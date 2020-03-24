Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 39): Индикаторы на основе библиотеки - подготовка данных и события таймсерий

Содержание

Всё, что мы делали до этого дня, всё относилось к советникам и скриптам, и никак не касалось индикаторов. Однако таймсерии весьма активно могут использоваться в качестве источника данных для различных расчётов в индикаторах и, как я считаю, настала пора подружить библиотеку с индикаторами.

В отличии от советников, индикаторы имеют совсем иную архитектуру, и каждый индикатор выполняется в одном-единственном потоке одного символа, на котором он запущен. Это означает, что если на нескольких графиках одного и того же инструмента запустить разные индикаторы, то все они будут исполняться в одном и том же потоке символа, которому принадлежат все эти графики.

Соответственно, если один из индикаторов будет иметь непродуманную архитектуру и "подтормаживать", то он будет замораживать весь поток символа. В этом случае все остальные индикаторы, сделанные правильно, но работающие в том же самом потоке, что и "тяжёлый" индикатор, будут вынуждены висеть в ожидании разморозки тормозящего поток индикатора.

Чтобы исключить задержки при запросе исторических данных при работе с индикаторами в терминале предусмотрена последовательная отдача запрашиваемых данных — функции, активизирующие подгрузку исторических данных, сразу же возвращают результат работы функции, без ожидания.



При запросе данных любой таймсерии любого символа Copy-функциями, в индикаторе и советнике будет разное поведение при отдаче исторических данных терминалом:

При запросе данных из индикатора, если запрашиваемые таймсерии еще не построены или их необходимо загрузить с сервера, то функция сразу же вернет -1, но при этом сам процесс загрузки/построения будет инициирован. При запросе данных из эксперта или скрипта, будет инициирована загрузка с сервера, если локально этих данных у терминала нет, либо начнется построение нужной таймсерии, если данные можно построить из локальной истории, но они еще не готовы. Функция вернет то количество данных, которые будут готовы к моменту истечения таймаута, но загрузка истории будет продолжаться, и при следующем аналогичном запросе функция вернет уже больше данных.

Таким образом мы видим, что при запросе данных из советника сам терминал начинает подгрузку данных (если локально запрашиваемых данных ещё нет, или не хватает), а по истечении некоторого времени (таймаута) функция вернёт то количество истории, которое уже есть на момент завершения ожидания загрузки истории — т.е., терминал сразу же пытается дать нам запрашиваемую историю, а если её локально не достаточно, то пытается её загрузить в нужном количестве.

Наша программа в это время ожидает загрузку данных.

В индикаторах же ждать категорически неприемлемо, поэтому терминал нам отдаёт то, что есть (или сообщает что нет ничего), и если истории локально нет, или не хватает при первом запросе данных, то начинается их загрузка. При этом никакого ожидания подгрузки недостающих данных до наступления таймаута тут нет — нам сказали, что ничего ещё нет, и вышли.

Наша программа должна сама выйти из своей расчётной части до следующего тика в этой ситуации. При следующем запуске обработчика OnCalculate() индикатора на новом тике данные уже могут быть частично или полностью загружены и доступны для расчётов. Здесь нам самим нужно определиться, сколько данных нам будет достаточно для беспроблемной работы алгоритма программы.

И ещё: индикатор не должен пытаться загружать собственные данные — те данные, на символе и периоде которых он запущен. В противном случае такой запрос может привести к клинчу. Подгрузкой таких данных для индикаторов занимается подсистема терминала, и даёт нам все данные об их количестве и состоянии в переменных rates_total и prev_calculated обработчика OnCalculate().



Исходя из этих минимальных требований, нам и нужно подкорректировать некоторые классы для работы с таймсериями и организовать правильную первичную загрузку данных, необходимых для расчётов в наших индикаторах.



Сегодня займёмся корректировкой уже созданных классов, организуем правильную первичную загрузку данных всех используемых таймсерий в наших программах и отправку на график управляющей программы любых событий всех используемых таймсерий во время их реалтайм-обновления.



Доработка классов для работы с индикаторами, создание событий таймсерий



Для начала в файл Datas.mqh добавим новые сообщения библиотеки — индексы сообщений:

MSG_LIB_SYS_FAILED_PREPARING_SYMBOLS_ARRAY, MSG_LIB_SYS_FAILED_GET_SYMBOLS_ARRAY, MSG_LIB_SYS_ERROR_EMPTY_PERIODS_STRING,

...

MSG_LIB_TEXT_BAR_FAILED_GET_BAR_DATA, MSG_LIB_TEXT_BAR_FAILED_DT_STRUCT_WRITE, MSG_LIB_TEXT_BAR_FAILED_GET_SERIES_DATA,

...

MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_SYMBOL_TERMINAL_FIRSTDATE, MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_CREATED_OK, MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_NOT_CREATED, MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_IS_SYNC, MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_ATTEMPT, MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_WAIT_FOR_SYNC, };

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Не удалось подготовить массив используемых символов. Ошибка " , "Failed to create an array of used symbols. Error " }, { "Не удалось получить массив используемых символов" , "Failed to get array of used symbols" } , { "Ошибка. Строка предопределённых периодов пустая, будет использоваться " , "Error. String of predefined periods is empty, the Period will be used: " },

...

{ "Не удалось получить данные бара" , "Failed to get bar data" }, { "Не удалось записать время в структуру времени" , "Failed to write time to datetime structure" } , { "Не удалось получить данные таймсерии" , "Failed to get timeseries data" },

...

{ "Самая первая дата в истории по символу в клиентском терминале" , "The very first date in the history of the symbol in the client terminal" }, { "создана успешно" , "created successfully" } , { "не создана" , "not created" } , { "синхронизирована" , "synchronized" } , { "Попытка: " , "Attempt: " } , { "Ожидание синхронизации данных ..." , "Waiting for data synchronization ..." } , };

В конструкторе класса базового объекта всех объектов библиотеки CBaseObj в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\BaseObj.mqh изменена инициализация переменной m_available — сразу при создании все объекты-наследники базового класса CBaseObj будут иметь свойство своей доступности для работы с ними в программе в состоянии "используется" (true). Ранее значение устанавливалось при инициализации в состояние "не используется" false:

CBaseObj() : m_program(( ENUM_PROGRAM_TYPE ):: MQLInfoInteger ( MQL_PROGRAM_TYPE )), m_global_error( ERR_SUCCESS ), m_log_level(LOG_LEVEL_ERROR_MSG), m_chart_id_main(:: ChartID ()), m_chart_id(:: ChartID ()), m_folder_name(DIRECTORY), m_sound_name( "" ), m_name( __FUNCTION__ ), m_type( 0 ), m_use_sound( false ), m_available( true ) , m_first_start( true ) {} };

И было изменено название метода, устанавливающего флаг того, что в объекте зарегистрировано событие, в классе расширенного базового объекта всех объектов библиотеки CBaseObjExt в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\BaseObj.mqh:

void SetEventFlag ( const bool flag) { this .m_is_event=flag; }

Ранее метод имел название SetEvent(), что при разработке новых объектов вносило некоторое замешательство, так как SetEvent может означать создание, установку, отправку, и т.д. именно какого-либо события, а не установку сигнального флага наличия события.



Соответственно, в файлы классов, в которых использовался этот метод, также были внесены изменения — заменён вызов метода SetEvent() на вызов SetEventFlag(), что тут описывать и показывать не имеет смысла — всё есть в прилагаемых к статье файлах.



Так как в индикаторах торговые функции запрещены, то внесём изменения в классы торговых объектов.

