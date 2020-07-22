Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 47): Мультипериодные мультисимвольные стандартные индикаторы

Содержание

Думаю, сегодня не будем делать длительных витиеватых вступлений: всем известно что такое стандартный индикатор из поставки терминала. Известно также, что эти индикаторы отображают на графике текущего символа/периода данные, рассчитанные именно для того же самого символа/периода.

Мы же сделаем (вернее, начнём делать сегодня) возможность создания пользовательских индикаторов, выводящих на график текущего символа/периода данные всех имеющихся в терминале стандартных индикаторов, рассчитанных для указанных символов/периодов.



В данной статье рассмотрим создание необходимых методов для создания пользовательского индикатора на основе стандартного индикатора AC (Accelerator Oscillator). Все методы будут работать и для других стандартных индикаторов с небольшими доработками — их создадим в последующих статьях.

Для создания и идентификации объектов-буферов для работы с данными стандартных индикаторов добавим объекту-буферу новые свойства:

Идентификатор множества буферов одного индикатора — позволит идентифицировать и выбирать все объекты-буферы, принадлежащие одному стандартному индикатору, который использует эти буферы. У нас может в одном пользовательском индикаторе использоваться несколько одинаковых стандартных индикаторов, но с разными параметрами (при создании сложного пользовательского индикатора на основе нескольких стандартных). Этот идентификатор позволит идентифицировать каждый из используемых объектов-буферов по его принадлежности стандартному индикатору.

Хэндл индикатора, использующего буфер — в каждом объекте-буфере, который используется для расчёта стандартного индикатора, будем прописывать хэндл созданного стандартного индикатора для работы с ним из любого объекта-буфера, принадлежащего этому индикатору.

Тип индикатора, использующего буфер — сюда будем вписывать тип индикатора из перечисления типов индикаторов ENUM_INDICATOR. Тоже позволит идентифицировать и выбирать объекты-буферы по принадлежности к типу стандартного индикатора.



Наименование индикатора, использующего буфер — здесь будем хранить имя стандартного индикатора, использующего объект-буфер для вывода его описания.



Помимо создания базы для работы с данными стандартных индикаторов, сделаем небольшую доработку в классе объекта "Новый бар" и классах таймсерий для отслеживания пропущенных баров истории и отправки события "Пропущенные бары" в программу.

В случае потере связи, входа и выхода системы в режим сна и других нештатных событиях, требующих время на восстановление, после возобновления работы программы мы можем наблюдать пропуск данных в базе библиотеки — за то время, пока не было соединения с сервером, были пропущены бары истории, и они не вписаны в базу библиотеки. Создадим методы, отслеживающие количество пропущенных баров и отправку события "Пропущены бары" в программу — чтобы пользователь в своей программе мог обработать такую ситуацию.







Доработка классов библиотеки

В первую очередь дополним файл \MQL5\Include\DoEasy\Datas.mqh данными для вывода сообщений.

Впишем идентификаторы новых сообщений:

MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INDEX_NEXT_PLOT, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_ID, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_IND_HANDLE, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_IND_TYPE, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_TIMEFRAME, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STATUS, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_TYPE, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_ACTIVE, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_ARROW_CODE, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_ARROW_SHIFT, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_DRAW_BEGIN, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_DRAW_TYPE, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_SHOW_DATA, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_SHIFT, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_LINE_STYLE, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_LINE_WIDTH, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_ARROW_SIZE, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_COLOR_NUM, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_COLOR, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_EMPTY_VALUE, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_SYMBOL, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_LABEL, MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_IND_NAME,

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным идентификаторам:

{"Индекс следующего по счёту рисуемого буфера","Index of the next drawable buffer"}, {"Идентификатор буферов индикатора","Indicator Buffer Id"} , {"Хэндл индикатора, использующего буфер","Indicator handle that uses the buffer"} , {"Тип индикатора, использующего буфер","Indicator type that uses the buffer"} , {"Период данных буфера (таймфрейм)","Buffer data Period (Timeframe)"}, {"Статус буфера","Buffer status"}, {"Тип буфера","Buffer type"}, {"Активен","Active"}, {"Код стрелки","Arrow code"}, {"Смещение стрелок по вертикали","Vertical shift of arrows"}, {"Количество начальных баров без отрисовки и значений в DataWindow","Number of initial bars without drawing and values in the DataWindow"}, {"Тип графического построения","Type of graphical construction"}, {"Отображение значений построения в окне DataWindow","Display construction values in the DataWindow"}, {"Сдвиг графического построения индикатора по оси времени в барах","Shift of indicator plotting along the time axis in bars"}, {"Стиль линии отрисовки","Drawing line style "}, {"Толщина линии отрисовки","The thickness of the drawing line"}, {"Размер значка стрелки","Arrow icon size"}, {"Количество цветов","The number of colors"}, {"Цвет отрисовки","The index of a buffer containing the drawing color "}, {"Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки","An empty value for plotting, for which there is no drawing"}, {"Символ буфера","Buffer Symbol "}, {"Имя индикаторной графической серии, отображаемое в окне DataWindow","The name of the indicator graphical series to display in the DataWindow"}, {"Наименование индикатора, использующего буфер","The name of the indicator that uses the buffer"} , {"Индикаторный буфер с типом графического построения","Indicator buffer with graphic plot type"}, {"Неправильно указано количество буферов индикатора (#property indicator_buffers )","The number of indicator buffers is incorrect (#property indicator_buffers )"}, {"Достигнуто максимально возможное количество индикаторных буферов","The maximum number of indicator buffers has been reached"},





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh допишем все необходимые дополнения для реализуемых сегодня задач.



В разделе "Макроподстановки" изменим наименование константы хранящей значение количества торговых попыток по умолчанию на более информативное:

#define DFUN_ERR_LINE ( __FUNCTION__ +( TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE )== "Russian" ? ", Стр. " : ", Line " )+( string ) __LINE__ + ": " ) #define DFUN ( __FUNCTION__ + ": " ) #define COUNTRY_LANG ( "Russian" ) #define END_TIME ( D'31.12.3000 23:59:59' ) #define TIMER_FREQUENCY ( 16 ) #define TOTAL_TRADE_TRY ( 5 ) #define IND_COLORS_TOTAL ( 64 ) #define IND_BUFFERS_MAX ( 512 )

Ранее константа имела наименование TOTAL_TRY. Это не информативно, и так как в дальнейшем у нас могут появиться ещё какие-либо константы, указывающие на количество попыток, то добавление в наименование константы принадлежности попыток к тому или иному действию (в данном случае "TRADE" — принадлежность к торговым попыткам), более информативно, и не потребуется менять название этой константы при добавлении новых констант для иных "количеств попыток"



В перечисление возможных событий таймсерий добавим новое событие:

enum ENUM_SERIES_EVENT { SERIES_EVENTS_NO_EVENT = SYMBOL_EVENTS_NEXT_CODE, SERIES_EVENTS_NEW_BAR, SERIES_EVENTS_MISSING_BARS, }; #define SERIES_EVENTS_NEXT_CODE ( SERIES_EVENTS_MISSING_BARS + 1 )

И, соответственно, код следующего события теперь будет основан на новой константе.



Уже говорили про добавление новых свойств к объекту-буферу. Пропишем их в перечисления целочисленных и строковых свойств объекта-буфера:

enum ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER { BUFFER_PROP_INDEX_PLOT = 0 , BUFFER_PROP_STATUS, BUFFER_PROP_TYPE, BUFFER_PROP_TIMEFRAME, BUFFER_PROP_ACTIVE, BUFFER_PROP_DRAW_TYPE, BUFFER_PROP_ARROW_CODE, BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT, BUFFER_PROP_LINE_STYLE, BUFFER_PROP_LINE_WIDTH, BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN, BUFFER_PROP_SHOW_DATA, BUFFER_PROP_SHIFT, BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES, BUFFER_PROP_COLOR, BUFFER_PROP_INDEX_BASE, BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE, BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_PLOT, BUFFER_PROP_ID, BUFFER_PROP_IND_HANDLE, BUFFER_PROP_IND_TYPE, BUFFER_PROP_NUM_DATAS, BUFFER_PROP_INDEX_COLOR, }; #define BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL ( 23 ) #define BUFFER_PROP_INTEGER_SKIP ( 2 ) enum ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE { BUFFER_PROP_EMPTY_VALUE = BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL, }; #define BUFFER_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 1 ) #define BUFFER_PROP_DOUBLE_SKIP ( 0 ) enum ENUM_BUFFER_PROP_STRING { BUFFER_PROP_SYMBOL = (BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL+BUFFER_PROP_DOUBLE_TOTAL), BUFFER_PROP_LABEL, BUFFER_PROP_IND_NAME, }; #define BUFFER_PROP_STRING_TOTAL ( 3 )

Увеличим общее количество целочисленных свойств с 20 на 23, и строковых свойств с 2 на 3.



Соответственно, раз мы добавили новые свойства, нам нужно добавить и возможность сортировки и выбора по этим свойствам.

