Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 40): Индикаторы на основе библиотеки - реалтайм обновление данных

Содержание

Концепция

В прошлой статье мы начали осваивать работу библиотеки DoEasy в составе индикаторов. Для этого типа программ требуется немного иной подход к построению и обновлению таймсерий ввиду некоторых особенностей экономного расчёта в индикаторах и ограничений в получении данных текущего символа и периода графика в индикаторе, запущенном на этом же графике.

Мы добились правильного запроса и загрузки исторических данных, и теперь нам необходимо создать функционал для реалтайм-обновления всех данных от всех используемых в индикаторе таймсерий (считаем, что индикатор мультипериодный и получает данные для своей работы с указанных таймфреймов графика, на котором он запущен).

При построении данных буфера индикатора мы шли в цикле от бара с заданной глубиной исторических данных до текущего (нулевого) бара. Самым простым в этой ситуации оказалось брать данные по индексу цикла — ведь эти данные уже созданы в объекте-таймсерии библиотеки, и ничто не мешает их получить по индексу. Но это только при построении статических данных. С проблемами индексации по номеру бара мы сталкиваемся при попытке реалтайм-обновления данных в списках-таймсериях. При добавлении нового бара в список-таймсерию этот новый бар имеет индекс 0 — ведь именно новый бар становится нулевым (текущим), а у всех ранее построенных баров в таймсерии их индексы должны увеличиться на 1. Таким образом, каждый раз при открытии нового бара на графике, нам нужно добавить этот вновь появившийся бар в список-таймсерию и увеличить для всех остальных баров в обновлённом списке-таймсерии их номера на единичку.

Это крайне нерационально. Поэтому подход к индексации баров в списке и их получению из списка нужно переделать под работу со временем баров в списке-таймсерии — время открытия каждого бара в списке-таймсерии остаётся всегда неизменным, и именно от времени бара и нужно отталкиваться при любом обращении к какому-либо из баров в коллекции таймсерий библиотеки. Впрочем, индексацию по номерам баров мы всё же оставим, но номер бара будем получать не из свойств баров, а при запросе бара по индексу таймсерии будем рассчитывать время бара по запрашиваемому индексу, и по рассчитанному времени бара получать нужный бар из списка-таймсерии для дальнейшего его использования.



Доработка классов таймсерий

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh из перечисления целочисленных свойств объекта-бара удалим свойство индекса бара:

enum ENUM_BAR_PROP_INTEGER { BAR_PROP_INDEX = 0 , BAR_PROP_TYPE,

На его место переместим свойство "Время бара" и уменьшим на 1 количество целочисленных свойств объекта-бара (с 14 до 13):

enum ENUM_BAR_PROP_INTEGER { BAR_PROP_TIME = 0 , BAR_PROP_TYPE, BAR_PROP_PERIOD, BAR_PROP_SPREAD, BAR_PROP_VOLUME_TICK, BAR_PROP_VOLUME_REAL, BAR_PROP_TIME_DAY_OF_YEAR, BAR_PROP_TIME_YEAR, BAR_PROP_TIME_MONTH, BAR_PROP_TIME_DAY_OF_WEEK, BAR_PROP_TIME_DAY, BAR_PROP_TIME_HOUR, BAR_PROP_TIME_MINUTE, }; #define BAR_PROP_INTEGER_TOTAL ( 13 ) #define BAR_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

Соответственно, в перечислении возможных критериев сортировки баров нам необходимо точно так же удалить сортировку по индексу, и на её место поставить сортировку по времени бара:

#define FIRST_BAR_DBL_PROP (BAR_PROP_INTEGER_TOTAL-BAR_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_BAR_STR_PROP (BAR_PROP_INTEGER_TOTAL-BAR_PROP_INTEGER_SKIP+BAR_PROP_DOUBLE_TOTAL-BAR_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_BAR_MODE { SORT_BY_BAR_TIME = 0 , SORT_BY_BAR_TYPE, SORT_BY_BAR_PERIOD, SORT_BY_BAR_SPREAD, SORT_BY_BAR_VOLUME_TICK, SORT_BY_BAR_VOLUME_REAL, SORT_BY_BAR_TIME_DAY_OF_YEAR, SORT_BY_BAR_TIME_YEAR, SORT_BY_BAR_TIME_MONTH, SORT_BY_BAR_TIME_DAY_OF_WEEK, SORT_BY_BAR_TIME_DAY, SORT_BY_BAR_TIME_HOUR, SORT_BY_BAR_TIME_MINUTE, SORT_BY_BAR_OPEN = FIRST_BAR_DBL_PROP, SORT_BY_BAR_HIGH, SORT_BY_BAR_LOW, SORT_BY_BAR_CLOSE, SORT_BY_BAR_CANDLE_SIZE, SORT_BY_BAR_CANDLE_SIZE_BODY, SORT_BY_BAR_CANDLE_BODY_TOP, SORT_BY_BAR_CANDLE_BODY_BOTTOM, SORT_BY_BAR_CANDLE_SIZE_SHADOW_UP, SORT_BY_BAR_CANDLE_SIZE_SHADOW_DOWN, SORT_BY_BAR_SYMBOL = FIRST_BAR_STR_PROP, };

Перестроим класс CBar в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\Bar.mqh на работу с временем бара.

Ранее метод SetSymbolPeriod() устанавливал объекту-бар указанный символ, период графика и индекс бара. Теперь вместо индекса будем устанавливать время бара:

void SetSymbolPeriod( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time ); void SetProperties( const MqlRates &rates);

Исправим и реализацию метода:

void CBar::SetSymbolPeriod( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time ) { this .SetProperty(BAR_PROP_TIME,time); this .SetProperty(BAR_PROP_SYMBOL,symbol); this .SetProperty(BAR_PROP_PERIOD,timeframe); this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); this .m_period_description=TimeframeDescription(timeframe); }

В первый параметрический конструктор класса вместо индекса бара теперь будем передавать время бара, и для более полной информации откуда был вызван конструктор класса CBar, добавим переменную, через которую будем передавать в конструктор описание метода класса, в котором вызывается создание объекта-бара:

CBar(){;} CBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time , const string source ); CBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const MqlRates &rates);

Поправим и реализацию конструктора — вместо индекса теперь используем время бара, а переменную, указывающую на метод класса, из которого был вызван конструктор, добавим к тексту, описывающему ошибку получения исторических данных:

CBar::CBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time , const string source ) { this .m_type=COLLECTION_SERIES_ID; MqlRates rates_array[ 1 ]; this .SetSymbolPeriod(symbol,timeframe, time ); :: ResetLastError (); if (:: CopyRates (symbol,timeframe, time , 1 ,rates_array)< 1 ) { int err_code=:: GetLastError (); :: Print ( DFUN, "(1) -> " ,source ,symbol, " " ,TimeframeDescription(timeframe), " " , :: TimeToString (time) , ": " , CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_FAILED_GET_BAR_DATA), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), "> " ,CMessage::Text(err_code), " " , CMessage::Retcode(err_code) ); MqlRates err={ 0 }; err.time=time; rates_array[ 0 ]=err; } :: ResetLastError (); if (!:: TimeToStruct (rates_array[ 0 ].time, this .m_dt_struct)) { int err_code=:: GetLastError (); :: Print ( DFUN, "(1) " ,symbol, " " ,TimeframeDescription(timeframe), " " ,:: TimeToString (time), ": " , CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_FAILED_DT_STRUCT_WRITE), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), "> " ,CMessage::Text(err_code), " " , CMessage::Retcode(err_code) ); } this .SetProperties(rates_array[ 0 ]); }

Добавление значения переменной source к выводимому сообщению об ошибке получения исторических данных позволит найти тот класс и его метод, из которого была осуществлена попытка создания нового объекта-бар, которая привела к ошибке получения истории.