В классе кроссплатформенного торгового объекта в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Trade\TradeObj.mqh в начале всех торговых методов впишем проверку на тип программы, и если это индикатор или сервис, то уходим из метода с возвратом true:

bool CTradeObj::OpenPosition( const ENUM_POSITION_TYPE type, const double volume, const double sl= 0 , const double tp= 0 , const ulong magic= ULONG_MAX , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX , const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling= WRONG_VALUE ) { if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR || this .m_program== PROGRAM_SERVICE ) return true ; :: ResetLastError ();

...

bool CTradeObj::ClosePosition( const ulong ticket, const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ) { if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR || this .m_program== PROGRAM_SERVICE ) return true ; :: ResetLastError ();

...

bool CTradeObj::ClosePositionPartially( const ulong ticket, const double volume, const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ) { if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR || this .m_program== PROGRAM_SERVICE ) return true ; :: ResetLastError ();

...

bool CTradeObj::ClosePositionBy( const ulong ticket, const ulong ticket_by) { if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR || this .m_program== PROGRAM_SERVICE ) return true ; :: ResetLastError ();

...

bool CTradeObj::ModifyPosition( const ulong ticket, const double sl= WRONG_VALUE , const double tp= WRONG_VALUE ) { if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR || this .m_program== PROGRAM_SERVICE ) return true ; :: ResetLastError ();

...

bool CTradeObj::SetOrder( const ENUM_ORDER_TYPE type, const double volume, const double price, const double sl= 0 , const double tp= 0 , const double price_stoplimit= 0 , const ulong magic= ULONG_MAX , const string comment= NULL , const datetime expiration= 0 , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= WRONG_VALUE , const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling= WRONG_VALUE ) { if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR || this .m_program== PROGRAM_SERVICE ) return true ; :: ResetLastError ();

...

bool CTradeObj::DeleteOrder( const ulong ticket) { if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR || this .m_program== PROGRAM_SERVICE ) return true ; :: ResetLastError ();

...

bool CTradeObj::ModifyOrder( const ulong ticket, const double price= WRONG_VALUE , const double sl= WRONG_VALUE , const double tp= WRONG_VALUE , const double price_stoplimit= WRONG_VALUE , const datetime expiration= WRONG_VALUE , const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= WRONG_VALUE , const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling= WRONG_VALUE ) { if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR || this .m_program== PROGRAM_SERVICE ) return true ; :: ResetLastError ();

Точно такие же изменения были сделаны во всех одноимённых торговых методах основного торгового класса библиотеки

в файле \MQL5\Include\DoEasy\Trading.mqh.



Такой выход из торговых методов во-первых, не даст вызвать торговые функции в программах, где они запрещены, а во-вторых, вернёт успешность выполнения метода, что не даст запустить процесс обработки ошибок библиотеки.



Теперь рассмотрим изменения, коснувшиеся непосредственно классов объектов таймсерий.

В классе объекта-бара были немного изменены тексты, выводящиеся из конструкторов класса при ошибке получения исторических данных при создании объекта-бара. В выводимый текст был добавлен номер конструктора, символ и таймфрейм таймсерии, для которой создаётся объект-бар.

В конструкторе первой формы проверка ошибок получения данных и записи времени в структуру времени были разнесены в отдельные блоки:

CBar::CBar ( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index) { this .m_type=COLLECTION_SERIES_ID; MqlRates rates_array[ 1 ]; this .SetSymbolPeriod(symbol,timeframe,index); :: ResetLastError (); if (:: CopyRates (symbol,timeframe,index, 1 ,rates_array)< 1 ) { int err_code=:: GetLastError (); :: Print ( DFUN, "(1) " , symbol , " " , TimeframeDescription(timeframe) , " " , CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_FAILED_GET_BAR_DATA), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), " " ,CMessage::Text(err_code), " " , CMessage::Retcode(err_code) ); MqlRates err={ 0 }; rates_array[ 0 ]=err; } :: ResetLastError (); if (!:: TimeToStruct (rates_array[ 0 ].time, this .m_dt_struct)) { int err_code=:: GetLastError (); :: Print ( DFUN, "(1) " , symbol , " " , TimeframeDescription(timeframe ), " " , CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_FAILED_DT_STRUCT_WRITE), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), " " ,CMessage::Text(err_code), " " , CMessage::Retcode(err_code) ); } this .SetProperties(rates_array[ 0 ]); } CBar::CBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index, const MqlRates &rates) { this .m_type=COLLECTION_SERIES_ID; this .SetSymbolPeriod(symbol,timeframe,index); :: ResetLastError (); if (!:: TimeToStruct (rates.time, this .m_dt_struct)) { int err_code=:: GetLastError (); :: Print ( DFUN, "(2) " , symbol , " " , TimeframeDescription(timeframe) , " " , CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_FAILED_DT_STRUCT_WRITE), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), " " ,CMessage::Text(err_code), " " , CMessage::Retcode(err_code) ); MqlRates err={ 0 }; this .SetProperties(err); return ; } this .SetProperties(rates); }

Эти действия дают нам больше данных при ошибке создания объекта-бара.

Так как для запроса данных о количестве баров и их значениях на текущем символе-периоде нам нужно использовать массивы таймсерий, предоставляемые обработчиком OnCalculate(), то эти массивы и значения нам нужно как-то передать в классы библиотеки.

Для этого создадим структуру в файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh, в которой будут храниться переменные, через которые и будем передавать все необходимые данные, рассчитываемые для текущей таймсерии, в таймсерии библиотеки:

struct SDataCalculate { int rates_total ; int prev_calculated ; int begin ; double price ; MqlRates rates ; } rates_data;

Как видим, структура содержит все необходимые поля для передачи данных в библиотеку при любой реализации обработчика OnCalculate() индикатора.

Для первой формы обработчика



int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[] );

используются переменные структуры rates_total, prev_calculated, begin и price.

Для второй формы обработчика

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time{}, const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[] );

используются переменные структуры rates_total, prev_calculated и структура MqlRates rates для хранения значений массивов.

Данная реализация структуры подходит для передачи в библиотеку значения только одного бара.



В классе CSeries в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\Series.mqh в методы установки символа и таймфрейма добавим флаг установки дат сервера:



void SetSymbol( const string symbol, const bool set_server_date= false ); void SetTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool set_server_date= false );

По умолчанию флаг снят, что не позволяет при вызове метода устанавливать даты сервера, так как для вызова метода установки дат сервера сначала проверяется состояние данного флага:

void CSeries::SetSymbol( const string symbol, const bool set_server_date= false ) { if ( this .m_symbol==symbol) return ; this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); this .m_new_bar_obj.SetSymbol( this .m_symbol); if (set_server_date) this .SetServerDate(); } void CSeries::SetTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const bool set_server_date= false ) { if ( this .m_timeframe==timeframe) return ; this .m_timeframe=(timeframe== PERIOD_CURRENT ? ( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period () : timeframe); this .m_new_bar_obj.SetPeriod( this .m_timeframe); this .m_period_description=TimeframeDescription( this .m_timeframe); if (set_server_date) this .SetServerDate(); }

Сделано так для того, чтобы несколько раз не устанавливать даты сервера при вызове метода одновременной установки символа и таймфрейма:

void CSeries::SetSymbolPeriod ( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { if ( this .m_symbol==symbol && this .m_timeframe==timeframe) return ; this .SetSymbol(symbol); this .SetTimeframe(timeframe, true ); }

Здесь: сначала вызывается метод установки символа (флаг снят), затем вызывается метод установки таймфрейма с установленным флагом для вызова метода установки дат сервера из метода установки таймфрейма.



В метод обновления данных таймсерии теперь передаётся новая структура данных обработчика OnCalculate() вместо полного списка его массивов:

int Create( const uint required= 0 ); void Refresh( SDataCalculate &data_calculate ); void SendEvent( void );

Соответственно, в реализации метода Refresh() теперь идёт обращение не к массивам, а к данным этой структуры:

void CSeries::Refresh( SDataCalculate &data_calculate ) { if (! this .m_available) return ; MqlRates rates[ 1 ]; this .m_list_series.Sort(SORT_BY_BAR_INDEX); if ( this .IsNewBarManual( data_calculate.rates.time )) { CBar *new_bar= new CBar( this .m_symbol, this .m_timeframe, 0 ); if (new_bar== NULL ) return ; if (! this .m_list_series.InsertSort(new_bar)) { delete new_bar; return ; } this .SetServerDate(); if ( this .m_list_series.Total()>( int ) this .m_required) this .m_list_series.Delete( 0 ); this .SaveNewBarTime( data_calculate.rates.time ); } CBar *bar= this .GetBarBySeriesIndex( 0 ); int copied= 1 ; if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR && this .m_symbol==:: Symbol () && this .m_timeframe==( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period ()) { rates[ 0 ].time= data_calculate.rates.time ; rates[ 0 ].open= data_calculate.rates.open ; rates[ 0 ].high= data_calculate.rates.high ; rates[ 0 ].low= data_calculate.rates.low ; rates[ 0 ].close= data_calculate.rates.close ; rates[ 0 ].tick_volume= data_calculate.rates.tick_volume ; rates[ 0 ].real_volume= data_calculate.rates.real_volume ; rates[ 0 ].spread= data_calculate.rates.spread ; } else copied=:: CopyRates ( this .m_symbol, this .m_timeframe, 0 , 1 ,rates); if (copied== 1 ) bar.SetProperties(rates[ 0 ]); }

Для возможности поиска в списке объектов-таймсерий по их таймфрейму теперь реализован виртуальный метод сравнения двух объектов-таймсерий:

virtual int Compare ( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CSeries *compared_obj=node; return ( this .Timeframe()>compared_obj.Timeframe() ? 1 : this .Timeframe()<compared_obj.Timeframe() ? - 1 : 0 ); } CSeries( void ); CSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ); };

Метод сравнивает свойство "таймфрейм" у двух сравниваемых объектов-таймсерий (текущий и переданный в метод), и при равенстве возвращает ноль.

