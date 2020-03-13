Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 38): Коллекция таймсерий - реалтайм обновление и доступ к данным из программы

Содержание

Концепция

В предыдущих статьях, посвящённых созданию таймсерий любых периодов графика любых символов, мы создали полноценный класс-коллекцию таймсерий всех используемых в программе символов и научились наполнять таймсерии историческими данными для быстрого поиска и сортировки этих данных.

Имея такой инструмент, мы сможем в дальнейшем искать и сравнивать различные комбинации ценовых данных в истории. Но нужно подумать и об обновлении текущих данных, которые необходимо делать на каждом новом тике для каждого используемого символа.

В принципе, и в самом простом варианте мы можем обновлять все таймсерии в милисекундном обработчике OnTimer() программы, и это будет работать. Но тут возникают вопросы — а всегда ли нужно обновлять данные какой-либо таймсерии ровно по счётчику таймера? Ведь данные изменяются в программе по приходу нового тика и не совсем правильно просто обновлять данные независимо от того, пришёл ли этот новый тик или ещё нет — это будет нерационально с точки зрения производительности.

Если на текущем символе мы всегда можем знать о приходе нового тика в обработчиках OnTick() эксперта или OnCalculate() индикатора, то для того, чтобы понять "а был ли новый тик" на любом ином символе, который должен отслеживаться программой, запущенной не на этом символе, нам нужно отследить требуемые события в эксперте или индикаторе.

Вот тут-то самым простым из возможных вариантов, удовлетворяющих потребности библиотеки на данный момент её состояния, оказывается банальное сравнение времени прошлого тика со временем текущего — если время прошлого тика отличается от времени текущего — значит считаем, что пришёл новый тик на символе, который отслеживается программой, но не является "родным" для программы — она запущена не на графике этого символа.

Прежде, чем начнём делать класс "Новый тик", а за ним и реализацию реалтайм-обновления всех используемых в программе таймсерий, немного подправим уже созданные классы.



Доработка классов таймсерий

В первую очередь, как это уже повелось, добавим в файл Datas.mqh индекс нового сообщения библиотеки:

MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_FIRST_SET_SYMBOL, MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_IS_NOT_USE , MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_UNKNOWN_TIMEFRAME,

и текст сообщения, соответствующий вновь добавленному индексу:

{ "Сначала нужно установить символ при помощи SetSymbol()" , "First you need to set the Symbol using SetSymbol()" }, { "Таймсерия не используется. Нужно установить флаг использования при помощи SetAvailable()" , "Timeseries are not used. Need to set the use flag using SetAvailable()" } , { "Неизвестный таймфрейм" , "Unknown timeframe" },

Класс базового объекта всех объектов библиотеки CBaseObj имеет в своём составе две переменные:

class CBaseObj : public CObject { protected : ENUM_LOG_LEVEL m_log_level; ENUM_PROGRAM_TYPE m_program; bool m_first_start; bool m_use_sound; bool m_available; int m_global_error; long m_chart_id_main; long m_chart_id; string m_name; string m_folder_name; string m_sound_name; int m_type; public :

Переменная m_chart_id_main хранит идентификатор графика управляющей программы — это график символа, на котором запущена программа. На этот график библиотека должна отправлять все события, которые регистрируются в коллекциях и объектах библиотеки.

А переменная m_chart_id служит для хранения идентификатора графика, к которому каким-либо образом относится объект, являющийся наследником класса CBaseObj. Пока это свойство нигде не используется, но в дальнейшем будет нужно.

Но так как переменную m_chart_id_main мы добавили чуть позже переменной m_chart_id, то все сообщения отправляются на идентификатор графика, записанный в переменной m_chart_id. Это несоответствие было исправлено — теперь все идентификаторы текущего графика записываются в переменную m_chart_id_main как и должно быть, и во все классы, в которых есть отправка сообщений из библиотеки на график управляющей программы, были внесены правки — все вхождения текста "m_chart_id" заменеы на "m_chart_id_main".

Такие изменения были внесены во все классы событий из папки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Events\ и в файлы классов коллекций AccountsCollection.mqh, EventsCollection.mqh и SymbolsCollection.mqh.

Для экономии места в статье эти изменения здесь описывать не будем — их можно будет посмотреть в прилагаемых к статье файлах.



Для возможности вывода данных указанного бара из коллекции таймсерий добавим текстовое описание параметров бара класса CBar

в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\Bar.mqh.

В блоке кода с описанием свойств объекта объявим метод для создания текстового описания параметров бара:

string GetPropertyDescription(ENUM_BAR_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_BAR_PROP_STRING property); string BodyTypeDescription( void ) const ; void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ); virtual string Header( void ); string ParameterDescription( void ); };

За пределами тела класса напишем реализацию метода для создания текстового описания параметров бара и изменим реализацию метода, выводящего в журнал краткое описание бара:

string CBar::ParameterDescription( void ) { int dg=( this .m_digits> 0 ? this .m_digits : 1 ); return ( :: TimeToString ( this .Time(), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ ", " + "O: " +:: DoubleToString ( this .Open(),dg)+ ", " + "H: " +:: DoubleToString ( this .High(),dg)+ ", " + "L: " +:: DoubleToString ( this .Low(),dg)+ ", " + "C: " +:: DoubleToString ( this .Close(),dg)+ ", " + "V: " +( string ) this .VolumeTick()+ ", " + ( this .VolumeReal()> 0 ? "R: " +( string ) this .VolumeReal()+ ", " : "" )+ this .BodyTypeDescription() ); } void CBar::PrintShort( void ) { :: Print ( this .Header() , ": " , this .ParameterDescription() ); }

Здесь мы просто вынесли из метода, выводящего в журнал параметры бара, код построения текстового описания параметров и разместили его в новом методе, возвращающем созданное текстовое сообщение, а при выводе в журнал параметров бара выводим составное сообщение, состоящее из краткого наименования объекта-бара и его параметров, текстовое описание которых теперь создаётся в новом методе ParameterDescription().



