOKU = 21 , IND_BWMFI = 22 , IND_MACD = 23 , IND_MOMENTUM = 24 , IND_MFI = 25 , IND_MA = 26 , IND_OSMA = 27 , IND_OBV = 28 , IND_SAR = 29 , IND_RSI = 30 , IND_RVI = 31 , IND_STDDEV = 32 , IND_STOCHASTIC = 33 , IND_VOLUMES = 34 , IND_WPR = 35 , IND_DEMA = 36 , IND_TEMA = 37 , IND_TRIX = 38 , IND_FRAMA = 39 , IND_AMA = 40 , IND_CHAIKIN = 41 , IND_VIDYA = 42 , IND_CUSTOM = 43 , }; enum ENUM_DRAW_TYPE { DRAW_COLOR_LINE = DRAW_LINE , DRAW_COLOR_HISTOGRAM = DRAW_HISTOGRAM , DRAW_COLOR_ARROW = DRAW_ARROW , DRAW_COLOR_SECTION = DRAW_SECTION , DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 = DRAW_NONE , DRAW_COLOR_ZIGZAG = DRAW_ZIGZAG , DRAW_COLOR_BARS = DRAW_NONE , DRAW_COLOR_CANDLES = DRAW_NONE , DRAW_COLOR_NONE = DRAW_NONE , }; enum ENUM_APPLIED_VOLUME { VOLUME_TICK , VOLUME_REAL }; #endif

Далее, при последующей компиляции попадаем на ошибку отсутствия mql5-функций в MQL4. В частности BarsCalculated(). Эта функция возвращает количество рассчитанных индикатором баров по его хэндлу. Для языка MQL4 это всё неизвестные понятия. Ближайшей же по смыслу функцией к BarsCalculated() будет mql4-функция Bars(), которая возвращает количество доступных баров указанной таймсерии.

Так как в MQL4 считается, что индикатор при обращении к нему уже рассчитан, то мы можем подменить количество рассчитанных данных индикатора (MQL5 BarsCalculated() ) на количество доступных баров таймсерии (MQL4 Bars() ). В любом случае, методы библиотеки при получении данных индикатора возвращают полученные данные и проверяют их на корректность, поэтому будем считать, что указание доступных баров таймсерии вполне может подменить нам неизвестное в MQL4 количество рассчитанных данных индикатора.

Метод IndicatorBarsCalculated(), использующий функцию BarsCalculated(), расположен в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\Buffer.mqh. И там же нам придётся сразу же внести большое количество доработок в другие методы работы с индикаторами.



Ранее метод был полностью написан в теле класса, где сразу же и возвращалось количество рассчитанных данных:

ENUM_INDICATOR IndicatorType( void ) const { return ( ENUM_INDICATOR ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_IND_TYPE); } string IndicatorName( void ) const { return this .GetProperty(BUFFER_PROP_IND_NAME); } string IndicatorShortName( void ) const { return this .GetProperty(BUFFER_PROP_IND_NAME_SHORT); } int IndicatorBarsCalculated( void ) const { return :: BarsCalculated (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_IND_HANDLE));} int IndicatorLineAdditionalNumber( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_IND_LINE_ADDITIONAL_NUM); } int IndicatorLineMode( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE); }

Теперь же оставим лишь объявление метода

ENUM_INDICATOR IndicatorType( void ) const { return ( ENUM_INDICATOR ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_IND_TYPE); } string IndicatorName( void ) const { return this .GetProperty(BUFFER_PROP_IND_NAME); } string IndicatorShortName( void ) const { return this .GetProperty(BUFFER_PROP_IND_NAME_SHORT); } int IndicatorLineAdditionalNumber( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_IND_LINE_ADDITIONAL_NUM); } int IndicatorLineMode( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE); } int IndicatorBarsCalculated( void );

... а его реализацию вынесем за пределы тела класса:

int CBuffer::IndicatorBarsCalculated( void ) { return ( #ifdef __MQL5__ :: BarsCalculated (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_IND_HANDLE)) #else :: Bars ( this . Symbol (), this .Timeframe()) #endif); }

Здесь мы для MQL5 возвращаем количество рассчитанных данных индикатора, а для MQL4 — количество доступных данных таймсерии.



Закрытый параметрический конструктор класса разделим на две части.

Первая часть — та, что уже есть, останется только для MQL5, а для MQL4 сделаем копию mql5-кода и удалим из него ненужное:

CBuffer::CBuffer(ENUM_BUFFER_STATUS buffer_status, ENUM_BUFFER_TYPE buffer_type, const uint index_plot, const uint index_base_array, const int num_datas, const uchar total_arrays, const int width, const string label) { #ifdef __MQL5__ this .m_type=COLLECTION_BUFFERS_ID; this .m_act_state_trigger= true ; this .m_total_arrays=total_arrays; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_STATUS] = buffer_status; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_TYPE] = buffer_type; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ID] = WRONG_VALUE ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE] = INDICATOR_LINE_MODE_MAIN; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_IND_HANDLE] = INVALID_HANDLE ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_IND_TYPE] = WRONG_VALUE ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_IND_LINE_ADDITIONAL_NUM] = WRONG_VALUE ; ENUM_DRAW_TYPE type= ( ! this .TypeBuffer() || ! this .Status() ? DRAW_NONE : this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING ? DRAW_FILLING : ENUM_DRAW_TYPE ( this .Status()+ 8 ) ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_DRAW_TYPE] = type; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_TIMEFRAME] = PERIOD_CURRENT ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ACTIVE] = true ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ARROW_CODE] = 0x9F ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_SHOW_DATA] = (buffer_type>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? true : false ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_SHIFT] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_LINE_STYLE] = STYLE_SOLID ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_LINE_WIDTH] = width; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES] = ( this .Status()>BUFFER_STATUS_NONE ? ( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING ? 1 : 2 ) : 0 ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_COLOR] = clrRed ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_NUM_DATAS] = num_datas; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_PLOT] = index_plot; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_BASE] = index_base_array; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_COLOR] = this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_BASE)+ ( this .TypeBuffer()!=BUFFER_TYPE_CALCULATE ? this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS) : 0 ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE] = index_base_array+ this .m_total_arrays; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_PLOT] = ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? index_plot+ 1 : index_plot); this .m_double_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_EMPTY_VALUE)] = ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? EMPTY_VALUE : 0 ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_SYMBOL)] = :: Symbol (); this .m_string_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_LABEL)] = ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? label : NULL ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_IND_NAME)] = NULL ; this .m_string_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_IND_NAME_SHORT)]= NULL ; if (:: ArrayResize ( this .DataBuffer,( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS))== WRONG_VALUE ) :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_DRAWING_ARRAY_RESIZE), ". " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,( string ):: GetLastError ()); if ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE) if (:: ArrayResize ( this .ArrayColors,( int ) this .ColorsTotal())== WRONG_VALUE ) :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_COLORS_ARRAY_RESIZE), ". " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,( string ):: GetLastError ()); if ( this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING) { this .SetColor( clrBlue , 0 ); this .SetColor( clrRed , 1 ); } int total=:: ArraySize (DataBuffer); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { int index=( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_BASE)+i; :: SetIndexBuffer (index, this .DataBuffer[i].Array,( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_DATA ? INDICATOR_DATA : INDICATOR_CALCULATIONS )); :: ArraySetAsSeries ( this .DataBuffer[i].Array, true ); } if ( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING && this .TypeBuffer()!=BUFFER_TYPE_CALCULATE) { :: SetIndexBuffer (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_COLOR), this .ColorBufferArray, INDICATOR_COLOR_INDEX ); :: ArraySetAsSeries ( this .ColorBufferArray, true ); } if ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return ; :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_DRAW_TYPE ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_TYPE)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_ARROW ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ARROW_CODE)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_ARROW_SHIFT ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_DRAW_BEGIN ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_SHOW_DATA ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_SHOW_DATA)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_SHIFT ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_SHIFT)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LINE_STYLE ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_LINE_STYLE)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LINE_WIDTH ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_LINE_WIDTH)); this .SetColor(( color ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_COLOR)); :: PlotIndexSetDouble (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_EMPTY_VALUE , this .GetProperty(BUFFER_PROP_EMPTY_VALUE)); :: PlotIndexSetString (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LABEL , this .GetProperty(BUFFER_PROP_LABEL)); #else this .m_type=COLLECTION_BUFFERS_ID; this .m_act_state_trigger= true ; this .m_total_arrays= 1 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_STATUS] = buffer_status; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_TYPE] = buffer_type; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ID] = WRONG_VALUE ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE] = INDICATOR_LINE_MODE_MAIN; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_IND_HANDLE] = INVALID_HANDLE ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_IND_TYPE] = WRONG_VALUE ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_IND_LINE_ADDITIONAL_NUM] = WRONG_VALUE ; ENUM_DRAW_TYPE type=DRAW_COLOR_NONE; switch (( int ) this .Status()) { case BUFFER_STATUS_LINE : type= DRAW_COLOR_LINE ; break ; case BUFFER_STATUS_HISTOGRAM : type= DRAW_COLOR_HISTOGRAM ; break ; case BUFFER_STATUS_ARROW : type= DRAW_COLOR_ARROW ; break ; case BUFFER_STATUS_SECTION : type= DRAW_COLOR_SECTION ; break ; case BUFFER_STATUS_ZIGZAG : type= DRAW_COLOR_ZIGZAG ; break ; case BUFFER_STATUS_NONE : type=DRAW_COLOR_NONE; break ; case BUFFER_STATUS_FILLING : type=DRAW_COLOR_NONE; break ; case BUFFER_STATUS_HISTOGRAM2 : type=DRAW_COLOR_NONE; break ; case BUFFER_STATUS_BARS : type=DRAW_COLOR_NONE; break ; case BUFFER_STATUS_CANDLES : type=DRAW_COLOR_NONE; break ; default : type=DRAW_COLOR_NONE; break ; } this .m_long_prop[BUFFER_PROP_DRAW_TYPE] = type; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_TIMEFRAME] = PERIOD_CURRENT ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ACTIVE] = true ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ARROW_CODE] = 0x9F ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_SHOW_DATA] = (buffer_type>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? true : false ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_SHIFT] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_LINE_STYLE] = STYLE_SOLID ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_LINE_WIDTH] = width; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES] = ( this .Status()>BUFFER_STATUS_NONE ? ( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING ? 1 : 2 ) : 0 ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_COLOR] = clrRed ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_NUM_DATAS] = num_datas; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_PLOT] = index_plot; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_BASE] = index_base_array; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_COLOR] = this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_BASE); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE] = index_base_array+ this .m_total_arrays; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_PLOT] = ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? index_plot+ 1 : index_plot); this .m_double_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_EMPTY_VALUE)] = ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? EMPTY_VALUE : 0 ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_SYMBOL)] = :: Symbol (); this .m_string_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_LABEL)] = ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? label : NULL ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_IND_NAME)] = NULL ; this .m_string_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_IND_NAME_SHORT)]= NULL ; if (:: ArrayResize ( this .DataBuffer,( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS))== WRONG_VALUE ) :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_DRAWING_ARRAY_RESIZE), ". " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,( string ):: GetLastError ()); int total=:: ArraySize (DataBuffer); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { int index=( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_BASE)+i; :: SetIndexBuffer (index, this .DataBuffer[i].Array,( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_DATA ? INDICATOR_DATA : INDICATOR_CALCULATIONS )); :: ArraySetAsSeries ( this .DataBuffer[i].Array, true ); } if ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return ; this .SetDrawType(type); ::SetIndexStyle(( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), ( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_TYPE), ( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_LINE_STYLE), ( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_LINE_WIDTH), ( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_COLOR)); ::SetIndexArrow(( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT),( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ARROW_CODE)); ::SetIndexShift(( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT),( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT)); ::SetIndexDrawBegin(( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT),( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN)); ::SetIndexShift(( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT),( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_SHIFT)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_SHOW_DATA ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_SHOW_DATA)); ::SetIndexEmptyValue(( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), this .GetProperty(BUFFER_PROP_EMPTY_VALUE)); ::SetIndexLabel(( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), this .GetProperty(BUFFER_PROP_LABEL)); #endif }

Основное отличие тут в расчёте типа рисования. Для MQL5 мы его рассчитываем от типа буфера (его статуса), здесь же проще было просто присвоить нужные значения. Для установки индикаторному буферу необходимых значений используем соответствующие mql4-функции, так как хоть mql5-функции PlotIndexSetInteger(), PlotIndexSetDouble() и PlotIndexSetString() и не вызывают ошибок компиляции, но они с таким же успехом и никак не устанавливают в MQL4 необходимых значений индикаторному буферу.