Мы уже много раз рассматривали логику работы похожих методов для поиска и сортировки различных объектов-наследников базового объекта стандартной библиотеки CObject. Метод определён в базовом объекте стандартной библиотеки как виртуальный, поэтому его реализация должна быть выполнена в объектах-наследниках, и метод должен возвращать ноль при равенстве, либо 1/-1 если значение сравниваемого свойства текущего объекта больше/меньше значения этого свойства у сравниваемого объекта.



Так как первое обращение к функциям, возвращаюшим исторические данные, активизирует подкачку данных при их локальном отсутствии или нехватке, то в самое начало метода установки количества требуемых данных (а он вызывается перед созданием объекта-таймсерии) добавим обращение к требуемым историческим данным (просто запросим дату текущего бара). Это запустит подкачку требуемых данных (в случае, если локально их нет):

bool CSeries::SetRequiredUsedData( const uint required, const uint rates_total) { this .m_required=(required< 1 ? SERIES_DEFAULT_BARS_COUNT : required); if ( this .m_program!= PROGRAM_INDICATOR || ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR && ( this .m_symbol!=:: Symbol () || this .m_timeframe!=:: Period ()))) { datetime array[ 1 ]; :: CopyTime ( this .m_symbol, this .m_timeframe, 0 , 1 ,array); }





Когда мы создавали объект, хранящий списки всех таймсерий одного символа (класс CTimeSeries), мы сделали так, что этот объект всегда имеет список, в котором записан полный набор всех возможных в терминале таймфреймов. И списки-таймсерии сразу же добавляются в этот список, но при этом не создаются. Создаются они по мере необходимости. И обращение к указателям на нужный список-таймсерию мы сделали по неизменному индексу, соответствующему положению индекса таймфрейма списка в перечислении ENUM_TIMEFRAMES со смещением на 1 (описано в статье).

Делалось так для ускорения доступа к указателю на нужный объект-таймсерию в списке. Но как оказалось, наряду с мгновенным доступом к указателю, мы получили проблемы при работе в тестере — визуальный тестер создавал графики абсолютно всех таймфреймов, независимо от того, использовались ли они реально в программе, и создавались ли их списки-таймсерии или нет.

Так же мы получили ещё одну проблему при смене периода графика во время работы программы — ранее созданные списки не пересоздавались, и программа продолжала отслеживать события уже несуществующих объектов, подменяя их другими.



В общем, во-избежание дальнейшего наплыва скрытых ошибок и длительного поиска причин их возникновения, я пришёл к решению, что выгоднее будет в объекте класса CTimeSeries, хранящем списки-таймсерии всех используемых таймфреймов, хранить указатели только на реально используемые и созданные списки-таймсерии, т.е., указатели на каждую таймсерию каждого периода графика будем добавлять в список только при явном указании в программе о необходимости его использования и физическом создании такого объекта-таймсерии.



Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\TimeSeries.mqh и внесём в него необходимые доработки.

Теперь класс всех таймсерий одного символа будет унаследован от класса расширенного базового объекта всех объектов библиотеки.

Сделано это для возможности использования событийного функционала класса CBaseObjExt:



class CTimeSeries : public CBaseObjExt {

Метод, возвращающий индекс таймсерии в списке по наименованию таймфрейма теперь просто объявлен в приватной секции класса:

class CTimeSeries : public CBaseObjExt { private : string m_symbol; CNewTickObj m_new_tick; CArrayObj m_list_series; datetime m_server_firstdate; datetime m_terminal_firstdate; int IndexTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); ENUM_TIMEFRAMES TimeframeByIndex( const uchar index) const { return TimeframeByEnumIndex( uchar (index+ 1 )); } void SetTerminalServerDate( void ) { this .m_server_firstdate=( datetime ):: SeriesInfoInteger ( this .m_symbol,:: Period (), SERIES_SERVER_FIRSTDATE ); this .m_terminal_firstdate=( datetime ):: SeriesInfoInteger ( this .m_symbol,:: Period (), SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE ); } public :

Реализация этого метода теперь выполнена за пределами тела класса:

int CTimeSeries::IndexTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe ) { const CSeries *obj= new CSeries( this .m_symbol, timeframe ); if (obj== NULL ) return WRONG_VALUE ; this .m_list_series.Sort(); int index= this .m_list_series.Search( obj ); delete obj; return index; }

В метод передаётся таймфрейм, указатель на таймсерию которого необходимо вернуть.

Далее создаём временный объект-таймсерию с искомым таймфреймом.

Устанавливаем списку объектов-таймсерий флаг сортированного списка и

получаем индекс объекта-таймсерии в списке, у которого таймфрейм равен таймфрейму временного объекта.

Если такой объект существует в списке, то будет получен его индекс, иначе — WRONG_VALUE (-1).

Удаляем временный объект и возвращаем полученный индекс.

Вместо методов Create() и CreateAll() объявим методы для добавления указанной таймсерии в список и метод создания указанного объекта-таймсерии,

а методы обновления списков-таймсерий теперь получают структуру значений параметров и массивов OnCalculate() вместо полного списка массивов:

bool AddSeries( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ); bool CreateSeries( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ); void Refresh( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, SDataCalculate &data_calculate ); void RefreshAll( SDataCalculate &data_calculate ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; void Print ( const bool created= true ); void PrintShort( const bool created= true ); CTimeSeries( void ){;} CTimeSeries( const string symbol); };

Из конструктора класса удалим цикл создания списков таймсерий:

CTimeSeries::CTimeSeries( const string symbol) : m_symbol(symbol) { this .m_list_series.Clear(); this .m_list_series.Sort(); for ( int i= 0 ;i< 21 ;i++) { ENUM_TIMEFRAMES timeframe= this .TimeframeByIndex(( uchar )i); CSeries *series_obj= new CSeries( this .m_symbol,timeframe); this .m_list_series.Add(series_obj); } this .SetTerminalServerDate(); this .m_new_tick.SetSymbol( this .m_symbol); this .m_new_tick.Refresh(); }

Теперь нужные таймсерии будут создаваться после создания массива используемых таймсерий в обработчике OnInit() программы. Любое изменение количества используемых в программе периодов графиков вызовет переинициализацию советника или пересоздание индикатора, что приведёт к полному пересозданию списка используемых объектов-таймсерий и в дальнейшем — к правильному их учёту.



В методах установки глубины истории всех используемых таймсерий SetRequiredAllUsedData() и возврата флага синхронизации всех используемых таймсерий SyncAllData() цикл по полному количеству всех возможных таймфреймов



bool CTimeSeries::SetRequiredAllUsedData( const uint required= 0 , const int rates_total= 0 ) { if ( this .m_symbol== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_FIRST_SET_SYMBOL)); return false ; } bool res= true ; for ( int i= 0 ;i< 21 ;i++) { CSeries *series_obj= this .m_list_series.At(i); if (series_obj== NULL ) continue ; res &=series_obj.SetRequiredUsedData(required,rates_total); } return res; }

заменим на цикл по количеству реальных объектов-таймсерий в списке:

int total= this .m_list_series.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++)

Это понятно — у нас теперь список состоит только из реально созданных объектов-таймсерий, и циклы проводим по реальному их количеству.

Реализация метода добавления в список указанного объекта-таймсерии:

bool CTimeSeries::AddSeries( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe , const uint required= 0 ) { bool res= false ; CSeries *series= new CSeries( this .m_symbol, timeframe ,required); if (series== NULL ) return res; this .m_list_series.Sort(); if ( this .m_list_series.Search(series) == WRONG_VALUE ) res= this .m_list_series.Add(series); if (!res) delete series; series.SetAvailable( true ); return res; }

В метод передаётся период графика таймсерии, которую необходимо добавить в список таймсерий символа.

Создаём объект-таймсерию с таймфреймом, значение которого передано в метод.

Устанавливаем списку таймсерий флаг сортированного списка и ищем в списке объект-таймсерию, равный только что созданному.

Если такого объекта в списке ещё нет (поиск вернул -1), то добавляем в список созданный объект-таймсерию.

Иначе — удаляем созданный объект — такой объект-таймсерия уже есть в списке.