Второй параметрический конструктор теперь тоже оперирует временем бара вместо его индекса:

CBar::CBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const MqlRates &rates) { this .m_type=COLLECTION_SERIES_ID; this .SetSymbolPeriod(symbol,timeframe, rates.time ); :: ResetLastError (); if (!:: TimeToStruct (rates.time, this .m_dt_struct)) { int err_code=:: GetLastError (); :: Print ( DFUN, "(2) " ,symbol, " " ,TimeframeDescription(timeframe), " " , :: TimeToString (rates.time) , ": " , CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_FAILED_DT_STRUCT_WRITE), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), "> " ,CMessage::Text(err_code), " " , CMessage::Retcode(err_code) ); MqlRates err={ 0 }; err.time=rates.time; this .SetProperties(err); return ; } this .SetProperties(rates); }

В публичной секции класса, в блоке методов для упрощённого доступа к свойствам объекта-бара переименуем метод Period() в Timeframe() и удалим метод Index(), возвращающий это (уже убранное) свойство бара:

ENUM_BAR_BODY_TYPE TypeBody( void ) const { return (ENUM_BAR_BODY_TYPE) this .GetProperty(BAR_PROP_TYPE); } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return ( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(BAR_PROP_PERIOD); } int Spread( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(BAR_PROP_SPREAD); } long VolumeTick( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_VOLUME_TICK); } long VolumeReal( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_VOLUME_REAL); } datetime Time( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(BAR_PROP_TIME); } long Year( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_YEAR); } long Month( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_MONTH); } long DayOfWeek( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_DAY_OF_WEEK); } long DayOfYear( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_DAY_OF_YEAR); } long Day( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_DAY); } long Hour( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_HOUR); } long Minute( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_TIME_MINUTE); } long Index( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_INDEX); }

Теперь метод Index() будет возвращать не существующее свойство объекта-бара, а рассчитанное значение по времени бара:

string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(BAR_PROP_SYMBOL); } int Index( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe= PERIOD_CURRENT ) const { return :: iBarShift ( this . Symbol (),(timeframe> PERIOD_CURRENT ? timeframe : this .Timeframe()), this .Time()); }

Метод возвращает индекс бара текущей таймсерии для таймфрейма, указанного во входном параметре метода, рассчитанный функцией iBarShift().

В методе, возвращающем краткое наименование объекта-бара, теперь вызываем только что рассмотренный метод со значением по умолчанию PERIOD_CURRENT, что возвращает индекс для таймсерии, к которой принадлежит объект-бар:



string CBar::Header( void ) { return ( CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR)+ " \"" + this .GetProperty(BAR_PROP_SYMBOL)+ "\" " + TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES ) this .GetProperty(BAR_PROP_PERIOD))+ "[" + ( string ) this .Index() + "]" ); }

Из метода, возвращающего описание целочисленного свойства объекта-бара, удалим блок, возвращающий описание индекса бара:

string CBar::GetPropertyDescription(ENUM_BAR_PROP_INTEGER property) { return ( property==BAR_PROP_INDEX ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_INDEX)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BAR_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_ORD_TYPE)+

Вместо него поставим блок кода, возвращающий время бара (полный листинг метода):

string CBar::GetPropertyDescription(ENUM_BAR_PROP_INTEGER property) { return ( property==BAR_PROP_TIME ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==BAR_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_ORD_TYPE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .BodyTypeDescription() ) : property==BAR_PROP_PERIOD ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_PERIOD)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .m_period_description ) : property==BAR_PROP_SPREAD ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_SPREAD)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BAR_PROP_VOLUME_TICK ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_VOLUME_TICK)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BAR_PROP_VOLUME_REAL ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_VOLUME_REAL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==BAR_PROP_TIME_YEAR ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_YEAR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .Year() ) : property==BAR_PROP_TIME_MONTH ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_MONTH)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +MonthDescription(( int ) this .Month()) ) : property==BAR_PROP_TIME_DAY_OF_YEAR ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_DAY_OF_YEAR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ):: IntegerToString ( this .DayOfYear(), 3 , '0' ) ) : property==BAR_PROP_TIME_DAY_OF_WEEK ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_DAY_OF_WEEK)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +DayOfWeekDescription(( ENUM_DAY_OF_WEEK ) this .DayOfWeek()) ) : property==BAR_PROP_TIME_DAY ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_DAY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ):: IntegerToString ( this .Day(), 2 , '0' ) ) : property==BAR_PROP_TIME_HOUR ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_HOUR)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ):: IntegerToString ( this .Hour(), 2 , '0' ) ) : property==BAR_PROP_TIME_MINUTE ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TIME_MINUTE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ):: IntegerToString ( this .Minute(), 2 , '0' ) ) : "" ); }

На этом изменения класса объекта-бар завершены.

Если внимательно поглядеть на списки классов стандартной библиотеки, то увидим по адресу MQL5\Include\Indicators\ два файла: Series.mqh и TimeSeries.mqh.

У нас в библиотеке также есть в наличии одноимённые файлы классов. Это неправильно. Переименуем наши два класса — припишем к их названию и названию их файлов аббревиатуру DE (от DoEasy) и исправим везде их название, где встречается обращение к этим файлам и классам. Эти изменения коснулись трёх файлов: Series.mqh (теперь переименован в SeriesDE.mqh и класс CSeriesDE), TimeSeries.mqh (теперь переименован в TimeSeriesDE.mqh и класс CTimeSeriesDE) и TimeSeriesCollection.mqh (использует оба переименованных класса). Рассмотрим все эти файлы и их классы по порядку.

Файл Series.mqh теперь сохранён под новый именем \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\SeriesDE.mqh, и имя класса стало соответствующим:

class CSeriesDE : public CBaseObj { private :

Соответственно, и метод, возвращающий объект этого класса, теперь имеет новый тип класса:

public : CSeriesDE *GetObject( void ) { return & this ; }

Публичный метод, возвращающий объект-бар по индексу как в таймсерии GetBarBySeriesIndex, теперь переименован в просто GetBar(), и добавим ещё один такой же метод — для возврата объекта-бара по его времени открытия в таймсерии:

CBar *GetBarByListIndex( const uint index); CBar *GetBar( const uint index); CBar *GetBar( const datetime time); int DataTotal( void ) const { return this .m_list_series.Total(); }

Таким образом, у нас теперь будет два перегруженных метода для возврата объекта-бара — по времени и по индексу.

Реализация метода для возврата объекта-бара по времени его открытия:

CBar *CSeriesDE::GetBar( const datetime time ) { CBar *obj= new CBar( this .m_symbol, this .m_timeframe, time ,DFUN_ERR_LINE); if (obj== NULL ) return NULL ; this .m_list_series.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); int index= this .m_list_series.Search( obj ); delete obj; CBar *bar= this .m_list_series.At( index ); return bar; }

В метод передаётся время, по которому нужно найти и вернуть соответствующий объект-бар.

Создаём временный объект-бар для текущей таймсерии со свойством времени, равным переданному в метод.

Устанавливаем флаг сортировки списка объектов-баров по времени и ищем в списке объект-бар со свойством времени, равным переданному в метод.

В результате поиска нам будет возвращён индекс бара в списке, если таковой будет найден, либо -1 в случае его отсутствия.

Удаляем временный объект-бар и получаем нужный бар из списка по полученному индексу. Если индекс будет меньше ноля, то метод At() класса CArrayObj вернёт NULL.

Возвращаем из метода либо объект-бар, если объект был найден по времени, либо NULL.



Реализация метода для возврата объекта-бара по индексу:

CBar *CSeriesDE::GetBar( const uint index ) { datetime time=:: iTime ( this .m_symbol, this .m_timeframe, index ); if (time== 0 ) return NULL ; return this .GetBar( time ); }

В метод передаётся индекс искомого бара.

Функцией iTime() получаем время бара по индексу и возвращаем результат работы метода GetBar(), рассмотренного нами выше, возвращающего объект-бар по полученному времени.

В публичной секции класса, наряду с методами, возвращающими основные свойства бара по индексу, объявим методы, возвращающие эти же свойства по времени бара:

double Open( const uint index, const bool from_series= true ); double High( const uint index, const bool from_series= true ); double Low( const uint index, const bool from_series= true ); double Close( const uint index, const bool from_series= true ); datetime Time( const uint index, const bool from_series= true ); long TickVolume( const uint index, const bool from_series= true ); long RealVolume( const uint index, const bool from_series= true ); int Spread( const uint index, const bool from_series= true ); double Open( const datetime time); double High( const datetime time); double Low( const datetime time); double Close( const datetime time); datetime Time( const datetime time); long TickVolume( const datetime time); long RealVolume( const datetime time); int Spread( const datetime time);

Реализацию объявленных методов рассмотрим чуть позже.

Там же — в публичной секции класса — объявим метод, позволяющий записать указанные данные объекта-таймсерии в массив, переданный в метод:

int Create( const uint required= 0 ); void Refresh(SDataCalculate &data_calculate); bool CopyToBufferAsSeries( const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ); void SendEvent( void );

Допустим, нам нужно в буфер индикатора одним разом записать данные таймсерии. Объект-бар у нас может содержать множество различных свойств — как целочисленных, так и вещественных. Вот любое из вещественных свойств объекта-бара мы можем записать в массив при помощи данного метода. При этом все данные будут записаны в массив как в массив-таймсерию — данные текущего бара, хранящиеся в объекте-тайсерии в конце списка, будут записаны в нулевой индекс массива-приёмника, т.е., запись будет производиться задом-наперёд.