В перечисление возможных критериев сортировки допишем новые виды сортировки объектов-буферов:

#define FIRST_BUFFER_DBL_PROP (BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL-BUFFER_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_BUFFER_STR_PROP (BUFFER_PROP_INTEGER_TOTAL-BUFFER_PROP_INTEGER_SKIP+BUFFER_PROP_DOUBLE_TOTAL-BUFFER_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_BUFFER_MODE { SORT_BY_BUFFER_INDEX_PLOT = 0 , SORT_BY_BUFFER_STATUS, SORT_BY_BUFFER_TYPE, SORT_BY_BUFFER_TIMEFRAME, SORT_BY_BUFFER_ACTIVE, SORT_BY_BUFFER_DRAW_TYPE, SORT_BY_BUFFER_ARROW_CODE, SORT_BY_BUFFER_ARROW_SHIFT, SORT_BY_BUFFER_LINE_STYLE, SORT_BY_BUFFER_LINE_WIDTH, SORT_BY_BUFFER_DRAW_BEGIN, SORT_BY_BUFFER_SHOW_DATA, SORT_BY_BUFFER_SHIFT, SORT_BY_BUFFER_COLOR_INDEXES, SORT_BY_BUFFER_COLOR, SORT_BY_BUFFER_INDEX_BASE, SORT_BY_BUFFER_INDEX_NEXT_BASE, SORT_BY_BUFFER_INDEX_NEXT_PLOT, SORT_BY_BUFFER_ID, SORT_BY_BUFFER_IND_HANDLE, SORT_BY_BUFFER_IND_TYPE, SORT_BY_BUFFER_EMPTY_VALUE = FIRST_BUFFER_DBL_PROP, SORT_BY_BUFFER_SYMBOL = FIRST_BUFFER_STR_PROP, SORT_BY_BUFFER_LABEL, SORT_BY_BUFFER_IND_NAME, };





Для фиксации пропущенных баров при, например, потере и восстановлении связи, немного доработаем класс объекта "Новый бар" в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\NewBarObj.mqh. Всё, что нам нужно сделать — это добавить подсчёт количества баров, прошедших между двумя событиями "Новый бар". Если рассчитанное значение больше 1 — значит были пропущены бары истории, либо их совсем нет на сервере (эта ситуация пока не рассматривается).

В приватную секцию класса добавим четыре новых переменных-членов класса для хранения времени прошлого события "Новый бар" для ручного и автоматического управления временем, для хранения количества секунд и баров, прошедших между двумя событиями "Новый бар"



class CNewBarObj : public CBaseObj { private : string m_symbol; ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; datetime m_new_bar_time; datetime m_prev_time; datetime m_new_bar_time_manual; datetime m_prev_time_manual; datetime m_prev_new_bar_time ; datetime m_prev_new_bar_time_manual ; long m_seconds_between ; int m_bars_between ; datetime GetLastBarDate( const datetime time); public :

В публичной секции класса переименуем методы для установки и возврата таймфрейма объекта (ранее использовалось "Period", а использование "Timeframe" для хранения таймфрейма более информативно), и добавим методы возврата значений вновь объявленных переменных:

public : void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); } void SetTimeframe ( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe){ this .m_timeframe=(timeframe== PERIOD_CURRENT ? ( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period () : timeframe); } void SaveNewBarTime( const datetime time) { this .m_prev_time_manual= this .GetLastBarDate(time); } string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe ( void ) const { return this .m_timeframe; } datetime TimeNewBar( void ) const { return this .m_new_bar_time; } datetime TimePrevNewBar( void ) const { return this .m_prev_new_bar_time; } long SecondsBetweenNewBars( void ) const { return this .m_seconds_between; } int BarsBetweenNewBars( void ) const { return this .m_bars_between; } bool IsNewBar( const datetime time); bool IsNewBarManual( const datetime time); CNewBarObj( void ) : m_symbol(:: Symbol ()), m_timeframe(( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period ()), m_prev_time( 0 ),m_new_bar_time( 0 ), m_prev_time_manual( 0 ),m_new_bar_time_manual( 0 ) {} CNewBarObj( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); };

В параметрическом конструкторе класса, в его списке инициализации, установим инициализирующие значения для количества секунд и баров,

а остальные новые переменные инициализируем нулём в теле конструктора:



CNewBarObj::CNewBarObj( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) : m_symbol(symbol), m_timeframe(timeframe), m_seconds_between( 0 ) , m_bars_between( 0 ) { this .m_prev_new_bar_time= this .m_prev_new_bar_time_manual = this .m_prev_time= this .m_prev_time_manual= this .m_new_bar_time= this .m_new_bar_time_manual= 0 ; }

В методе, возвращающем флаг открытия нового бара при автоматическом управлении временем, и именно в ситуации, когда новый бар образовался, сохраним время прошлого нового бара и сделаем расчёт количества секунд и баров между двумя событиями "Новый бар":



bool CNewBarObj::IsNewBar( const datetime time) { datetime tm= this .GetLastBarDate(time); if (tm<= 0 ) return false ; if ( this .m_prev_time+ this .m_new_bar_time== 0 ) { this .m_new_bar_time= this .m_prev_time=tm; return false ; } if ( this .m_prev_time> 0 && this .m_prev_time<tm) { this .m_prev_new_bar_time= this .m_prev_time; this .m_seconds_between=tm-m_prev_time; this .m_bars_between= int ( this .m_seconds_between/:: PeriodSeconds ( this .m_timeframe)); this .m_new_bar_time= this .m_prev_time=tm; return true ; } return false ; }

В методе, возвращающем флаг нового бара при ручном управлении, эти данные рассчитывать не нужно — данные о пропущенных барах всегда будут рассчитываться автоматически. Но в этом методе будем сохранять время прошлого "нового бара" при ручном управлении и исправим ошибку присвоения времени нового бара (ранее сохранялось время в переменную для автоматического управления временем):

bool CNewBarObj::IsNewBarManual( const datetime time) { datetime tm= this .GetLastBarDate(time); if (tm<= 0 ) return false ; if ( this .m_prev_time_manual+ this .m_new_bar_time_manual== 0 ) { this .m_new_bar_time_manual= this .m_prev_time_manual=tm; return false ; } if ( this .m_prev_time_manual> 0 && this .m_prev_time_manual<tm) { this .m_prev_new_bar_time_manual= this .m_prev_time_manual; this .m_new_bar_time_manual=tm; return true ; } return false ; }





Достаточно часто можно увидеть в журнале терминала записи от библиотеки об ошибке получения баров истории. Это происходит по причине, что библиотека просматривает всю историю, и даже там, где нет исторических данных на конкретном символе. Об этом выводится запись и осуществляется переход к следующему бару истории. Сделано так для возможности отладки методов библиотеки при работе с таймсериями. Но там, где точно не нужно просматривать ошибки получения исторических данных, мы уберём эти записи. Для этого нам нужно в классе объекта "Бар", в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\Bar.mqh вписать ещё один конструктор — без параметров:

class CBar : public CBaseObj { private : MqlDateTime m_dt_struct; int m_digits; string m_period_description; long m_long_prop[BAR_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[BAR_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[BAR_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-BAR_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_BAR_PROP_STRING property) const { return ( int )property-BAR_PROP_INTEGER_TOTAL-BAR_PROP_DOUBLE_TOTAL; } ENUM_BAR_BODY_TYPE BodyType( void ) const ; double CandleSize( void ) const { return ( this .High()- this .Low()); } double BodySize( void ) const { return ( this .BodyHigh()- this .BodyLow()); } double ShadowUpSize( void ) const { return ( this .High()- this .BodyHigh()); } double ShadowDownSize( void ) const { return ( this .BodyLow()- this .Low()); } double BodyHigh( void ) const { return :: fmax ( this .Close(), this .Open()); } double BodyLow( void ) const { return :: fmin ( this .Close(), this .Open()); } int TimeYear( void ) const { return this .m_dt_struct.year; } int TimeMonth( void ) const { return this .m_dt_struct.mon; } int TimeDayOfWeek( void ) const { return this .m_dt_struct.day_of_week; } int TimeDayOfYear( void ) const { return this .m_dt_struct.day_of_year; } int TimeDay( void ) const { return this .m_dt_struct.day; } int TimeHour( void ) const { return this .m_dt_struct.hour; } int TimeMinute( void ) const { return this .m_dt_struct.min; } public : void SetProperty(ENUM_BAR_PROP_INTEGER property, long value) { this .m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double value){ this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_BAR_PROP_STRING property, string value){ this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } long GetProperty(ENUM_BAR_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_BAR_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } virtual bool SupportProperty(ENUM_BAR_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_BAR_PROP_STRING property) { return true ; } CBar *GetObject( void ) { return & this ;} void SetSymbolPeriod( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); void SetProperties( const MqlRates &rates); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CBar* compared_bar) const ; CBar(){;} CBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time, const string source); CBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const MqlRates &rates);

Далее, при создании списков таймсерий по символам, мы будем использовать именно этот конструктор для создания нового объекта-бара, принадлежащего указанной таймсерии символа. Ранее параметрические конструкторы пытались самостоятельно брать в истории нужные данные вновь созданного объекта-бара, и при ошибке получения истории из конструктора выводилась отладочная запись в журнал. Простой конструктор без параметров будет создавать пустой объект-бар, который необходимо самостоятельно заполнить данными после успешного его создания. Это будет происходить в методах класса CSeriesDE.

Рассмотрим изменения, которые необходимо внести в листинг данного класса в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\SeriesDE.mqh.



В публичную секцию класса добавим метод, возвращающий указатель на объект класса "Новый бар", принадлежащий таймсерии этого класса:

class CSeriesDE : public CBaseObj { private : ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; string m_symbol; string m_period_description; datetime m_firstdate; datetime m_lastbar_date; uint m_amount; uint m_required; uint m_bars; bool m_sync; CArrayObj m_list_series; CNewBarObj m_new_bar_obj; void SetServerDate( void ) { this .m_firstdate=( datetime ):: SeriesInfoInteger ( this .m_symbol, this .m_timeframe, SERIES_FIRSTDATE ); this .m_lastbar_date=( datetime ):: SeriesInfoInteger ( this .m_symbol, this .m_timeframe, SERIES_LASTBAR_DATE ); } public : CSeriesDE *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return &m_list_series; } CNewBarObj *GetNewBarObj( void ) { return & this .m_new_bar_obj; }

Так как теперь у нас есть два события таймсерии (Новый бар и Пропущены бары), то метод создания и отправки события таймсерии на график управляющей программы нужно доработать. В объявлении метода впишем входной параметр, в котором будем передавать событие таймсерии, которое нужно создать и отправить:

void SendEvent( ENUM_SERIES_EVENT event );

И доработаем сам метод, расположенный за пределами тела класса:

void CSeriesDE::SendEvent( ENUM_SERIES_EVENT event ) { if ( event ==SERIES_EVENTS_NEW_BAR) { int index=CSelect::FindBarMax( this .GetList(),BAR_PROP_TIME); CBar *bar= this .m_list_series.At(index); if (bar== NULL ) return ; :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,SERIES_EVENTS_NEW_BAR,bar.Time(), this .Timeframe(), this . Symbol ()); } else if ( event == SERIES_EVENTS_MISSING_BARS ) { :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,SERIES_EVENTS_MISSING_BARS, this .m_new_bar_obj.BarsBetweenNewBars() , this .Timeframe(), this . Symbol ()); } }

Здесь: в зависимости от переданного в метод значения создаём нужное событие и отправляем его на график управляющей программы. Если создаётся событие "Пропущены бары", то в значении lparam функции EventChartCustom() передаём количество пропущенных баров истории.



Для того, чтобы избавиться от ненужных сообщений в журнале об ошибках получения исторических данных, нам нужно доработать метод, возвращающий объект-бар по времени в таймсерии:

CBar *CSeriesDE::GetBar( const datetime time) { CBar *obj= new CBar(); if (obj== NULL ) return NULL ; obj.SetSymbolPeriod( this .m_symbol, this .m_timeframe,time); this .m_list_series.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); int index= this .m_list_series.Search(obj); delete obj; return this .m_list_series.At(index); }

Так как у нас теперь есть конструктор без параметров в классе CBar, то для поиска нужного бара будем использовать создание нового объекта-бара при помощи этого конструктора.

Здесь мы просто создаём временный пустой объект-бар, устанавливаем этому объекту требуемые символ, таймфрейм и время бара.

Далее просто: сортируем список объектов-баров по времени и ищем в списке объектов-баров такой объект, у которого данные совпадают с теми, которые мы установили созданному временному объекту-бару.

Метод Search() возвращает индекс найденного объекта в списке, а метод At() возвращает указатель на объект по индексу. В случае, если объект найден не был, то индекс будет иметь значение -1, при этом метод At() вернёт значение NULL.



События новых баров, а теперь и события пропуска баров, мы отлавливаем в методах обновления всех имеющихся таймсерий класса CTimeSeriesDE

в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\TimeSeriesDE.mqh.

Дополним два метода обновления таймсерий блоками кода для определения событий "Пропущены бары":

void CTimeSeriesDE::Refresh( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,SDataCalculate &data_calculate) { this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); CSeriesDE *series_obj= this .m_list_series.At( this .IndexTimeframe(timeframe)); if (series_obj== NULL || series_obj.DataTotal()== 0 || !series_obj.IsAvailable()) return ; series_obj.Refresh(data_calculate); datetime time= ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR && series_obj. Symbol ()==:: Symbol () && series_obj.Timeframe()==( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period () ? data_calculate.rates.time : series_obj.LastBarDate() ); if (series_obj.IsNewBar(time)) { series_obj.SendEvent( SERIES_EVENTS_NEW_BAR ); this .SetTerminalServerDate(); if ( this .EventAdd(SERIES_EVENTS_NEW_BAR,time,series_obj.Timeframe(),series_obj. Symbol ())) this .m_is_event= true ; int missing=series_obj.GetNewBarObj().BarsBetweenNewBars(); if (missing> 1 ) { series_obj.SendEvent(SERIES_EVENTS_MISSING_BARS); this .EventAdd(SERIES_EVENTS_MISSING_BARS,missing,series_obj.Timeframe(),series_obj. Symbol ()); } } }

void CTimeSeriesDE::RefreshAll(SDataCalculate &data_calculate) { bool upd= false ; this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); int total= this .m_list_series.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CSeriesDE *series_obj= this .m_list_series.At(i); if (series_obj== NULL || !series_obj.IsAvailable() || series_obj.DataTotal()== 0 ) continue ; series_obj.Refresh(data_calculate); datetime time= ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR && series_obj. Symbol ()==:: Symbol () && series_obj.Timeframe()==( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period () ? data_calculate.rates.time : series_obj.LastBarDate() ); if (series_obj.IsNewBar(time)) { series_obj.SendEvent( SERIES_EVENTS_NEW_BAR ); upd= true ; if ( this .EventAdd(SERIES_EVENTS_NEW_BAR,time,series_obj.Timeframe(),series_obj. Symbol ())) this .m_is_event= true ; int missing=series_obj.GetNewBarObj().BarsBetweenNewBars(); if (missing> 1 ) { series_obj.SendEvent(SERIES_EVENTS_MISSING_BARS); this .EventAdd(SERIES_EVENTS_MISSING_BARS,missing,series_obj.Timeframe(),series_obj. Symbol ()); } } } if (upd) this .SetTerminalServerDate(); }

Здесь: в момент определения события "Новый бар" вызываем ранее изменённый нами метод создания нового события таймсерии, в который передаём событие "новый бар", и далее, если есть пропущенные бары — создаём и такое событие.



В класс-коллекцию объектов всех таймсерий CTimeSeriesCollection в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\TimeSeriesCollection.mqh, в его публичной секции добавим объявление метода пересоздания всех таймсерий:

bool CreateSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int rates_total= 0 , const uint required= 0 ); bool ReCreateSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int rates_total= 0 , const uint required= 0 ); bool ReCreateSeriesAll( const int rates_total= 0 , const uint required= 0 );

За пределами тела класса напишем его реализацию:

bool CTimeSeriesCollection::ReCreateSeriesAll( const int rates_total= 0 , const uint required= 0 ) { int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTimeSeriesDE *timeseries= this .m_list.At(i); if (timeseries== NULL ) continue ; CArrayObj *list=timeseries.GetListSeries(); if (list== NULL ) continue ; int total_series=list.Total(); for ( int j= 0 ;j<total_series;j++) { CSeriesDE *series=list.At(j); if (series== NULL ) continue ; if (!series.SyncData(required,rates_total)) return false ; if (series.Create(required)== 0 ) return false ; } } return true ; }

Метод просто пересоздаёт все имеющиеся таймсерии в коллекции. Пока данный метод нигде не используется, но может пригодиться в дальнейшем в случае необходимости пересоздать имеющиеся коллекции таймсерий. Например, он может потребоваться при определении пропуска большого количества баров когда программа в своей работе использует много символов/периодов. В такой ситуации проще вызовом одного метода заново пересоздать все таймсерии коллекции, чем определять количество пропущенных баров в каждой таймсерии и раздельно пересоздавать каждую. Тем более, что происходить это будет только при восстановлении связи с сервером или на новом баре.



Все подготовительные этапы мы выполнили, немного доработали работу с таймсериями и барами. Пора приступать к созданию методов для работы со стандартными индикаторами.







Методы работы со стандартными индикаторами

В первую очередь доработаем класс объекта абстрактного буфера в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\Buffer.mqh.

В публичной секции класса добавим методы для установки и возврата четырёх новых свойств объекта-буфера:

virtual void SetArrowCode( const uchar code) { return ; } virtual void SetArrowShift( const int shift) { return ; } void SetSymbol( const string symbol) { this .SetProperty(BUFFER_PROP_SYMBOL,symbol); } void SetTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { this .SetProperty(BUFFER_PROP_TIMEFRAME,timeframe); } void SetActive( const bool flag) { this .SetProperty(BUFFER_PROP_ACTIVE,flag); } void SetDrawType( const ENUM_DRAW_TYPE draw_type); void SetDrawBegin( const int value); void SetShowData( const bool flag); void SetShift( const int shift); void SetStyle( const ENUM_LINE_STYLE style); void SetWidth( const int width); void SetColorNumbers( const int number); void SetColor( const color colour); void SetColor( const color colour, const uchar index); void SetColors( const color &array_colors[]); void SetEmptyValue( const double value); virtual void SetLabel( const string label); void SetID( const int id) { this .SetProperty(BUFFER_PROP_ID,id); } void SetIndicatorHandle( const int handle) { this .SetProperty(BUFFER_PROP_IND_HANDLE,handle); } void SetIndicatorType( const ENUM_INDICATOR type) { this .SetProperty(BUFFER_PROP_IND_TYPE,type); } void SetIndicatorName( const string name) { this .SetProperty(BUFFER_PROP_IND_NAME,name); } int IndexPlot( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT); } int IndexBase( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_BASE); } int IndexColor( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_COLOR); } int IndexNextBaseBuffer( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE); } int IndexNextPlotBuffer( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_PLOT); } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return ( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_TIMEFRAME); } ENUM_BUFFER_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_BUFFER_STATUS) this .GetProperty(BUFFER_PROP_STATUS); } ENUM_BUFFER_TYPE TypeBuffer( void ) const { return (ENUM_BUFFER_TYPE) this .GetProperty(BUFFER_PROP_TYPE); } bool IsActive( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ACTIVE); } uchar ArrowCode( void ) const { return ( uchar ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ARROW_CODE); } int ArrowShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT); } int DrawBegin( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN); } ENUM_DRAW_TYPE DrawType( void ) const { return ( ENUM_DRAW_TYPE ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_DRAW_TYPE); } bool IsShowData( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_SHOW_DATA); } int Shift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_SHIFT); } ENUM_LINE_STYLE LineStyle( void ) const { return ( ENUM_LINE_STYLE ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_LINE_STYLE); } int LineWidth( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_LINE_WIDTH); } int ColorsTotal( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES); } color Color( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_COLOR); } int BuffersTotal( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS); } double EmptyValue( void ) const { return this .GetProperty(BUFFER_PROP_EMPTY_VALUE); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(BUFFER_PROP_SYMBOL); } string Label( void ) const { return this .GetProperty(BUFFER_PROP_LABEL); } int ID( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_ID); } int IndicatorHandle( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_IND_HANDLE); } ENUM_INDICATOR IndicatorType( void ) const { return ( ENUM_INDICATOR ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_IND_TYPE); } string IndicatorName( void ) const { return this .GetProperty(BUFFER_PROP_IND_NAME); } int IndicatorBarsCalculated( void ) const { return :: BarsCalculated (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_IND_HANDLE));}