В методах установки некоторых свойств индикаторного буфера точно так же сделаем разделение на mql5- и mql4-код с использованием соответствующих функций для каждого из языков:



void CBuffer::SetDrawType( void ) { ENUM_DRAW_TYPE type=(! this .TypeBuffer() || ! this .Status() ? ( ENUM_DRAW_TYPE ) DRAW_NONE : this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING ? ( ENUM_DRAW_TYPE ) DRAW_FILLING : ENUM_DRAW_TYPE ( this .Status()+ 8 )); this .SetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_TYPE,type); #ifdef __MQL5__ :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_DRAW_TYPE ,type); #else ::SetIndexStyle(( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT),type,EMPTY,EMPTY,EMPTY); #endif } void CBuffer::SetDrawType( const ENUM_DRAW_TYPE draw_type) { if ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return ; this .SetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_TYPE,draw_type); #ifdef __MQL5__ :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_DRAW_TYPE ,draw_type); #else ::SetIndexStyle(( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT),draw_type,EMPTY,EMPTY,EMPTY); #endif } void CBuffer::SetDrawBegin( const int value) { if ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return ; this .SetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN,value); #ifdef __MQL5__ :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_DRAW_BEGIN ,value); #else ::SetIndexDrawBegin(( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT),value); #endif } void CBuffer::SetShowData( const bool flag) { if ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return ; this .SetProperty(BUFFER_PROP_SHOW_DATA,flag); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_SHOW_DATA ,flag); } void CBuffer::SetShift( const int shift) { this .SetProperty(BUFFER_PROP_SHIFT,shift); if ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return ; #ifdef __MQL5__ :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_SHIFT ,shift); #else ::SetIndexShift(( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT),shift); #endif } void CBuffer::SetStyle( const ENUM_LINE_STYLE style) { if ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return ; this .SetProperty(BUFFER_PROP_LINE_STYLE,style); #ifdef __MQL5__ :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LINE_STYLE ,style); #else ::SetIndexStyle(( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), this .DrawType(),style,EMPTY,EMPTY); #endif } void CBuffer::SetWidth( const int width) { if ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return ; this .SetProperty(BUFFER_PROP_LINE_WIDTH,width); #ifdef __MQL5__ :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LINE_WIDTH ,width); #else ::SetIndexStyle(( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), this .DrawType(),EMPTY,width,EMPTY); #endif } void CBuffer::SetColorNumbers( const int number) { if (number>IND_COLORS_TOTAL || this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return ; int n=( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING ? number : 2 ); this .SetProperty(BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES,n); :: ArrayResize ( this .ArrayColors,n); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_COLOR_INDEXES ,n); } void CBuffer::SetColor( const color colour) { if ( this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING || this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return ; this .SetColorNumbers( 1 ); this .SetProperty(BUFFER_PROP_COLOR,colour); this .ArrayColors[ 0 ]=colour; #ifdef __MQL5__ :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LINE_COLOR , 0 , this .ArrayColors[ 0 ]); #else ::SetIndexStyle(( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), this .DrawType(),EMPTY,EMPTY, this .ArrayColors[ 0 ]); #endif } void CBuffer::SetColor( const color colour, const uchar index) { #ifdef __MQL5__ if (index>IND_COLORS_TOTAL- 1 || this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return ; if (index> this .ColorsTotal()- 1 ) this .SetColorNumbers(index+ 1 ); this .ArrayColors[index]=colour; if (index== 0 ) this .SetProperty(BUFFER_PROP_COLOR,( color ) this .ArrayColors[ 0 ]); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LINE_COLOR ,index, this .ArrayColors[index]); #else #endif } void CBuffer::SetColors( const color &array_colors[]) { #ifdef __MQL5__ if (:: ArraySize (array_colors)== 0 || this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return ; :: ArrayCopy ( this .ArrayColors,array_colors, 0 , 0 ,IND_COLORS_TOTAL); int total=:: ArraySize ( this .ArrayColors); if (total== 0 ) return ; if ( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING) { if (total> this .ColorsTotal()) this .SetColorNumbers(total); } else total= 2 ; this .SetProperty(BUFFER_PROP_COLOR,( color ) this .ArrayColors[ 0 ]); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_COLOR_INDEXES ,total); for ( int i= 0 ;i<total;i++) :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LINE_COLOR ,i, this .ArrayColors[i]); #else #endif } void CBuffer::SetEmptyValue( const double value) { this .SetProperty(BUFFER_PROP_EMPTY_VALUE,value); if ( this .TypeBuffer()!=BUFFER_TYPE_CALCULATE) #ifdef __MQL5__ :: PlotIndexSetDouble (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_EMPTY_VALUE ,value); #else ::SetIndexEmptyValue(( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT),value); #endif } void CBuffer::SetLabel( const string label) { this .SetProperty(BUFFER_PROP_LABEL,label); if ( this .TypeBuffer()!=BUFFER_TYPE_CALCULATE) #ifdef __MQL5__ :: PlotIndexSetString (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LABEL ,label); #else ::SetIndexLabel(( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT),label); #endif }

void CBuffer::SetBufferColorIndex( const uint series_index, const uchar color_index) { #ifdef __MQL4__ return ; #endif if ( this .GetDataTotal( 0 )== 0 || color_index> this .ColorsTotal()- 1 || this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING || this .Status()==BUFFER_STATUS_NONE) return ; int data_total= this .GetDataTotal( 0 ); int data_index=(( int )series_index<data_total ? ( int )series_index : data_total- 1 ); if (:: ArraySize ( this .ColorBufferArray)== 0 ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INVALID_PROPERTY_BUFF)); if (data_index< 0 ) return ; this .ColorBufferArray[data_index]=color_index; }

В расчётном буфере в классе CBufferCalculate в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferCalculate.mqh у нас есть три метода, копирующие данные из хэндла индикатора в массив данных объекта расчётного буфера. Методы возвращают количество скопированных данных. Так как для MQL4 нам не нужно копировать данные от хэндла индикатора, а мы просто будем их получать при помощи соответствующих стандартных mql4-функций с указанием символа, таймфрейма и номера бара, то нам необходимо возвращать в этих методах некое фиктивное значение, указывающее на успешность копирования.

В методы мы передаём требуемое для копирования количество баров, а возвращаем флаг равенства скопированных данных с этим значением.

Для MQL4 просто его же и вернём:

int CBufferCalculate::FillAsSeries( const int indicator_handle, const int buffer_num, const int start_pos, const int count ) { return ( #ifdef __MQL5__ :: CopyBuffer (indicator_handle,buffer_num,-start_pos,count, this .DataBuffer[ 0 ].Array) #else count #endif ); } int CBufferCalculate::FillAsSeries( const int indicator_handle, const int buffer_num, const datetime start_time, const int count ) { return ( #ifdef __MQL5__ :: CopyBuffer (indicator_handle,buffer_num,start_time,count, this .DataBuffer[ 0 ].Array) #else count #endif ); } int CBufferCalculate::FillAsSeries( const int indicator_handle, const int buffer_num, const datetime start_time , const datetime stop_time ) { return ( #ifdef __MQL5__ :: CopyBuffer (indicator_handle,buffer_num,start_time,stop_time, this .DataBuffer[ 0 ].Array) #else int (:: fabs ( start_time - stop_time )/:: PeriodSeconds ( this .Timeframe())+ 1 ) #endif ); }

Для самого последнего метода, где мы не указываем количество копируемых данных, а указываем время начала и время конца требуемых данных,

для MQL4 рассчитаем количество баров между значениями времени начала и времени конца требуемых данных, и вернём рассчитанное значение.