Раз таймсерию создаём, значит она нужна — выставляем флаг её использования в программе и

возвращаем результат добавления таймсерии в список.

При успешном добавлении будет возвращено значение true, при неудачном — false.



В библиотеке для отправки событий, происходящих с различными её объектами, создан событийный функционал в расширенном объекте всех объектов библиотеки. Принципы и логику работы с событиями библиотеки мы рассматривали в статье 16, и продолжили развитие этой темы в статье 17.

Если вкратце, то каждый объект, унаследованный от базового объекта библиотеки CBaseObj (а сейчас уже — от CBaseObjExt), имеет список, в который записываются все события, которые могут произойти с объектом в течении одного цикла работы программы — на одном тике, или на одной итерации таймера.

При идентификации любого события у объекта, ему устанавливается флаг произошедшего события. Далее — в классах-коллекциях просматриваются списки объектов коллекций, а в них в свою очередь проверяются эти флаги. Если найден объект со взведённым флагом события, то класс-коллекция этих объектов получает список всех событий объекта со взведённым флагом события и отправляет все события из этого списка на график управляющей программы.

В самой же программе создан функционал для обработки всех поступающих событий. Причём в тестере все события обрабатываются по тикам, тогда как не в тестере — в обработчике OnChartEvent().

В рассматриваемом классе объекта всех таймсерий одного символа CTimeSeries, самое место для определения событий всех его списков-таймсерий — это метод обновления указанной таймсерии Refresh(), и метод обновления всех таймсерий символа RefreshAll().



Рассмотрим реализацию методов обновления списков-таймсерий:

void CTimeSeries::Refresh( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,SDataCalculate &data_calculate) { this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); CSeries *series_obj= this .m_list_series.At( this .IndexTimeframe(timeframe)); if (series_obj== NULL || series_obj.DataTotal()== 0 || !series_obj.IsAvailable()) return ; series_obj.Refresh(data_calculate); if (series_obj.IsNewBar(data_calculate.rates.time)) { series_obj.SendEvent(); this .SetTerminalServerDate(); if ( this .EventAdd(SERIES_EVENTS_NEW_BAR,series_obj.Time( 0 ),series_obj.Timeframe(),series_obj. Symbol ())) this .m_is_event= true ; } } void CTimeSeries::RefreshAll(SDataCalculate &data_calculate) { bool upd= false ; this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); int total= this .m_list_series.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CSeries *series_obj= this .m_list_series.At(i); if (series_obj== NULL || !series_obj.IsAvailable() || series_obj.DataTotal()== 0 ) continue ; series_obj.Refresh(data_calculate); if (series_obj.IsNewBar(data_calculate.rates.time)) { series_obj.SendEvent(); upd= true ; if ( this .EventAdd(SERIES_EVENTS_NEW_BAR,series_obj.Time( 0 ),series_obj.Timeframe(),series_obj. Symbol ())) this .m_is_event= true ; } } if (upd) this .SetTerminalServerDate(); }

Здесь я прокомментировал каждую строку кода методов и, надеюсь, вопросов по пониманию не возникнет. В любом случае, все вопросы можно задать в обсуждении к статье.

С классом объекта всех таймсерий одного символа CTimeSeries завершили.

Следующий класс — класс-коллекция объектов таймсерий символов CTimeSeriesCollection — и он точно так же должен быть наделён событийным функционалом, так как на него возлагается "ответственность" получения списков с событиями от всех объектов, хранящих все таймсерии каждого используемого в программе символа.

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Collections\TimeSeriesCollection.mqh и унаследуем его от расширенного базового класса всех объектов библиотеки:



class CTimeSeriesCollection : public CBaseObjExt {

В публичной секции класса объявим два метода для возврата объекта всех таймсерий указанного символа, и для возврата объекта-таймсерии указанного символа и периода:



public : CTimeSeriesCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list; } CTimeSeries *GetTimeseries( const string symbol); CSeries *GetSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe);

За пределами тела класса сразу напишем их реализацию.

Метод, возвращающий объект таймсерий указанного символа:

CTimeSeries *CTimeSeriesCollection::GetTimeseries( const string symbol ) { int index = this .IndexTimeSeries( symbol ); if (index== WRONG_VALUE ) return NULL ; CTimeSeries *timeseries= this .m_list.At( index ); return timeseries; }

Здесь: получаем индекс объекта таймсерий по наименованию символа методом IndexTimeSeries(), рассмотренный нами в части 37 описания создания библиотеки. По полученному индексу получаем объект таймсерий из списка. При неудачном получении индекса или объекта из списка будет возвращено значение NULL, иначе — указатель на запрашиваемый объект в списке.



Метод, возвращающий объект-таймсерию указанного символа/периода:



CSeries *CTimeSeriesCollection::GetSeries( const string symbol , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe ) { CTimeSeries *timeseries= this .GetTimeseries( symbol ); if (timeseries== NULL ) return NULL ; CSeries *series=timeseries.GetSeries( timeframe ); return series; }

Здесь: получаем объект таймсерий при помощи вышерассмотренного метода GetTimeseries() по переданному в метод символу.

Из полученного объекта таймсерий получаем список-таймсерию по указанному таймфрейму и возвращаем указатель на полученный объект-таймсерию.



Метод GetSeries() объекта таймсерий использует для возврата требуемой таймсерии метод IndexTimeframe(), рассмотренный нами выше, а метод GetSeries() объекта таймсерий CTimeSeries выглядит так:

CSeries *GetSeries( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .m_list_series.At( this .IndexTimeframe(timeframe)); }

Из публичной секции класса удалим три метода для создания таймсерий, оставив только один — для создания указанной таймсерии указанного символа:



bool CreateSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ); bool CreateSeries( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ); bool CreateSeries( const string symbol, const uint required= 0 ); bool CreateSeries( const uint required= 0 );

Три удалённые метода пока кажутся тут лишними, и вместо них объявим три новых метода — для пересоздания указанной таймсерии, для возврата пустой таймсерии и для возврата не полностью заполненной таймсерии:



bool CreateSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int rates_total= 0 , const uint required= 0 ); bool ReCreateSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int rates_total= 0 , const uint required= 0 ); CSeries *GetSeriesEmpty( void ); CSeries *GetSeriesIncompleted( void );

Для чего нужно пересоздавать таймсерию? При инициализации библиотеки и создания всех используемых таймсерий всех символов, мы обращаемся к функциям, инициирующим закачку исторических данных. Но, как мы уже не раз говорили, если программа — индикатор, и обращается к символу и таймфрейму, на которых она запущена, то можем получить клинч. Поэтому такие ситуации пропускаются, а после завершения инициализации и входа в обработчик OnCalculate(), мы первым делом должны просмотреть созданные таймсерии, получить пустую (пропущенную при инициализации) и пересоздать её с использованием данных из переменной rates_total в OnCalculate().

Теперь в методы обновления таймсерий будем передавать не данные от массивов таймсерий из OnCalculate(), а структуру этих данных, и объявим метод для получения событий из объекта таймсерий и добавления их в список событий всех объектов коллекции таймсерий символов:



void Refresh ( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, SDataCalculate &data_calculate ); void Refresh ( SDataCalculate &data_calculate ); bool SetEvents(CTimeSeries *timeseries); void Print ( const bool created= true ); void PrintShort( const bool created= true ); CTimeSeriesCollection(); };

Реализация методов, возвращающих пустую и не полностью заполненную таймсерии:

CSeries *CTimeSeriesCollection::GetSeriesEmpty( void ) { int total_timeseries= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total_timeseries;i++) { CTimeSeries *timeseries= this .m_list.At(i); if (timeseries== NULL || !timeseries.IsAvailable()) continue ; CArrayObj *list_series=timeseries.GetListSeries(); if (list_series== NULL ) continue ; int total_series=list_series.Total(); for ( int j= 0 ;j<total_series;j++) { CSeries *series=list_series.At(j); if (series== NULL || !series.IsAvailable()) continue ; if (series.DataTotal()== 0 ) return series; } } return NULL ; } CSeries *CTimeSeriesCollection::GetSeriesIncompleted( void ) { int total_timeseries= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total_timeseries;i++) { CTimeSeries *timeseries= this .m_list.At(i); if (timeseries== NULL || !timeseries.IsAvailable()) continue ; CArrayObj *list_series=timeseries.GetListSeries(); if (list_series== NULL ) continue ; int total_series=list_series.Total(); for ( int j= 0 ;j<total_series;j++) { CSeries *series=list_series.At(j); if (series== NULL || !series.IsAvailable()) continue ; if (series.DataTotal()> 0 && series.AvailableUsedData()!=series.DataTotal()) return series; } } return NULL ; }

Каждая строка методов прокомментирована, методы совершенно одинаковы за исключением проверки на пустую и не полностью заполненную таймсерию.



