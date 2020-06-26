Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 46): Мультипериодные, мультисимвольные индикаторные буферы

Содержание

Концепция

Создаваемая библиотека уже содержит в себе функционал для создания и сопровождения мультипериодных индикаторных буферов. Теперь нам осталось добавить функционал для работы в мультисимвольном режиме, чтобы мы могли уже свободно решать дальнейшие задачи по развитию предоставляемых библиотекой средств для использования в своих программах.

Как оказалось, ранее проведённая работа с классами объектов-буферов уже предоставляет нам такой функционал при совсем небольшой доработке. Поэтому сегодня мы её выполним и приступим к упрощенному созданию мультисимвольных мультипериодных стандартных индикаторов.

Для этого нам необходимо будет дополнить класс объекта расчётного буфера так, чтобы он мог принимать в свой массив данные массива по хэндлу стандартного индикатора. В принципе, библиотека уже позволяет это сделать, но внесённые небольшие дополнения существенно облегчат такую задачу и сразу же позволят выводить данные на текущий график от стандартных индикаторов с любого символа/периода.

В последующих статьях перенесём протестированную сегодня концепцию на классы для работы с данными стандартных индикаторов с любого символа/периода и упростим задачу создания мультисимвольных мультипериодных стандартных индикаторов.



Доработка классов объектов-буферов для работы с любыми символами

В классе базового абстрактного объекта-буфера содержатся значения индексов массивов для следующих индикаторных буферов, то есть тех, которые могут быть созданы после текущего. В этом текущем объекте нам приходится прибегать к несложным расчётам индексов последующих индикаторных буферов в зависимости от типа текущего объекта-буфера и его стиля рисования, при этом расчёте ещё и учитывается отсутствие буфера цвета у индикаторного буфера со стилем рисования "заливка цветом между двумя уровнями".

Чтобы облегчить задачу расчётов индексов последующих буферов и не вносить путаницу в наглядность расчётов при учитывании различных факторов, можно сделать гораздо проще. Мы заведём ещё одну переменную-член класса, которая будет содержать количество всех массивов, использующихся для построения объекта-буфера. А указывать будем это строго заданное значение при создании каждого объекта-буфера — наследника класса абстрактного буфера, передавая нужное значение в защищённый конструктор класса базового объекта в параметрах конструктора класса-наследника.

Выглядит мудрёно, а на самом деле всё очень просто: при создании нового объекта индикаторного буфера, мы уже и так передаём некоторые значения в конструкторе класса объекта-буфера в конструктор его родительского класса. Будем передавать на одно значение больше. Этим значением и будет для каждого объекта-буфера количество нужных для его построения массивов.



Откроем файл класса базового объекта абстрактного индикаторного буфера \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\Buffer.mqh и внесём в него необходимые изменения.

В приватной секции класса объявим новую переменную:

class CBuffer : public CBaseObj { private : long m_long_prop[BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[BUFFER_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[BUFFER_PROP_STRING_TOTAL]; bool m_act_state_trigger; uchar m_total_arrays;

В объявлении защищённого параметрического конструктора класса, в его входных параметрах, добавим ещё одну переменную, через которую и будем передавать в класс количество всех массивов объекта-буфера при его создании:

CBuffer( void ){;} protected : CBuffer(ENUM_BUFFER_STATUS status_buffer, ENUM_BUFFER_TYPE buffer_type, const uint index_plot, const uint index_base_array, const int num_datas, const uchar total_arrays , const int width, const string label); public :

В коде реализации конструктора так же добавим эту переменную в список входных параметров, и присвоим переданное через неё значение ранее объявленной приватной переменной. А далее будем использовать это значение для расчёта индекса базового массива для последующего объекта-буфера. При расчёте индекса массива цветов будем проверять тип буфера, и если это рисуемый буфер, то рассчитывать индекс прибавлением к индексу базового массива количества всех массивов данных, а для расчётного буфера — будем прибавлять ноль, так как у расчётного буфера нет массива цвета:



CBuffer::CBuffer(ENUM_BUFFER_STATUS buffer_status, ENUM_BUFFER_TYPE buffer_type, const uint index_plot, const uint index_base_array, const int num_datas, const uchar total_arrays , const int width, const string label) { this .m_type=COLLECTION_BUFFERS_ID; this .m_act_state_trigger= true ; this .m_total_arrays=total_arrays; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_STATUS] = buffer_status; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_TYPE] = buffer_type; ENUM_DRAW_TYPE type= ( ! this .TypeBuffer() || ! this .Status() ? DRAW_NONE : this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING ? DRAW_FILLING : ENUM_DRAW_TYPE ( this .Status()+ 8 ) ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_DRAW_TYPE] = type; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_TIMEFRAME] = PERIOD_CURRENT ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ACTIVE] = true ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ARROW_CODE] = 0x9F ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_SHOW_DATA] = (buffer_type>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? true : false ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_SHIFT] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_LINE_STYLE] = STYLE_SOLID ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_LINE_WIDTH] = width; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES] = ( this .Status()>BUFFER_STATUS_NONE ? ( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING ? 1 : 2 ) : 0 ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_COLOR] = clrRed ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_NUM_DATAS] = num_datas; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_PLOT] = index_plot; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_BASE] = index_base_array; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_COLOR] = this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_BASE)+ ( this .TypeBuffer()!=BUFFER_TYPE_CALCULATE ? this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS) : 0 ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE] = index_base_array+ this .m_total_arrays; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_PLOT] = ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? index_plot+ 1 : index_plot); this .m_double_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_EMPTY_VALUE)] = ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? EMPTY_VALUE : 0 ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_SYMBOL)] = :: Symbol (); this .m_string_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_LABEL)] = ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? label : NULL ); if (:: ArrayResize ( this .DataBuffer,( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS))== WRONG_VALUE ) :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_DRAWING_ARRAY_RESIZE), ". " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,( string ):: GetLastError ()); if ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE) if (:: ArrayResize ( this .ArrayColors,( int ) this .ColorsTotal())== WRONG_VALUE ) :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_COLORS_ARRAY_RESIZE), ". " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,( string ):: GetLastError ()); if ( this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING) { this .SetColor( clrBlue , 0 ); this .SetColor( clrRed , 1 ); } int total=:: ArraySize (DataBuffer); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { int index=( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_BASE)+i; :: SetIndexBuffer (index, this .DataBuffer[i].Array,( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_DATA ? INDICATOR_DATA : INDICATOR_CALCULATIONS )); :: ArraySetAsSeries ( this .DataBuffer[i].Array, true ); } if ( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING && this .TypeBuffer()!=BUFFER_TYPE_CALCULATE) { :: SetIndexBuffer (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_COLOR), this .ColorBufferArray, INDICATOR_COLOR_INDEX ); :: ArraySetAsSeries ( this .ColorBufferArray, true ); } if ( this .TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_CALCULATE) return ; :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_DRAW_TYPE ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_TYPE)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_ARROW ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ARROW_CODE)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_ARROW_SHIFT ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_DRAW_BEGIN ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_SHOW_DATA ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_SHOW_DATA)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_SHIFT ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_SHIFT)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LINE_STYLE ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_LINE_STYLE)); :: PlotIndexSetInteger (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LINE_WIDTH ,( ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_LINE_WIDTH)); this .SetColor(( color ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_COLOR)); :: PlotIndexSetDouble (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_EMPTY_VALUE , this .GetProperty(BUFFER_PROP_EMPTY_VALUE)); :: PlotIndexSetString (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LABEL , this .GetProperty(BUFFER_PROP_LABEL)); }





Теперь во все классы объектов-наследников базового объекта абстрактного буфера добавим в конструкторы классов в их списке инициализации передачу требуемого значения количества используемых массивов для построения буфера.

Для буфера стрелок (\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferArrow.mqh):

class CBufferArrow : public CBuffer { private : public : CBufferArrow( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer(BUFFER_STATUS_ARROW,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 1 , 2 , 1 , "Arrows" ) {}

Для буфера линий (\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferLine.mqh):

class CBufferLine : public CBuffer { private : public : CBufferLine( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer(BUFFER_STATUS_LINE,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 1 , 2 , 1 , "Line" ) {}

Для буфера отрезков (\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferSection.mqh):

class CBufferSection : public CBuffer { private : public : CBufferSection( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer(BUFFER_STATUS_SECTION,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 1 , 2 , 1 , "Section" ) {}