Рассмотрим его реализацию:

bool CSeriesDE::CopyToBufferAsSeries( const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ) { int total= this .m_list_series.Total(); if (total== 0 ) return false ; if (:: ArrayIsDynamic (array) && :: ArraySize (array)!=total) if (:: ArrayResize (array,total, this .m_required)== WRONG_VALUE ) return false ; int n= 0 ; for ( int i=total- 1 ;i> WRONG_VALUE && !:: IsStopped ();i--) { CBar *bar= this .m_list_series.At(i); n=total- 1 -i; array[n]=(bar== NULL ? empty : (bar.GetProperty(property)> 0 && bar.GetProperty(property)< EMPTY_VALUE ? bar.GetProperty(property) : empty)); } return true ; }

Как видим, здесь рассчитывается индекс массива-приёмника так, чтобы самое последнее значение из массива-источника попало в нулевую ячейку массива-приёмника. Таким образом, наш список-таймсерия (запрашиваемое свойство бара) будет записываться в массив (например — индикаторный буфер) в порядке нумерации баров на графике символа, тогда как объекты-бары в списке-таймсерии расположены в обратном порядке — бар с самым последним временем (текущий бар) располагается в конце списка. Это позвоит нам быстро копировать свойства всех баров из списка-таймсерии в индикаторный буфер в случае, если таймфрейм копируемой таймсерии совпадает с таймфреймом графика, для которого копируем таймсерию в буфер при помощи данного метода.



В обоих конструкторах класса установим флаг сортировки списка-таймсерии по времени баров:

CSeriesDE::CSeriesDE( void ) : m_bars( 0 ),m_amount( 0 ),m_required( 0 ),m_sync( false ) { this .m_list_series.Clear(); this .m_list_series.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); this .SetSymbolPeriod( NULL ,( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period ()); this .m_period_description=TimeframeDescription( this .m_timeframe); } CSeriesDE::CSeriesDE( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint required= 0 ) : m_bars( 0 ), m_amount( 0 ),m_required( 0 ),m_sync( false ) { this .m_list_series.Clear(); this .m_list_series.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); this .SetSymbolPeriod(symbol,timeframe); this .m_sync= this .SetRequiredUsedData(required, 0 ); this .m_period_description=TimeframeDescription( this .m_timeframe); }

В методе создания списка-таймсерии изменим сортировку с сортировки по индексу на сортировку по времени и дополним выводимый текст при ошибках создания объекта-бара и добавления его в список-таймсерию:

int CSeriesDE::Create( const uint required= 0 ) { if ( this .m_amount== 0 ) { :: Print (DFUN, this .m_symbol, " " ,TimeframeDescription( this .m_timeframe), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TEXT_FIRS_SET_AMOUNT_DATA)); return 0 ; } else if (required> 0 && this .m_amount!=required && required< this .m_bars) { if (! this .SetRequiredUsedData(required, 0 )) return 0 ; } MqlRates rates[]; :: ArraySetAsSeries (rates, true ); this .m_list_series.Clear(); this .m_list_series.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); :: ResetLastError (); int copied=:: CopyRates ( this .m_symbol, this .m_timeframe, 0 ,( uint ) this .m_amount,rates),err= ERR_SUCCESS ; if (copied< 1 ) { err=:: GetLastError (); :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_FAILED_GET_SERIES_DATA), " " , this .m_symbol, " " ,TimeframeDescription( this .m_timeframe), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); return 0 ; } for ( int i= 0 ; i<copied; i++) { :: ResetLastError (); CBar* bar= new CBar( this .m_symbol, this .m_timeframe,rates[i]); if (bar== NULL ) { :: Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_BAR_OBJ), " " , this .Header(), " " ,:: TimeToString (rates[i].time), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(:: GetLastError ()) ); continue ; } if (! this .m_list_series.Add(bar)) { err=:: GetLastError (); :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_FAILED_ADD_TO_LIST), " " ,bar.Header(), " " ,:: TimeToString (rates[i].time), ". " , CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(err),CMessage::Retcode(err)); } } return this .m_list_series.Total(); }

Метод обновления списка и данных таймсерии тоже немного доработан:



void CSeriesDE::Refresh(SDataCalculate &data_calculate) { if (! this .m_available) return ; MqlRates rates[ 1 ]; this .m_list_series.Sort(SORT_BY_BAR_TIME); if ( this .IsNewBarManual(data_calculate.rates.time)) { CBar *new_bar= new CBar( this .m_symbol, this .m_timeframe, this .m_new_bar_obj.TimeNewBar() , DFUN_ERR_LINE ); if (new_bar== NULL ) return ; if (! this .m_list_series.InsertSort(new_bar)) { delete new_bar; return ; } this .SetServerDate(); if ( this .m_list_series.Total()>( int ) this .m_required) this .m_list_series.Delete( 0 ); this .SaveNewBarTime(data_calculate.rates.time); } int index=CSelect::FindBarMax( this .GetList(),BAR_PROP_TIME); CBar *bar= this .m_list_series.At(index); if (bar== NULL ) return ; int copied= 1 ; if ( this .m_program== PROGRAM_INDICATOR && this .m_symbol==:: Symbol () && this .m_timeframe==( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period ()) { rates[ 0 ].time=data_calculate.rates.time; rates[ 0 ].open=data_calculate.rates.open; rates[ 0 ].high=data_calculate.rates.high; rates[ 0 ].low=data_calculate.rates.low; rates[ 0 ].close=data_calculate.rates.close; rates[ 0 ].tick_volume=data_calculate.rates.tick_volume; rates[ 0 ].real_volume=data_calculate.rates.real_volume; rates[ 0 ].spread=data_calculate.rates.spread; } else copied=:: CopyRates ( this .m_symbol, this .m_timeframe, 0 , 1 ,rates); if (copied== 1 ) bar.SetProperties(rates[ 0 ]); }

Здесь тоже сортировка списка теперь установлена по времени, а при создании нового объекта-бара, передаём в конструктор класса время бара из объекта "Новый бар" — ведь мы добавляем новый бар в список только в момент определения факта открытия нового бара, и в объекте "Новый бар" как раз уже содержится время открытия этого бара — его и передаём в конструктор. И в дополнение передаём в конструктор описание метода, в котором происходит создание нового объекта-бара. При ошибке создания нового объекта-бара, из его конструктора будет выведено сообщение в журнал, в котором будет прописан метод CSeriesDE::Refresh и строка кода, из которой был вызван конструктор класса CBar.

Для того, чтобы получить из списка-таймсерии однозначно самый последний (текущий) бар, мы его найдём по максимальному времени всех объектов-баров, находящихся в списке-таймсерии. Для этого сначала найдём индекс объекта-бара с максимальным временем при помощи метода FindBarMax() класса CSelect, и по полученному индексу возьмём из списка самый последний бар — он и будет текущим. Если же по какой-либо причине мы не получим индекс текущего бара, то значение индекса будет -1, а при получении элемента списка методом At() при отрицательном индексе, нам будет возвращего значение NULL, и если оно таковым является, то просто выходим из метода обновления.



Методы для возврата основных свойств объекта-бара по времени:

double CSeriesDE::Open( const datetime time) { CBar *bar= this .GetBar(time); return (bar!= NULL ? bar.Open() : WRONG_VALUE ); } double CSeriesDE::High( const datetime time) { CBar *bar= this .GetBar(time); return (bar!= NULL ? bar.High() : WRONG_VALUE ); } double CSeriesDE::Low( const datetime time) { CBar *bar= this .GetBar(time); return (bar!= NULL ? bar.Low() : WRONG_VALUE ); } double CSeriesDE::Close( const datetime time) { CBar *bar= this .GetBar(time); return (bar!= NULL ? bar.Close() : WRONG_VALUE ); } datetime CSeriesDE::Time( const datetime time) { CBar *bar= this .GetBar(time); return (bar!= NULL ? bar.Time() : 0 ); } long CSeriesDE::TickVolume( const datetime time) { CBar *bar= this .GetBar(time); return (bar!= NULL ? bar.VolumeTick() : WRONG_VALUE ); } long CSeriesDE::RealVolume( const datetime time) { CBar *bar= this .GetBar(time); return (bar!= NULL ? bar.VolumeReal() : WRONG_VALUE ); } int CSeriesDE::Spread( const datetime time ) { CBar *bar= this .GetBar( time ); return (bar!= NULL ? bar.Spread() : WRONG_VALUE ); }

Все они устроены одинаково:

получаем объект-бар из списка-таймсерии по времени и возвращаем значение соответствующего свойства с учётом ошибки получения объекта-бара.



Метод создания и отправки события "Новый бар" на график управляющей программы тоже был доработан с учётом необходимости получения текущего объекта-бара по времени:

void CSeriesDE::SendEvent( void ) { int index=CSelect::FindBarMax( this .GetList(),BAR_PROP_TIME); CBar *bar= this .m_list_series.At(index); if (bar== NULL ) return ; :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,SERIES_EVENTS_NEW_BAR, bar.Time() , this .Timeframe(), this . Symbol ()); }

Здесь точно так же, как и в методе Refresh(), получаем текущий объект-бар из списка-таймсерии, и время этого бара передаём в параметр lparam при отправке пользовательского события на график управляющей программы.