Методы возвращают первую встречную таймсерию, удовлетворяющую условия поиска. И так сделано специально — чтобы на каждом очередном тике (входе в OnCalculate) получать последовательно все возможные пустые или не полностью заполненные таймсерии, что соответствует рекомендациям MetaQuotes по правильной обработке нехватки данных в индикаторах — выходить из обработчика и проверять наличие данных на следующем тике.



Реализация метода создания указанной таймсерии указанного символа:



bool CTimeSeriesCollection::CreateSeries( const string symbol , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe , const int rates_total= 0 , const uint required= 0 ) { CTimeSeries *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries== NULL ) return false ; if (!timeseries.AddSeries( timeframe ,required)) return false ; if (!timeseries.SyncData(timeframe, required,rates_total )) return false ; return timeseries.CreateSeries(timeframe,required); }

Метод добавляет данные в объект таймсерий одного символа новую таймсерию с указанным периодом графика.

В метод передаются символ и период требуемой таймсерии.

Получаем объект таймсерий и добавляем в него новую таймсерию указанного периода графика.

Запрашиваем данные по символу/периоду и устанавливаем нужное количество данных в таймсерии.

Если все предыдущие действия выполнены успешно — возвращаем результат создания новой таймсерии и добавления в неё данных.

Все эти методы рассматривались нами в предыдущих статьях, а здесь лишь сделана иная логика создания требуемой таймсерии символа/периода, чем была описана в статье 37.



Реализация метода пересоздания указанной таймсерии указанного символа:

bool CTimeSeriesCollection::ReCreateSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int rates_total= 0 , const uint required= 0 ) { CTimeSeries *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries== NULL ) return false ; if (!timeseries.SyncData(timeframe,rates_total,required)) return false ; return timeseries.CreateSeries(timeframe,required); }

Здесь всё точно так же, с одной лишь разницей — таймсерия уже создана, поэтому пропускается шаг добавления новой таймсерии к объекту всех таймсерий символа.



Реализация метода, получающего события из объекта таймсерий и добавляния их в список событий коллекции таймсерий:

bool CTimeSeriesCollection::SetEvents(CTimeSeries *timeseries) { bool res= true ; CArrayObj *list=timeseries.GetListEvents(); if (list==NULL) return false ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj * event =timeseries.GetEvent(i); if ( event ==NULL) continue ; res &= this .EventAdd( event .ID(), event .LParam(), event .DParam(), event .SParam()); } return res; }

В метод передаётся указатель на объект таймсерий символа, и в цикле по списку событий этого объекта все его события добавляются к списку событий коллекции таймсерий.

Реализация метода обновления указанной таймсерии указанного символа и добавления его событий к списку событий коллекции таймсерий:

void CTimeSeriesCollection::Refresh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,SDataCalculate &data_calculate) { this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); CTimeSeries *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries== NULL ) return ; if (!timeseries.IsNewTick()) return ; timeseries.Refresh(timeframe,data_calculate); if (timeseries.IsEvent()) this .m_is_event= this .SetEvents(timeseries); }

Реализация метода обновления всех таймсерии всех символов и добавления их событий к списку событий коллекции таймсерий:

void CTimeSeriesCollection::Refresh(SDataCalculate &data_calculate) { this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTimeSeries *timeseries= this .m_list.At(i); if (timeseries== NULL ) continue ; if (!timeseries.IsNewTick()) continue ; timeseries.RefreshAll(data_calculate); if (timeseries.IsEvent()) this .m_is_event= this .SetEvents(timeseries); } }

Все эти методы подробно прокомментированы и, думаю, понимание принципов их логики не должно вызывать сомнений.

Доработка всех классов таймсерий на данном этапе завершена.

Теперь доработаем основной объект библиотеки CEngine (\MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh) для работы с коллекцией таймсерий из программ.



В приватной секции класса объявим объект-паузу:

class CEngine { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CAccountsCollection m_accounts; CSymbolsCollection m_symbols; CTimeSeriesCollection m_time_series; CResourceCollection m_resource; CTradingControl m_trading; CPause m_pause;

В публичную секцию класса добавим метод, возвращающий флаг наличия события в коллекции таймсерий:

bool IsHedge( void ) const { return this .m_is_hedge; } bool IsTester( void ) const { return this .m_is_tester; } bool IsAccountsEvent( void ) const { return this .m_accounts.IsEvent(); } bool IsSymbolsEvent( void ) const { return this .m_symbols.IsEvent(); } bool IsTradeEvent( void ) const { return this .m_events.IsEvent(); } bool IsSeriesEvent( void ) const { return this .m_time_series.IsEvent(); }

Метод возвращает результат работы метода IsEvent() объекта-коллекции таймсерий.

Так как теперь в методы обновления таймсерий нам необходимо отправлять данные массивов из обработчика OnCalculate() индикатора для обработки данных текущей таймсерии, то добавим в методы обработки событий Timer и Tick передачу структуры данных массивов OnCalculate(), а заодно и объявим метод обработки события Calculate:

void OnTimer ( SDataCalculate &data_calculate ); void OnTick ( SDataCalculate &data_calculate , const uint required= 0 ); int OnCalculate ( SDataCalculate &data_calculate , const uint required= 0 );

Там же, в публичной секции класса впишем метод, возвращающий список событий таймсерий:



CTimeSeriesCollection *GetTimeSeriesCollection( void ) { return & this .m_time_series; } CArrayObj *GetListTimeSeries( void ) { return this .m_time_series.GetList(); } CArrayObj *GetListSeriesEvents( void ) { return this .m_time_series.GetListEvents(); }

Метод возвращает указатель на список событий коллекции таймсерий при помощи метода коллекции таймсерий GetListEvents()

В публичной секции класса у нас есть четыре метода для создания различных таймсерий. Удалим три пока не нужных метода:



bool SeriesCreate( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ) { return this .m_series.CreateSeries(symbol,timeframe,required); } bool SeriesCreate( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ) { return this .m_series.CreateSeries(timeframe,required); } bool SeriesCreate( const string symbol, const uint required= 0 ) { return this .m_series.CreateSeries(symbol,required); } bool SeriesCreate( const uint required= 0 ) { return this .m_series.CreateSeries(required); }

и вместо них впишем объявление метода для создания всех таймсерий всех используемых символов коллекции, напишем метод для пересоздания указанной таймсерии и объявим метод для запроса синхронизации таймсерий с сервером:



bool SeriesCreate( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int rates_total= 0 , const uint required= 0 ) { return this .m_time_series.CreateSeries(symbol,timeframe,rates_total,required); } bool SeriesCreateAll( const string &array_periods[], const int rates_total= 0 , const uint required= 0 ); bool SeriesReCreate( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int rates_total= 0 , const uint required= 0 ) { return this .m_time_series.ReCreateSeries(symbol,timeframe,rates_total,required); } void SeriesSync(SDataCalculate &data_calculate, const uint required= 0 );

Там же у нас есть четыре метода для обновления коллекции таймсерий.

Оставим только два метода — метод для обновления указанной таймсерии, и метод для обновления всех таймсерий коллекции:



void SeriesRefresh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, SDataCalculate &data_calculate ) { this .m_time_series.Refresh(symbol,timeframe,data_calculate); } void SeriesRefresh( SDataCalculate &data_calculate ) { this .m_time_series.Refresh(data_calculate); }

Теперь в методы вместо значений массивов OnCalculate() передаётся структура с данными переменных и массивов OnCalculate().

И добавим ещё четыре метода — для возврата указателя на объект таймсерий указанного символа, на указанный объект-таймсерию, а так же методы, возвращающие указатели на пустую и не полностью заполненную таймсерии:



CTimeSeries *SeriesGetTimeseries( const string symbol) { return this .m_time_series.GetTimeseries(symbol); } CSeries *SeriesGetSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .m_time_series.GetSeries(symbol,timeframe); } CSeries *SeriesGetSeriesEmpty( void ) { return this .m_time_series.GetSeriesEmpty(); } CSeries *SeriesGetSeriesIncompleted( void ) { return this .m_time_series.GetSeriesIncompleted(); }

Методы возвращают результат возврата одноимённых методов коллекции таймсерий, рассмотренные нами выше.



Метод TradingOnInit(), передающий в торговый класс указатели на все необходимые коллекции был переименован в CollectionOnInit() так как такое название ему больше подходит — в нём будем производить необходимые инициализации всех классов-коллекций.



В конце кода тела класса впишем блок с методами для работы с объектом-паузой:

void PauseSetTimeBegin( const ulong time) { this .m_pause.SetTimeBegin(time); } void PauseSetWaitingMSC( const ulong pause) { this .m_pause.SetWaitingMSC(pause); } ulong PausePassed( void ) const { return this .m_pause.Passed(); } bool PauseIsCompleted( void ) const { return this .m_pause.IsCompleted(); } ulong PauseTimeBegin( void ) const { return this .m_pause.TimeBegin(); } ulong PauseTimeWait( void ) const { return this .m_pause.TimeWait(); } string PausePassedDescription( void ) const { return this .m_pause.PassedDescription(); } string PauseTimeBeginDescription( void ) const { return this .m_pause.TimeBeginDescription(); } string PauseWaitingMSCDescription( void ) const { return this .m_pause.WaitingMSCDescription(); } string PauseWaitingSECDescription( void ) const { return this .m_pause.WaitingSECDescription(); } void Pause( const ulong pause_msc, const datetime time_start= 0 ) { this .PauseSetWaitingMSC(pause_msc); this .PauseSetTimeBegin(time_start* 1000 ); while (! this .PauseIsCompleted() && ! IsStopped ()){} } CEngine(); ~CEngine();

Класс "Пауза" был нами рассмотрен в статье 30, и предназначен для организации пауз вместо функции Sleep(), которая в индикаторах не работает.

Здесь, наряду с уже описанными методами класса CPause, вызываемыми из этих методов, мы добавили ещё один метод Pause(), который сразу позволяет запустить новое ожидание паузы без предварительной инициализации её параметров — все параметры передаются в метод, а внутри метода организован цикл ожидания завершения количества милисекунд паузы, которые передаются в метод входным параметром. Эти методы могут нам пригодиться в программах для организации пауз в индикаторах.

Стоит не забывать, что этот объект-пауза точно так же задерживает основной поток, на котором запущен индикатор, как и функция Sleep(),

и применять эту паузу в индикаторах нужно там, где это оправдано.



Таймер класса CEngine был реорганизован — ранее для каждого обработчика каждой коллекции проверялось где работаем — в тестере, или нет. Это вынуждало для каждого обработчика всех коллекций проводить такие проверки, что становится уже нерациональным.

Теперь сначала проверяется где работаем — не в тестере, или в тестере, а затем уже внутри блоков — для не тестера и тестера, проводятся обработки всех коллекций:

void CEngine:: OnTimer (SDataCalculate &data_calculate) { if (! this .IsTester()) { int index= this .CounterIndex(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt1= this .m_list_counters.At(index); if (cnt1!= NULL ) { if (cnt1.IsTimeDone()) this .TradeEventsControl(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt2= this .m_list_counters.At(index); if (cnt2!= NULL ) { if (cnt2.IsTimeDone()) this .AccountEventsControl(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1); CTimerCounter* cnt3= this .m_list_counters.At(index); if (cnt3!= NULL ) { if (cnt3.IsTimeDone()) this .m_symbols.RefreshRates(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2); CTimerCounter* cnt4= this .m_list_counters.At(index); if (cnt4!= NULL ) { if (cnt4.IsTimeDone()) { this .SymbolEventsControl(); if ( this .m_symbols.ModeSymbolsList()==SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH) this .MarketWatchEventsControl(); } } index= this .CounterIndex(COLLECTION_REQ_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt5= this .m_list_counters.At(index); if (cnt5!= NULL ) { if (cnt5.IsTimeDone()) this .m_trading. OnTimer (); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_TS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt6= this .m_list_counters.At(index); if (cnt6!= NULL ) { if (cnt6.IsTimeDone()) this .SeriesRefresh(data_calculate); } } else { this .TradeEventsControl(); this .AccountEventsControl(); this .m_symbols.RefreshRates(); this .SymbolEventsControl(); this .m_trading. OnTimer (); this .SeriesRefresh(data_calculate); } }

Обработчик теперь стал компактнее и с более понятной логикой, и избавлен от лишних повторяющихся проверок.

Метод, синхронизирующий данные пустой таймсерии с сервером, и пересоздающий пустую таймсерию:



void CEngine::SeriesSync(SDataCalculate &data_calculate, const uint required= 0 ) { CSeries *series= this .SeriesGetSeriesEmpty(); if (series!= NULL ) { :: Comment (series.Header(), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_WAIT_FOR_SYNC)); :: ChartRedraw (:: ChartID ()); if (series.SyncData( 0 ,data_calculate.rates_total)) { if ( this .m_time_series.ReCreateSeries(series. Symbol (),series.Timeframe(),data_calculate.rates_total)) { :: Comment (series.Header(), ": OK" ); :: ChartRedraw (:: ChartID ()); Print (series.Header(), " " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_CREATED_OK), ":" ); series.PrintShort(); } } } else { :: Comment ( "" ); :: ChartRedraw (:: ChartID ()); } }

Итак. Данный метод является краеугольным камнем для правильной подгрузки исторических данных любых используемых таймсерий — любых символов и любых периодов графиков.

Метод получает из коллекции таймсерий первую попавшуюся незаполненную таймсерию, что означает, что для неё тиком ранее не было в наличии данных, и сразу же производится попытка синхронизации данных этой таймсерии с данными на сервере. Если не вышло — выходим из метода до следующего тика. Если же данные синхронизированы, то эта таймсерия пересоздаётся — заполняется всеми доступными (но не более запрашиваемого количества) барами из истории.



И так на каждом тике — получаем очередную пустую таймсерию, синхронизируем и пересоздаём — до тех пор пока не останется незаполненных таймсерий.

Реализация обработчиков событий NewTick и Calculate:

void CEngine:: OnTick (SDataCalculate &data_calculate, const uint required= 0 ) { if ( this .m_program!= PROGRAM_EXPERT ) return ; this .SeriesSync(data_calculate,required); } int CEngine:: OnCalculate (SDataCalculate &data_calculate, const uint required= 0 ) { if ( this .m_program!= PROGRAM_INDICATOR ) return data_calculate.rates_total; this .SeriesSync(data_calculate,required); return data_calculate.rates_total; }

В обоих методах вызывается метод для пересоздания пустых таймсерий.

А сами же методы должны вызываться из одноимённых обработчиков программы, работающей на основе данной библиотеки.



Реализация метода для создания всех используемых таймсерий всех используемых символов:

bool CEngine::SeriesCreateAll( const string &array_periods[] , const int rates_total= 0 , const uint required= 0 ) { bool res= true ; CArrayObj* list_symbols= this .GetListAllUsedSymbols(); if (list_symbols== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_GET_SYMBOLS_ARRAY)); return false ; } for ( int i= 0 ;i<list_symbols.Total();i++) { CSymbol *symbol=list_symbols.At(i); if (symbol== NULL ) { :: Print (DFUN, "index " ,i, ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_SYM_OBJ)); continue ; } int total_periods=:: ArraySize (array_periods); for ( int j= 0 ;j<total_periods;j++) { ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TimeframeByDescription(array_periods[j]); res &= this .SeriesCreate(symbol.Name(),timeframe,rates_total,required); } } return res; }

Метод должен вызываться при инициализации программы после создания списка всех используемых символов.

В метод передаётся созданный при инициализации массив с именами используемых периодов графиков и параметры для создания таймсерий — количество баров текущей таймсерии (только для индикаторов — rates_total) и необходимая глубина истории для создаваемых таймсерий (по умолчанию 1000, но не больше значения Bars() символа — для индикаторов — не больше rates_total).



Это все необходимые на сегодня доработки для работы с таймсериями.





Тестирование работы таймсерий и их событий в индикаторах

Для тестирования работы класса-коллекции таймсерий в индикаторах создадим в каталоге индикаторов терминала новую папку

\MQL5\Indicators\TestDoEasy\, а в ней новую подпапку Part39\, в которой создадим новый индикатор с именем TestDoEasyPart39.mq5.

Количество и тип рисуемых буферов индикатора пока для нас не имеет значения — мы в нём рисовать ничего не собираемся. Но на будущее я задал два рисуемых буфера с типом отрисовки DRAW_LINE.