Для буфера гистограммы от нулевой линии (\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferHistogram.mqh):

class CBufferHistogram : public CBuffer { private : public : CBufferHistogram( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer(BUFFER_STATUS_HISTOGRAM,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 1 , 2 , 2 , "Histogram" ) {}

Для буфера гистограммы на двух индикаторных буферах (\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferHistogram2.mqh):

class CBufferHistogram2 : public CBuffer { private : public : CBufferHistogram2( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer(BUFFER_STATUS_HISTOGRAM2,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 2 , 3 , 8 , "Histogram2 0;Histogram2 1" ) {}

Для буфера зигзага (\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferZigZag.mqh):

class CBufferZigZag : public CBuffer { private : public : CBufferZigZag( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer(BUFFER_STATUS_ZIGZAG,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 2 , 3 , 1 , "ZigZag 0;ZigZag 1" ) {}

Для буфера заливки (\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferFilling.mqh):

class CBufferFilling : public CBuffer { private : public : CBufferFilling( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer(BUFFER_STATUS_FILLING,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 2 , 2 , 1 , "Filling 0;Filling 1" ) {}

Для буфера отрисовки в виде баров (\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferBars.mqh):

class CBufferBars : public CBuffer { private : public : CBufferBars( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer(BUFFER_STATUS_BARS,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 4 , 5 , 2 , "Bar Open;Bar High;Bar Low;Bar Close" ) {}

Для буфера отрисовки в виде японских свечей (\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferCandles.mqh):

class CBufferCandles : public CBuffer { private : public : CBufferCandles( const uint index_plot, const uint index_base_array) : CBuffer(BUFFER_STATUS_CANDLES,BUFFER_TYPE_DATA,index_plot,index_base_array, 4 , 5 , 1 , "Candle Open;Candle High;Candle Low;Candle Close" ) {}

Для расчётного буфера (\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferCalculate.mqh):

class CBufferCalculate : public CBuffer { private : public : CBufferCalculate( const uint index_plot, const uint index_array) : CBuffer(BUFFER_STATUS_NONE,BUFFER_TYPE_CALCULATE,index_plot,index_array, 1 , 1 , 0 , "Calculate" ) {}

Такие изменения избавляют нас от необходимости для расчётов индексов последующих создаваемых буферов проводить проверки на тип буфера и его стиль рисования, так как для каждого типа буфера у нас всегда используется одинаковое для данного типа количество массивов — мы его и передаём строго заданными значениями при создании буфера.

В класс расчётного буфера добавим новые методы, при помощи которых мы сможем записывать в массив расчётного буфера данные от хэндла стандартного индикатора:

class CBufferCalculate : public CBuffer { private : public : CBufferCalculate( const uint index_plot, const uint index_array) : CBuffer(BUFFER_STATUS_NONE,BUFFER_TYPE_CALCULATE,index_plot,index_array, 1 , 1 , 0 , "Calculate" ) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property); virtual void PrintShort( void ); void SetData( const uint series_index, const double value) { this .SetBufferValue( 0 ,series_index,value); } double GetData( const uint series_index) const { return this .GetDataBufferValue( 0 ,series_index); } int FillAsSeries( const int indicator_handle, const int buffer_num, const int start_pos, const int count); int FillAsSeries( const int indicator_handle, const int buffer_num, const datetime start_time, const int count); int FillAsSeries( const int indicator_handle, const int buffer_num, const datetime start_time, const datetime stop_time); };

За пределами тела класса напишем их реализацию:

int CBufferCalculate::FillAsSeries( const int indicator_handle, const int buffer_num, const int start_pos, const int count) { return :: CopyBuffer (indicator_handle,buffer_num,start_pos,count, this .DataBuffer[ 0 ].Array); } int CBufferCalculate::FillAsSeries( const int indicator_handle, const int buffer_num, const datetime start_time, const int count) { return :: CopyBuffer (indicator_handle,buffer_num,start_time,count, this .DataBuffer[ 0 ].Array); } int CBufferCalculate::FillAsSeries( const int indicator_handle, const int buffer_num, const datetime start_time, const datetime stop_time) { return :: CopyBuffer (indicator_handle,buffer_num,start_time,stop_time, this .DataBuffer[ 0 ].Array); }

Все три метода используют три варианта перегруженной функции CopyBuffer(), а в качестве приёмного массива выступает массив, назначенный индикаторным буфером того объекта-буфера, из которого вызываются эти методы для записи в массив объекта необходимых данных от индикатора по его хэндлу.