В конструкторе класса установим значения по умолчанию новым свойствам:

CBuffer::CBuffer(ENUM_BUFFER_STATUS buffer_status, ENUM_BUFFER_TYPE buffer_type, const uint index_plot, const uint index_base_array, const int num_datas, const uchar total_arrays, const int width, const string label) { this .m_type=COLLECTION_BUFFERS_ID; this .m_act_state_trigger= true ; this .m_total_arrays=total_arrays; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_STATUS] = buffer_status; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_TYPE] = buffer_type; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ID] = WRONG_VALUE ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_IND_HANDLE] = INVALID_HANDLE ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_IND_TYPE] = WRONG_VALUE ; ENUM_DRAW_TYPE type= ( ! this .TypeBuffer() || ! this .Status() ? DRAW_NONE : this .Status()==BUFFER_STATUS_FILLING ? DRAW_FILLING : ENUM_DRAW_TYPE ( this .Status()+ 8 ) ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_DRAW_TYPE] = type; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_TIMEFRAME] = PERIOD_CURRENT ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ACTIVE] = true ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ARROW_CODE] = 0x9F ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_SHOW_DATA] = (buffer_type>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? true : false ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_SHIFT] = 0 ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_LINE_STYLE] = STYLE_SOLID ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_LINE_WIDTH] = width; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES] = ( this .Status()>BUFFER_STATUS_NONE ? ( this .Status()!=BUFFER_STATUS_FILLING ? 1 : 2 ) : 0 ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_COLOR] = clrRed ; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_NUM_DATAS] = num_datas; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_PLOT] = index_plot; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_BASE] = index_base_array; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_COLOR] = this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_BASE)+ ( this .TypeBuffer()!=BUFFER_TYPE_CALCULATE ? this .GetProperty(BUFFER_PROP_NUM_DATAS) : 0 ); this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE] = index_base_array+ this .m_total_arrays; this .m_long_prop[BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_PLOT] = ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? index_plot+ 1 : index_plot); this .m_double_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_EMPTY_VALUE)] = ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? EMPTY_VALUE : 0 ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_SYMBOL)] = :: Symbol (); this .m_string_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_LABEL)] = ( this .TypeBuffer()>BUFFER_TYPE_CALCULATE ? label : NULL ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(BUFFER_PROP_IND_NAME)] = NULL ;

Такие значения для этих новых свойств будут принадлежать объектам-буферам, не работающим со стандартными индикаторами. Если же мы создадим объект-буфер, принадлежащий стандартному индикатору, то в момент его создания эти параметры будут заполняться библиотекой, что сделаем далее.

В методе, возвращающем описание целочисленного свойства буфера, добавим вывод описаний для новых целочисленных свойств:

string CBuffer::GetPropertyDescription(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) { return ( property==BUFFER_PROP_INDEX_PLOT ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INDEX_PLOT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BUFFER_PROP_STATUS ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_STATUS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetStatusDescription() ) : property==BUFFER_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetTypeBufferDescription() ) : property==BUFFER_PROP_TIMEFRAME ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_TIMEFRAME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetTimeframeDescription() ) : property==BUFFER_PROP_ACTIVE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_ACTIVE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetActiveDescription() ) : property==BUFFER_PROP_DRAW_TYPE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_DRAW_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetDrawTypeDescription() ) : property==BUFFER_PROP_ARROW_CODE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_ARROW_CODE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BUFFER_PROP_ARROW_SHIFT ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_ARROW_SHIFT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BUFFER_PROP_LINE_STYLE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_LINE_STYLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetLineStyleDescription() ) : property==BUFFER_PROP_LINE_WIDTH ? ( this .Status()==BUFFER_STATUS_ARROW ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_ARROW_SIZE) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_LINE_WIDTH))+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BUFFER_PROP_DRAW_BEGIN ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_DRAW_BEGIN)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BUFFER_PROP_SHOW_DATA ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_SHOW_DATA)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetShowDataDescription() ) : property==BUFFER_PROP_SHIFT ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_SHIFT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BUFFER_PROP_COLOR_INDEXES ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_COLOR_NUM)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BUFFER_PROP_INDEX_COLOR ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INDEX_COLOR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BUFFER_PROP_INDEX_BASE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INDEX_BASE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INDEX_NEXT_BASE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_PLOT ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_INDEX_NEXT_PLOT)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BUFFER_PROP_ID ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BUFFER_PROP_IND_HANDLE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_IND_HANDLE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BUFFER_PROP_IND_TYPE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_IND_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BUFFER_PROP_NUM_DATAS ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_NUM_DATAS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BUFFER_PROP_COLOR ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_COLOR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetColorsDescription() ) : "" ); }

В методе, возвращающем описание строкового свойства буфера, добавим вывод описаний для нового строкового свойства:



string CBuffer::GetPropertyDescription(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) { return ( property==BUFFER_PROP_SYMBOL ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_SYMBOL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this . Symbol () ) : property==BUFFER_PROP_LABEL ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_LABEL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .Label()== NULL || this .Label()== "" ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SET) : "\"" + this .Label()+ "\"" ) ) : property==BUFFER_PROP_IND_NAME ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BUFFER_TEXT_IND_NAME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .IndicatorName()== NULL || this .IndicatorName()== "" ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SET) : "\"" + this .IndicatorName()+ "\"" ) ) : "" ); }

Внесём поправки в методы установки пустого значения и имени графической серии. Ранее для расчётного буфера эти значения не устанавливались. Сделаем так, чтобы для расчётного буфера устанавливались значения только в свойства объекта-буфера,

а для рисуемого буфера — и в свойства объекта, и в свойства самого буфера:

void CBuffer::SetEmptyValue( const double value) { this .SetProperty(BUFFER_PROP_EMPTY_VALUE,value); if ( this .TypeBuffer()!=BUFFER_TYPE_CALCULATE) :: PlotIndexSetDouble (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_EMPTY_VALUE ,value); } void CBuffer::SetLabel( const string label) { this .SetProperty(BUFFER_PROP_LABEL,label); if ( this .TypeBuffer()!=BUFFER_TYPE_CALCULATE) :: PlotIndexSetString (( int ) this .GetProperty(BUFFER_PROP_INDEX_PLOT), PLOT_LABEL ,label); }

В методы, возвращающие значения по индексу таймсерии, добавим контроль значения индекса меньше нуля:

double CBuffer::GetDataBufferValue( const uint buffer_index, const int series_index) const { int correct_buff_index= this .GetCorrectIndexBuffer(buffer_index); int data_total= this .GetDataTotal(correct_buff_index); if (data_total== 0 || series_index< 0 ) return this .EmptyValue(); int data_index=(( int )series_index<data_total ? ( int )series_index : data_total- 1 ); return this .DataBuffer[correct_buff_index].Array[data_index]; } int CBuffer::GetColorBufferValueIndex( const int series_index) const { int data_total= this .GetDataTotal( 0 ); if (data_total== 0 || series_index< 0 ) return WRONG_VALUE ; int data_index=(( int )series_index<data_total ? ( int )series_index : data_total- 1 ); return ( this .ColorsTotal()== 1 ? 0 : ( int ) this .ColorBufferArray[data_index]); } color CBuffer::GetColorBufferValueColor( const int series_index) const { int data_total= this .GetDataTotal( 0 ); if (data_total== 0 || series_index< 0 ) return clrNONE ; int color_index= this .GetColorBufferValueIndex(series_index); return (color_index> WRONG_VALUE ? ( color ) this .ArrayColors[color_index] : clrNONE ); }

Таким образом, если в метод будет передан неверный индекс, будет просто осуществлён выход из метода с возвратом "пустого" значения, своего для каждого из методов.

Теперь доработаем класс объекта расчётного буфера в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Indicators\BufferCalculate.mqh.



Методы, возвращающие флаг поддержания объектом-буфером вещественного и строкового свойства, ранее всегда возвращали false — т.е. расчётный буфер не поддерживал свойства этого типа. Сделаем его поддерживающим каждое из этих свойств. А в методе, возвращающем флаг поддержания объектом целочисленных свойств, добавим новые целочисленные свойства для поддержания их объектом расчётного буфера:



bool CBufferCalculate::SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_INTEGER property) { if ( property==BUFFER_PROP_INDEX_PLOT || property==BUFFER_PROP_STATUS || property==BUFFER_PROP_TYPE || property==BUFFER_PROP_INDEX_BASE || property==BUFFER_PROP_ID || property==BUFFER_PROP_IND_HANDLE || property==BUFFER_PROP_IND_TYPE || property==BUFFER_PROP_INDEX_NEXT_BASE ) return true ; return false ; } bool CBufferCalculate::SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_DOUBLE property) { return true ; } bool CBufferCalculate::SupportProperty(ENUM_BUFFER_PROP_STRING property) { return true ; }

Поддержание объектом расчётного буфера всех вещественных и строковых свойств — это, скорее, быстрое временное решение для создания методов работы с буферами, работающими со стандартными индикаторами, и в последствии мы уберём из списка поддерживаемых свойств некоторые из них.

Всю работу с индикаторными буферами для стандартных индикаторов организуем в классе-коллекции индикаторных буферов CBuffersCollection

в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\BuffersCollection.mqh.

Сегодня сделаем работу по созданию и сопровождению мультисимвольных мультипериодных индикаторных буферов стандартного индикатора AC (Accelerator Oscillator). В последующих статьях, уже на основе протестированного функционала добавим возможность создания и работы с другими стандартными индикаторами.

Все объекты-буферы, работающие со стандартными индикаторами, при создании будут обязательно получать идентификатор, и по этому идентификатору мы сможем найти нужные буферы и работать с ними.

В публичной секции класса объявим метод, возвращающий список объектов-буферов, имеющих такой идентификатор:

class CBuffersCollection : public CObject { private : CListObj m_list; CTimeSeriesCollection *m_timeseries; int GetIndexLastPlot( void ); int GetIndexNextPlot( void ); int GetIndexNextBase( void ); bool CreateBuffer(ENUM_BUFFER_STATUS status); int GetBarsData(CBuffer *buffer, const int series_index, int &index_bar_period); public : CBuffersCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list; } CArrayObj *GetListBuffersWithID( void );

За пределами тела класса напишем его реализацию:

CArrayObj *CBuffersCollection::GetListBuffersWithID( void ) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(),BUFFER_PROP_ID, WRONG_VALUE , NO_EQUAL ); return list; }

Здесь просто: при помощи класса CSelect получаем список объектов-буферов, в которых значение идентификатора не равно -1, и возвращаем указатель на полученный список.



В списке, при его успешном получении, будут содержаться все объекты-буферы, имеющие идентификатор, не равный значению -1. Это означает, что список будет содержать все созданные объекты-буферы для работы со стандартными индикаторами. Причём, любые буферы — и расчётные, и рисуемые, для любого типа стандартного индикатора.

Для поиска объектов-буферов, принадлежащих одному конкретному индикатору, необходимо провести дополнительную фильтрацию данного списка по типу стандартного индикатора, идентификатору и типу буфера.

Добавим в публичную же секцию класса объявления методов создания объектов-буферов для работы со стандартными индикаторами:



bool CreateArrow( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_ARROW); } bool CreateLine( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_LINE); } bool CreateSection( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_SECTION); } bool CreateHistogram( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_HISTOGRAM); } bool CreateHistogram2( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_HISTOGRAM2); } bool CreateZigZag( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_ZIGZAG); } bool CreateFilling( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_FILLING); } bool CreateBars( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_BARS); } bool CreateCandles( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_CANDLES); } bool CreateCalculate( void ) { return this .CreateBuffer(BUFFER_STATUS_NONE); } int CreateAC( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateAD( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateADX( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int adx_period, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateADXWilder( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int adx_period, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateAlligator( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int jaw_period, const int jaw_shift, const int teeth_period, const int teeth_shift, const int lips_period, const int lips_shift, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateAMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ama_period, const int fast_ma_period, const int slow_ma_period, const int ama_shift, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateAO( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateATR( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateBearsPower( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateBands( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int bands_period, const int bands_shift, const double deviation, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateBullsPower( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateCCI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateChaikin( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int fast_ma_period, const int slow_ma_period, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateDEMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int ma_shift, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateDeMarker( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateEnvelopes( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int ma_shift, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const double deviation, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateForce( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateFractals( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateFrAMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int ma_shift, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateGator( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int jaw_period, const int jaw_shift, const int teeth_period, const int teeth_shift, const int lips_period, const int lips_shift, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateIchimoku( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int tenkan_sen, const int kijun_sen, const int senkou_span_b, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateBWMFI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateMomentum( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int mom_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateMFI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int ma_shift, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateOsMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int fast_ema_period, const int slow_ema_period, const int signal_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateMACD( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int fast_ema_period, const int slow_ema_period, const int signal_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateOBV( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateSAR( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const double step, const double maximum, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateRSI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateRVI( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateStdDev( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int ma_shift, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateStochastic( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int Kperiod, const int Dperiod, const int slowing, const ENUM_MA_METHOD ma_method, const ENUM_STO_PRICE price_field, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateTEMA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const int ma_shift, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateTriX( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int ma_period, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateWPR( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int calc_period, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateVIDYA( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int cmo_period, const int ema_period, const int ma_shift, const ENUM_APPLIED_PRICE applied_price, const int id= WRONG_VALUE ); int CreateVolumes( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume, const int id= WRONG_VALUE );

Для каждого конкретного типа стандартного индикатора будем использовать свой метод создания соответствующего индикатора и необходимых ему объектов-буферов.

Для примера сегодня сделаем работу с индикатором AC. За пределами тела класса напишем реализацию метода создания индикатора AC и его буферов:

int CBuffersCollection::CreateAC( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id= WRONG_VALUE ) { int handle=:: iAC (symbol,timeframe); int identifier=(id== WRONG_VALUE ? IND_AC : id); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { this .CreateHistogram(); CBuffer *buff= this .GetLastCreateBuffer(); buff.SetSymbol(symbol); buff.SetTimeframe(timeframe); buff.SetID(identifier); buff.SetIndicatorHandle(handle); buff.SetIndicatorType( IND_AC ); buff.SetShowData( true ); buff.SetLabel( "AC(" +symbol+ "," +TimeframeDescription(timeframe)+ ")" ); buff.SetIndicatorName( "Accelerator Oscillator" ); this .CreateCalculate(); buff= this .GetLastCreateBuffer(); buff.SetSymbol(symbol); buff.SetTimeframe(timeframe); buff.SetID(identifier); buff.SetIndicatorHandle(handle); buff.SetIndicatorType( IND_AC ); buff.SetEmptyValue( EMPTY_VALUE ); buff.SetLabel( "AC(" +symbol+ "," +TimeframeDescription(timeframe)+ ")" ); buff.SetIndicatorName( "Accelerator Oscillator" ); } return handle; }

Как видим, тут всё просто. Если в качестве идентификатора передано значение -1, то идентификатор будет равен значению константы типа стандартного индикатора. При успешном создании индикатора (его хэндл не равен INVALID_HANDLE), создаём объект-буфер с типом рисования "Гистограмма от нулевой линии" и при помощи метода GetLastCreateBuffer(), возвращающего указатель на последний созданный буфер (метод рассмотрим чуть позже), получаем указатель на объект-буфер гистограммы и устанавливаем ему необходимые параметры для его идентификации как буфера для отрисовки данных стандартного индикатора AC.

Далее делаем всё то же самое и для расчётного буфера. В расчётный буфер будем записывать данные индикатора AC, получаемые при обращении к его хэндлу. А хэндл созданного индикатора у нас прописан в свойствах объекта-буфера. И рисуемого, и расчётного — т.е. можно получить любой из этих объектов-буферов и обратиться к индикатору по хэндлу, прописанному в этих объектах, и далее работать с индикатором.



И добавим реализацию метода создания индикатора AD с необходимыми ему объектами-буферами — просто чтобы были видны различия в реализации методов для стандартных индикаторов разного типа:

int CBuffersCollection::CreateAD( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_APPLIED_VOLUME applied_volume, const int id= WRONG_VALUE ) { int handle=:: iAD (symbol,timeframe,applied_volume); int identifier=(id== WRONG_VALUE ? IND_AD : id); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { this .CreateLine(); CBuffer *buff= this .GetLastCreateBuffer(); buff.SetSymbol(symbol); buff.SetTimeframe(timeframe); buff.SetID(identifier); buff.SetIndicatorHandle(handle); buff.SetIndicatorType( IND_AD ); buff.SetShowData( true ); buff.SetLabel( "AD(" +symbol+ "," +TimeframeDescription(timeframe)+ ")" ); buff.SetIndicatorName( "Accumulation/Distribution" ); this .CreateCalculate(); buff= this .GetLastCreateBuffer(); buff.SetSymbol(symbol); buff.SetTimeframe(timeframe); buff.SetID(identifier); buff.SetIndicatorHandle(handle); buff.SetIndicatorType( IND_AD ); buff.SetEmptyValue( EMPTY_VALUE ); buff.SetLabel( "AD(" +symbol+ "," +TimeframeDescription(timeframe)+ ")" ); buff.SetIndicatorName( "Accumulation/Distribution" ); } return handle; }

Отличия небольшие. Разница в типе рисуемого буфера, в типе стандартного индикатора, наименовании графической серии и названии индикатора. В других типах стандартных индикаторов будет (при необходимости) иное количество рисуемых и расчётных объектов-буферов для работы со стандартным индикатором.



Непосредственно за объявлением методов создания стандартных индикаторов добавим объявления остальных необходимых методов:

int PreparingDataBufferStdInd( const ENUM_INDICATOR std_ind, const int id, const int total_copy); void ClearDataBufferStdInd( const ENUM_INDICATOR std_ind, const int id, const int series_index); bool SetDataBufferStdInd( const ENUM_INDICATOR std_ind, const int id, const int series_index, const datetime series_time, const char color_index= WRONG_VALUE ); CBuffer *GetBufferByLabel( const string plot_label); CBuffer *GetBufferByTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); CBuffer *GetBufferByPlot( const int plot_index); CBuffer *GetBufferByListIndex( const int index_list); CBuffer *GetLastCreateBuffer( void ); CArrayObj *GetListBufferByID( const int id); CArrayObj *GetListBufferByIndType( const ENUM_INDICATOR indicator_type); CArrayObj *GetListBufferByTypeID( const ENUM_INDICATOR indicator_type, const int id);

Все объявленные методы подписаны в комментариях. Рассмотрим их реализации за пределами тела класса.

Метод, возвращающий последний созданный объект-буфер:

CBuffer *CBuffersCollection::GetLastCreateBuffer( void ) { return this .m_list.At( this .m_list.Total()- 1 ); }

Метод просто возвращает указатель на объект-буфер, находящийся последним в списке объектов-буферов.



Метод, возвращающий список объектов-буферов по идентификатору:

CArrayObj *CBuffersCollection::GetListBufferByID( const int id ) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(), BUFFER_PROP_ID, id , EQUAL ); return list; }

Получаем список объектов-буферов, в свойствах которых есть идентификатор, равный переданному в метод значению.

Указатель на полученный список возвращаем из метода.



Метод, возвращающий список объектов-буферов по типу стандартного индикатора:

CArrayObj *CBuffersCollection::GetListBufferByIndType( const ENUM_INDICATOR indicator_type ) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(), BUFFER_PROP_IND_TYPE , indicator_type , EQUAL ); return list; }

Получаем список объектов-буферов, в свойствах которых есть тип стандартного индикатора, равный переданному в метод значению.

Указатель на полученный список возвращаем из метода.



Метод, возвращающий список объектов-буферов по типу стандартного индикатора и идентификатору:

CArrayObj *CBuffersCollection::GetListBufferByTypeID( const ENUM_INDICATOR indicator_type , const int id ) { CArrayObj *list= this .GetListBufferByIndType(indicator_type); list=CSelect::ByBufferProperty(list,BUFFER_PROP_ID,id,EQUAL); return list; }

Сначала получаем список объектов-буферов, в свойствах которых есть указанный тип стандартного индикатора, далее фильтруем полученный список по объектам-буферам, в свойствах которых есть указанный идентификатор.

Указатель на полученный в итоге список возвращаем из метода.



Метод, возвращающий список объектов-буферов, принадлежащих какому-либо стандартному индикатору:



CArrayObj *CBuffersCollection::GetListBuffersWithID( void ) { CArrayObj *list=CSelect::ByBufferProperty( this .GetList(), BUFFER_PROP_ID , WRONG_VALUE , NO_EQUAL ); return list; }

Из списка-коллекции объектов-буферов получаем список объектов, у которых свойство "идентификатор" не равно -1.

Указатель на полученный список возвращаем из метода.



Связующим звеном между программой и библиотекой является класс основного объекта библиотеки CEngine.

Внесём необходимые доработки в файл класса \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh.



В публичную секцию класса добавим метод пересоздания всех таймсерий:

bool SeriesReCreate( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int rates_total= 0 , const uint required= 0 ) { return this .m_time_series.ReCreateSeries(symbol,timeframe,rates_total,required); } bool SeriesReCreateAll( const int rates_total= 0 , const uint required= 0 ) { return this .m_time_series.ReCreateSeriesAll(rates_total,required); }

Метод просто возвращает результат работы одноимённого метода коллекции таймсерий, который мы сегодня добавили выше.

В публичную секцию класса добавим метод, возвращающий количество баров указанной таймсерии:

CSeriesDE *SeriesGetSeriesEmpty( void ) { return this .m_time_series.GetSeriesEmpty(); } CSeriesDE *SeriesGetSeriesIncompleted( void ) { return this .m_time_series.GetSeriesIncompleted(); } int SeriesGetBarsTotal( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe);

Напишем реализацию этого метода за пределами тела класса:

int CEngine::SeriesGetBarsTotal( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { CSeriesDE *series= this .SeriesGetSeries(symbol,timeframe); if (series== NULL ) return WRONG_VALUE ; return ( int )series. Bars (); }

Получаем указанную таймсерию из класса-коллекции таймсерий и возвращаем количество баров таймсерии.







Ранее у нас был метод, возвращающий последний созданный буфер:

CBuffer *GetBufferByLabel( const string plot_label) { return this .m_buffers.GetBufferByLabel(plot_label); } CBuffer *GetBufferByTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .m_buffers.GetBufferByTimeframe(timeframe);} CBuffer *GetBufferByPlot( const int plot_index) { return this .m_buffers.GetBufferByPlot(plot_index); } CBuffer *GetBufferByListIndex( const int index_list) { return this .m_buffers.GetBufferByListIndex(index_list);} CBuffer *GetLastBuffer( void );

и его реализация:

CBuffer *CEngine::GetLastBuffer( void ) { CArrayObj *list= this .GetListBuffers(); if (list== NULL ) return NULL ; return list.At(list.Total()- 1 ); }

Реализацию метода удалим из листинга класса, а его объявление заменим на новый метод:

CBuffer *GetBufferByLabel( const string plot_label) { return this .m_buffers.GetBufferByLabel(plot_label); } CBuffer *GetBufferByTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .m_buffers.GetBufferByTimeframe(timeframe);} CBuffer *GetBufferByPlot( const int plot_index) { return this .m_buffers.GetBufferByPlot(plot_index); } CBuffer *GetBufferByListIndex( const int index_list) { return this .m_buffers.GetBufferByListIndex(index_list);} CBuffer *GetLastCreateBuffer( void ) { return this .m_buffers.GetLastCreateBuffer(); }

Метод возвращает результат работы одноимённого метода класса-коллекции буферов, написанного нами сегодня выше.

В публичной секции класса добавим один метод для создания стандартного индикатора AC и буферов для его работы:

bool BufferCreateArrow( void ) { return this .m_buffers.CreateArrow(); } bool BufferCreateLine( void ) { return this .m_buffers.CreateLine(); } bool BufferCreateSection( void ) { return this .m_buffers.CreateSection(); } bool BufferCreateHistogram( void ) { return this .m_buffers.CreateHistogram(); } bool BufferCreateHistogram2( void ) { return this .m_buffers.CreateHistogram2(); } bool BufferCreateZigZag( void ) { return this .m_buffers.CreateZigZag(); } bool BufferCreateFilling( void ) { return this .m_buffers.CreateFilling(); } bool BufferCreateBars( void ) { return this .m_buffers.CreateBars(); } bool BufferCreateCandles( void ) { return this .m_buffers.CreateCandles(); } bool BufferCreateCalculate( void ) { return this .m_buffers.CreateCalculate(); } bool BufferCreateAC( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int id) { return ( this .m_buffers.CreateAC(symbol,timeframe,id)!= INVALID_HANDLE ); }

Метод возвращает результат работы одноимённого метода создания индикатора AC из класса-коллекции индикаторных буферов, написанный нами сегодня выше. Методы для создания других стандартных индикаторов будем добавлять в последующих статьях.

Реализация метода подготовки данных расчётного буфера для стандартного индикатора (пока только для AC):

int CBuffersCollection::PreparingDataBufferStdInd( const ENUM_INDICATOR std_ind, const int id, const int total_copy ) { CArrayObj *list= this .GetListBufferByTypeID(std_ind,id); list=CSelect::ByBufferProperty(list,BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_CALCULATE,EQUAL); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return 0 ; CBufferCalculate *buffer= NULL ; int copies= WRONG_VALUE ; switch (( int )std_ind) { case IND_AC : buffer=list.At( 0 ); if (buffer== NULL ) return 0 ; copies=buffer.FillAsSeries(buffer.IndicatorHandle(), 0 , 0 , total_copy ); return copies; case IND_AD : break ; case IND_ADX : break ; case IND_ADXW : break ; case IND_ALLIGATOR : break ; case IND_AMA : break ; case IND_AO : break ; case IND_ATR : break ; case IND_BANDS : break ; case IND_BEARS : break ; case IND_BULLS : break ; case IND_BWMFI : break ; case IND_CCI : break ; case IND_CHAIKIN : break ; case IND_DEMA : break ; case IND_DEMARKER : break ; case IND_ENVELOPES : break ; case IND_FORCE : break ; case IND_FRACTALS : break ; case IND_FRAMA : break ; case IND_GATOR : break ; case IND_ICHIMOKU : break ; case IND_MA : break ; case IND_MACD : break ; case IND_MFI : break ; case IND_MOMENTUM : break ; case IND_OBV : break ; case IND_OSMA : break ; case IND_RSI : break ; case IND_RVI : break ; case IND_SAR : break ; case IND_STDDEV : break ; case IND_STOCHASTIC : break ; case IND_TEMA : break ; case IND_TRIX : break ; case IND_VIDYA : break ; case IND_VOLUMES : break ; case IND_WPR : break ; default : break ; } return 0 ; }

Получаем список объектов-буферов по типу индикатора и идентификатору,

в полученном списке оставляем только расчётные буферы,

получаем самый первый (и единственный для AC) расчётный буфер из списка,

заполняем расчётный буфер указанным количеством данных и

возвращаем количество успешно скопированных данных из хэндла индикатора в расчётный буфер.



Реализация метода очистки данных расчётного буфера для стандартного индикатора по указанному индексу (пока только для AC):



void CBuffersCollection::ClearDataBufferStdInd( const ENUM_INDICATOR std_ind, const int id, const int series_index) { CArrayObj *list= this .GetListBufferByID(id); if (list== NULL ) return ; list=CSelect::ByBufferProperty(list,BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_DATA,EQUAL); if (list.Total()== 0 ) return ; CBuffer *buffer= NULL ; switch (( int )std_ind) { case IND_AC : buffer=list.At( 0 ); if (buffer== NULL ) return ; buffer.SetBufferValue( 0 ,series_index,buffer.EmptyValue()); break ; case IND_AD : break ; case IND_ADX : break ; case IND_ADXW : break ; case IND_ALLIGATOR : break ; case IND_AMA : break ; case IND_AO : break ; case IND_ATR : break ; case IND_BANDS : break ; case IND_BEARS : break ; case IND_BULLS : break ; case IND_BWMFI : break ; case IND_CCI : break ; case IND_CHAIKIN : break ; case IND_DEMA : break ; case IND_DEMARKER : break ; case IND_ENVELOPES : break ; case IND_FORCE : break ; case IND_FRACTALS : break ; case IND_FRAMA : break ; case IND_GATOR : break ; case IND_ICHIMOKU : break ; case IND_MA : break ; case IND_MACD : break ; case IND_MFI : break ; case IND_MOMENTUM : break ; case IND_OBV : break ; case IND_OSMA : break ; case IND_RSI : break ; case IND_RVI : break ; case IND_SAR : break ; case IND_STDDEV : break ; case IND_STOCHASTIC : break ; case IND_TEMA : break ; case IND_TRIX : break ; case IND_VIDYA : break ; case IND_VOLUMES : break ; case IND_WPR : break ; default : break ; } }

Работа метода практически идентична методу подготовки данных. Только вместо копирования данных из хэндла индикатора в расчётный буфер, здесь устанавливается пустое значение, заданное для объекта-буфера по указанному индексу в рисуемый буфер.



Реализация метода заполнения рисуемого буфера на текущем графике данными стандартного индикатора с любого символа/таймфрейма (пока только для AC):



bool CBuffersCollection::SetDataBufferStdInd( const ENUM_INDICATOR ind_type, const int id, const int series_index, const datetime series_time, const char color_index= WRONG_VALUE ) { CArrayObj *list= this .GetListBufferByTypeID(ind_type,id); if (list== NULL ) return false ; CArrayObj *list_data=CSelect::ByBufferProperty(list,BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_DATA,EQUAL); list_data=CSelect::ByBufferProperty(list_data,BUFFER_PROP_IND_TYPE,ind_type,EQUAL); CArrayObj *list_calc=CSelect::ByBufferProperty(list,BUFFER_PROP_TYPE,BUFFER_TYPE_CALCULATE,EQUAL); list_calc=CSelect::ByBufferProperty(list_calc,BUFFER_PROP_IND_TYPE,ind_type,EQUAL); if (list_data.Total()== 0 || list_calc.Total()== 0 ) return false ; CBuffer *buffer_data= NULL ; CBuffer *buffer_calc= NULL ; int index_period= 0 ; int series_index_start= 0 ; int num_bars= 1 ,index= 0 ; datetime time_period= 0 ; double value0= EMPTY_VALUE , value1= EMPTY_VALUE ; switch (( int )ind_type) { case IND_AC : buffer_data=list_data.At( 0 ); buffer_calc=list_calc.At( 0 ); if (buffer_calc== NULL || buffer_data== NULL || buffer_calc.GetDataTotal( 0 )== 0 ) return false ; index_period=:: iBarShift (buffer_calc. Symbol (),buffer_calc.Timeframe(),series_time, true ); if (index_period== WRONG_VALUE || index_period>buffer_calc.GetDataTotal()- 1 ) return false ; value0=buffer_calc.GetDataBufferValue( 0 ,index_period); if (buffer_calc. Symbol ()==:: Symbol () && buffer_calc.Timeframe()==:: Period ()) { series_index_start=series_index; num_bars= 1 ; } else { time_period=:: iTime (buffer_calc. Symbol (),buffer_calc.Timeframe(),index_period); if (time_period== 0 ) return false ; series_index_start=:: iBarShift (:: Symbol (),:: Period (),time_period, true ); if (series_index_start== WRONG_VALUE ) return false ; num_bars=:: PeriodSeconds (buffer_calc.Timeframe())/:: PeriodSeconds ( PERIOD_CURRENT ); if (num_bars== 0 ) num_bars= 1 ; } value1=(series_index_start+num_bars>buffer_data.GetDataTotal()- 1 ? value0 : buffer_data.GetDataBufferValue( 0 ,series_index_start+num_bars)); for ( int i= 0 ;i<num_bars;i++) { index=series_index_start-i; buffer_data.SetBufferValue( 0 ,index,value0); buffer_data.SetBufferColorIndex(index, uchar (value0>value1 ? 0 : value0<value1 ? 1 : 2 )); } break ; case IND_AD : break ; case IND_ADX : break ; case IND_ADXW : break ; case IND_ALLIGATOR : break ; case IND_AMA : break ; case IND_AO : break ; case IND_ATR : break ; case IND_BANDS : break ; case IND_BEARS : break ; case IND_BULLS : break ; case IND_BWMFI : break ; case IND_CCI : break ; case IND_CHAIKIN : break ; case IND_DEMA : break ; case IND_DEMARKER : break ; case IND_ENVELOPES : break ; case IND_FORCE : break ; case IND_FRACTALS : break ; case IND_FRAMA : break ; case IND_GATOR : break ; case IND_ICHIMOKU : break ; case IND_MA : break ; case IND_MACD : break ; case IND_MFI : break ; case IND_MOMENTUM : break ; case IND_OBV : break ; case IND_OSMA : break ; case IND_RSI : break ; case IND_RVI : break ; case IND_SAR : break ; case IND_STDDEV : break ; case IND_STOCHASTIC : break ; case IND_TEMA : break ; case IND_TRIX : break ; case IND_VIDYA : break ; case IND_VOLUMES : break ; case IND_WPR : break ; default : break ; } return true ; }

Вся логика метода в расчёте данных для AC расписана в комментариях и, надеюсь, понятна.







В самом конце тела класса объявим два метода для обработки событий библиотеки:



public : uint SetCompositeMagicNumber( ushort magic_id, const uchar group_id1= 0 , const uchar group_id2= 0 , const uchar pending_req_id= 0 ); void OnDoEasyEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); void EventsHandling( void ); };

Ранее, для обработки событий библиотеки в своих программах, мы использовали одноимённые только что объявленным методам функции. И эти функции мы переносили от одной программы в другую без каких-либо изменений. Это наталкивает на мысль, что эти обработчики можно перенести в библиотеку, а в программе просто получать флаги произошедших событий (получение флагов, как и сами флаги событий и возможность обработки событий в своих программах сделаем позже).



Я уже перенёс из тестового индикатора эти функции в листинг класса CEngine, сделав из них реализацию объявленных выше методов:

void CEngine::OnDoEasyEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int idx=id-CHARTEVENT_CUSTOM; ushort msc= this .EventMSC(lparam); ushort reason= this .EventReason(lparam); ushort source= this .EventSource(lparam); long time=::TimeCurrent()* 1000 +msc; if (source==COLLECTION_SYMBOLS_ID) { CSymbol *symbol= this .GetSymbolObjByName(sparam); if (symbol==NULL) return ; int digits=(idx<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL ? 0 : symbol.Digits()); string id_descr=(idx<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL ? symbol.GetPropertyDescription((ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER)idx) : symbol.GetPropertyDescription((ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE)idx)); string value =::DoubleToString(dparam,digits); if (reason==BASE_EVENT_REASON_INC) { ::Print(DFUN,symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_DEC) { ::Print(DFUN,symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN) { ::Print(DFUN,symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN) { ::Print(DFUN,symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS) { ::Print(DFUN,symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } } else if (source==COLLECTION_ACCOUNT_ID) { CAccount *account= this .GetAccountCurrent(); if (account==NULL) return ; int digits= int (idx<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL ? 0 : account.CurrencyDigits()); string id_descr=(idx<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL ? account.GetPropertyDescription((ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER)idx) : account.GetPropertyDescription((ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE)idx)); string value =::DoubleToString(dparam,digits); if (reason==BASE_EVENT_REASON_INC) { ::Print(DFUN,account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_DEC) { ::Print(DFUN,account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN) { ::Print(DFUN,account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN) { ::Print(DFUN,account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS) { ::Print(DFUN,account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } } else if (idx>MARKET_WATCH_EVENT_NO_EVENT && idx<SYMBOL_EVENTS_NEXT_CODE) { string descr= this .GetMWEventDescription((ENUM_MW_EVENT)idx); string name=(idx==MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_SORT ? "" : ": " +sparam); Print(TimeMSCtoString(lparam), " " ,descr,name); } else if (idx>SERIES_EVENTS_NO_EVENT && idx<SERIES_EVENTS_NEXT_CODE) { if (idx==SERIES_EVENTS_NEW_BAR) { ::Print(DFUN,TextByLanguage( "Новый бар на " , "New Bar on " ),sparam, " " ,TimeframeDescription((ENUM_TIMEFRAMES)dparam), ": " ,TimeToString(lparam)); CArrayObj *list= this .m_buffers.GetListBuffersWithID(); if (list!=NULL) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBuffer *buff=list.At(i); if (buff==NULL) continue ; string symbol=sparam; ENUM_TIMEFRAMES timeframe=(ENUM_TIMEFRAMES)dparam; if (buff.TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_DATA || buff.IndicatorType()==WRONG_VALUE) continue ; if (buff.Symbol()==symbol && buff.Timeframe()==timeframe ) { CSeriesDE *series= this .SeriesGetSeries(symbol,timeframe); if (series==NULL) continue ; int count=::fmin(buff.GetDataTotal(),buff.IndicatorBarsCalculated()); this .m_buffers.PreparingDataBufferStdInd(buff.IndicatorType(),buff.ID(),count); } } } } if (idx==SERIES_EVENTS_MISSING_BARS) { ::Print(DFUN,TextByLanguage( "Пропущены бары на " , "Missed bars on " ),sparam, " " ,TimeframeDescription((ENUM_TIMEFRAMES)dparam), ": " ,( string )lparam); } } else if (idx>TRADE_EVENT_NO_EVENT && idx<TRADE_EVENTS_NEXT_CODE) { CArrayObj *list= this .GetListAllOrdersEvents(); if (list==NULL) return ; int shift=( this .IsTester() ? ( int )lparam : 0 ); CEvent * event =list.At(list.Total()- 1 -shift); if ( event ==NULL) return ; if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_DIVIDENT) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_TAX) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_TRIGGERED_STOP_LIMIT_ORDER) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_SL) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_TP) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_SL_TP) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_SL_TP) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_SL) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_TP) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_SL_TP) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_SL) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_TP) { ::Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } } } void CEngine::EventsHandling( void ) { if ( this .IsTradeEvent()) { int total= this .GetTradeEventsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj * event = this .GetTradeEventByIndex(i); if ( event ==NULL) continue ; long lparam=i; double dparam= event .DParam(); string sparam= event .SParam(); this .OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+ event .ID(),lparam,dparam,sparam); } } if ( this .IsAccountsEvent()) { CArrayObj* list= this .GetListAccountEvents(); if (list!=NULL) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj * event =list.At(i); if ( event ==NULL) continue ; long lparam= event .LParam(); double dparam= event .DParam(); string sparam= event .SParam(); this .OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+ event .ID(),lparam,dparam,sparam); } } } if ( this .IsSymbolsEvent()) { CArrayObj* list= this .GetListSymbolsEvents(); if (list!=NULL) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj * event =list.At(i); if ( event ==NULL) continue ; long lparam= event .LParam(); double dparam= event .DParam(); string sparam= event .SParam(); this .OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+ event .ID(),lparam,dparam,sparam); } } } if ( this .IsSeriesEvent()) { CArrayObj* list= this .GetListSeriesEvents(); if (list!=NULL) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj * event =list.At(i); if ( event ==NULL) continue ; long lparam= event .LParam(); double dparam= event .DParam(); string sparam= event .SParam(); this .OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+ event .ID(),lparam,dparam,sparam); } } } }

Работу этих функций (а теперь уже методов класса CEngine) мы рассматривали в начальных статьях описания библиотеки при создании тестовых советников. По листингу методов видно, что каждое событие (почти) мы просто выводим сообщением в журнал. Соответственно, можно создать список флагов событий в глобальной области видимости и просто устанавливать нужные флаги. В своих же программах легко сделать обработчики каждого из взведённых флагов. Что и сделаем впоследствии.



Таким образом мы избавились от необходимости прописывать в каждой своей программе эти обработчики.

В классе есть обработчик события calculate, который вызывается из индикатора, и если возвращаемое обработчиком значение равно нулю, то это означает, что не все таймсерии, используемые в индикаторе, ещё построены. Индикатор должен при этом выйти из OnCalculate() с кодом возврата 0, что означает ожидание следующего тика и указание, что никакие данные не были посчитаны.

Так как мы добавляем работу со стандартными индикаторами, то должны точно так же проконтролировать, что созданный индикатор был просчитан.

Чтобы узнать количество посчитанных данных, можно воспользоваться функцией BarsCalculated(), которая возвращает количество уже просчитанных данных индикатором. Если данные ещё не просчитаны, функция возвращает значение -1.

Впишем в метод, обрабатывающий событие calculate, проверку успешности просчёта всех созданных стандартных индикаторов в коллекции буферов:

int CEngine:: OnCalculate (SDataCalculate &data_calculate, const uint required= 0 ) { if ( this .m_program!= PROGRAM_INDICATOR ) return 0 ; if (! this .SeriesSync(data_calculate,required)) return 0 ; if (! this .IsTester()) this .SeriesRefresh( NULL ,data_calculate); int res=( this .SeriesGetSeriesEmpty()== NULL ? data_calculate.rates_total : 0 ); CArrayObj *list=m_buffers.GetListBuffersWithID(); if (list!= NULL ) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBuffer *buff=list.At(i); if (buff== NULL || buff.TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_DATA || buff.IndicatorHandle()== INVALID_HANDLE ) continue ; if (buff.IndicatorBarsCalculated()== WRONG_VALUE ) return 0 ; } } return res; }

Логика обработки данных созданных индикаторов расписана в листинге метода.

Последним штрихом в доработке библиотеки на сегодня будет добавление периода текущего графика в список используемых таймфреймов.

В файле сервисных функций библиотеки E:\MetaQuotes\MetaTrader 5\MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh у нас есть функция, подготавливающая список используемых таймфреймов. И если в настройках программы не указан период текущего графика, то библиотека не создаёт его таймсерию. А она нам нужна для работы постоянно.

Дополним функцию CreateUsedTimeframesArray() блоком кода для внесения периода текущего графика в список используемых таймфреймов:

bool CreateUsedTimeframesArray( const ENUM_TIMEFRAMES_MODE mode_used_periods, string defined_used_periods, string &used_periods_array[]) { if (mode_used_periods==TIMEFRAMES_MODE_CURRENT) { ArrayResize (used_periods_array, 1 , 21 ); used_periods_array[ 0 ]=TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES ) Period ()); return true ; } else if (mode_used_periods==TIMEFRAMES_MODE_LIST) { string separator=INPUT_SEPARATOR; int n=StringParamsPrepare(defined_used_periods,separator,used_periods_array); if (n< 1 ) { int err_code= GetLastError (); string err= (n== 0 ? DFUN_ERR_LINE+CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_EMPTY_PERIODS_STRING)+TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES ) Period ()) : DFUN_ERR_LINE+CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_PREPARING_PERIODS_ARRAY)+( string )err_code+ ": " +CMessage::Text(err_code) ); Print (err); ArrayResize (used_periods_array, 1 , 21 ); used_periods_array[ 0 ]=TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES ) Period ()); return false ; } } else { ArrayResize (used_periods_array, 21 , 21 ); for ( int i= 0 ;i< 21 ;i++) used_periods_array[i]=TimeframeDescription(TimeframeByEnumIndex( uchar (i+ 1 ))); } bool f= false ; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (used_periods_array);i++) { if (used_periods_array[i]==TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES ) Period ())) { f= true ; break ; } } if (!f) { ArrayResize (used_periods_array, ArraySize (used_periods_array)+ 1 ); used_periods_array[ ArraySize (used_periods_array)- 1 ]=TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES ) Period ()); } return true ; }

На этом все доработки классов библиотеки завершены.

Протестируем создание мультисимвольного мультипериодного стандартного индикатора Accelerator Oscillator.



Тест

Для тестирования возьмём индикатор из прошлой статьи

и сохраним его в новой папке \MQL5\Indicators\TestDoEasy\Part47\ под новым именем TestDoEasyPart47.mq5.



В настройках создаваемого индикатора сделаем указание какой использовать символ и таймфрейм для расчёта стандартного индикатора AcceleratorOscillator. И эти данные наш индикатор будет отображать в подокне на текущем графике.



Заголовок индикатора будет таким:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 1 sinput string InpUsedSymbols = "GBPUSD" ; sinput ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod = PERIOD_M30 ; sinput bool InpUseSounds = true ; ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols= SYMBOLS_MODE_DEFINES; ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_LIST; string InpUsedTFs; CEngine engine; string prefix; int min_bars; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[];

Указываем в настройках только один символ и период графика этого символа, по которым будет рассчитыватся индикатор AC.



В обработчике OnInit() создадим стандартный индикатор AC с параметрами, указанными во входных параметрах индикатора,

его идентификатором, равным 1, и буферы для работы с ним:

int OnInit () { InpUsedTFs=TimeframeDescription(InpPeriod); OnInitDoEasy(); prefix=engine.Name()+ "_" ; int num_bars=NumberBarsInTimeframe(InpPeriod); min_bars=(num_bars> 2 ? num_bars : 2 ); if (IsPresentObectByPrefix(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(SND_NEWS); engine.BufferCreateAC(InpUsedSymbols,InpPeriod, 1 ); if (engine.BuffersPropertyPlotsTotal()!= indicator_plots ) Alert (TextByLanguage( "Внимание! Значение \"indicator_plots\" должно быть " , "Attention! Value of \"indicator_plots\" should be " ),engine.BuffersPropertyPlotsTotal()); if (engine.BuffersPropertyBuffersTotal()!= indicator_buffers ) Alert (TextByLanguage( "Внимание! Значение \"indicator_buffers\" должно быть " , "Attention! Value of \"indicator_buffers\" should be " ),engine.BuffersPropertyBuffersTotal()); color array_colors[]={ clrGreen , clrRed , clrGray }; engine.BuffersSetColors(array_colors); engine.BuffersPrintShort(); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "AC(" +InpUsedSymbols+ "," +TimeframeDescription(InpPeriod)+ ")" ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS ,( int ) SymbolInfoInteger (InpUsedSymbols, SYMBOL_DIGITS )+ 2 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В OnCalculate() сначала подготавливаем данные расчётного буфера индикатора AC, а затем в основном цикле индикатора заполняем данные рисуемого буфера на текущем графике данными из расчётного буфера индикатора AC:

CopyDataAsSeries(rates_total,prev_calculated,time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread); if (rates_total<min_bars || Point ()== 0 ) return 0 ; if (engine. 0 ) return 0 ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); engine.EventsHandling(); } int limit=rates_total-prev_calculated; if (limit> 1 ) { limit=rates_total- 1 ; engine.BuffersInitPlots(); engine.BuffersInitCalculates(); } int bars_total=engine.SeriesGetBarsTotal(InpUsedSymbols,InpPeriod); int total_copy=(limit<min_bars ? min_bars : fmin (limit,bars_total)); CArrayObj *list=engine.GetBuffersCollection().GetListBuffersWithID(); if (list!= NULL ) { for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CBuffer *buff=list.At(i); if (buff== NULL || buff.TypeBuffer()==BUFFER_TYPE_DATA || buff.IndicatorType()== WRONG_VALUE ) continue ; CSeriesDE *series=engine.SeriesGetSeries(buff. Symbol (),buff.Timeframe()); if (series== NULL ) return 0 ; ulong used_data=series.AvailableUsedData(); int copied=engine.GetBuffersCollection().PreparingDataBufferStdInd( IND_AC , 1 ,( int )used_data); if (copied<( int )used_data) return 0 ; } } CBar *bar= NULL ; uchar color_index= 0 ; for ( int i=limit; i> WRONG_VALUE && ! IsStopped (); i--) { engine.GetBuffersCollection().SetDataBufferStdInd( IND_AC , 1 ,i,time[i]); } return (rates_total); }

Это всё, что нужно сделать для расчёта и отображения стандартного индикатора AC на текущем графике, рассчитанного на любом символе/таймфрейме.



Блок с подготовкой данных стандартного индикатора в последующих статьях доработаем (в данной реализации он далеко не оптимален, и делался только для проверки концепции), и тоже перенесём в библиотеку.

Полный код индикатора можно посмотреть в прикреплённых к статье файлах.

Скомпилируем индикатор и запустим его на графике EURUSD, M1, предварительно установив в настройках индикатора символ GBPUSD и таймфрейм M5, что говорит об отображении на текущем минутном графике EURUSD данных индикатора AC, рассчитанного на символе GBPUSD с таймфреймом M5:

Для сравнения рядом открыт график GBPUSD, M5 со стандартным индикатором AC на нём.



Что дальше

В следующей статье продолжим создание мультисимвольных мультипериодных стандартных индикаторов.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

Хочу обратить внимание на то, что в данной статье мы сделали тестовый индикатор на MQL5 для MetaTrader 5.

Приложенные файлы предназначены только для MetaTrader 5 и в MetaTrader 4 библиотека в её текущей версии не тестировалась.

После создания функционала для работы с индикаторными буферами и его тестирования, некоторые вещи из MQL5 мы попробуем реализовать и для MetaTrader 4.