Все объекты-буферы для стандартных индикаторов мы создаём в классе-коллекции индикаторных буферов

в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\BuffersCollection.mqh.

Данный класс у нас тоже подвергся доработке для совместимости с MQL4.

В MQL5, в методах создания объектов стандартных индикаторов сначала создаётся хэндл требуемого индикатора, и при успешном его создании строится сам объект. В MQL4 никакого хэндла создавать не требуется, поэтому во все эти методы добавим фиктивный хэндл созданного индикатора:

int CBuffersCollection::CreateAC( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id= WRONG_VALUE ) { int handle= #ifdef __MQL5__ :: iAC (symbol,timeframe) #else 0 #endif ; int identifier=(id== WRONG_VALUE ? IND_AC : id); color array_colors[ 3 ]={ clrGreen , clrRed , clrGreen }; CBuffer *buff= NULL ; if (handle!= INVALID_HANDLE ) { this .CreateHistogram();

Пока мы добавили в качестве значения хэндла ноль. Далее мы, вероятно, сделаем эмуляцию создания хэндлов индикаторов таким образом, чтобы не было возможности создать два одинаковых объекта стандартного индикатора с одними и теми же входными параметрами. Но практика покажет нужно ли это делать на самом деле.

Строка с эмуляцией создания хэндла уже добавлена во все методы создания объектов стандартных индикаторов.

Здесь их рассматривать не будем, а рассмотрим на примере метода создания индикатора AD изменения, необходимые для создания однобуферного одноцветного стандартного индикатора для MQL4:

int CBuffersCollection::CreateAD( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume, const int id= WRONG_VALUE ) { int handle= #ifdef __MQL5__ :: iAD (symbol,timeframe,applied_volume) #else 0 #endif ; int identifier=(id== WRONG_VALUE ? IND_AD : id); color array_colors[ 1 ]={ clrLightSeaGreen }; CBuffer *buff= NULL ; if (handle!= INVALID_HANDLE ) { this .CreateLine(); buff= this .GetLastCreateBuffer(); if (buff== NULL ) return INVALID_HANDLE ; buff.SetSymbol(symbol); buff.SetTimeframe(timeframe); buff.SetID(identifier); buff.SetIndicatorHandle(handle); buff.SetIndicatorType( IND_AD ); buff.SetLineMode(INDICATOR_LINE_MODE_MAIN); buff.SetShowData( true ); buff.SetLabel( "A/D(" +symbol+ "," +TimeframeDescription(timeframe)+ ")" ); buff.SetIndicatorName( "Accumulation/Distribution" ); buff.SetIndicatorShortName( "A/D(" +symbol+ "," +TimeframeDescription(timeframe)+ ")" ); #ifdef __MQL5__ buff.SetColors(array_colors); #else buff.SetColor(array_colors[ 0 ] ); #endif #ifdef __MQL5__ this .CreateCalculate(); buff= this .GetLastCreateBuffer(); if (buff== NULL ) return INVALID_HANDLE ; buff.SetSymbol(symbol); buff.SetTimeframe(timeframe); buff.SetID(identifier); buff.SetIndicatorHandle(handle); buff.SetIndicatorType( IND_AD ); buff.SetLineMode(INDICATOR_LINE_MODE_MAIN); buff.SetEmptyValue( EMPTY_VALUE ); buff.SetLabel( "A/D(" +symbol+ "," +TimeframeDescription(timeframe)+ ")" ); buff.SetIndicatorName( "Accumulation/Distribution" ); buff.SetIndicatorShortName( "A/D(" +symbol+ "," +TimeframeDescription(timeframe)+ ")" ); #endif } return handle; }

Здесь для MQL5 устанавливаем буферу набор его цветов методом их передачи в объект посредством массива цветов, а для MQL4 устанавливаем всего один цвет — самый первый в массиве цветов. Расчётный же буфер нам нужен только для MQL5 — в нём будут храниться данные созданного индикатора AD на указанном символе и периоде графика. Для MQL4 такой буфер не нужен, так как все данные будем получать непосредственно из функции обращения к индикатору iAD().

Метод, подготавливающий данные указанного стандартного индикатора для установки значений на текущий график символа, для MQL5 считывает данные из расчётного буфера. Для MQL4 нам достаточно просто получить запрашиваемые данные из функции обращения к данным стандартного индикатора:



int CBuffersCollection::PreparingSetDataStdInd(CBuffer *buffer_data0,CBuffer *buffer_data1,CBuffer *buffer_data2,CBuffer *buffer_data3,CBuffer *buffer_data4, CBuffer *buffer_calc0,CBuffer *buffer_calc1,CBuffer *buffer_calc2,CBuffer *buffer_calc3,CBuffer *buffer_calc4, const ENUM_INDICATOR ind_type, const int series_index, const datetime series_time, int &index_period, int &num_bars, double &value00, double &value01, double &value10, double &value11, double &value20, double &value21, double &value30, double &value31, double &value40, double &value41) { index_period=:: iBarShift (buffer_data0. Symbol (),buffer_data0.Timeframe(),series_time, true ); if (index_period== WRONG_VALUE || #ifdef __MQL5__ index_period>buffer_calc0.GetDataTotal()- 1 #else index_period>buffer_data0.GetDataTotal()- 1 #endif ) return WRONG_VALUE ; #ifdef __MQL5__ if (buffer_calc0!= NULL ) value00=buffer_calc0.GetDataBufferValue( 0 ,index_period); if (buffer_calc1!= NULL ) value10=buffer_calc1.GetDataBufferValue( 0 ,index_period); if (buffer_calc2!= NULL ) value20=buffer_calc2.GetDataBufferValue( 0 ,index_period); if (buffer_calc3!= NULL ) value30=buffer_calc3.GetDataBufferValue( 0 ,index_period); if (buffer_calc4!= NULL ) value40=buffer_calc4.GetDataBufferValue( 0 ,index_period); #else switch (( int )ind_type) { case IND_AC : value00=:: iAC (buffer_data0. Symbol (),buffer_data0.Timeframe(),index_period); break ; case IND_AD : value00=:: iAD (buffer_data0. Symbol (),buffer_data0.Timeframe(),index_period); break ; case IND_AMA : break ; case IND_AO : value00=:: iAO (buffer_data0. Symbol (),buffer_data0.Timeframe(),index_period); break ; case IND_ATR : break ; case IND_BEARS : break ; case IND_BULLS : break ; case IND_BWMFI : value00=:: iBWMFI (buffer_data0. Symbol (),buffer_data0.Timeframe(),index_period); break ; case IND_CCI : break ; case IND_CHAIKIN : break ; case IND_DEMA : break ; case IND_DEMARKER : break ; case IND_FORCE : break ; case IND_FRAMA : break ; case IND_MA : break ; case IND_MFI : break ; case IND_MOMENTUM : break ; case IND_OBV : break ; case IND_OSMA : break ; case IND_RSI : break ; case IND_SAR : break ; case IND_STDDEV : break ; case IND_TEMA : break ; case IND_TRIX : break ; case IND_VIDYA : break ; case IND_VOLUMES : value00=( double ):: iVolume (buffer_data0. Symbol (),buffer_data0.Timeframe(),index_period); break ; case IND_WPR : break ; case IND_ENVELOPES : break ; case IND_FRACTALS : break ; case IND_ADX : break ; case IND_ADXW : break ; case IND_BANDS : break ; case IND_MACD : break ; case IND_RVI : break ; case IND_STOCHASTIC : break ; case IND_ALLIGATOR : break ; case IND_ICHIMOKU : break ; case IND_GATOR : break ; default : break ; } #endif int series_index_start=series_index; if (buffer_data0. Symbol ()==:: Symbol () && buffer_data0.Timeframe()==:: Period ()) { series_index_start=series_index; num_bars= 1 ; } else { datetime time_period=:: iTime (buffer_data0. Symbol (),buffer_data0.Timeframe(),index_period); if (time_period== 0 ) return false ; series_index_start=:: iBarShift (:: Symbol (),:: Period (),time_period, true ); if (series_index_start== WRONG_VALUE ) return WRONG_VALUE ; num_bars=:: PeriodSeconds (buffer_data0.Timeframe())/:: PeriodSeconds ( PERIOD_CURRENT ); if (num_bars== 0 ) num_bars= 1 ; } if (buffer_data0!= NULL ) value01=(series_index_start+num_bars>buffer_data0.GetDataTotal()- 1 ? value00 : buffer_data0.GetDataBufferValue( 0 ,series_index_start+num_bars)); if (buffer_data1!= NULL ) value11=(series_index_start+num_bars>buffer_data1.GetDataTotal()- 1 ? value10 : buffer_data1.GetDataBufferValue( 0 ,series_index_start+num_bars)); if (buffer_data2!= NULL ) value21=(series_index_start+num_bars>buffer_data2.GetDataTotal()- 1 ? value20 : buffer_data2.GetDataBufferValue( 0 ,series_index_start+num_bars)); if (buffer_data3!= NULL ) value31=(series_index_start+num_bars>buffer_data3.GetDataTotal()- 1 ? value30 : buffer_data3.GetDataBufferValue( 0 ,series_index_start+num_bars)); if (buffer_data4!= NULL ) value41=(series_index_start+num_bars>buffer_data4.GetDataTotal()- 1 ? value40 : buffer_data4.GetDataBufferValue( 0 ,series_index_start+num_bars)); return series_index_start; }

На данный момент для MQL4 пока реализовано получение данных только от однобуферных стандартных индикаторов, у которых нет входных параметров кроме символа и периода графика. Остальные стандартные индикаторы будем реализовывать в последующих статьях.

В методе установки значения для текущего графика в буферы указанного стандартного индикатора по индексу таймсерии в соответствии с символом/периодом объекта-буфера были внесены незначительные изменения по исключению проверки расчётного буфера для MQL4:

bool CBuffersCollection::SetDataBufferStdInd( const ENUM_INDICATOR ind_type, const int id, const int series_index, const datetime series_time, const char color_index= WRONG_VALUE ) { CArrayObj *list= this .GetListBufferByTypeID(ind_type,id); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_NO_BUFFER_OBJ)); return false ; } CArrayObj *list_data=CSelect::ByBufferProperty(list,BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_DATA,EQUAL); list_data=CSelect::ByBufferProperty(list_data,BUFFER_PROP_IND_TYPE,ind_type,EQUAL); CArrayObj *list_calc=CSelect::ByBufferProperty(list,BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_CALCULATE,EQUAL); list_calc=CSelect::ByBufferProperty(list_calc,BUFFER_PROP_IND_TYPE,ind_type,EQUAL); if (list_data.Total()== 0 #ifdef __MQL5__ || list_calc.Total()== 0 #endif ) return false ; CBuffer *buffer_data0= NULL ,*buffer_data1= NULL ,*buffer_data2= NULL ,*buffer_data3= NULL ,*buffer_data4= NULL ,*buffer_tmp0= NULL ,*buffer_tmp1= NULL ; CBuffer *buffer_calc0= NULL ,*buffer_calc1= NULL ,*buffer_calc2= NULL ,*buffer_calc3= NULL ,*buffer_calc4= NULL ; double value00= EMPTY_VALUE , value01= EMPTY_VALUE ; double value10= EMPTY_VALUE , value11= EMPTY_VALUE ; double value20= EMPTY_VALUE , value21= EMPTY_VALUE ; double value30= EMPTY_VALUE , value31= EMPTY_VALUE ; double value40= EMPTY_VALUE , value41= EMPTY_VALUE ; double value_tmp0= EMPTY_VALUE ,value_tmp1= EMPTY_VALUE ; long vol0= 0 ,vol1= 0 ; int series_index_start=series_index,index_period= 0 , index= 0 ,num_bars= 1 ; uchar clr= 0 ; switch (( int )ind_type) { case IND_AC : case IND_AD : case IND_AMA : case IND_AO : case IND_ATR : case IND_BEARS : case IND_BULLS : case IND_BWMFI : case IND_CCI : case IND_CHAIKIN : case IND_DEMA : case IND_DEMARKER : case IND_FORCE : case IND_FRAMA : case IND_MA : case IND_MFI : case IND_MOMENTUM : case IND_OBV : case IND_OSMA : case IND_RSI : case IND_SAR : case IND_STDDEV : case IND_TEMA : case IND_TRIX : case IND_VIDYA : case IND_VOLUMES : case IND_WPR : list=CSelect::ByBufferProperty(list_data,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE, 0 ,EQUAL); buffer_data0=list.At( 0 ); #ifdef __MQL5__ list=CSelect::ByBufferProperty(list_calc,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE, 0 ,EQUAL); buffer_calc0=list.At( 0 ); #endif if (buffer_data0== NULL #ifdef __MQL5__ || buffer_calc0== NULL || buffer_calc0.GetDataTotal( 0 )== 0 #endif ) return false ; series_index_start=PreparingSetDataStdInd(buffer_data0,buffer_data1,buffer_data2,buffer_data3,buffer_data4, buffer_calc0,buffer_calc1,buffer_calc2,buffer_calc3,buffer_calc4, ind_type,series_index,series_time,index_period,num_bars, value00,value01,value10,value11,value20,value21,value30,value31,value40,value41); if (series_index_start== WRONG_VALUE ) return false ; for ( int i= 0 ;i<num_bars;i++) { index=series_index_start-i; buffer_data0.SetBufferValue( 0 ,index,value00); if (ind_type!= IND_BWMFI ) clr=(color_index== WRONG_VALUE ? uchar (value00>value01 ? 0 : value00<value01 ? 1 : 2 ) : color_index); else { vol0=:: iVolume (buffer_calc0. Symbol (),buffer_calc0.Timeframe(),index_period); vol1=:: iVolume (buffer_calc0. Symbol (),buffer_calc0.Timeframe(),index_period+ 1 ); clr= ( value00>value01 && vol0>vol1 ? 0 : value00<value01 && vol0<vol1 ? 1 : value00>value01 && vol0<vol1 ? 2 : value00<value01 && vol0>vol1 ? 3 : 4 ); } buffer_data0.SetBufferColorIndex(index,clr); } return true ; case IND_ENVELOPES : case IND_FRACTALS : list=CSelect::ByBufferProperty(list_data,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE, 0 ,EQUAL); buffer_data0=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_data,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE, 1 ,EQUAL); buffer_data1=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_calc,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE, 0 ,EQUAL); buffer_calc0=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_calc,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE, 1 ,EQUAL); buffer_calc1=list.At( 0 ); if (buffer_calc0== NULL || buffer_data0== NULL || buffer_calc0.GetDataTotal( 0 )== 0 ) return false ; if (buffer_calc1== NULL || buffer_data1== NULL || buffer_calc1.GetDataTotal( 0 )== 0 ) return false ; series_index_start=PreparingSetDataStdInd(buffer_data0,buffer_data1,buffer_data2,buffer_data3,buffer_data4, buffer_calc0,buffer_calc1,buffer_calc2,buffer_calc3,buffer_calc4, ind_type,series_index,series_time,index_period,num_bars, value00,value01,value10,value11,value20,value21,value30,value31,value40,value41); if (series_index_start== WRONG_VALUE ) return false ; for ( int i= 0 ;i<num_bars;i++) { index=series_index_start-i; buffer_data0.SetBufferValue( 0 ,index,value00); buffer_data1.SetBufferValue( 1 ,index,value10); buffer_data0.SetBufferColorIndex(index,color_index== WRONG_VALUE ? uchar (value00>value01 ? 0 : value00<value01 ? 1 : 2 ) : color_index); buffer_data1.SetBufferColorIndex(index,color_index== WRONG_VALUE ? uchar (value10>value11 ? 0 : value10<value11 ? 1 : 2 ) : color_index); } return true ; case IND_ADX : case IND_ADXW : case IND_BANDS : case IND_MACD : case IND_RVI : case IND_STOCHASTIC : case IND_ALLIGATOR : list=CSelect::ByBufferProperty(list_data,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE, 0 ,EQUAL); buffer_data0=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_data,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE, 1 ,EQUAL); buffer_data1=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_data,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE, 2 ,EQUAL); buffer_data2=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_calc,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE, 0 ,EQUAL); buffer_calc0=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_calc,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE, 1 ,EQUAL); buffer_calc1=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_calc,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE, 2 ,EQUAL); buffer_calc2=list.At( 0 ); if (buffer_calc0== NULL || buffer_data0== NULL || buffer_calc0.GetDataTotal( 0 )== 0 ) return false ; if (buffer_calc1== NULL || buffer_data1== NULL || buffer_calc1.GetDataTotal( 0 )== 0 ) return false ; if (buffer_calc2== NULL || buffer_data2== NULL || buffer_calc2.GetDataTotal( 0 )== 0 ) return false ; series_index_start=PreparingSetDataStdInd(buffer_data0,buffer_data1,buffer_data2,buffer_data3,buffer_data4, buffer_calc0,buffer_calc1,buffer_calc2,buffer_calc3,buffer_calc4, ind_type,series_index,series_time,index_period,num_bars, value00,value01,value10,value11,value20,value21,value30,value31,value40,value41); if (series_index_start== WRONG_VALUE ) return false ; for ( int i= 0 ;i<num_bars;i++) { index=series_index_start-i; buffer_data0.SetBufferValue( 0 ,index,value00); buffer_data1.SetBufferValue( 0 ,index,value10); buffer_data2.SetBufferValue( 0 ,index,value20); buffer_data0.SetBufferColorIndex(index,color_index== WRONG_VALUE ? uchar (value00>value01 ? 0 : value00<value01 ? 1 : 2 ) : color_index); buffer_data1.SetBufferColorIndex(index,color_index== WRONG_VALUE ? uchar (value10>value11 ? 0 : value10<value11 ? 1 : 2 ) : color_index); buffer_data2.SetBufferColorIndex(index,color_index== WRONG_VALUE ? uchar (value20>value21 ? 0 : value20<value21 ? 1 : 2 ) : color_index); } return true ; case IND_ICHIMOKU : list=CSelect::ByBufferProperty(list_data,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE,INDICATOR_LINE_MODE_TENKAN_SEN,EQUAL); buffer_data0=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_data,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE,INDICATOR_LINE_MODE_KIJUN_SEN,EQUAL); buffer_data1=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_data,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE,INDICATOR_LINE_MODE_SENKOU_SPANA,EQUAL); buffer_data2=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_data,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE,INDICATOR_LINE_MODE_SENKOU_SPANB,EQUAL); buffer_data3=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_data,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE,INDICATOR_LINE_MODE_CHIKOU_SPAN,EQUAL); buffer_data4=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_data,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE,INDICATOR_LINE_MODE_ADDITIONAL,EQUAL); list=CSelect::ByBufferProperty(list,BUFFER_PROP_IND_LINE_ADDITIONAL_NUM, 0 ,EQUAL); buffer_tmp0=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_data,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE,INDICATOR_LINE_MODE_ADDITIONAL,EQUAL); list=CSelect::ByBufferProperty(list,BUFFER_PROP_IND_LINE_ADDITIONAL_NUM, 1 ,EQUAL); buffer_tmp1=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_calc,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE,INDICATOR_LINE_MODE_TENKAN_SEN,EQUAL); buffer_calc0=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_calc,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE,INDICATOR_LINE_MODE_KIJUN_SEN,EQUAL); buffer_calc1=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_calc,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE,INDICATOR_LINE_MODE_SENKOU_SPANA,EQUAL); buffer_calc2=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_calc,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE,INDICATOR_LINE_MODE_SENKOU_SPANB,EQUAL); buffer_calc3=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_calc,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE,INDICATOR_LINE_MODE_CHIKOU_SPAN,EQUAL); buffer_calc4=list.At( 0 ); if (buffer_calc0== NULL || buffer_data0== NULL || buffer_calc0.GetDataTotal( 0 )== 0 ) return false ; if (buffer_calc1== NULL || buffer_data1== NULL || buffer_calc1.GetDataTotal( 0 )== 0 ) return false ; if (buffer_calc2== NULL || buffer_data2== NULL || buffer_calc2.GetDataTotal( 0 )== 0 ) return false ; if (buffer_calc3== NULL || buffer_data3== NULL || buffer_calc3.GetDataTotal( 0 )== 0 ) return false ; if (buffer_calc4== NULL || buffer_data4== NULL || buffer_calc4.GetDataTotal( 0 )== 0 ) return false ; series_index_start=PreparingSetDataStdInd(buffer_data0,buffer_data1,buffer_data2,buffer_data3,buffer_data4, buffer_calc0,buffer_calc1,buffer_calc2,buffer_calc3,buffer_calc4, ind_type,series_index,series_time,index_period,num_bars, value00,value01,value10,value11,value20,value21,value30,value31,value40,value41); if (series_index_start== WRONG_VALUE ) return false ; for ( int i= 0 ;i<num_bars;i++) { index=series_index_start-i; buffer_data0.SetBufferValue( 0 ,index,value00); buffer_data1.SetBufferValue( 0 ,index,value10); buffer_data2.SetBufferValue( 0 ,index,value20); buffer_data3.SetBufferValue( 0 ,index,value30); buffer_data4.SetBufferValue( 0 ,index,value40); buffer_data0.SetBufferColorIndex(index,color_index== WRONG_VALUE ? uchar (value00>value01 ? 0 : value00<value01 ? 1 : 2 ) : color_index); buffer_data1.SetBufferColorIndex(index,color_index== WRONG_VALUE ? uchar (value10>value11 ? 0 : value10<value11 ? 1 : 2 ) : color_index); buffer_data2.SetBufferColorIndex(index,color_index== WRONG_VALUE ? uchar (value20>value21 ? 0 : value20<value21 ? 1 : 2 ) : color_index); buffer_data3.SetBufferColorIndex(index,color_index== WRONG_VALUE ? uchar (value30>value31 ? 0 : value30<value31 ? 1 : 2 ) : color_index); buffer_data4.SetBufferColorIndex(index,color_index== WRONG_VALUE ? uchar (value40>value41 ? 0 : value40<value41 ? 1 : 2 ) : color_index); value_tmp0=buffer_data2.GetDataBufferValue( 0 ,index); value_tmp1=buffer_data3.GetDataBufferValue( 0 ,index); if (value_tmp0<value_tmp1) { buffer_tmp0.SetBufferValue( 0 ,index,buffer_tmp0.EmptyValue()); buffer_tmp0.SetBufferValue( 1 ,index,buffer_tmp0.EmptyValue()); buffer_tmp1.SetBufferValue( 0 ,index,value_tmp0); buffer_tmp1.SetBufferValue( 1 ,index,value_tmp1); } else { buffer_tmp0.SetBufferValue( 0 ,index,value_tmp0); buffer_tmp0.SetBufferValue( 1 ,index,value_tmp1); buffer_tmp1.SetBufferValue( 0 ,index,buffer_tmp1.EmptyValue()); buffer_tmp1.SetBufferValue( 1 ,index,buffer_tmp1.EmptyValue()); } } return true ; case IND_GATOR : list=CSelect::ByBufferProperty(list_data,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE, 0 ,EQUAL); buffer_data0=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_data,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE, 1 ,EQUAL); buffer_data1=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_calc,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE, 0 ,EQUAL); buffer_calc0=list.At( 0 ); list=CSelect::ByBufferProperty(list_calc,BUFFER_PROP_IND_LINE_MODE, 1 ,EQUAL); buffer_calc1=list.At( 0 ); if (buffer_calc0== NULL || buffer_data0== NULL || buffer_calc0.GetDataTotal( 0 )== 0 ) return false ; if (buffer_calc1== NULL || buffer_data1== NULL || buffer_calc1.GetDataTotal( 0 )== 0 ) return false ; series_index_start=PreparingSetDataStdInd(buffer_data0,buffer_data1,buffer_data2,buffer_data3,buffer_data4, buffer_calc0,buffer_calc1,buffer_calc2,buffer_calc3,buffer_calc4, ind_type,series_index,series_time,index_period,num_bars, value00,value01,value10,value11,value20,value21,value30,value31,value40,value41); if (series_index_start== WRONG_VALUE ) return false ; for ( int i= 0 ;i<num_bars;i++) { index=series_index_start-i; buffer_data0.SetBufferValue( 0 ,index,value00); buffer_data1.SetBufferValue( 1 ,index,value10); buffer_data0.SetBufferColorIndex(index,color_index== WRONG_VALUE ? uchar (value00>value01 ? 0 : value00<value01 ? 1 : 2 ) : color_index); buffer_data1.SetBufferColorIndex(index,color_index== WRONG_VALUE ? uchar (value10<value11 ? 0 : value10>value11 ? 1 : 2 ) : color_index); } return true ; default : break ; } return false ; }