Теперь приступим к реализации мультисимвольного режима работы с объектами-буферами. И тут всплывает лишь пара моих допущений и вольностей при создании материала к прошлой статье, где мы реализовывали мультипериодный режим.

В классе-коллекции индикаторных буферов мы создали метод для получения данных нужных таймсерий и баров для работы с одним баром буфера. Именно в этом методе есть все необходимые данные по периодам графиков — текущему и назначенному объекту-буферу, и символам — текущему и назначенному объекту-буферу. Метод в том виде, каким он был в прошлой статье:

int CBuffersCollection::GetBarsData(CBuffer *buffer, const int series_index, int &index_bar_period) { CSeriesDE *series_current= this .m_timeseries.GetSeries( buffer. Symbol () , PERIOD_CURRENT ); CSeriesDE *series_period= this .m_timeseries.GetSeries(buffer. Symbol (),buffer.Timeframe()); if (series_current== NULL || series_period== NULL ) return WRONG_VALUE ; CBar *bar_current=series_current.GetBar(series_index); if (bar_current== NULL ) return WRONG_VALUE ; CBar *bar_period=m_timeseries.GetBarSeriesFirstFromSeriesSecond( NULL , PERIOD_CURRENT ,bar_current.Time(), NULL ,series_period.Timeframe()); if (bar_period== NULL ) return WRONG_VALUE ; index_bar_period=bar_period.Index( PERIOD_CURRENT ); int num_bars=:: PeriodSeconds (bar_period.Timeframe())/:: PeriodSeconds (bar_current.Timeframe()); return (num_bars> 0 ? num_bars : 1 ); }

Если посмотреть внимательно, то всего в двух строчках мною было упущено получение данных от нужного символа — для таймсерии текущего графика мы получали данные от графика того символа, который назначен объекту-буферу. И во втором месте наоборот — получаем символ текущего графика там, где нужно брать символ объекта-буфера.

В итоге все исправления сводятся ко всего двум корректировкам в двух строках кода.

Полный листинг исправленного метода:

int CBuffersCollection::GetBarsData(CBuffer *buffer, const int series_index, int &index_bar_period) { CSeriesDE *series_current= this .m_timeseries.GetSeries( Symbol () , PERIOD_CURRENT ); CSeriesDE *series_period= this .m_timeseries.GetSeries(buffer. Symbol (),buffer.Timeframe()); if (series_current== NULL || series_period== NULL ) return WRONG_VALUE ; CBar *bar_current=series_current.GetBar(series_index); if (bar_current== NULL ) return WRONG_VALUE ; CBar *bar_period=m_timeseries.GetBarSeriesFirstFromSeriesSecond( NULL , PERIOD_CURRENT ,bar_current.Time(), buffer. Symbol () ,series_period.Timeframe()); if (bar_period== NULL ) return WRONG_VALUE ; index_bar_period=bar_period.Index( PERIOD_CURRENT ); int num_bars=:: PeriodSeconds (bar_period.Timeframe())/:: PeriodSeconds (bar_current.Timeframe()); return (num_bars> 0 ? num_bars : 1 ); }

Всё. Теперь наши объекты-буферы могут работать и в мультисимвольном режиме.

Нам ещё не хватает метода, который будет возвращать индекс бара на графике символа/периода, в который попадает индекс указанного бара текущего графика. Метод необходим для корректного отображения данных с другого символа/периода на текущем графике во время основного цикла индикатора.



Самое подходящее место для такого метода — класс-коллекция таймсерий \MQL5\Include\DoEasy\Collections\TimeSeriesCollection.mqh.