С классом таймсерии завершили. Теперь доработаем класс всех таймсерий одного символа.

Как уже ранее упоминалось, этот класс CTimeSerirs может конфликтовать с одноимённым классом стандартной библиотеки. Поэтому он у нас уже переименован в CTimeSerirsDE. Соответственно, внутри листинга класса заменены все вхождения строки "CTimeSerirs" на строку "CTimeSerirsDE", а также все вхождения строки "CSerirs" на строку "CSerirsDE", и здесь эти замены мы рассматривать не будем. Лишь в качестве примера:

#include "SeriesDE.mqh" #include "..\Ticks\NewTickObj.mqh" class CTimeSeriesDE : public CBaseObjExt { private :

В публичной секции класса объявим метод для копирования в переданный массив указанного вещественного свойства баров указанной таймсерии:



bool CopyToBufferAsSeries ( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; void Print ( const bool created= true ); void PrintShort( const bool created= true ); CTimeSeriesDE( void ){;} CTimeSeriesDE( const string symbol); };

Этот метод мы рассматривали выше при доработке класса CSeriesDE. Рассмотрим реализацию метода:

bool CTimeSeriesDE::CopyToBufferAsSeries( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries(timeframe); if (series== NULL ) return false ; return series.CopyToBufferAsSeries(property,array,empty); }

Здесь всё просто: сначала получаем нужную таймсерию по указанному таймфрейму, и затем возвращаем результат вызова этого метода из полученного объекта-таймсерии.



В методе, возвращающем индекс таймсерии в списке всех таймсерий символа по таймфрейму, введём проверку указанного для поиска таймфрейма:

int CTimeSeriesDE::IndexTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { const CSeriesDE *obj= new CSeriesDE( this .m_symbol,( timeframe== PERIOD_CURRENT ? ( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period () : timeframe)); if (obj== NULL ) return WRONG_VALUE ; this .m_list_series.Sort(); int index= this .m_list_series.Search(obj); delete obj; return index; }

При создании временного объекта для поиска, проверяем введённое значение таймфрейма, и если введено значение CURRENT_PERIOD, то для поиска используем текущий таймфрейм.

В методе обновления указанного списка-таймсерии при добавлении нового события в список событий будем использовать время открытия нового бара из структуры data_calculate как значение параметра lparam:



void CTimeSeriesDE::Refresh( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,SDataCalculate &data_calculate) { this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); CSeriesDE *series_obj= this .m_list_series.At( this .IndexTimeframe(timeframe)); if (series_obj== NULL || series_obj.DataTotal()== 0 || !series_obj.IsAvailable()) return ; series_obj.Refresh(data_calculate); if (series_obj.IsNewBar(data_calculate.rates.time)) { series_obj.SendEvent(); this .SetTerminalServerDate(); if ( this .EventAdd(SERIES_EVENTS_NEW_BAR, series_obj.Time( data_calculate.rates.time ) ,series_obj.Timeframe(),series_obj. Symbol ())) this .m_is_event= true ; } }

С классом CTimeSeriesDE завершили. Перейдём к классу объекта-коллекции объектов всех таймсерий всех символов CTimeSeriesCollection.

У нас на текущий момент переименованы два класса: CSeriesDE и CTimeSerirsDE. Соответственно, внутри листинга класса CTimeSeriesCollection заменим все вхождения строки "CTimeSerirs" на строку "CTimeSerirsDE", и все вхождения строки "CSerirs" на строку "CSerirsDE".

Здесь эти замены мы рассматривать не будем. Лишь в качестве примера:

#include "ListObj.mqh" #include "..\Objects\Series\TimeSeriesDE.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" class CTimeSeriesCollection : public CBaseObjExt { private : CListObj m_list; int IndexTimeSeries( const string symbol); public : CTimeSeriesCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list; } CTimeSeriesDE *GetTimeseries( const string symbol); CSeriesDE *GetSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe);

В публичной секции класса объявим три новых метода:

метод, возвращающий объект-бар указанной таймсерии указанного символа по времени открытия бара,

и два метода, возвращающие объект-бар одной таймсерии, соответствующий времени открытия этого бара на другой таймсерии по индексу бара и по времени бара:



CBar *GetBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index, const bool from_series= true ); CBar *GetBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime bar_time); CBar *GetBarSeriesFirstFromSeriesSecond ( const string symbol_first, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_first, const int index, const string symbol_second= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_second= PERIOD_CURRENT ); CBar *GetBarSeriesFirstFromSeriesSecond ( const string symbol_first, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_first, const datetime first_bar_time, const string symbol_second= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_second= PERIOD_CURRENT );

Также объявим в публичной секции ещё два метода: метод для обновления всех таймсерий указанного символа и метод, копирующий в массив указанное double-свойство указанной таймсерии указанного символа:



void Refresh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,SDataCalculate &data_calculate); void Refresh( const string symbol,SDataCalculate &data_calculate); void Refresh(SDataCalculate &data_calculate); bool SetEvents(CTimeSeriesDE *timeseries); void Print ( const bool created= true ); void PrintShort( const bool created= true ); bool CopyToBufferAsSeries ( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ); CTimeSeriesCollection(); };

Реализация метода, возвращающего объект-бар указанной таймсерии указанного символа указанной позиции по времени:

CBar *CTimeSeriesCollection::GetBar( const string symbol , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe , const datetime bar_time ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries( symbol , timeframe ); if (series== NULL ) return NULL ; return series.GetBar( bar_time ); }

В метод передаются символ и таймфрейм таймсерии, из которой нужно получить бар с указанным временем открытия.

Получаем объект-таймсерию с указанными символом и таймфреймом и возвращаем объект-бар, взятый из полученной таймсерии по времени бара.

Если бар получить не удалось — возвращается NULL.

Реализация метода, возвращающего объект-бар первой таймсерии по индексу, соответствующий времени открытия бара на второй таймсерии:

CBar *CTimeSeriesCollection::GetBarSeriesFirstFromSeriesSecond( const string symbol_first , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_first , const int index , const string symbol_second= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_second= PERIOD_CURRENT ) { CBar *bar_first= this .GetBar( symbol_first , timeframe_first , index ); if (bar_first== NULL ) return NULL ; CBar *bar_second= this .GetBar(symbol_second,timeframe_second, bar_first.Time() ); return bar_second; }

В метод передаются символ и таймфрейм первого графика, индекс бара на первом графике, символ и период второго графика.

Получаем первый объект-бар из таймсерии первого символа-периода по указанному индексу,

получаем и возвращаем второй объект-бар второго символа-периодапо времени первого полученного бара.



Метод позволяет получить позицию бара, указанную по индексу, на указанном первом символе-периоде графика, которая совпадает по времени открытия с позицией бара на втором указанном символе-периоде графика.

Что это даёт? Можно, как пример, быстро отметить на графике М15 все бары Н1.

Достаточно в метод передать текущий символ, период графика М15, позицию бара по его индексу на графике (допустим индекс цикла расчёта индикатора), текущий символ и период Н1. И метод вернёт объект-бар с графика текущего символа и периода Н1, время открытия которого включает в себя время открытия первого указанного бара.



Реализация метода, возвращающего объект-бар первой таймсерии по времени, соответствующий времени открытия бара на второй таймсерии:

CBar *CTimeSeriesCollection::GetBarSeriesFirstFromSeriesSecond( const string symbol_first, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_first, const datetime first_bar_time, const string symbol_second= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_second= PERIOD_CURRENT ) { CBar *bar_first= this .GetBar(symbol_first,timeframe_first,first_bar_time); if (bar_first== NULL ) return NULL ; CBar *bar_second= this .GetBar(symbol_second,timeframe_second,bar_first.Time()); return bar_second; }

Метод идентичен только что рассмотренному методу получения объекта-бара по индексу. Здесь вместо индекса бара в таймсерии указывается время его открытия в указанной первой таймсерии.

Как можно было заметить, в оба метода передаются не только периоды двух графиков, но и их символы. А это значит, что данные методы могут вернуть объект-бар с любого символа-периода, соответствующий объекту-бару первого символа-периода с указанной его позицией в таймсерии. Это позволяет легко сопоставить два бара с любого символа-периода для их сравнения по любому из свойств объекта-бара.

В метод обновления указанной таймсерии указанного символа добавим проверку на "неродной символ":



void CTimeSeriesCollection::Refresh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,SDataCalculate &data_calculate) { this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries== NULL ) return ; if ( symbol!=:: Symbol () && !timeseries.IsNewTick()) return ; timeseries.Refresh(timeframe,data_calculate); if (timeseries.IsEvent()) this .m_is_event= this .SetEvents(timeseries); }

Зачем это нужно? Дело в том, что мы обновляем все таймсерии, которые не принадлежат текущему символу-периоду, в таймере библиотеки. А обновление таймсерий, принадлежащих символу, на котором запущена программа, нужно производить из обработчика события Start, NewTick или Calculate программы. Поэтому, чтобы не проверять в таймере событие нового тика для текущего символа (таймсерия текущего символа и так обновляется по тику), мы сравниваем символ таймсерии на совпадение его с текущим символом и проверяем событие таймсерии "новый тик" только если таймсерия принадлежит не текущему символу.

Реализация метода обновления всех таймсерий указанного символа:

void CTimeSeriesCollection::Refresh( const string symbol,SDataCalculate &data_calculate) { this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); CTimeSeriesDE *timeseries= this .GetTimeseries(symbol); if (timeseries== NULL ) return ; if (symbol!=:: Symbol () && !timeseries.IsNewTick()) return ; timeseries.RefreshAll(data_calculate); if (timeseries.IsEvent()) this .m_is_event= this .SetEvents(timeseries); }

Здесь каждая строка логики метода прописана в комментариях к коду, и поэтому повторяться не будем — надеюсь тут всё понятно.

Реализация метода, записывающего указанные вещественные данные бара указанного объекта-таймсерии в массив, переданный в метод:

bool CTimeSeriesCollection::CopyToBufferAsSeries( const string symbol , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe , const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ) { CSeriesDE *series= this .GetSeries( symbol , timeframe ); if (series== NULL ) return false ; return series.CopyToBufferAsSeries(property,array,empty); }

Работу метода мы рассматривали выше при доработке класса CSeriesDE.

Здесь же мы всего лишь получаем требуемый объект-таймсерию по указанным символу и периоду и возвращаем результат вызова одноимённого метода полученной таймсерии.



С классом-коллекцией таймсерий закончили.

Теперь необходимо предоставить доступ к новым созданным методам из программ, работающих на основе библиотеки. А такой доступ предоставляет главный объект библиотеки CEngine.

Откроем файл по адресу \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh и заменим в нём все вхождения строки "CSerirs" на строку "CSerirsDE" и все вхождения строки "CTimeSerirs" на строку "CTimeSerirsDE".



В приватной секции класса объявим переменную-член класса для хранения имени программы:

class CEngine { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CAccountsCollection m_accounts; CSymbolsCollection m_symbols; CTimeSeriesCollection m_time_series; CResourceCollection m_resource; CTradingControl m_trading; CPause m_pause; CArrayObj m_list_counters; int m_global_error; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_tester; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; bool m_is_account_event; bool m_is_symbol_event; ENUM_TRADE_EVENT m_last_trade_event; int m_last_account_event; int m_last_symbol_event; ENUM_PROGRAM_TYPE m_program; string m_name;

В конструкторе класса присвоим этой переменной значение имени программы:

CEngine::CEngine() : m_first_start( true ), m_last_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT), m_last_account_event( WRONG_VALUE ), m_last_symbol_event( WRONG_VALUE ), m_global_error( ERR_SUCCESS ) { this .m_is_hedge= #ifdef __MQL4__ true #else bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) #endif; this .m_is_tester=:: MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); this .m_program=( ENUM_PROGRAM_TYPE ):: MQLInfoInteger ( MQL_PROGRAM_TYPE ); this .m_name=:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ); ...

В публичной секции класса впишем метод, возвращающий объект-бар указанной таймсерии указанного символа указанной позиции по времени бара,

два метода, возвращающие объект-бар первой таймсерии, соответствующий времени открытия бара на второй таймсерии по индексу и по времени,

метод, обновляющий все таймсерии указанного символа,

методы, возвращающие базовые свойства бара по времени,

метод для копирования в массив указанного double-свойства указанной таймсерии указанного символа и

метод, возвращающий имя программы, работающей на основе библиотеки.



CBar *SeriesGetBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index, const bool from_series= true ) { return this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,index,from_series); } CBar *SeriesGetBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { return this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,time); } CBar *SeriesGetBarSeriesFirstFromSeriesSecond ( const string symbol_first, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_first, const int index, const string symbol_second= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_second= PERIOD_CURRENT ) { return this .m_time_series.GetBarSeriesFirstFromSeriesSecond(symbol_first,timeframe_first,index,symbol_second,timeframe_second); } CBar *SeriesGetBarSeriesFirstFromSeriesSecond ( const string symbol_first, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_first, const datetime time, const string symbol_second= NULL , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe_second= PERIOD_CURRENT ) { return this .m_time_series.GetBarSeriesFirstFromSeriesSecond(symbol_first,timeframe_first,time,symbol_second,timeframe_second); } bool SeriesIsNewBar( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time= 0 ) { return this .m_time_series.IsNewBar(symbol,timeframe,time); } void SeriesRefresh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe,SDataCalculate &data_calculate) { this .m_time_series.Refresh(symbol,timeframe,data_calculate); } void SeriesRefresh ( const string symbol,SDataCalculate &data_calculate) { this .m_time_series.Refresh(symbol,data_calculate); } void SeriesRefresh(SDataCalculate &data_calculate) { this .m_time_series.Refresh(data_calculate); } CTimeSeriesDE *SeriesGetTimeseries( const string symbol) { return this .m_time_series.GetTimeseries(symbol); } CSeriesDE *SeriesGetSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .m_time_series.GetSeries(symbol,timeframe); } CSeriesDE *SeriesGetSeriesEmpty( void ) { return this .m_time_series.GetSeriesEmpty(); } CSeriesDE *SeriesGetSeriesIncompleted( void ) { return this .m_time_series.GetSeriesIncompleted(); } double SeriesOpen( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); double SeriesHigh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); double SeriesLow( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); double SeriesClose( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); datetime SeriesTime( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); long SeriesTickVolume( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); long SeriesRealVolume( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); int SeriesSpread( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int index); double SeriesOpen( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); double SeriesHigh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); double SeriesLow( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); double SeriesClose( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); datetime SeriesTime( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); long SeriesTickVolume( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); long SeriesRealVolume( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); int SeriesSpread( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time); bool SeriesCopyToBufferAsSeries ( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double &array[], const double empty= EMPTY_VALUE ) { return this .m_time_series.CopyToBufferAsSeries(symbol,timeframe,property,array,empty);}

...

string Name( void ) const { return this .m_name; }

Все методы, реализация которых написана в теле класса, возвращают результат вызова одноимённых методов коллекции таймсерий TimeSeriesCollection, рассмотренные нами выше.



Реализация методов, возвращающих базовые свойства баров по времени:

double CEngine::SeriesOpen( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { CBar *bar= this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,time); return (bar!= NULL ? bar.Open() : 0 ); } double CEngine::SeriesHigh( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { CBar *bar= this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,time); return (bar!= NULL ? bar.High() : 0 ); } double CEngine::SeriesLow( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { CBar *bar= this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,time); return (bar!= NULL ? bar.Low() : 0 ); } double CEngine::SeriesClose( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { CBar *bar= this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,time); return (bar!= NULL ? bar.Close() : 0 ); } datetime CEngine::SeriesTime( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { CBar *bar= this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,time); return (bar!= NULL ? bar.Time() : 0 ); } long CEngine::SeriesTickVolume( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { CBar *bar= this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,time); return (bar!= NULL ? bar.VolumeTick() : WRONG_VALUE ); } long CEngine::SeriesRealVolume( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { CBar *bar= this .m_time_series.GetBar(symbol,timeframe,time); return (bar!= NULL ? bar.VolumeReal() : WRONG_VALUE ); } int CEngine::SeriesSpread( const string symbol , const ENUM_TIMEFRAMES timeframe , const datetime time ) { CBar *bar= this .m_time_series.GetBar( symbol , timeframe , time ); return (bar!= NULL ? bar.Spread() : INT_MIN ); }

Здесь всё просто:

получаем объект-бар из класса-коллекции таймсерий методом GetBar() с указанием символа и периода таймсерии и времени открытия запрашиваемого бара в этой таймсерии, и возвращаем значение соответствующего свойства полученного бара с учётом ошибки получения бара из таймсерии.



В обработчике события NewTick текущего символа впишем обновление всех таймсерий текущего символа:



void CEngine:: OnTick (SDataCalculate &data_calculate, const uint required= 0 ) { if ( this .m_program!= PROGRAM_EXPERT ) return ; this .SeriesSync(data_calculate,required); this .SeriesRefresh( NULL ,data_calculate); }

Это позволит сразу же после попытки синхронизации обновлять все используемые таймсерии текущего символа в советниках — чтобы не ожидать обновления таймсерий текущего символа в таймере библиотеки, так как это иногда приводит к рассинхронизации данных — когда обновление данных в таймере вызывается после прихода нового тика на текущем символе.

В обработчике события Calculate текущего символа впишем обновление всех таймсерий текущего символа после синхронизации всех таймсерий:

int CEngine:: OnCalculate (SDataCalculate &data_calculate, const uint required= 0 ) { if ( this .m_program!= PROGRAM_INDICATOR ) return data_calculate.rates_total; if (! this .SeriesSync(data_calculate,required)) { return 0 ; } this .SeriesRefresh( NULL ,data_calculate); return data_calculate.rates_total; }

Здесь есть отличия от обработчика OnTick() — пока не будут синхронизированы все используемые таймсерии текущего символа, метод будет возвращать ноль, что в свою очередь будет сообщать обработчику OnCalculate() индикатора о необходимости полностью пересчитать исторические данные.

Соответственно, метод синхронизации данных всех таймсерий теперь должен возвращать булевы значения:

bool CEngine::SeriesSync(SDataCalculate &data_calculate, const uint required= 0 ) { CSeriesDE *series= this .SeriesGetSeriesEmpty(); if (series!= NULL ) { :: Comment (series.Header(), ": " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_WAIT_FOR_SYNC)); :: ChartRedraw (:: ChartID ()); if (series.SyncData(required,data_calculate.rates_total)) { if ( this .m_time_series.ReCreateSeries(series. Symbol (),series.Timeframe(),data_calculate.rates_total)) { :: Comment (series.Header(), ": OK" ); :: ChartRedraw (:: ChartID ()); Print (series.Header(), " " ,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_CREATED_OK), ":" ); series.PrintShort(); return true ; } } return false ; } else { :: Comment ( "" ); :: ChartRedraw (:: ChartID ()); return true ; } return false ; }

С классом CEngine на текущий момент завершили.

Теперь попробуем проверить как всё это работает в индикаторах. Раз уж мы используем несколько разных таймсерий в одном индикаторе, и у нас есть возможность получать данные одного бара, соответствующие данным другого бара со временем, попадающим в пределы первого бара, но с других таймсерий, то первое же, что приходит в голову — создать индикатор, который будет выводить на текущий график линии OHLC баров с других таймфреймов.



Создание и тестирование мультипериодного индикатора

Для тестирования возьмём индикатор, созданный нами в прошлой статье

и сохраним его в новой папке \MQL5\Indicators\TestDoEasy\Part40\ под новым именем TestDoEasyPart40.mq5.



Как сделаем... У нас может быть использована 21 таймсерия — по количеству стандартных доступных периодов графика. В настройках будет стандартный для библиотеки выбор используемых таймфреймов, а на график выведем кнопки, соответствующие выбранным в настройках используемым таймфреймам. Чтобы не городить слишком много в настройках индикатора, и соответственно, кода для обслуживания буферов индикатора, просто привяжем буферы индикатора к каждому из имеющихся в терминале периодов графика при помощи массива структур.

Включать/отключать видимость линии буфера на графике и его данных в окне данных индикатора будем включением/отключением соответствующей кнопки. Для каждого таймфрейма у нас будет назначено два буфера — один рисуемый, второй — расчётный. В расчётном буфере можно будет хранить промежуточные данные соответствующей ему таймсерии. Но в данном исполнении расчётный буфер использоваться не будет. А чтобы не прописывать все 42 буфера (21 рисуемый и 21 расчётный), мы создадим структуру, в которой будут храниться параметры для каждого из таймфреймов:

Массив, назначаемый рисуемым индикаторным буфером

Массив, назначаемый расчётным индикаторным буфером

Идентификатор буфера (таймфрейм таймсерии, данные которой будет выводить буфер)

Индекс индикаторного буфера, связанного с массивом рисуемого буфера

Индекс индикаторного буфера, связанного с массивом расчётного буфера

Флаг использования буфера в индикаторе (нажата/не нажата кнопка)

Флаг отображения буфера в индикаторе до включения/выключения отображения буфера кнопкой на графике



Выбор использовать или не использовать каждый из таймфреймов, а соответственно, и выбранную/не выбранную таймсерию, мы будем делать в настройках индикатора. Кнопками же на графике, которые будут построены в соответствии с выбранными используемыми таймсериями, мы будем включать/выключать отображение соответствующих буферов индикатора на графике. Флаг отображения буфера в индикаторе до включения/выключения его отображения кнопкой нам нужен для принятия решения об удалении или отображении данных буфера на графике только в момент нажатия соответствующей кнопки.



Пропишем все параметры каждого буфера индикатора (можно было задавать программно, но так быстрее):

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 43 #property indicator_plots 21 #property indicator_label1 " M1" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrGray #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 " M2" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrGray #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #property indicator_label3 " M3" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 clrGray #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 1 #property indicator_label4 " M4" #property indicator_type4 DRAW_LINE #property indicator_color4 clrGray #property indicator_style4 STYLE_SOLID #property indicator_width4 1 #property indicator_label5 " M5" #property indicator_type5 DRAW_LINE #property indicator_color5 clrGray #property indicator_style5 STYLE_SOLID #property indicator_width5 1 #property indicator_label6 " M6" #property indicator_type6 DRAW_LINE #property indicator_color6 clrGray #property indicator_style6 STYLE_SOLID #property indicator_width6 1 #property indicator_label7 " M10" #property indicator_type7 DRAW_LINE #property indicator_color7 clrGray #property indicator_style7 STYLE_SOLID #property indicator_width7 1 #property indicator_label8 " M12" #property indicator_type8 DRAW_LINE #property indicator_color8 clrGray #property indicator_style8 STYLE_SOLID #property indicator_width8 1 #property indicator_label9 " M15" #property indicator_type9 DRAW_LINE #property indicator_color9 clrGray #property indicator_style9 STYLE_SOLID #property indicator_width9 1 #property indicator_label10 " M20" #property indicator_type10 DRAW_LINE #property indicator_color10 clrGray #property indicator_style10 STYLE_SOLID #property indicator_width10 1 #property indicator_label11 " M30" #property indicator_type11 DRAW_LINE #property indicator_color11 clrGray #property indicator_style11 STYLE_SOLID #property indicator_width11 1 #property indicator_label12 " H1" #property indicator_type12 DRAW_LINE #property indicator_color12 clrGray #property indicator_style12 STYLE_SOLID #property indicator_width12 1 #property indicator_label13 " H2" #property indicator_type13 DRAW_LINE #property indicator_color13 clrGray #property indicator_style13 STYLE_SOLID #property indicator_width13 1 #property indicator_label14 " H3" #property indicator_type14 DRAW_LINE #property indicator_color14 clrGray #property indicator_style14 STYLE_SOLID #property indicator_width14 1 #property indicator_label15 " H4" #property indicator_type15 DRAW_LINE #property indicator_color15 clrGray #property indicator_style15 STYLE_SOLID #property indicator_width15 1 #property indicator_label16 " H6" #property indicator_type16 DRAW_LINE #property indicator_color16 clrGray #property indicator_style16 STYLE_SOLID #property indicator_width16 1 #property indicator_label17 " H8" #property indicator_type17 DRAW_LINE #property indicator_color17 clrGray #property indicator_style17 STYLE_SOLID #property indicator_width17 1 #property indicator_label18 " H12" #property indicator_type18 DRAW_LINE #property indicator_color18 clrGray #property indicator_style18 STYLE_SOLID #property indicator_width18 1 #property indicator_label19 " D1" #property indicator_type19 DRAW_LINE #property indicator_color19 clrGray #property indicator_style19 STYLE_SOLID #property indicator_width19 1 #property indicator_label20 " W1" #property indicator_type20 DRAW_LINE #property indicator_color20 clrGray #property indicator_style20 STYLE_SOLID #property indicator_width20 1 #property indicator_label21 " MN1" #property indicator_type21 DRAW_LINE #property indicator_color21 clrGray #property indicator_style21 STYLE_SOLID #property indicator_width21 1

Как видим, у нас общее количество буферов задано равным 43, тогда как рисуемых буферов 21. Так как к каждому из рисуемых буферов мы договорились добавить по одному расчётному, то 21+21=42. Откуда один лишний? А он нам нужен будет для хранения данных о времени из массива time[] OnCalculate(). Так как в некоторых функциях нам нужно будет время бара по индексу, а массив time[] существует только в области видимости обработчика OnCalculate(), то самым простым решением иметь данные времени для каждого бара текущего таймфрейма — это сохранить массив time[] в одном из расчётных буферов индикатора. Вот для этого мы и задали на один буфер больше.