Так как проверку соответствия количества созданных библиотекой объектов-буферов со значениями в #property программы мы решили перенести в библиотеку, то добавим такой метод в класс главного объекта библиотеки CEngine в файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh.



В публичной секции класса объявим метод:

void BuffersPrintShort( void ); void CheckIndicatorsBuffers( const int buffers, const int plots #ifdef __MQL4__ = 1 #endif );

И за пределами тела класса напишем его реализацию:

void CEngine::CheckIndicatorsBuffers( const int buffers, const int plots #ifdef __MQL4__ = 1 #endif ) { #ifdef __MQL5__ if ( this .BuffersPropertyPlotsTotal()!=plots) :: Alert (CMessage::Text(MSG_ENG_ERR_VALUE_PLOTS), this .BuffersPropertyPlotsTotal()); if ( this .BuffersPropertyBuffersTotal()!=buffers) :: Alert (CMessage::Text(MSG_ENG_ERR_VALUE_ORDERS), this .BuffersPropertyBuffersTotal()); #else if (buffers!= this .BuffersPropertyPlotsTotal()) :: Alert (CMessage::Text(MSG_ENG_ERR_VALUE_ORDERS), this .BuffersPropertyPlotsTotal()); ::IndicatorBuffers( this .BuffersPropertyBuffersTotal()); #endif }

Для MQL5 мы просто выводим на экран предупреждающие сообщения о несоответствии созданного количества индикаторных буферов (рисуемых и расчётных) с указанным значением в #property программы-индикатора.

Для MQL4 при несоответствии значения, указанного в #property indicator_buffers, выводим на экран об этом сообщение и устанавливаем общее количество всех индикаторных буферов (рисуемых и расчётных) в соответствии с общим количеством всех созданных библиотекой буферов.