Объявим в нём новый метод:

CBar *GetBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index, const bool from_series= true ); CBar *GetBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime bar_time); CBar *GetBarSeriesFirstFromSeriesSecond( const string symbol_first, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_first, const int index, const string symbol_second= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_second= PERIOD_CURRENT ); CBar *GetBarSeriesFirstFromSeriesSecond( const string symbol_first, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_first, const datetime first_bar_time, const string symbol_second= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_second= PERIOD_CURRENT ); int IndexBarPeriodByBarCurrent( const int series_index, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool IsNewBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time= 0 );

За пределами тела класса напишем его реализацию:

int CTimeSeriesCollection::IndexBarPeriodByBarCurrent( const int series_index , const string symbol , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(:: Symbol (),( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period ()); if (series== NULL ) return WRONG_VALUE ; CBar *bar=series.GetBar( series_index ); if (bar== NULL ) return WRONG_VALUE ; return :: iBarShift (symbol,timeframe , bar.Time() ); }

В метод передаются индекс бара текущего графика, символ и период графика, для которого необходимо вернуть индекс бара, соответствующий времени переданного в метод индекса текущего графика.

Далее получаем указатель на таймсерию текущего графика, получаем указатель на объект-бар по индексу текущей таймсерии, и

по времени бара возвращаем индекс соответствующего бара на требуемой таймсерии.



Так как в расчётном буфере будут храниться данные буфера индикатора в полном соответствии с той таймсерией, на данных которой создан индикатор, то этим методом мы получим индекс в массиве расчётного буфера, который соответствует индексу указанного бара на текущем графике (как практический пример — индекс цикла индикатора). А это значит, что раз мы можем провести такое соответствие данных двух различных таймсерий, то мы можем и правильно отобразить эти данные на нужном графике.



Для доступа к этому методу из своих программ, нам нужно дать к нему доступ из класса основного объекта библиотеки CEngine

(\MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh):

void BufferArrowClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferArrow(number,series_index); } void BufferLineClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferLine(number,series_index); } void BufferSectionClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferSection(number,series_index); } void BufferHistogramClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferHistogram(number,series_index); } void BufferHistogram2Clear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferHistogram2(number,series_index);} void BufferZigZagClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferZigZag(number,series_index); } void BufferFillingClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferFilling(number,series_index); } void BufferBarsClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferBars(number,series_index); } void BufferCandlesClear( const int number, const int series_index) { this .m_buffers.ClearBufferCandles(number,series_index); } int IndexBarPeriodByBarCurrent( const int series_index, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .m_time_series.IndexBarPeriodByBarCurrent(series_index,symbol,timeframe); } void BuffersPrintShort( void );

Это все доработки классов библиотеки на сегодня для тестирования создания и работы с мультисимвольными мультипериодными индикаторами.



Для тестирования создадим два мультисимвольных мультипериодных индикатора — скользящую среднюю и MACD, рисующие свои данные на текущем графике, полученные с заданного символа/периода. В настройках индикатора будем задавать параметры индикатора и символ с периодом графика, с которых необходимо получить данные стандартного индикатора.



Тест: мультипериодная мультисимвольная скользящая средняя

Для тестирования возьмём индикатор из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Indicators\TestDoEasy\Part46\

под новым именем TestDoEasyPart46_1.mq5.

Индикатор будет выводить в отдельном подокне графика свечи выбранного в настройках символа и периода, и в том же подокне выведет скользящую среднюю с заданными в настройках параметрами, и с тем же символом/периодом, что и свечи.



Зададим для индикатора вывод данных индикатора в подокно графика, впишем ввод значений символа и периода графика для индикатора, входные параметры для скользящей средней и зададим глобальные переменные для корректировки введённых параметров МА:



#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 8 #property indicator_plots 2 sinput string InpUsedSymbols = "GBPUSD" ; sinput ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod = PERIOD_M30 ; sinput uint InpPeriodMA = 14 ; sinput int InpShiftMA = 0 ; sinput ENUM_MA_METHOD InpMethodMA = MODE_SMA ; sinput ENUM_APPLIED_PRICE InpPriceMA = PRICE_CLOSE ; sinput bool InpUseSounds = true ; CArrayObj *list_buffers; ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols= SYMBOLS_MODE_DEFINES; ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_LIST; string InpUsedTFs; CEngine engine; string prefix; int min_bars; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[]; int handle_ma; int period_ma;

В обработчике OnInit() создадим три объекта-буфера — один для линии МА, второй — для свечей выбранного символа, и третий — расчётный, для хранения данных скользящей средней, полученных с выбранного символа/периода.