В индикаторе у нас будет возможность отображать четыре цены бара: Open, High, Low и Close. У объекта-бара вещественных свойств больше:

Цена открытия бара (Open)



Наивысшая цена за период бара (High)



Наименьшая цена за период бара (Low)



Цена закрытия бара (Close)



Размер свечи

Размер тела свечи

Верх тела свечи

Низ тела свечи

Размер верхней тени свечи

Размер нижней тени свечи

Поэтому мы не можем в настройках использовать значение этого перечисления (ENUM_BAR_PROP_DOUBLE), и создадим ещё одно перечисление, в котором пропишем нужные свойства, приравненные к свойствам перечисления вещественных свойств объекта-бара ENUM_BAR_PROP_DOUBLE, которые можно будет выбрать в настройках для отображения и зададим макроподстановку с общим количеством доступных периодов графика:

enum ENUM_BAR_PRICE { BAR_PRICE_OPEN = BAR_PROP_OPEN, BAR_PRICE_HIGH = BAR_PROP_HIGH, BAR_PRICE_LOW = BAR_PROP_LOW, BAR_PRICE_CLOSE = BAR_PROP_CLOSE, }; #define PERIODS_TOTAL ( 21 )

Теперь создадим структуру данных одного рисуемого и одного расчётного буферов, назначаемых одной таймсерии (периоду графика):

struct SDataBuffer { private : int m_buff_id; int m_buff_data_index; int m_buff_tmp_index; bool m_used; bool m_show_data; public : double Data[]; double Temp[]; void SetIndex( const int index) { this .m_buff_data_index=index; this .m_buff_tmp_index=index+PERIODS_TOTAL; } void SetID( const int id) { this .m_buff_id=id; } void SetUsed( const bool flag) { this .m_used=flag; } void SetShowData( const bool flag) { this .m_show_data=flag; } int IndexDataBuffer( void ) const { return this .m_buff_data_index; } int IndexTempBuffer( void ) const { return this .m_buff_tmp_index; } int ID( void ) const { return this .m_buff_id; } bool IsUsed( void ) const { return this .m_used; } bool GetShowDataFlag( void ) const { return this .m_show_data; } void Print ( void ); }; void SDataBuffer:: Print ( void ) { :: Print ( "Buffer[" , this .IndexDataBuffer(), "], ID: " ,( string ) this .ID(), " (" ,TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES ) this .ID()), "), temp buffer index: " ,( string ) this .IndexTempBuffer(), ", used: " , this .IsUsed() ); }

Эта структура будет хранить все данные для работы с одним таймфреймом. Каждому из используемых таймфреймов индикатора будет назначена своя такая структура. И самым оптимальным для этого решением будет массив этих структур. Создадим его в блоке определения буферов индикатора.

Пропишем входные параметры индикатора:

ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols= SYMBOLS_MODE_CURRENT; string InpUsedSymbols = "EURUSD,AUDUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDJPY" ; sinput ENUM_TIMEFRAMES_MODE InpModeUsedTFs = TIMEFRAMES_MODE_LIST; sinput string InpUsedTFs = "M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN1" ; sinput ENUM_BAR_PRICE InpBarPrice = BAR_PRICE_OPEN; sinput bool InpShowBarTimes = false ; sinput uint InpControlBar = 1 ; sinput uint InpButtShiftX = 0 ; sinput uint InpButtShiftY = 10 ; sinput bool InpUseSounds = true ;

Здесь всё стандартно — как и во всех тестовых советниках и индикаторах, которые мы делаем для кажой статьи. Так как тестировать сегодня будем работу только с текущим символом, то закомментируем модификаторы sinput в настройках символа, указывающие на то, что переменная является входным параметром индикатора (sinput-модификатор указывает на запрет оптимизации параметров этой переменной). Таким образом, эти параметры невозможно будет выбирать в настройках ввиду их отсутствия там, и переменной InpModeUsedSymbols будет присвоено значение SYMBOLS_MODE_CURRENT — работа только с текущим символом.

Переменная InpShowBarTimes позволяет включить/отключить отображение комментариев на графике — отображение соответствия бара на текущем периоде графика бару с таким временем на графиках тестируемых таймсерий. А переменная InpControlBar служит для указания номера бара, значение которого можно будет контролировать в комментариях на графике.



И наконец, пропишем буферы индикатора и глобальные переменные:

SDataBuffer Buffers[PERIODS_TOTAL]; double BufferTime[]; CEngine engine; string prefix; bool testing; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[];

Как видим, в качестве определения буферов индикатора мы задали массив структур, рассмотренной нами выше. При инициализации индикатора будем назначать данные свойствам структуры и привязывать массивы структуры к индикаторным буферам. И здесь же определён расчётный буфер для хранения и передачи времени в функции индикатора.

Глобальные переменные индикатора все подписаны и, думаю, вопросов не вызывают.

В обработчике OnInit() индикатора сначала создадим панель с кнопками, соответствующими выбранным в настройках таймфреймам для работы, затем назначим все буферы индикатора и установим все параметры индикаторных буферов структурам, расположенным в массиве структур буферов индикатора:

int OnInit () { prefix=engine.Name()+ "_" ; testing=engine.IsTester(); ZeroMemory (rates_data); OnInitDoEasy(); if (IsPresentObectByPrefix(prefix)) ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); engine.Pause( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(SND_NEWS); for ( int i= 0 ;i<PERIODS_TOTAL;i++) { ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TimeframeByEnumIndex( uchar (i+ 1 )); SetIndexBuffer (i,Buffers[i].Data); PlotIndexSetDouble (i, PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE ); PlotIndexSetString (i, PLOT_LABEL , "Buffer " +TimeframeDescription(timeframe)); ArraySetAsSeries (Buffers[i].Data, true ); bool state= false ; string name=prefix+ "BUTT_" +TimeframeDescription(timeframe); if (!engine.IsTester() && ObjectFind ( ChartID (),name)== 0 ) { string name_gv=( string ) ChartID ()+ "_" +name; if (! GlobalVariableCheck (name_gv)) GlobalVariableSet (name_gv, false ); state= GlobalVariableGet (name_gv); } Buffers[i].SetID(timeframe); Buffers[i].SetIndex(i); Buffers[i].SetUsed(state); Buffers[i].SetShowData(state); ButtonState(name,state); PlotIndexSetInteger (i, PLOT_SHOW_DATA ,state); SetIndexBuffer (Buffers[i].IndexTempBuffer(),Buffers[i].Temp, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (Buffers[i].Temp, true ); } SetIndexBuffer (PERIODS_TOTAL* 2 ,BufferTime, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (BufferTime, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Здесь прокомментированы все строки цикла, в котором происходит связывание буферов индикатора с индексом цикла по массиву структур и установка остальных параметров каждой структуре, хранящейся в очередной ячейке массива структур. Если есть какие-либо вопросы — их всегда можно задать в обсуждении статьи.

Функции для работы с кнопками:

bool CreateButtons( const int shift_x= 20 , const int shift_y= 0 ) { int total= ArraySize (array_used_periods); uint w= 30 ,h= 20 ,x=InpButtShiftX+ 1 , y=InpButtShiftY+h+ 1 ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string butt_name=prefix+ "BUTT_" +array_used_periods[i]; if (!ButtonCreate(butt_name,x+(w+ 1 )*i,y,w,h,array_used_periods[i], clrGray )) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),array_used_periods[i]); return false ; } } ChartRedraw ( 0 ); return true ; } bool ButtonCreate( const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const string text, const color clr, const string font= "Calibri" , const int font_size= 8 ) { if ( ObjectFind ( 0 ,name)< 0 ) { if (! ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) { Print (DFUN,TextByLanguage( "не удалось создать кнопку! Код ошибки=" , "Could not create button! Error code=" ), GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,w); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,h); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrGray ); return true ; } return false ; } bool SetGlobalVariable( const string gv_name, const double value) { if ( StringLen (gv_name)> 63 ) return false ; return ( GlobalVariableSet (gv_name,value)> 0 ); } bool ButtonState( const string name) { return ( bool ) ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ); } bool ButtonState( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { string name=prefix+ "BUTT_" +TimeframeDescription(timeframe); return ButtonState(name); } void ButtonState( const string name, const bool state) { ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ,state); if (state) ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR , C'220,255,240' ); else ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR , C'240,240,240' ); } void PressButtonsControl( void ) { int total= ObjectsTotal ( 0 , 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (obj_name,prefix+ "BUTT_" )< 0 ) continue ; PressButtonEvents(obj_name); } } void PressButtonEvents( const string button_name) { string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); string name_gv=( string ) ChartID ()+ "_" +prefix+button; bool state=ButtonState(button_name); if (!engine.IsTester()) SetGlobalVariable(name_gv,state); ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TimeframeByDescription( StringSubstr (button, 5 )); int buffer_index=IndexBuffer(timeframe); ButtonState(button_name,state); Buffers[buffer_index].SetUsed(state); if (Buffers[buffer_index].GetShowDataFlag()!=state) { InitBuffer(buffer_index); BufferFill(buffer_index); Buffers[buffer_index].SetShowData(state); } if (state) { if (button== "BUTT_M1" ) { } else if (button== "BUTT_M2" ) { } } else { if (button== "BUTT_M1" ) { } if (button== "BUTT_M2" ) { } } ChartRedraw (); }

Все эти функции достаточно просты и понятны, к тому же ещё и прокомментированы некоторые их строки и, думаю, вопросов их понимания не возникнет.