Теперь осталось установить разрядность выводимых данных для индикаторов в MQL4. Для этого доработаем функцию для установки разрядности и уровней стандартным индикаторам в файле сервисных функций библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh:

void SetIndicatorLevels( const string symbol, const ENUM_INDICATOR ind_type) { int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); switch (ind_type) { case IND_AD : case IND_CHAIKIN : case IND_OBV : case IND_VOLUMES : digits= 0 ; break ; case IND_AO : case IND_BEARS : case IND_BULLS : case IND_FORCE : case IND_STDDEV : case IND_AMA : case IND_DEMA : case IND_FRAMA : case IND_MA : case IND_TEMA : case IND_VIDYA : case IND_BANDS : case IND_ENVELOPES : case IND_MACD : digits+= 1 ; break ; case IND_AC : case IND_OSMA : digits+= 2 ; break ; case IND_MOMENTUM : digits= 2 ; break ; case IND_CCI : IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS , 2 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 0 , 100 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 1 ,- 100 ); digits= 2 ; break ; case IND_DEMARKER : IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS , 2 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 0 , 0.7 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 1 , 0.3 ); digits= 3 ; break ; case IND_MFI : IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS , 2 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 0 , 80 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 1 , 20 ); break ; case IND_RSI : IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS , 3 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 0 , 70 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 1 , 50 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 2 , 30 ); digits= 2 ; break ; case IND_STOCHASTIC : IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS , 2 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 0 , 80 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 1 , 20 ); digits= 2 ; break ; case IND_WPR : IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS , 2 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 0 ,- 80 ); IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE , 1 ,- 20 ); digits= 2 ; break ; case IND_ATR : break ; case IND_SAR : break ; case IND_TRIX : break ; default : IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS , 0 ); break ; } #ifdef __MQL5__ IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS ,digits); #else IndicatorDigits(digits); #endif }

Здесь для MQL4 используем для установки разрядности отображаемых данных индикатора стандартную mql4-функцию IndicatorDigits().



На этом доработка классов библиотеки для создания однобуферных мультисимвольных мультипериодных стандартных индикаторов завершена.







Тест

Для тестирования возьмём второй индикатор (TestDoEasyPart51_2.mq5) из прошлой статьи и

сохраним его в папке индикаторов терминала MetaTrader 4 \MQL4\Indicators\TestDoEasy\Part52\ под именем TestDoEasyPart52.mq4.



Прошлый тестовый индикатор создавал мультисимвольный мультипериодный стандартный индикатор Gator Oscillator. Нам же нужно создать индикатор Accumulation/Distribution.

В заголовке файла установим требуемое количество для MQL4 индикаторных буферов:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 sinput string InpUsedSymbols = "EURUSD" ; sinput ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod = PERIOD_H4 ; sinput bool InpUseSounds = true ; ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols= SYMBOLS_MODE_DEFINES; ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_LIST; string InpUsedTFs; CEngine engine; string prefix; int min_bars; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[];

В обработчике OnInit() создадим объект стандартного индикатора Accumulation/Distribution, и укажем где требуется тип индикатора AD:

int OnInit () { InpUsedTFs=TimeframeDescription(InpPeriod); OnInitDoEasy(); prefix=engine.Name()+ "_" ; int num_bars=NumberBarsInTimeframe(InpPeriod); min_bars=(num_bars> 2 ? num_bars : 2 ); if (IsPresentObectByPrefix(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(SND_NEWS); if (!engine.BufferCreateAD(InpUsedSymbols,InpPeriod, VOLUME_TICK , 1 )) { Print (TextByLanguage( "Ошибка. Индикатор не создан" , "Error. Indicator not created" )); return INIT_FAILED ; } engine.CheckIndicatorsBuffers( indicator_buffers , indicator_plots ); engine.BuffersPrintShort(); string label=engine.BufferGetIndicatorShortNameByTypeID( IND_AD , 1 ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,label); SetIndicatorLevels(InpUsedSymbols, IND_AD ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Ранее проверка соответствия количества указанных и созданных буферов индикатора проводилась в обработчике OnInit():

if (engine.BuffersPropertyPlotsTotal()!= indicator_plots ) Alert (TextByLanguage( "Внимание! Значение \"indicator_plots\" должно быть " , "Attention! Value of \"indicator_plots\" should be " ),engine.BuffersPropertyPlotsTotal()); if (engine.BuffersPropertyBuffersTotal()!= indicator_buffers ) Alert (TextByLanguage( "Внимание! Значение \"indicator_buffers\" должно быть " , "Attention! Value of \"indicator_buffers\" should be " ),engine.BuffersPropertyBuffersTotal());

Теперь же мы её заменили на вызов соответствующего метода библиотеки.



В обработчике OnCalculate() достаточно только поменять запись данных индикатора Gator Oscillator на запись данных индикатора Accumulation/Distribution в основном цикле программы:



int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { CopyDataAsSeries(rates_total,prev_calculated,time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread); if (rates_total<min_bars || Point ()== 0 ) return 0 ; if (engine. OnCalculate (rates_data)== 0 ) return 0 ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); engine.EventsHandling(); } int limit=rates_total-prev_calculated; if (limit> 1 ) { limit=rates_total- 1 ; engine.BuffersInitPlots(); engine.BuffersInitCalculates(); } int bars_total=engine.SeriesGetBarsTotal(InpUsedSymbols,InpPeriod); int total_copy=(limit<min_bars ? min_bars : fmin (limit,bars_total)); if (!engine.BufferPreparingDataAllBuffersStdInd()) return 0 ; for ( int i=limit; i> WRONG_VALUE && ! IsStopped (); i--) { engine.GetBuffersCollection().SetDataBufferStdInd( IND_AD , 1 ,i,time[i]); } return (rates_total); }

Для mql5-версии индикатора, в отличии от mql4-версии нам потребуется поменять количество рисуемых и расчётных буферов, указываемое в #property:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 1

Скомпилируем индикатор и запустим его на графике EURUSD H1 в терминале MetaTrader 4 со значениями во входных параметрах индикатора для символа EURUSD и для периода H4. Таким образом, мы отобразим индикатор AD, рассчитанный для EURUSD H4 на часовом графике EURUSD в терминале MetaTrader 4:





Что дальше

В следующей статье продолжим работу с индикаторами в MetaTrader 5 и неспеша будем работать над кроссплатформенностью библиотеки.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестовых индикаторов. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье. Хочу обратить внимание, что вся работа над совместимостью с предыдущей платформой делается только для поддержания мультиплатформенности библиотеки, изначально создаваемой для MQL5, и где она имеет больше преимуществ и функциональных возможностей.

Отдельных статей по работе в MQL4 с данной библиотекой не планировалось и не будет, а всё, чего окажется недостаточно при работе в MetaTrader 4 с данной библиотекой — всё можно доработать самостоятельно для себя каждому читателю. Я и далее буду стараться делать библиотеку совместимой с обеими платформами, но лишь по причине, чтобы пользователь библиотеки мог все свои программы, созданные на её основе, легко перенести на работу в MetaTrader 4.