Далее установим для буфера свечей описания всех четырёх массивов-буферов для окна данных, и то же самое — для буфера линии скользящей средней. По завершении создадим хэндл индикатора Moving Average:



int OnInit () { InpUsedTFs=TimeframeDescription(InpPeriod); OnInitDoEasy(); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS ,( int ) SymbolInfoInteger (InpUsedSymbols, SYMBOL_DIGITS )+ 1 ); prefix=engine.Name()+ "_" ; int index= ArrayMaximum (ArrayUsedTimeframes); int num_bars=NumberBarsInTimeframe(ArrayUsedTimeframes[index]); min_bars=(index> WRONG_VALUE ? (num_bars> 2 ? num_bars : 2 ) : 2 ); if (IsPresentObectByPrefix(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(SND_NEWS); engine.BufferCreateLine(); engine.BufferCreateCandles(); engine.BufferCreateCalculate(); if (engine.BuffersPropertyPlotsTotal()!= indicator_plots ) Alert (TextByLanguage( "Внимание! Значение \"indicator_plots\" должно быть " , "Attention! Value of \"indicator_plots\" should be " ),engine.BuffersPropertyPlotsTotal()); if (engine.BuffersPropertyBuffersTotal()!= indicator_buffers ) Alert (TextByLanguage( "Внимание! Значение \"indicator_buffers\" должно быть " , "Attention! Value of \"indicator_buffers\" should be " ),engine.BuffersPropertyBuffersTotal()); color array_colors[]={ clrDodgerBlue , clrRed , clrGray }; engine.BuffersSetColors(array_colors); period_ma= int (InpPeriodMA< 2 ? 2 : InpPeriodMA); for ( int i= 0 ;i<engine.GetListBuffers().Total();i++) { CBuffer *buff=engine.GetListBuffers().At(i); if (buff== NULL ) continue ; buff.SetShowData( true ); buff.SetTimeframe(InpPeriod); buff.SetSymbol(InpUsedSymbols); if (buff.Status()==BUFFER_STATUS_CANDLES) { string pr=InpUsedSymbols+ " " +TimeframeDescription(InpPeriod)+ " " ; string label=pr+ "Open;" +pr+ "High;" +pr+ "Low;" +pr+ "Close" ; buff.SetLabel(label); } if (buff.Status()==BUFFER_STATUS_LINE) { string label= "MA(" +( string )period_ma+ ")" ; buff.SetLabel(label); } } engine.BuffersPrintShort(); handle_ma= iMA (InpUsedSymbols,InpPeriod,period_ma,InpShiftMA,InpMethodMA,InpPriceMA); if (handle_ma== INVALID_HANDLE ) return INIT_FAILED ; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике OnCalculate() в блоке подготовки данных нам необходимо скопировать данные скользящей средней в наш расчётный буфер.

Чтобы не копировать весь массив данных МА на каждом тике, нам нужно исходить из того, что переменная limit рассчитывается таким образом, что на первом запуске или при изменении исторических данных, она имеет значение больше 1, на открытии нового бара она имеет значение 1, а в остальное время, на каждом тике — имеет значение ноль.

Мы не можем копировать данные, опираясь на значение limit — ноль баров скопировать нельзя. Значит нам нужно копировать один бар при значении limit равным нулю, а в остальных случаях — копируем столько, сколько указано в limit. Таким образом мы организуем экономное копирование актуальных данных скользящей средней в наш расчётный буфер:



CBufferCalculate *buff_calc=engine.GetBufferCalculate( 0 ); int total_copy=(limit< 2 ? 1 : limit); int copied=buff_calc.FillAsSeries(handle_ma, 0 , 0 ,total_copy); if (copied<total_copy) return 0 ;

В основном цикле индикатора сначала очищаем текущий бар всех рисуемых буферов индикатора (для избавления от мусорных значений), а затем рассчитываем линию МА и свечи выбранного символа с пересчётом их отображения на текущем графике:

for ( int i=limit; i> WRONG_VALUE && ! IsStopped (); i--) { engine.BufferLineClear( 0 , 0 ); engine.BufferCandlesClear( 0 , 0 ); bar=engine.SeriesGetBar(InpUsedSymbols,InpPeriod,time[i]); if (bar== NULL ) continue ; color_index=(bar.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_BULLISH ? 0 : bar.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_BEARISH ? 1 : 2 ); int index=engine.IndexBarPeriodByBarCurrent(i,InpUsedSymbols,InpPeriod); if (index< 0 ) continue ; engine.BufferSetDataLine( 0 ,i,buff_calc.GetData(index),color_index); engine.BufferSetDataCandles( 0 ,i,bar.Open(),bar.High(),bar.Low(),bar.Close(),color_index); }

Полный код индикатора можно посмотреть в прикреплённых к статье файлах.