Для обновления данных "чужих" таймсерий — не являющихся теми, на которых запущена программа — мы решили создать класс "Новый тик" и обновлять данные таких символов только по приходу события "Новый тик" для каждого используемого в программе символа.



Класс "Новый тик" и обновление данных

Создадим в каталоге библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\ новую папку Ticks\, а в ней новый файл NewTickObj.mqh класса CNewTickObj, унаследованного от класса базового объекта всех объектов библиотеки CBaseObj, файл которого подключен к файлу класса, и сразу заполним его необходимыми данными:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Objects\BaseObj.mqh" class CNewTickObj : public CBaseObj { private : MqlTick m_tick; MqlTick m_tick_prev; string m_symbol; bool m_new_tick; public : void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=symbol; } bool IsNewTick( void ); void Refresh( void ) { this .m_new_tick= this .IsNewTick(); } CNewTickObj( void ){;} CNewTickObj( const string symbol); };

В переменной m_tick будем хранить ценовые данные последнего поступившего тика.

В переменной m_tick_prev будем хранить ценовые данные прошлого тика.

В переменной m_symbol будем хранить символ, новый тик которого будем отслеживать.

Флаг нового тика в переменной m_new_tick будет использоваться в дальнейшем.

На данный момент — для текущих потребностей библиотеки — факт события "Новый тик" на символе будем определять методом IsNewTick():

bool CNewTickObj::IsNewTick( void ) { if (!:: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick)) return false ; if ( this .m_first_start) { this .m_tick_prev= this .m_tick; this .m_first_start= false ; return false ; } if ( this .m_tick.time_msc!= this .m_tick_prev.time_msc) { this .m_tick_prev= this .m_tick; return true ; } return false ; }

У класса определены два конструктора:

конструктор по умолчанию, без параметров — служит для определения объекта "Новый тик" в составе иного класса. В таком случае, обязательно нужно методом класса SetSymbol() установить символ объекту класса CNewTickObj, для которого и будут определяться события "Новый тик".

параметрический конструктор — служит для создания объекта класса посредством оператора new. В данном случае при создании объекта можно сразу же указать символ, для которого создаётся этот объект.



CNewTickObj::CNewTickObj( const string symbol) : m_symbol(symbol) { :: ZeroMemory ( this .m_tick); :: ZeroMemory ( this .m_tick_prev); if (:: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick)) { this .m_tick_prev= this .m_tick; this .m_first_start= false ; } }

Вот и весь класс объекта-нового тика. Идея проста: получаем цены в структуру тика и сравниваем время пришедшего тика с временем прошлого.

Если эти времена не равны — значит, пришёл новый тик.

В советниках тики могут пропускаться, но это здесь и не важно. Важно, что мы можем таким образом в таймере отследить факт нового тика на "чужом" символе — чтобы обновлять данные только в момент прихода нового тика, а не постоянно по таймеру.

В индикаторах же, где отслеживаются все тики, и тики могут приходить пачками, для символа, на котором запущен индикатор, обновление данных текущей таймсерии происходить должно в обработчике OnCalculate(), а в таймере отслеживаются новые тики только для "чужих" символов (и события нового тика для "чужого" символа в OnOnCalculate() получить нельзя) — поэтому и в индикаторах нам достаточно отследить только разницу времён нового и прошлого тиков для "чужих" символов чтобы вовремя обновить данные этих таймсерий.



Сделаем так, чтобы объект-таймсерия CSeries мог отправлять в управляющую программу своё событие "Новый бар" — это даст возможность получать в программе такие события от любой таймсерии и реагировать на них.

Добавим в конец листинга файла Defines.mqh новое перечисление со списком возможных событий объекта-таймсерии:

enum ENUM_SERIES_EVENT { SERIES_EVENTS_NO_EVENT = SYMBOL_EVENTS_NEXT_CODE, SERIES_EVENTS_NEW_BAR, }; #define SERIES_EVENTS_NEXT_CODE (SERIES_EVENTS_NEW_BAR+ 1 )

Здесь пока есть только два состояния событий таймсерии: "Нет события" и событие "Новый бар". Константы данного перечисления нам нужны будут для выполнения поиска по заданным свойствам объекта-бара в списке-коллекции баров (в таймсерии CSeries).



Так как обновляться объекты таймсерий будут в таймере библиотеки, то добавим в листинг файла Defines.mqh параметры таймера обновления коллекции объектов-таймсерий и идентификатор списка коллекции таймсерий:

#define COLLECTION_REQ_PAUSE ( 300 ) #define COLLECTION_REQ_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_REQ_COUNTER_ID ( 5 ) #define COLLECTION_TS_PAUSE ( 32 ) #define COLLECTION_TS_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_TS_COUNTER_ID ( 6 ) #define COLLECTION_HISTORY_ID ( 0x777A ) #define COLLECTION_MARKET_ID ( 0x777B ) #define COLLECTION_EVENTS_ID ( 0x777C ) #define COLLECTION_ACCOUNT_ID ( 0x777D ) #define COLLECTION_SYMBOLS_ID ( 0x777E ) #define COLLECTION_SERIES_ID ( 0x777F )

Параметры таймера коллекций мы рассматривали при создании базового объекта библиотеки CEngine, а назначение идентификаторов коллекций — при реорганизации структуры библиотеки, и если что-то подзабылось, то можно вернуться и повторить уже пройденный материал.

И сразу же присвоим объекту-бар идентификатор коллекции таймсерий, так как объект-таймсерия является списком, в котором содержатся указатели на объекты-бары, принадлежащие этому списку.

Ещё раз откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\Bar.mqh и внесём указание типа объекта в оба его конструктора:

CBar::CBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index) { this .m_type=COLLECTION_SERIES_ID; MqlRates rates_array[ 1 ]; this .SetSymbolPeriod(symbol,timeframe,index); :: ResetLastError (); if (:: CopyRates (symbol,timeframe,index, 1 ,rates_array)< 1 || !:: TimeToStruct (rates_array[ 0 ].time, this .m_dt_struct)) { int err_code=:: GetLastError (); :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_FAILED_GET_BAR_DATA), ". " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), " " ,CMessage::Text(err_code), " " ,CMessage::Retcode(err_code)); MqlRates err={ 0 }; rates_array[ 0 ]=err; } this .SetProperties(rates_array[ 0 ]); } CBar::CBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index, const MqlRates &rates) { this .m_type=COLLECTION_SERIES_ID; this .SetSymbolPeriod(symbol,timeframe,index); :: ResetLastError (); if (!:: TimeToStruct (rates.time, this .m_dt_struct)) { int err_code=:: GetLastError (); :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_FAILED_GET_BAR_DATA), ". " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), " " ,CMessage::Text(err_code), " " ,CMessage::Retcode(err_code)); MqlRates err={ 0 }; this .SetProperties(err); return ; } this .SetProperties(rates); }





Теперь доработаем класс объекта-таймсерии CSeries, расположенного по адресу \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\Series.mqh.

В публичной секции класса объявим новый метод для отсылки события на график управляющей программы:

int Create( const uint required= 0 ); void Refresh( const datetime time= 0 , const double open= 0 , const double high= 0 , const double low= 0 , const double close= 0 , const long tick_volume= 0 , const long volume= 0 , const int spread= 0 ); void SendEvent( void ); string Header( void ); void Print ( void ); void PrintShort( void ); CSeries( void ); CSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ); };

В конце листинга класса напишем реализацию объявленного метода:

void CSeries::SendEvent( void ) { :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main , SERIES_EVENTS_NEW_BAR , this .Time( 0 ) , this .Timeframe() , this . Symbol () ); }

Здесь: создаём и отправляем на график управляющей программы событие, состоящее из:

идентификатора графика-получателя события,

идентификатора события (Новый бар),

в качестве long-параметра события отправляем время открытия нового бара,

в качестве double-параметра события отправляем таймфрейм графика, на котором произошло событие, и

в качестве string-параметра отправляем имя символа, на таймсерии которого произошло событие.

В метод синхронизации данных таймсерии добавим проверку флага использования таймсерии в программе:

bool CSeries::SyncData( const uint required, const uint rates_total) { if (! this .m_available) { :: Print (DFUN, this .m_symbol, " " ,TimeframeDescription( this .m_timeframe), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_IS_NOT_USE)); return false ; }

То есть, если для таймсерии не установлен флаг её использования в программе, то и синхронизировать её незачем. Но может быть ситуация, когда таймсерия нужна, но мы где-то в своей программе забыли установить флаг её использования — поэтому выдаётся в журнал сообщение о том, что таймсерия не используется.

Точно такую же проверку впишем и в метод создания таймсерии:

int CSeries::Create( const uint required= 0 ) { if (! this .m_available) { :: Print (DFUN, this .m_symbol, " " ,TimeframeDescription( this .m_timeframe), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_IS_NOT_USE)); return 0 ; }

Также в классе был переделан метод, возвращающий объект-бар по индексу таймсерии. Ранее метод выглядел так:

CBar *CSeries::GetBarBySeriesIndex( const uint index) { CArrayObj *list = this .GetList(BAR_PROP_INDEX,index); return (list== NULL || list.Total()== 0 ? NULL : list.At( 0 )); }

То есть, создавался новый список, содержащий копию искомого бара, и эта копия возвращалась. Для простого получения данных запрашиваемого бара этого достаточно, но если свойства бара требуется изменить, то ничего не выйдет — изменяются свойства копии бара, а не свойства оригинального объекта.

Так как нам нужно реалтайм-обновление текущего бара при поступлении нового тика, то метод был переделан так, чтобы он возвращал указатель на оригинальный объект-бар, находящийся в списке-коллекции баров, а не бар из копии этого списка:

CBar *CSeries::GetBarBySeriesIndex( const uint index ) { CBar *tmp= new CBar ( this .m_symbol, this .m_timeframe , index ); if (tmp== NULL ) return NULL ; this .m_list_series.Sort(SORT_BY_BAR_INDEX); int idx= this .m_list_series.Search(tmp); delete tmp; CBar *bar= this .m_list_series.At(idx); return (bar!= NULL ? bar : NULL ); }

Здесь мы создаём временный объект-бар с символом и периодом графика текущего объекта-таймсерии и переданным в метод индексом бара. Именно индекс бара в таймсерии графика нам важен для поиска такого же объекта в списке-таймсерии, сортированного по индексам баров. В результате поиска бара с таким индексом таймсерии, мы получаем его индекс в списке, по этому индексу получаем указатель на объект-бар в списке и возвращаем указатель на этот объект.

Теперь метод будет возвращать указатель на оригинальный объект-бар в списке-таймсерии, и его можно будет изменять при реалтайм-обновлении данных.



Теперь доработаем класс объекта-таймсерии CTimeSeries для отслеживания новых тиков и обновления данных в момент определения такого события. Объект этого класса представляет из себя совокупность таймсерий всех используемых в программе периодов графика одного символа. А это значит, что в этом объекте как раз самое место объекту класса "Новый тик", так как получение нового тика по символу объекта-таймсерий CTimeSeries запустит процесс обновления данных объектов-таймсерий CSeries всех периодов, принадлежащих этому объекту.



Подключим к файлу класса объекта-таймсерий файл класса объекта "Новый тик", в приватной секции класса определим объект класса "Новый тик",

а в публичную секцию класса добавим метод, возвращающий флаг нового тика на символе текущего объекта-таймсерий:



#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "Series.mqh" #include "..\Ticks\NewTickObj.mqh" class CTimeSeries : public CBaseObj { private : string m_symbol; CNewTickObj m_new_tick; CArrayObj m_list_series; datetime m_server_firstdate; datetime m_terminal_firstdate; char IndexTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) const { return IndexEnumTimeframe(timeframe)- 1 ; } ENUM_TIMEFRAMES TimeframeByIndex( const uchar index) const { return TimeframeByEnumIndex( uchar (index+ 1 )); } void SetTerminalServerDate( void ) { this .m_server_firstdate=( datetime ):: SeriesInfoInteger ( this .m_symbol,:: Period (), SERIES_SERVER_FIRSTDATE ); this .m_terminal_firstdate=( datetime ):: SeriesInfoInteger ( this .m_symbol,:: Period (), SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE ); } public : CTimeSeries *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetListSeries( void ) { return & this .m_list_series; } CSeries *GetSeries( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .m_list_series.At( this .IndexTimeframe(timeframe)); } CSeries *GetSeriesByIndex( const uchar index) { return this .m_list_series.At(index); } void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); } string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } bool SetRequiredUsedData( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 , const int rates_total= 0 ); bool SetRequiredAllUsedData( const uint required= 0 , const int rates_total= 0 ); bool SyncData( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 , const int rates_total= 0 ); bool SyncAllData( const uint required= 0 , const int rates_total= 0 ); datetime ServerFirstDate( void ) const { return this .m_server_firstdate; } datetime TerminalFirstDate( void ) const { return this .m_terminal_firstdate; } bool IsNewTick( void ) { return this .m_new_tick.IsNewTick(); } bool Create( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ); bool CreateAll( const uint required= 0 ); void Refresh( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time= 0 , const double open= 0 , const double high= 0 , const double low= 0 , const double close= 0 , const long tick_volume= 0 , const long volume= 0 , const int spread= 0 ); void RefreshAll( const datetime time= 0 , const double open= 0 , const double high= 0 , const double low= 0 , const double close= 0 , const long tick_volume= 0 , const long volume= 0 , const int spread= 0 ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; void Print ( const bool created= true ); void PrintShort( const bool created= true ); CTimeSeries( void ){;} CTimeSeries( const string symbol); };

Метод IsNewTick() возвращает результат запроса данных о новом тике из объекта "Новый тик" m_new_tick.

Соответственно, для того чтобы объект класса "Новый тик" знал, по какому символу возвращать данные, нужно в конструкторе класса установить символ объекту класса "Новый тик" и сразу же обновить данные для считывания цен текущего тика:



CTimeSeries::CTimeSeries( const string symbol) : m_symbol(symbol) { this .m_list_series.Clear(); this .m_list_series.Sort(); for ( int i= 0 ;i< 21 ;i++) { ENUM_TIMEFRAMES timeframe= this .TimeframeByIndex(( uchar )i); CSeries *series_obj= new CSeries( this .m_symbol,timeframe); this .m_list_series.Add(series_obj); } this .SetTerminalServerDate(); this .m_new_tick.SetSymbol( this .m_symbol); this .m_new_tick.Refresh(); }

В методах, возвращающих флаг синхронизации данных, теперь будем проверять флаг использования таймсерии, и если флаг снят, то таймсерия не используется в программе, и её обрабатывать не нужно:

bool CTimeSeries::SyncData( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 , const int rates_total= 0 ) { if ( this .m_symbol== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_FIRST_SET_SYMBOL)); return false ; } CSeries *series_obj= this .m_list_series.At( this .IndexTimeframe(timeframe)); if (series_obj== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_FAILED_GET_SERIES_OBJ), this .m_symbol, " " ,TimeframeDescription(timeframe)); return false ; } if (!series_obj.IsAvailable()) return false ; return series_obj.SyncData(required,rates_total); } bool CTimeSeries::SyncAllData( const uint required= 0 , const int rates_total= 0 ) { if ( this .m_symbol== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_FIRST_SET_SYMBOL)); return false ; } bool res= true ; for ( int i= 0 ;i< 21 ;i++) { CSeries *series_obj= this .m_list_series.At(i); if (series_obj== NULL || !series_obj.IsAvailable() ) continue ; res &=series_obj.SyncData(required,rates_total); } return res; }

В методах же создания таймсерии будем принудительно устанавливать флаг использования таймсерии — ведь если мы её создаём, значит собираемся использовать:

bool CTimeSeries::Create( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ) { CSeries *series_obj= this .m_list_series.At( this .IndexTimeframe(timeframe)); if (series_obj== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_FAILED_GET_SERIES_OBJ), this .m_symbol, " " ,TimeframeDescription(timeframe)); return false ; } if (series_obj.RequiredUsedData()== 0 ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TEXT_FIRS_SET_AMOUNT_DATA)); return false ; } series_obj.SetAvailable( true ); return (series_obj.Create(required)> 0 ); } bool CTimeSeries::CreateAll( const uint required= 0 ) { bool res= true ; for ( int i= 0 ;i< 21 ;i++) { CSeries *series_obj= this .m_list_series.At(i); if (series_obj== NULL || series_obj.RequiredUsedData()== 0 ) continue ; series_obj.SetAvailable( true ); res &=(series_obj.Create(required)> 0 ); } return res; }

В методах обновления таймсерии в случае, если у неё обнаружено событие "Новый бар", добавим отправку сообщения об этом событии на график управляющей программы при помощи метода SendEvent() объекта таймсерии CSeries, рассмотренного нами выше:

void CTimeSeries::Refresh( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time= 0 , const double open= 0 , const double high= 0 , const double low= 0 , const double close= 0 , const long tick_volume= 0 , const long volume= 0 , const int spread= 0 ) { CSeries *series_obj= this .m_list_series.At( this .IndexTimeframe(timeframe)); if (series_obj== NULL || series_obj.DataTotal()== 0 ) return ; series_obj.Refresh(time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread); if (series_obj.IsNewBar(time)) { series_obj.SendEvent(); this .SetTerminalServerDate(); } } void CTimeSeries::RefreshAll( const datetime time= 0 , const double open= 0 , const double high= 0 , const double low= 0 , const double close= 0 , const long tick_volume= 0 , const long volume= 0 , const int spread= 0 ) { bool upd= false ; for ( int i= 0 ;i< 21 ;i++) { CSeries *series_obj= this .m_list_series.At(i); if (series_obj== NULL || series_obj.DataTotal()== 0 ) continue ; series_obj.Refresh(time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread); if (series_obj.IsNewBar(time)) { series_obj.SendEvent(); upd &= true ; } } if (upd) this .SetTerminalServerDate(); }





Доработаем класс-коллекцию таймсерий CTimeSeriesCollection в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\TimeSeriesCollection.mqh.

Сделаем тип списка-коллекции таймсерий типом класса CListObj.

Для этого подключим файл класса CListObj и изменим тип списка коллекции с CArrayObj на CListObj:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Objects\Series\TimeSeries.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" class CTimeSeriesCollection : public CObject { private : CListObj m_list; int IndexTimeSeries( const string symbol); public :

В публичной секции класса объявим метод для возврата указанного бара таймсерии по индексу таймсерии графика, метод, возвращающий флаг открытия нового бара указанной таймсерии и метод для обновления таймсерий, не принадлежащих текущему символу:



bool SyncData( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 , const int rates_total= 0 ); bool SyncData( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 , const int rates_total= 0 ); bool SyncData( const string symbol, const uint required= 0 , const int rates_total= 0 ); bool SyncData( const uint required= 0 , const int rates_total= 0 ); CBar *GetBar ( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index, const bool from_series= true ); bool IsNewBar ( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time= 0 );

void RefreshOther( void ); void Print ( const bool created= true ); void PrintShort( const bool created= true ); CTimeSeriesCollection(); };

В конструкторе класса установим идентификатор коллекции таймсерий списку объектов-таймсерий:

CTimeSeriesCollection::CTimeSeriesCollection() { this .m_list.Clear(); this .m_list.Sort(); this .m_list.Type(COLLECTION_SERIES_ID); }

Реализация методов возврата объекта-бара по индексу таймсерии и события нового бара из списка указанной таймсерии:



CBar *CTimeSeriesCollection::GetBar ( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index, const bool from_series= true ) { int idx= this .IndexTimeSeries(symbol); if (idx== WRONG_VALUE ) return NULL ; CTimeSeries *timeseries= this .m_list.At(idx); if (timeseries== NULL ) return NULL ; CSeries *series=timeseries.GetSeries(timeframe); if (series== NULL ) return NULL ; return (from_series ? series.GetBarBySeriesIndex(index) : series.GetBarByListIndex(index)); } bool CTimeSeriesCollection::IsNewBar ( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time= 0 ) { int index= this .IndexTimeSeries(symbol); if (index== WRONG_VALUE ) return false ; CTimeSeries *timeseries= this .m_list.At(index); if (timeseries== NULL ) return false ; CSeries *series=timeseries.GetSeries(timeframe); if (series== NULL ) return false ; return series.IsNewBar(time); }

Реализация метода обновления всех таймсерий кроме таймсерии текущего символа:

void CTimeSeriesCollection::RefreshOther( void ) { int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTimeSeries *timeseries= this .m_list.At(i); if (timeseries== NULL ) continue ; if (timeseries. Symbol ()==:: Symbol () || !timeseries.IsNewTick() ) continue ; timeseries.RefreshAll(); } }

В цикле по списку всех объектов-таймсерий получаем очередной объект-таймсерий, и если символ объекта равен символу графика, на котором запущена программа, то такой объект-таймсерий пропускается.

В этот метод, а также в представленные ниже методы обновления таймсерий, добавлена проверка на флаг нового тика, и если нет нового тика, то таймсерия пропускается и её данные не обновляются:

void CTimeSeriesCollection::Refresh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time= 0 , const double open= 0 , const double high= 0 , const double low= 0 , const double close= 0 , const long tick_volume= 0 , const long volume= 0 , const int spread= 0 ) { int index= this .IndexTimeSeries(symbol); if (index== WRONG_VALUE ) return ; CTimeSeries *timeseries= this .m_list.At(index); if (timeseries== NULL ) return ; if (!timeseries.IsNewTick()) return ; timeseries.Refresh(timeframe,time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread); } void CTimeSeriesCollection::Refresh( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time= 0 , const double open= 0 , const double high= 0 , const double low= 0 , const double close= 0 , const long tick_volume= 0 , const long volume= 0 , const int spread= 0 ) { int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTimeSeries *timeseries= this .m_list.At(i); if (timeseries== NULL ) continue ; if (!timeseries.IsNewTick()) continue ; timeseries.Refresh(timeframe,time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread); } } void CTimeSeriesCollection::Refresh( const string symbol, const datetime time= 0 , const double open= 0 , const double high= 0 , const double low= 0 , const double close= 0 , const long tick_volume= 0 , const long volume= 0 , const int spread= 0 ) { int index= this .IndexTimeSeries(symbol); if (index== WRONG_VALUE ) return ; CTimeSeries *timeseries= this .m_list.At(index); if (timeseries== NULL ) return ; if (!timeseries.IsNewTick()) return ; timeseries.RefreshAll(time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread); } void CTimeSeriesCollection::Refresh( const datetime time= 0 , const double open= 0 , const double high= 0 , const double low= 0 , const double close= 0 , const long tick_volume= 0 , const long volume= 0 , const int spread= 0 ) { int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTimeSeries *timeseries= this .m_list.At(i); if (timeseries== NULL ) continue ; if (!timeseries.IsNewTick()) continue ; timeseries.RefreshAll(time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread); } }





Завершающим этапом нужно внести необходимые доработки в файл класса главного объекта библиотеки CEngine.



Откроем файл класса по адресу \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh.

В приватной секции класса объявим переменную для хранения типа программы, работающей на основе библиотеки:

class CEngine { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CAccountsCollection m_accounts; CSymbolsCollection m_symbols; CTimeSeriesCollection m_series; CResourceCollection m_resource; CTradingControl m_trading; CArrayObj m_list_counters; int m_global_error; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_tester; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; bool m_is_account_event; bool m_is_symbol_event; ENUM_TRADE_EVENT m_last_trade_event; int m_last_account_event; int m_last_symbol_event; ENUM_PROGRAM_TYPE m_program;

В публичной секции класса объявим метод для обработки событий экспертов NewTick:

void OnTimer ( void ); void OnTick ( void );

Там же, в публичной секции объявим метод, возвращающий объект-бар указанной таймсерии указанного символа по индексу таймсерии графика,

и метод, возвращающий флаг открытия нового бара указанной таймсерии указанного символа:



bool SeriesCreate( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ) { return this .m_series.CreateSeries(symbol,timeframe,required); } bool SeriesCreate( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ) { return this .m_series.CreateSeries(timeframe,required); } bool SeriesCreate( const string symbol, const uint required= 0 ) { return this .m_series.CreateSeries(symbol,required); } bool SeriesCreate( const uint required= 0 ) { return this .m_series.CreateSeries(required); } CBar *SeriesGetBar ( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index, const bool from_series= true ) { return this .m_series.GetBar(symbol,timeframe,index,from_series); } bool SeriesIsNewBar ( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time= 0 ) { return this .m_series.IsNewBar(symbol,timeframe,time); }

В той же секции класса объявим методы, возвращающие стандартные свойства баров для указанного символа, таймсерии и его позиции в таймсерии графика (индекс бара):



double SeriesOpen( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); double SeriesHigh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); double SeriesLow( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); double SeriesClose( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); datetime SeriesTime( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); long SeriesTickVolume( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); long SeriesRealVolume( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); int SeriesSpread( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index);

В конструкторе класса установим тип выполняемой программы и создадим счётчик таймера коллекции таймсерий:



CEngine::CEngine() : m_first_start( true ), m_last_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT), m_last_account_event( WRONG_VALUE ), m_last_symbol_event( WRONG_VALUE ), m_global_error( ERR_SUCCESS ) { this .m_is_hedge= #ifdef __MQL4__ true #else bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) #endif; this .m_is_tester=:: MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); this .m_program=( ENUM_PROGRAM_TYPE ):: MQLInfoInteger ( MQL_PROGRAM_TYPE ); this .m_list_counters.Sort(); this .m_list_counters.Clear(); this .CreateCounter(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID,COLLECTION_ORD_COUNTER_STEP,COLLECTION_ORD_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID,COLLECTION_ACC_COUNTER_STEP,COLLECTION_ACC_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1,COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP1,COLLECTION_SYM_PAUSE1); this .CreateCounter(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2,COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP2,COLLECTION_SYM_PAUSE2); this .CreateCounter(COLLECTION_REQ_COUNTER_ID,COLLECTION_REQ_COUNTER_STEP,COLLECTION_REQ_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_TS_COUNTER_ID,COLLECTION_TS_COUNTER_STEP,COLLECTION_TS_PAUSE); :: ResetLastError (); #ifdef __MQL5__ if (!:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_TIMER),( string ):: GetLastError ()); this .m_global_error=:: GetLastError (); } #else if (! this .IsTester() && !:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_TIMER),( string ):: GetLastError ()); this .m_global_error=:: GetLastError (); } #endif }

В обработчик OnTimer() библиотеки добавим работу с таймером коллекции таймсерий (лишний код вырезан):

void CEngine:: OnTimer ( void ) { index= this .CounterIndex(COLLECTION_TS_COUNTER_ID); if (index> WRONG_VALUE ) { CTimerCounter* counter= this .m_list_counters.At(index); if (counter!= NULL ) { if (! this .IsTester()) { if (counter.IsTimeDone()) this .m_series.RefreshOther(); } else this .m_series.RefreshOther(); } } }

Работа со счётчиками таймеров коллекций, как и с самим таймером, рассматривалась при создании главного объекта библиотеки CEngine, а всё остальное тут описано в комментариях к коду.

Одно замечание: в таймере обрабатываются только те таймсерии, символ которых не совпадает с символом графика, на котором запущена программа.

Так как здесь — в таймере — мы обновляем таймсерии при регистрации событий "Новый тик" для "неродных" символов, то эти события мы и отлавливаем в таймере.

А для обновления таймсерий текущего символа у нас создан метод OnTick(), который будем запускать из обработчика OnTick() эксперта:

void CEngine:: OnTick ( void ) { if ( this .m_program!= PROGRAM_EXPERT ) return ; this .SeriesRefresh( NULL , PERIOD_CURRENT ); }

Реализация методов получения основных свойств указанного бара указанной таймсерии:

double CEngine::SeriesOpen( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index) { CBar *bar= this .m_series.GetBar(symbol,timeframe,index); return (bar!= NULL ? bar.Open() : 0 ); } double CEngine::SeriesHigh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index) { CBar *bar= this .m_series.GetBar(symbol,timeframe,index); return (bar!= NULL ? bar.High() : 0 ); } double CEngine::SeriesLow( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index) { CBar *bar= this .m_series.GetBar(symbol,timeframe,index); return (bar!= NULL ? bar.Low() : 0 ); } double CEngine::SeriesClose( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index) { CBar *bar= this .m_series.GetBar(symbol,timeframe,index); return (bar!= NULL ? bar.Close() : 0 ); } datetime CEngine::SeriesTime( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index) { CBar *bar= this .m_series.GetBar(symbol,timeframe,index); return (bar!= NULL ? bar.Time() : 0 ); } long CEngine::SeriesTickVolume( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index) { CBar *bar= this .m_series.GetBar(symbol,timeframe,index); return (bar!= NULL ? bar.VolumeTick() : WRONG_VALUE ); } long CEngine::SeriesRealVolume( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index) { CBar *bar= this .m_series.GetBar(symbol,timeframe,index); return (bar!= NULL ? bar.VolumeReal() : WRONG_VALUE ); } int CEngine::SeriesSpread( const string symbol , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe , const int index ) { CBar *bar= this .m_series.GetBar( symbol , timeframe , index ); return (bar!= NULL ? bar.Spread() : INT_MIN ); }

Здесь просто: получаем объект бар по символу и таймфрейму таймсерии из указанного индекса таймсерии графика (0 — текущий бар), и возвращаем соответствующее свойство бара.



Это все доработки, которые сегодня были нужны для создания автоматического обновления ценовых данных таймсерий, использующихся в программе, отправки событий на график управляющей программы и получения данных из созданных таймсерий в программе.



Тестирование

Проверим работу таким образом:

создадим три таймсерии для текущих таймфреймов трёх символов, получим объект нулевого бара (класс CBar) из объекта-коллекции таймсерий (CTimeSeriesCollection) и выведем в комментарии на графике данные этого бара при помощи его методов, возвращающих краткое наименование объекта-бара + описание параметров объекта-бара. Второй строкой комментария мы выведем данные нулевого бара в похожем формате, но созданные при помощи методов главного объекта библиотеки CEngine, возвращающих данные указанного бара указанного символа указанного таймфрейма.

Эти данные должны будут обновляться реалтайм в тестере и на графике, на котором запущен советник.

Также мы сделаем обработку получения событий от объектов класса CSeries, отправляющих события "Новый бар" на график управляющей программы и понаблюдаем за правильностью получения этих событий в программе, запущенной на графике символа.



Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке

\MQL5\Experts\TestDoEasy\Part38\ под новым именем TestDoEasyPart38.mq5.

Изменим обработчик OnTick() советника таким образом:

void OnTick () { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (); PressButtonsControl(); EventsHandling(); } engine. OnTick (); if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } CBar *bar=engine.SeriesGetBar( NULL , PERIOD_CURRENT , 0 ); if (bar== NULL ) return ; string parameters= (TextByLanguage( "Бар \"" , "Bar \"" )+ Symbol ()+ "\" " +TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES ) Period ())+ "[0]: " + TimeToString (bar.Time(), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ ", O: " + DoubleToString (engine.SeriesOpen( NULL , PERIOD_CURRENT , 0 ), Digits ())+ ", H: " + DoubleToString (engine.SeriesHigh( NULL , PERIOD_CURRENT , 0 ), Digits ())+ ", L: " + DoubleToString (engine.SeriesLow( NULL , PERIOD_CURRENT , 0 ), Digits ())+ ", C: " + DoubleToString (engine.SeriesClose( NULL , PERIOD_CURRENT , 0 ), Digits ())+ ", V: " +( string )engine.SeriesTickVolume( NULL , PERIOD_CURRENT , 0 )+ ", Real: " +( string )engine.SeriesRealVolume( NULL , PERIOD_CURRENT , 0 )+ ", Spread: " +( string )engine.SeriesSpread( NULL , PERIOD_CURRENT , 0 ) ); Comment ( bar.Header(), ": " ,bar.ParameterDescription() , "

" , parameters ); }

Здесь всё просто: данный блок кода — это стандартный шаблон при работе с библиотекой DoEasy. В сегодняшней редакции мы добавили вызов обработчика события NewTick, обрабатываемый библиотекой на каждом тике, а именно сегодня — обновление созданных таймсерий. Все отсутствующие таймсерии (объявленные, но не созданные методами Create()) пропускаются, т.е, библиотекой не обновляются. Вызов этого метода из обработчика OnTick() для советников в дальнейшем будет обязательным для обновления данных текущей таймсерии.

Далее мы получаем объект-бар из таймсерии текущего символа и периода, создаём строку описания данных полученного бара и выводим в комментарий две строки:

первая строка выводится при помощи методов объекта-бара,

вторая — это строка, собранная из данных, полученных посредством методов основного объекта библиотеки, возвращающих данные запрошенного бара.



В функции инициализации библиотеки OnInitDoEasy() немного изменился блок кода для создания таймсерий всех используемых символов:

#ifdef __MQL5__ if (InpModeUsedTFs!=TIMEFRAMES_MODE_CURRENT) ArrayPrint (array_used_periods); #endif CArrayObj *list_timeseries=engine.GetListTimeSeries(); if (list_timeseries!= NULL ) { int total=list_timeseries.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTimeSeries *timeseries=list_timeseries.At(i); int total_periods= ArraySize (array_used_periods); for ( int j= 0 ;j<total_periods;j++) { ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TimeframeByDescription(array_used_periods[j]); timeseries.SyncData(timeframe); timeseries.Create(timeframe); } } } engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( true );

Здесь: получаем список всех таймсерий и в цикле по списку таймсерий получаем очередной объект таймсерий по индексу цикла, затем в цикле по количеству используемых таймфреймов создаём требуемый список-таймсерию, предварительно проведя синхронизацию данных таймсерии и исторических данных.



В функции обработки событий библиотеки OnDoEasyEvent() добавим блок кода для обработки событий таймсерий (лишний код вырезан):

void OnDoEasyEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int idx=id- CHARTEVENT_CUSTOM ; ushort msc=engine.EventMSC(lparam); ushort reason=engine.EventReason(lparam); ushort source=engine.EventSource(lparam); long time= TimeCurrent ()* 1000 +msc; else if (idx>SERIES_EVENTS_NO_EVENT && idx<SERIES_EVENTS_NEXT_CODE) { if (idx==SERIES_EVENTS_NEW_BAR) { Print (TextByLanguage( "Новый бар на " , "New Bar on " ),sparam, " " ,TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES )dparam), ": " , TimeToString (lparam)); } } }

Здесь: если идентификатор полученного события находится в пределах идентификаторов событий таймсерий, и если это событие "Новый бар" — выводим сообщение о событии в журнал терминала.



Скомпилируем советник и зададим в его параметрах:



в Mode of used symbols list использование заданного списка символов,

использование заданного списка символов, в списке List of used symbols (comma - separator) оставим только три символа, один из которых EURUSD и

оставим только три символа, один из которых EURUSD и в Mode of used timeframes list выберем работу только с текущим таймфреймом, например:





Запустим советник на графике. Через некоторое время в журнал будут выведены сообщения о событии "Новый бар" на используемых символах для текущего графика символов:

Новый бар на EURUSD M5: 2020.03 . 11 12 : 55 Новый бар на EURAUD M5: 2020.03 . 11 12 : 55 Новый бар на AUDUSD M5: 2020.03 . 11 12 : 55 Новый бар на EURUSD M5: 2020.03 . 11 13 : 00 Новый бар на AUDUSD M5: 2020.03 . 11 13 : 00 Новый бар на EURAUD M5: 2020.03 . 11 13 : 00

Запустим советник в визуальном режиме тестера на графике одного из выбранных в настройках символов, например на EURUSD, и посмотрим как меняются данные нулевого бара в комментарии на графике:





Как видим, обе строки, данные в которых получены разными способами, имеют идентичные значения полученных свойств нулевого бара и обновляются в реальном времени на каждом тике.



Что дальше

В следующей статье подправим некоторые недочёты текущей версии библиотеки, которые были замечены уже после подготовки статьи к публикации, и продолжим развитие концепции работы с таймсериями — подготовим библиотеку для работы в составе индикаторов.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

Статьи этой серии:

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 35): Объект "Бар" и список-таймсерия символа

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 36): Объект таймсерий всех используемых периодов символа

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 37): Коллекция таймсерий - база данных таймсерий по символам и периодам