Нужные входные параметры индикатора для задания нужных символов и таймфреймов, и некоторые другие,

я перенёс из тестового советника из прошлой статьи. Получилось так:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "Label1" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrRed #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "Label2" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrGreen #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 double Buffer1[]; double Buffer2[]; sinput ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols = SYMBOLS_MODE_CURRENT; sinput string InpUsedSymbols = "EURUSD,AUDUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDJPY" ; sinput ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_LIST; sinput string InpUsedTFs = "M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN1" ; sinput bool InpUseSounds = true ; CEngine engine; string prefix; bool testing; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[];

В обработчике OnInit() индикатора пропишем установку глобальных переменных индикатора и вызов функции инициализации библиотеки:



int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,Buffer1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Buffer2, INDICATOR_DATA ); prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; testing=engine.IsTester(); ZeroMemory (rates_data); OnInitDoEasy(); if (IsPresentObectByPrefix(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(SND_NEWS); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Обработчик OnDeinit() индикатора возьмём из тестового советника из прошлой статьи:

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); Comment ( "" ); }

Обработчики OnTimer() и OnChartEvent() также возьмём из советника:

void OnTimer () { if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (rates_data); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if ( StringFind (sparam, "BUTT_" )> 0 ) PressButtonEvents(sparam); } if (id> CHARTEVENT_CUSTOM - 1 ) { OnDoEasyEvent(id,lparam,dparam,sparam); } }

Для заполнения стуктуры данных массивов и переменных из первой и второй формы OnCalculate() индикатора создадим две функции:

void CopyData ( SDataCalculate &data_calculate , const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { bool as_series_price= ArrayGetAsSeries (price); if (!as_series_price) ArraySetAsSeries (price, true ); data_calculate.rates_total=rates_total; data_calculate.prev_calculated=prev_calculated; data_calculate.begin=begin; data_calculate.price=price[ 0 ]; if (!as_series_price) ArraySetAsSeries (price, false ); } void CopyData ( SDataCalculate &data_calculate , const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { bool as_series_time= ArrayGetAsSeries (time); if (!as_series_time) ArraySetAsSeries (time, true ); bool as_series_open= ArrayGetAsSeries (open); if (!as_series_open) ArraySetAsSeries (open, true ); bool as_series_high= ArrayGetAsSeries (high); if (!as_series_high) ArraySetAsSeries (high, true ); bool as_series_low= ArrayGetAsSeries (low); if (!as_series_low) ArraySetAsSeries (low, true ); bool as_series_close= ArrayGetAsSeries (close); if (!as_series_close) ArraySetAsSeries (close, true ); bool as_series_tick_volume= ArrayGetAsSeries (tick_volume); if (!as_series_tick_volume) ArraySetAsSeries (tick_volume, true ); bool as_series_volume= ArrayGetAsSeries (volume); if (!as_series_volume) ArraySetAsSeries (volume, true ); bool as_series_spread= ArrayGetAsSeries (spread); if (!as_series_spread) ArraySetAsSeries (spread, true ); data_calculate.rates_total=rates_total; data_calculate.prev_calculated=prev_calculated; data_calculate.rates.time=time[ 0 ]; data_calculate.rates.open=open[ 0 ]; data_calculate.rates.high=high[ 0 ]; data_calculate.rates.low=low[ 0 ]; data_calculate.rates.close=close[ 0 ]; data_calculate.rates.tick_volume=tick_volume[ 0 ]; data_calculate.rates.real_volume=( #ifdef __MQL5__ volume[ 0 ] #else 0 #endif); data_calculate.rates.spread=( #ifdef __MQL5__ spread[ 0 ] #else 0 #endif); if (!as_series_time) ArraySetAsSeries (time, false ); if (!as_series_open) ArraySetAsSeries (open, false ); if (!as_series_high) ArraySetAsSeries (high, false ); if (!as_series_low) ArraySetAsSeries (low, false ); if (!as_series_close) ArraySetAsSeries (close, false ); if (!as_series_tick_volume) ArraySetAsSeries (tick_volume, false ); if (!as_series_volume) ArraySetAsSeries (volume, false ); if (!as_series_spread) ArraySetAsSeries (spread, false ); }

Функцию обработки событий библиотеки DoEasy тоже перенесём из тестового советника:

void OnDoEasyEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int idx=id-CHARTEVENT_CUSTOM; ushort msc=engine.EventMSC(lparam); ushort reason=engine.EventReason(lparam); ushort source=engine.EventSource(lparam); long time=TimeCurrent()* 1000 +msc; if (source==COLLECTION_SYMBOLS_ID) { CSymbol *symbol=engine.GetSymbolObjByName(sparam); if (symbol==NULL) return ; int digits=(idx<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL ? 0 : symbol.Digits()); string id_descr=(idx<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL ? symbol.GetPropertyDescription((ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER)idx) : symbol.GetPropertyDescription((ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE)idx)); string value =DoubleToString(dparam,digits); if (reason==BASE_EVENT_REASON_INC) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_DEC) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } } else if (source==COLLECTION_ACCOUNT_ID) { CAccount *account=engine.GetAccountCurrent(); if (account==NULL) return ; int digits= int (idx<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL ? 0 : account.CurrencyDigits()); string id_descr=(idx<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL ? account.GetPropertyDescription((ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER)idx) : account.GetPropertyDescription((ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE)idx)); string value =DoubleToString(dparam,digits); if (reason==BASE_EVENT_REASON_INC) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); if (idx==ACCOUNT_PROP_EQUITY) { CArrayObj* list_positions=engine.GetListMarketPosition(); list_positions=CSelect::ByOrderProperty(list_positions,ORDER_PROP_SYMBOL,Symbol(),EQUAL); list_positions=CSelect::ByOrderProperty(list_positions,ORDER_PROP_PROFIT_FULL, 0 ,MORE); if (list_positions!=NULL) { list_positions.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list_positions,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index>WRONG_VALUE) { COrder* position=list_positions.At(index); if (position!=NULL) { engine.ClosePosition(position.Ticket()); } } } } } if (reason==BASE_EVENT_REASON_DEC) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } } else if (idx>MARKET_WATCH_EVENT_NO_EVENT && idx<SYMBOL_EVENTS_NEXT_CODE) { string descr=engine.GetMWEventDescription((ENUM_MW_EVENT)idx); string name=(idx==MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_SORT ? "" : ": " +sparam); Print(TimeMSCtoString(lparam), " " ,descr,name); } else if (idx>SERIES_EVENTS_NO_EVENT && idx<SERIES_EVENTS_NEXT_CODE) { if (idx==SERIES_EVENTS_NEW_BAR) { Print(TextByLanguage( "Новый бар на " , "New Bar on " ),sparam, " " ,TimeframeDescription((ENUM_TIMEFRAMES)dparam), ": " ,TimeToString(lparam)); } } else if (idx>TRADE_EVENT_NO_EVENT && idx<TRADE_EVENTS_NEXT_CODE) { CArrayObj *list=engine.GetListAllOrdersEvents(); if (list==NULL) return ; int shift=(testing ? ( int )lparam : 0 ); CEvent * event =list.At(list.Total()- 1 -shift); if ( event ==NULL) return ; if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_DIVIDENT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_TAX) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_TRIGGERED_STOP_LIMIT_ORDER) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_SL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_TP) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_SL_TP) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_SL_TP) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_SL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_TP) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_SL_TP) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_SL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_TP) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } } }

Функция для работы с событиями библиотеки в тестере тоже из советника:

void EventsHandling( void ) { if (engine.IsTradeEvent()) { int total=engine.GetTradeEventsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj * event =engine.GetTradeEventByIndex(i); if ( event ==NULL) continue ; long lparam=i; double dparam= event .DParam(); string sparam= event .SParam(); OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+ event .ID(),lparam,dparam,sparam); } } if (engine.IsAccountsEvent()) { CArrayObj* list=engine.GetListAccountEvents(); if (list!=NULL) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj * event =list.At(i); if ( event ==NULL) continue ; long lparam= event .LParam(); double dparam= event .DParam(); string sparam= event .SParam(); OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+ event .ID(),lparam,dparam,sparam); } } } if (engine.IsSymbolsEvent()) { CArrayObj* list=engine.GetListSymbolsEvents(); if (list!=NULL) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj * event =list.At(i); if ( event ==NULL) continue ; long lparam= event .LParam(); double dparam= event .DParam(); string sparam= event .SParam(); OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+ event .ID(),lparam,dparam,sparam); } } } if (engine.IsSeriesEvent()) { CArrayObj* list=engine.GetListSeriesEvents(); if (list!=NULL) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj * event =list.At(i); if ( event ==NULL) continue ; long lparam= event .LParam(); double dparam= event .DParam(); string sparam= event .SParam(); OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+ event .ID(),lparam,dparam,sparam); } } } }