Запустим индикатор на EURUSD M15, задав в настройках символ GBPUSD M30 и простую скользящую среднюю по ценам Close с периодом 14 и смещением 0:





Для сравнения был открыт график GBPUSD с индикатором Moving Average с теми же параметрами.







Тест: мультипериодный мультисимвольный MACD



Теперь создадим мультисимвольный мультипериодный MACD. Сохраним только что созданный индикатор под новым именем TestDoEasyPart46_2.mq5.



Зададим входные параметры для MACD и все необходимые буферы для его расчёта и отображения. Нам потребуются два рисуемых буфера: гистограмма и линия — для отображения MACD на текущем графике, и два расчётных — для хранения данных гистограммы и сигнальной линии MACD, полученных с указанного в настройках символа/периода.

Я постарался подробно расписать все действия и логику в комментариях к коду, поэтому здесь посмотрим только основные изменения в сравнении с прошлым индикатором:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_plots 2 sinput string InpUsedSymbols = "GBPUSD" ; sinput ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod = PERIOD_M30 ; sinput uint InpPeriodFastEMA = 12 ; sinput uint InpPeriodSlowEMA = 26 ; sinput uint InpPeriodSignalMA = 9 ; sinput ENUM_APPLIED_PRICE InpPriceMACD = PRICE_CLOSE ; sinput bool InpUseSounds = true ; CArrayObj *list_buffers; ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols= SYMBOLS_MODE_DEFINES; ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_LIST; string InpUsedTFs; CEngine engine; string prefix; int min_bars; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[]; int handle_macd; int fast_ema_period; int slow_ema_period; int signal_period; int OnInit () { InpUsedTFs=TimeframeDescription(InpPeriod); OnInitDoEasy(); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS ,( int ) SymbolInfoInteger (InpUsedSymbols, SYMBOL_DIGITS )+ 1 ); prefix=engine.Name()+ "_" ; int num_bars=NumberBarsInTimeframe(InpPeriod); min_bars=(num_bars> 2 ? num_bars : 2 ); if (IsPresentObectByPrefix(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(SND_NEWS); engine.BufferCreateHistogram(); engine.BufferCreateLine(); engine.BufferCreateCalculate(); engine.BufferCreateCalculate(); if (engine.BuffersPropertyPlotsTotal()!= indicator_plots ) Alert (TextByLanguage( "Внимание! Значение \"indicator_plots\" должно быть " , "Attention! Value of \"indicator_plots\" should be " ),engine.BuffersPropertyPlotsTotal()); if (engine.BuffersPropertyBuffersTotal()!= indicator_buffers ) Alert (TextByLanguage( "Внимание! Значение \"indicator_buffers\" должно быть " , "Attention! Value of \"indicator_buffers\" should be " ),engine.BuffersPropertyBuffersTotal()); color array_colors[]={ clrDodgerBlue , clrRed , clrGray }; engine.BuffersSetColors(array_colors); fast_ema_period= int (InpPeriodFastEMA< 1 ? 1 : InpPeriodFastEMA); slow_ema_period= int (InpPeriodSlowEMA< 1 ? 1 : InpPeriodSlowEMA); signal_period= int (InpPeriodSignalMA< 1 ? 1 : InpPeriodSignalMA); CBufferHistogram *buff_hist=engine.GetBufferHistogram( 0 ); if (buff_hist!= NULL ) { buff_hist.SetWidth( 3 ); string label= "MACD (" +( string )fast_ema_period+ "," +( string )slow_ema_period+ "," +( string )signal_period+ ")" ; buff_hist.SetLabel(label); buff_hist.SetShowData( true ); buff_hist.SetTimeframe(InpPeriod); buff_hist.SetSymbol(InpUsedSymbols); } CBufferLine *buff_line=engine.GetBufferLine( 0 ); if (buff_line!