Рассмотрим обработчик OnCalculate() индикатора:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { CopyData(rates_data,rates_total,prev_calculated,time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread); engine. OnCalculate (rates_data); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); PressButtonsControl(); EventsHandling(); } ArraySetAsSeries (open, true ); ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (close, true ); ArraySetAsSeries (time, true ); ArraySetAsSeries (tick_volume, true ); ArraySetAsSeries (volume, true ); ArraySetAsSeries (spread, true ); if (rates_total< 2 || Point ()== 0 ) return 0 ; if (InpShowBarTimes) { string txt= "" ; int total= ArraySize (array_used_periods); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TimeframeByDescription(array_used_periods[i]); int buffer_index=IndexBuffer(timeframe); CSeriesDE *series=engine.SeriesGetSeries( NULL ,timeframe); if (series== NULL || !Buffers[buffer_index].IsUsed()) continue ; CBar *bar=series.GetBar(InpControlBar); if (bar== NULL ) continue ; string t1=TimeframeDescription(( ENUM_TIMEFRAMES ) Period ()); string t2=TimeframeDescription(bar.Timeframe()); string t3=( string )InpControlBar; string t4= TimeToString (bar.Time()); string t5=( string )bar.Index(( ENUM_TIMEFRAMES ) Period ()); string tn=TextByLanguage ( "Бар на " +t1+ ", соответствующий бару " +t2+ "[" +t3+ "] со временеи открытия " +t4+ ", расположен на баре " +t5, "The bar on " +t1+ ", corresponding to the " +t2+ "[" +t3+ "] bar since the opening time of " +t4+ ", is located on bar " +t5 ); txt+=tn+ "

" ; } Comment (txt); } int limit=rates_total-prev_calculated; if (limit> 1 ) { limit=rates_total- 1 ; InitBuffersAll(); } for ( int i=limit; i> WRONG_VALUE && ! IsStopped (); i--) { BufferTime[i]=( double )time[i]; CalculateSeries((ENUM_BAR_PROP_DOUBLE)InpBarPrice,i,time[i]); } return (rates_total); }

Если в настройках параметр "Show bar time comments" (переменная InpShowBarTimes) установлен в true, то этот блок кода выведет на график информацию по указанному в переменной InpControlBar ("ControlBar") бару на текущем графике о его соответствии бару на таймфреймах всех используемых таймсерий.

Если рассчитанное значение limit больше единицы, что означает необходимость перерисовать всю историю так как произошли изменения в истории, то устанавливаем limit равным началу истории на текущем графике и вызываем функцию инициализации всех буферов индикатора.

Индикатор рассчитывается от значения limit (в нормальных условиях её значение 1 (новый бар) или ноль — рассчитывается текущий бар) до нуля.

В главном цикле расчёта индикатора заполняем расчётный буфер времени из массива time[] (буфер времени нам нужен в других функциях индикатора, где необходимо получить время по индексу, но там массив time[] не доступен), и вызываем функцию расчёта одного бара для всех используемых буферов индикатора.

Функции инициализации буферов индикатора:

bool InitBuffer( const int buffer_index) { if (buffer_index== WRONG_VALUE ) return false ; int draw_type= DRAW_NONE ; bool show_data= false ; if (Buffers[buffer_index].IsUsed()) { draw_type= DRAW_LINE ; show_data= true ; } PlotIndexSetInteger (Buffers[buffer_index].IndexDataBuffer(), PLOT_DRAW_TYPE ,draw_type); PlotIndexSetInteger (Buffers[buffer_index].IndexDataBuffer(), PLOT_SHOW_DATA ,show_data); ArrayInitialize (Buffers[buffer_index].Temp, 0 ); ArrayInitialize (Buffers[buffer_index].Data, EMPTY_VALUE ); return true ; } bool InitBuffer( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return InitBuffer(IndexBuffer(timeframe)); } void InitBuffersAll( void ) { for ( int i= 0 ;i<PERIODS_TOTAL;i++) if (!InitBuffer(i)) continue ; }

Функция расчёта одного указанного бара всех используемых буферов индикатора (для которых нажата кнопка):

void CalculateSeries( const ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, const int index, const datetime time) { for ( int i= 0 ;i<PERIODS_TOTAL;i++) { if (!Buffers[i].IsUsed()) continue ; CSeriesDE *series=engine.SeriesGetSeries( NULL ,( ENUM_TIMEFRAMES )Buffers[i].ID()); if (series== NULL || index>series.GetList().Total()- 1 ) continue ; CBar *bar=engine.SeriesGetBarSeriesFirstFromSeriesSecond( NULL , PERIOD_CURRENT ,time, NULL ,series.Timeframe()); if (bar== NULL ) continue ; double value=bar.GetProperty(property); SetBufferData(i,value,index,bar); } }

Функция записи значения свойства объекта-бара в буфер индикатора по нескольким индексам баров на текущем графике:

void SetBufferData( const int buffer_index, const double value, const int index, const CBar *bar) { int n= iBarShift ( NULL , PERIOD_CURRENT ,bar.Time()); if (index<n) while (n> WRONG_VALUE && ! IsStopped ()) { Buffers[buffer_index].Data[n]=(value> 0 ? value : EMPTY_VALUE ); n--; } else Buffers[buffer_index].Data[index]=(value> 0 ? value : EMPTY_VALUE ); }

Для правильного отображения данных бара с иного таймфрейма на текущем графике необходимо найти начало периода указанной свечи (бара) на текущем графике, и заполнить все индексы буфера на текущем графике значением бара на ином периоде. Эти и занимается данная функция.

При нажатии кнопки активации какого-либо таймфрейма нам необходимо либо заполнить отображаемый соответствующий буфер пустым значением (если кнопка отжата), либо пересчитать полностью все данные указанного кнопкой буфера (если кнопка нажата). Стиранием данных занимается функция инициализации буфера, а заполнением буфера данными указанной таймсерии занимается следующая функция:

void BufferFill( const int buffer_index) { if (buffer_index== WRONG_VALUE ) return ; if (!Buffers[buffer_index].IsUsed()) return ; CSeriesDE *series=engine.SeriesGetSeries( NULL ,( ENUM_TIMEFRAMES )Buffers[buffer_index].ID()); if (series== NULL ) return ; if (Buffers[buffer_index].ID()== Period ()) series.CopyToBufferAsSeries((ENUM_BAR_PROP_DOUBLE)InpBarPrice,Buffers[buffer_index].Data, EMPTY_VALUE ); else for ( int i=rates_data.rates_total- 1 ;i> WRONG_VALUE && ! IsStopped ();i--) CalculateSeries((ENUM_BAR_PROP_DOUBLE)InpBarPrice,i,( datetime )BufferTime[i]); }

Полный код индикатора можно посмотреть в прилагаемых к статье файлах.

Хочу отметить, что этот тестовый индикатор разрабатывался на MQL5. На MQL4 он тоже работает без каких-либо правок, но не совсем корректно — текущий период графика при нажатии соответствующей кнопки не отображается, но начинает отображаться при активации ещё одного таймфрейма. Если задать в настройках нестандартные для MetaTrader 4 периоды графиков, то индикатор будет всегда ожидать их синхронизацию.

Также не корректно отображаются данные в окне данных терминала — выводятся абсолютно все буферы индикатора — даже расчётные, что естественно, ведь не все MQL5-функции работают в MQL4, и нужно заменять их MQL4-аналогами.

Мало того, индикатор и в MetaTrader 5 не всегда корректно обрабатывает изменения в исторических данных, что естественно — это всего-лишь тестовая версия для проверки работы в мультипериодном режиме, и все выявленные недочёты будем потихоньку исправлять в последующих статьях. И когда всё будет доведено до правильной работы в MetaTrader 5 — только тогда будем корректировать работу библиотеки в индикаторах на MetaTrader 4.

Скомпилируем индикатор и запустим на графике в терминале:





Видно, что на графике М15 буфер данных с М5 показывает цены закрытия баров М5 в одной из трети свечей текущего графика — что естественно, ведь в одном баре М15 у нас находятся три бара М5, и именно цена закрытия бара М5 отображается на баре М15.



Запустим индикатор в тестере с установленным параметром отображения данных таймсерий на текущем периоде графика:









Что дальше

В следующей статье продолжим развитие темы работы с объектами-таймсериями библиотеки в индикаторах.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

Статьи этой серии:

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 35): Объект "Бар" и список-таймсерия символа

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 36): Объект таймсерий всех используемых периодов символа

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 37): Коллекция таймсерий - база данных таймсерий по символам и периодам

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 38): Коллекция таймсерий - реалтайм обновление и доступ к данным из программы

Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 39): Индикаторы на основе библиотеки - подготовка данных и события таймсерий