Функции из советника для работы с кнопками торговой панели можно было и не переносить, но на будущее, для возможности использования неких кнопок в индикаторе, эти функции с небольшими изменениями (предполагается две кнопки) тоже перенесём из советника:

bool ButtonState( const string name) { return ( bool ) ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ); } void ButtonState( const string name, const bool state) { ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ,state); if (name== "BUTT_1" ) { if (state) ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR , C'220,255,240' ); else ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR , C'240,240,240' ); } if (name== "BUTT_2" ) { if (state) ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR , C'255,220,90' ); else ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR , C'240,240,240' ); } } void PressButtonsControl( void ) { int total= ObjectsTotal ( 0 , 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (obj_name,prefix+ "BUTT_" )< 0 ) continue ; PressButtonEvents(obj_name); } } void PressButtonEvents( const string button_name) { string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); if (ButtonState(button_name)) { if (button== "BUTT_1" ) { } else if (button== "BUTT_2" ) { } engine.Pause( 100 ); ButtonState(button_name, false ); ChartRedraw (); } else { if (button== "BUTT_1" ) { ButtonState(button_name, false ); } if (button== "BUTT_2" ) { ButtonState(button_name, false ); } ChartRedraw (); } }

Как видим, большинство функций советника без проблем и переделок можно использовать в индикаторах. Это наталкивает на мысль, что все действительно необходимые функции для работы с библиотекой из советников и индикаторов нужно будет перенести в подключаемый файл библиотеки, и оттуда уже использовать. Но это потом, не сейчас. Сейчас нам нужно создать обработчик OnCalculate() индикатора.

Обработчик будет состоять из обязательного блока кода для подготовки данных библиотеки и необязательного (сегодня) блока кода для работы с индикатором:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { CopyData(rates_data,rates_total,prev_calculated,time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread); engine. OnCalculate (rates_data); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); PressButtonsControl(); EventsHandling(); } ArraySetAsSeries (open, true ); ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (close, true ); ArraySetAsSeries (tick_volume, true ); ArraySetAsSeries (volume, true ); ArraySetAsSeries (spread, true ); ArraySetAsSeries (Buffer1, true ); ArraySetAsSeries (Buffer2, true ); if (rates_total< 2 || Point ()== 0 ) return 0 ; int limit=rates_total-prev_calculated; if (limit> 1 ) { limit=rates_total- 1 ; ArrayInitialize (Buffer1, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (Buffer2, EMPTY_VALUE ); } for ( int i=limit; i>= 0 && ! IsStopped (); i--) { } for ( int i=limit; i>= 0 && ! IsStopped (); i--) { Buffer1[i]=high[i]; Buffer2[i]=low[i]; } return (rates_total); }

Как видим, всё, что связано с работой библиотеки, всё уложилось в маленький блок кода в обработчике OnCalculate(), и по сути, тут разница с советником лишь в том, что мы предварительно заполняем структуру цен текущих данных массивов из OnCalculate() функцией CopyData(), а всё остальное абсолютно идентично работе в советнике — библиотека работает в таймере если индикатор запущен на графике символа, и в OnCalculate() по тикам — если индикатор запущен в тестере.

Буферы индикатора в расчётной части OnCalculate() просто заполним данными массивов high[] и low[].



Полный код индикатора можно поглядеть в прилагаемых в конце статьи файлах.

Скомпилируем индикатор и запустим на графике символа, с которым долго не работали, предварительно выставив в настройках работу с текущим символом, и выберем работу с заданным списком таймфреймов. Запуск на долго неиспользуемых символах заставит индикатор подгружать недостающие данные и сообщать об этом в журнале и на графике:





Здесь видим, что с каждым новым тиком очередная пустая таймсерия синхронизировалась и создавалась. В журнал при этом были выведены записи:

Счёт 8550475 : Artyom Trishkin (MetaQuotes Software Corp.) 10425.23 USD, 1 : 100 , Hedge, Демонстрационный счёт MetaTrader 5 --- Инициализация библиотеки "DoEasy" --- Работа только с текущим символом: "USDCAD" Работа с заданным списком таймфреймов: "M1" "M5" "M15" "M30" "H1" "H4" "D1" "W1" "MN1" Таймсерия символа USDCAD: - Таймсерия "USDCAD" M1: Запрошено: 1000 , Фактически: 0 , Создано: 0 , На сервере: 0 - Таймсерия "USDCAD" M5: Запрошено: 1000 , Фактически: 0 , Создано: 0 , На сервере: 0 - Таймсерия "USDCAD" M15: Запрошено: 1000 , Фактически: 0 , Создано: 0 , На сервере: 0 - Таймсерия "USDCAD" M30: Запрошено: 1000 , Фактически: 0 , Создано: 0 , На сервере: 0 - Таймсерия "USDCAD" H1: Запрошено: 1000 , Фактически: 0 , Создано: 0 , На сервере: 0 - Таймсерия "USDCAD" H4: Запрошено: 1000 , Фактически: 0 , Создано: 0 , На сервере: 0 - Таймсерия "USDCAD" D1: Запрошено: 1000 , Фактически: 0 , Создано: 0 , На сервере: 0 - Таймсерия "USDCAD" W1: Запрошено: 1000 , Фактически: 0 , Создано: 0 , На сервере: 0 - Таймсерия "USDCAD" MN1: Запрошено: 1000 , Фактически: 0 , Создано: 0 , На сервере: 0 Время инициализации библиотеки: 00 : 00 : 01.406 Таймсерия "USDCAD" M1 создана успешно: - Таймсерия "USDCAD" M1: Запрошено: 1000 , Фактически: 1000 , Создано: 1000 , На сервере: 5001 Таймсерия "USDCAD" M5 создана успешно: - Таймсерия "USDCAD" M5: Запрошено: 1000 , Фактически: 1000 , Создано: 1000 , На сервере: 5741 Таймсерия "USDCAD" M15 создана успешно: - Таймсерия "USDCAD" M15: Запрошено: 1000 , Фактически: 1000 , Создано: 1000 , На сервере: 5247 Таймсерия "USDCAD" M30 создана успешно: - Таймсерия "USDCAD" M30: Запрошено: 1000 , Фактически: 1000 , Создано: 1000 , На сервере: 5123 Таймсерия "USDCAD" H1 создана успешно: - Таймсерия "USDCAD" H1: Запрошено: 1000 , Фактически: 1000 , Создано: 1000 , На сервере: 6257 Таймсерия "USDCAD" H4 создана успешно: - Таймсерия "USDCAD" H4: Запрошено: 1000 , Фактически: 1000 , Создано: 1000 , На сервере: 6232 Таймсерия "USDCAD" D1 создана успешно: - Таймсерия "USDCAD" D1: Запрошено: 1000 , Фактически: 1000 , Создано: 1000 , На сервере: 5003 Таймсерия "USDCAD" W1 создана успешно: - Таймсерия "USDCAD" W1: Запрошено: 1000 , Фактически: 1000 , Создано: 1000 , На сервере: 1403 Таймсерия "USDCAD" MN1 создана успешно: - Таймсерия "USDCAD" MN1: Запрошено: 1000 , Фактически: 323 , Создано: 323 , На сервере: 323 Новый бар на USDCAD M1: 2020.03 . 19 12 : 18 Новый бар на USDCAD M1: 2020.03 . 19 12 : 19 Новый бар на USDCAD M1: 2020.03 . 19 12 : 20 Новый бар на USDCAD M5: 2020.03 . 19 12 : 20

Здесь видим, что при инициализации библиотеки были созданы все запрашиваемые таймсерии, но данными они заполнены не были в виду их отсутствия. При первом обращении к запрашиваемым данным была инициирована подкачка данных терминалом. И по приходу каждого последующего тика мы получали очередной пустой объект-таймсерию, синхронизировали его данные с сервером и заполняли объект-таймсерию данными баров в запрошенном количестве. На MN1 фактически доступно всего 323 бара — они и были все добавлены в список-таймсерию.



Теперь запустим индикатор в визуальном режиме тестера с теми же настройками:





Тестер подгружает необходимую историю по всем используемым таймфреймам, библиотека сообщает о создании всех таймсерий кроме текущей, затем на первом входе в OnCalculate() успешно пересоздаётся таймсерия для текущего символа и периода, и далее после снятия с паузы тестера, видим как в тестере отрабатывают события "Новый бар" используемых таймсерий.

Всё работает так, как и предполагалось.



Что дальше

В следующей статье продолжим работу с таймсериями в индикаторах, и протестируем использование созданных таймсерий для отображения информации на графике.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