= NULL ) { buff_line.SetWidth( 1 ); string label= "Signal" ; buff_line.SetLabel(label); buff_line.SetShowData( true ); buff_line.SetTimeframe(InpPeriod); buff_line.SetSymbol(InpUsedSymbols); } CBufferCalculate *buff_calc=engine.GetBufferCalculate( 0 ); if (buff_calc!= NULL ) { buff_calc.SetLabel( "MACD_HIST_TMP" ); buff_calc.SetTimeframe(InpPeriod); buff_calc.SetSymbol(InpUsedSymbols); } buff_calc=engine.GetBufferCalculate( 1 ); if (buff_calc!= NULL ) { buff_calc.SetLabel( "MACD_SIGN_TMP" ); buff_calc.SetTimeframe(InpPeriod); buff_calc.SetSymbol(InpUsedSymbols); } engine.BuffersPrintShort(); handle_macd= iMACD (InpUsedSymbols,InpPeriod,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,InpPriceMACD); if (handle_macd== INVALID_HANDLE ) return INIT_FAILED ; IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,InpUsedSymbols+ " " +TimeframeDescription(InpPeriod)+ " MACD(" +( string )fast_ema_period+ "," +( string )slow_ema_period+ "," +( string )signal_period+ ")" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); Comment ( "" ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { CopyDataAsSeries(rates_total,prev_calculated,time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread); if (rates_total<min_bars || Point ()== 0 ) return 0 ; if (engine. 0 ) return 0 ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); EventsHandling(); } int limit=rates_total-prev_calculated; if (limit> 1 ) { limit=rates_total- 1 ; engine.BuffersInitPlots(); engine.BuffersInitCalculates(); } int total_copy=(limit< 2 ? 1 : limit); CBufferCalculate *buff_calc_hist=engine.GetBufferCalculate( 0 ); int copied=buff_calc_hist.FillAsSeries(handle_macd , 0 , 0 ,total_copy); if (copied<total_copy) return 0 ; CBufferCalculate *buff_calc_sig=engine.GetBufferCalculate( 1 ); copied=buff_calc_sig.FillAsSeries(handle_macd , 1 , 0 ,total_copy); if (copied<total_copy) return 0 ; CBar *bar= NULL ; uchar color_index= 0 ; for ( int i=limit; i> WRONG_VALUE && ! IsStopped (); i--) { engine.BufferHistogramClear( 0 , 0 ); engine.BufferLineClear( 0 , 0 ); bar=engine.SeriesGetBar(InpUsedSymbols,InpPeriod,time[i]); if (bar== NULL ) continue ; color_index=(bar.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_BULLISH ? 0 : bar.TypeBody()==BAR_BODY_TYPE_BEARISH ? 1 : 2 ); int index=engine.IndexBarPeriodByBarCurrent(i,InpUsedSymbols,InpPeriod); if (index< 0 ) continue ; engine.BufferSetDataHistogram( 0 ,i,buff_calc_hist.GetData(index),color_index); engine.BufferSetDataLine( 0 ,i,buff_calc_sig.GetData(index),color_index); } return (rates_total); }

Цвета столбцов гистограммы и сигнальной линии на каждом баре соответствуют направлению свечи символа/периода, по которым рассчитан MACD:





Индикатор запущен на EURUSD M15 с настройками MACD по умолчанию, рассчитываемого на GBPUSD M30. Для наглядности открыт график GBPUSD M30 с запущенным на нём стандартный MACD с теми же параметрами.



Что дальше

В следующей статье добавим в библиотеку функционал, облегчающий создание мультисимвольных мультипериодных стандартных индикаторов.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

Хочу обратить внимание на то, что в данной статье мы сделали тестовый индикатор на MQL5 для MetaTrader 5.

Приложенные файлы предназначены только для MetaTrader 5 и в MetaTrader 4 библиотека в её текущей версии не тестировалась.

После создания функционала для работы с индикаторными буферами и его тестирования, некоторые вещи из MQL5 мы попробуем реализовать и для MetaTrader 4.

К содержанию

Статьи этой серии: